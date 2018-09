Voz 1626

00:20

no preguntar en el Vaticano por algo que ocurrió entre sus muros la noche del veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y ocho provoca cierta tensión de glúteos porque aquel día se les murió un Papa todavía no saben si fue por su cuenta o por cuenta ajena cualquiera sabe pero el caso es que hace cuarenta años que un estúpido velo cubre la muerte de Juan Pablo I murió a los treinta y cuatro días de pontificado aún no les había dado tiempo recoger todos los sabios del entierro de Pablo VI cuando tuvieron que sacarlos de nuevo para los funerales de aquel papa que fue visto y no visto el Papa Luchani se murió sin avisar y fuera de todo pronóstico porque se acostó fresco como una lechuga tal que hoy pero tal que mañana ya no amaneció y a partir de aquí ya no vale pregunta se prohibió la realización de autopsia nunca se pudo saber que cenó la noche anterior las cuatro monjas que asistieron al Papa fueron trasladadas al Santo Oficio con la prohibición de hacer declaraciones Hinault hubo un boletín médico que explicara claramente las causas de la muerte eso sí el médico que certificó el deceso mirando la cara del Papa dijo que casi seguro se debió a un infarto de miocardio la negativa a hacer autopsia la justificaron diciendo que la constitución apostólica promulgada por Pablo VI en mil novecientos setenta y cinco lo prohibía pero en realidad ni lo prohiben y ordena simplemente no dice nada osea que ni y no ni todo lo contrario la omisión de autopsias entiende cuando el Papa está pachucho padeciendo una enfermedad tratada por los médicos o cuando se reconoce una dolencia crónica pero vamos a Juan Pablo I no le dolía nada por eso un grupo de cardenales exigió una investigación exigencia a la que otro grupo de colegas contestó con una Pedro reta el cardenal sirvió Di llegó a decir tenemos la absoluta certeza de que el corazón de Juan Pablo I dejó de latir por causas absolutamente naturales y punto pelota que el papado estrés a mucho hilo mismo lo del infartos verdad oiga porque no es saludable llegar con tanto brío al Vaticano