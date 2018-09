Voz 1 00:00 cortar nuestra polémica del día

a una chica llamada se islas se ha quejado seriamente en un tuit tras haber sido expulsada de clase por ir vestida con unas mallas y con un top bueno decimos que se ha quejado agriamente ha dicho que su colegio de Puerto Real es un retrógrado Arda directamente la polémica recurrente hace tres días también levantó polvareda la decisión de un instituto de Torrevieja que impidió a unas alumnas entrar en clase con unos pantalones cortos tipo Sort son polémicas que se repiten y que además son muy difíciles de resolver porque entre la imposición de un uniforme y la libertad absoluta en el vestir sólo cabría una especificación tan pormenorizada sobre tipos de prendas largura de faldas cortedad de pantalones abertura de escotes ajuste de camisetas y mallas también grados de transparencia Consentidos que podría dar lugar y podría rozar a un anacrónico puritanismo y después claro estaría la mirada que puede convertir lo normal en obsceno según quién sea el que juzgue así que el camino ideal pues sería el sentido común que es aquel por ejemplo que señala que si sales de una piscina ibas a un funeral de pasar por casa para cambiar T

Voz 0313 01:19 Ángeles Chamorro buenas tardes tal Ángeles es profesora de Lengua del Instituto mira ya del mar en Torre del Mar en Málaga este año da clases a alumnos de tercero de la ESO

Voz 1781 01:29 y primero de Bachiller

Voz 0313 01:30 dato osea que me imagino que estos episodios los conoce bastante cercano

Voz 4 01:34 bueno sí aunque hay que decir que los alumnos suelen utilizar el sentido común mucho más en lo que parece

Voz 0313 01:41 usted ha visto la la fotografía de de de esta chica de Sheila

Voz 4 01:45 pues sí porque precisamente cuando me han llamado para ahí para decirme que iba a participar le he pedido a mis hijos de mes diría ahora con su móvil y efectivamente de miradas la vista hace como dormir todos

Voz 0313 01:58 a ver qué le parece a usted le escribo yo

Voz 4 02:02 bueno pues llevo unas mallas largas y bueno las mallas ajustadas lo todas las mallas luego ya una especie más con todo es como una especie de sujetador a grandes y pequeños no sé muy bien cuál sería el término

Voz 0313 02:16 hacer aparte un bikini no vamos a y a mí me suena eso no he y usted como profesora si te viene una una chica sea clase que así es como va como va Sheila que hace no sé si es la verdad

Voz 4 02:33 consideró que las ediciones tampoco gran cosa que sería lo mejor interesante de hacerle ver que los que tenemos que respetar un principio

Voz 5 02:41 bueno no sé igual que llamamos una en pantuflas lo venimos a lo vamos a trabajar con la bata de andar por casa

Voz 4 02:48 a fuese la los biquinis

Voz 5 02:50 hemos para la playa no es decir que

Voz 4 02:53 quizás haberle hacerle ver un poco qué es inadecuada sumó su indumentaria pero vaya de ahí es lo tengo claro

Voz 0313 03:02 hidratarle tratarle de hacer entender que el decoro como concepto no es algo carca

Voz 4 03:06 no no no eso no se puede decir ajustarse a la realidad al al al momento a la necesidad las

Voz 5 03:13 no podemos estar todo el día con chanclas pero falto vamos a trabajar nos ponemos unos zapatos que lo son

Voz 4 03:20 la playa es cuestión de sentido común sinceramente

Voz 0313 03:24 Ángeles en en su instituto hay algún tipo de de normas de o de protocolo así como uno en fin no

Voz 4 03:32 ha registrado el el Real Jiménez en el Reglamento de Organización del centro sí que es cierto que hay centros en los que lo hay fomentando precisamente joven con otra persona está comiendo y me decía que en su instituto por ejemplo a los chicos hijo el Sepla premió por ejemplo no

Voz 6 03:52 hizo la los chicos donde sí pero

Voz 0827 03:54 los chicos sólo las chanclas sobre las chicas también

Voz 4 03:57 pues yo tenía que volver a vez

Voz 0827 04:01 no es algunos Juliano se lo pregunto porque al al revisar de noticias sobre estos asuntos para hacerle la polémica sí que me he encontrado con colegios por ejemplo que prohiben las camisetas de tirantes a los chicos pero no a las chicas con lo cual también sería digamos en este caso un grado de discriminación para los los chavales varones no

Voz 4 04:21 ninguna de tales es claro es que en el momento que te pones a prohibir que prohíbe déjamelo a la puedes decir que el chico sólo soltera o llevar una camiseta

Voz 0827 04:31 claro que tirantes es siente fueron solo

Voz 4 04:34 los chicos y las chicas esto es que las prohibiciones en ese sentido como ustedes al comentar recibió son muy complicadas

Voz 0827 04:43 a mi me parece que usted ha dicho dos cosas que son fantásticas no en primer lugar que enseñara a vestir también forma parte de una educación no lo que te tengas que poner sino saber que según la circunstancia que se sabe que se presente en la vida tienes que ir de una manera de otra y en segundo lugar su actitud como profesora es decir que antes de la expulsión que ya digamos señala por segunda vez a la a la persona pues antes una conversación no y hacerle ver que hombre que a lo mejor ella ni se ha dado cuenta y hacerle ver que a lo mejor las cosas pueden ser de otra manera

Voz 0313 05:16 dicho lo cual si va a un chico a su clase con tirantes lo puede

Voz 7 05:20 la perfectamente

Voz 4 05:26 a veces me voy a te Weise que es un poco hortera la camiseta

Voz 8 05:30 Ali total a mí la camiseta Imperio me parece no sabemos pero bueno es una opinión es una opinión Expedia y ahora les ha puesto muy de moda esa del basket americano que también que también

Voz 0313 05:39 sí bueno pero en todo caso lo que decía no la final lo que hay que hay que entender también

Voz 1781 05:45 los chicos en su edad de formación es el sentido común porque sino no que sea común será el sentido excepcional y eso es parte del trabajo que deberán de hacer ustedes con los padres se obviamente porque claro también le puedo decir que los trabajos a veces también

Voz 9 06:02 imagino que este tipo

Voz 4 06:04 o en de educación uno las debe recibir en casa es su madre su padre quién debe decirle al chico de pequeño cómo debe salir

Voz 0827 06:14 sí cómo no debes salir no sí lo que pasa que usted sabe muy bien que aunque los padres hagan eso después ya los chavales a partir una cierta edad pues hacen lo que no

Voz 1781 06:24 bueno yo cuando iba a recoger a mis hijas le le puedo asegurar que el cambio que se producía de cómo salían de clase A cómo salían de la puerta del colegio empezaban a ella remangarse

Voz 0313 06:34 eso existe por ahora lo que ha dicho la profesora de sentido común por encima de todo la tolerancia Hay diálogo y educación que al final lo resuelve casi todos Ángeles Chamorro muchísimas gracias por estar en La Ventana eh