Escucha las noticias de las 13:00 (28/09/2018)

es la una mediodía en Canarias el ministro de Ciencia Pedro Duque reconoce hoy que pudo haber algún error en la gestión de su chalet en Jávea mediante el uso de una sociedad lo ha dicho el ministro en Bruselas donde añadido que los errores en todo caso se arreglan Ike no piensa dimitir corresponsal Griselda Pastor

a saber el ministro de Ciencia y Tecnología ni en casi ninguna intencionalidad y habla de un error técnico un error como hipótesis de trabajo de un equipo de expertos que están revisando las cuentas porqué el reitera que no entienden estos temas aunque está dispuesto a subsanar lo que sea lo escuchamos

los magistrados madrileño le contestan al catedrático Enrique Álvarez Conde autor de este recurso que se investigan varios delitos que pueden derivar en otros ese es el espíritu de cualquier investigación judicial determinar los ilícitos penales se ofrece un ejemplo clarificador hay claras evidencias de un delito continuado de falsedad documental que comenzó presuntamente en unas personas que tras unas diligencias se ha extendido a otras la propia labor investigadora de la jueza ha llevado a esto por eso les recuerdan al director del Instituto de Derecho Público que no hay investigación prospectiva sino hechos concretos delictivos que afectan a un buen número de personas con esta resolución en la mano la magistrada Carmen Rodríguez Medel ha dictado después una providencia para que la Fiscalía de Madrid se aclare es decir si va a continuar en la línea de la Fiscalía del Tribunal Supremo o cambia su dirección y se suma al criterio de la Audiencia Provincial Madrid

la Comisión del Estatuto de los diputados en el Parlament de Catalunya acaba de aprobar que la solución para sustituir a los seis diputados suspendidos por el Supremo por otros de Cataluña y de Esquerra se vote en el Pleno algo a lo que se han opuesto los partidos no independentistas vamos al Parlamento informa Pablo Tallón

de hecho Ciutadans ha abandonado la comisión porque entiende un Parlament no puede someter a votación si acata o no una decisión judicial mientras que el PSC y el PP han permanecido en la sala aunque han hecho servir el mismo argumento para no participar en la votación adaptar