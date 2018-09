Escucha las noticias de las 19:00 (26/09/2018)

la noticia de esta tarde sigue siendo el principio de acuerdo sobre pensiones al que ha llegado el Pacto de Toledo y que vincula esas pensiones al PP al IPC hace unos minutos hemos hablado con José Antonio Perera el portavoz de los pensionistas de Vizcaya nos decía que es una gran noticia pero que tienen que estudiar qué van a hacer a partir de ahora porqué no recordaba que lleva nueve meses con manifestaciones multitudinarias todos los lunes

tendríamos que estudiarlo lo vamos a impedir hemos estado de de hecho no es de esta edad analiza el tema El estudiarlo analizarlo entonces Oblaré pues entonces cuenta de esta forma el sabes que tenemos pendiente la de la manifestación que potentísima el uno el día de mayor el uno de octubre igual y además tenemos pendiente como la mili Fran

la otra noticia de la tarde además de la decisión del Pacto de Toledo ha sido la rueda de prensa del presidente del Gobierno en Nueva York allí ha insistido una y otra vez en que no acepta chantajes que es un Gobierno sin ninguna hipoteca Pedro Sánchez ha respondido así cuando le han preguntado por una posible dimisión de su ministra de Justicia que hoy ha vuelto a plantear Pablo Iglesias insistiendo en que debe alejarse de la vida política cuanto más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política decía Pablo Iglesias mejor

Voz 1722

01:27

bueno yo creo que si no acepto chantajes si el Gobierno está determinado en luchar contra la corrupción en no aceptar chantajes Isère un gobierno sin hipotecas desde luego no nos va a marcar la agenda política