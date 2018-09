Últimas noticias de la última cena

Voz 1389

00:00

Manuel Jabois cómo estás buenos días qué tal Pepa buenos días siguiendo me imagino minuto a minuto día a día este episodio siguiendo siguiendo además el Mallorca pública estas conversaciones fíjate hoy abre la portada con nuevas revelaciones que las que las cuento no son no son broma un mando policial dice que las ucranianas están buenas más adelante Baltasar Garzón dice que le gusta trabajar con frío que él no ponen la calefacción en otro momento el juez cuenta que en México se comió al capaz y tuvo gastroenteritis ya en los postres ese comenta que para tener sexo al parecer al parecer es importante el físico Éstas son las revelaciones que se producen hoy hemos pasado de medios que buscaban en las papeleras de los despachos a medios que está leyendo el futuro tratando de leerlo en los manteles fíjate desde la última cena creo que no conocíamos tantos detalles de una cita a a la mesa también en la Última Cena había un traidor que lo terminó estropeando todo hice la última cena es famosa la dimisión que se produjo entonces aquí debemos vencer los está produciendo nada de eso un último apunte todo esto está ocurriendo en el restaurante Rianxo Rianxo como sabes es una ciudad un pueblo gallego de allí eran Alfonso Daniel Rodríguez Castelao qué dijo una frase que bien se puede aplicar también al periodismo estudiar Medicina por respeto a mi padre pero no la ejerce por respeto a la humanidad descansa el fin de semana un beso