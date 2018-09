Bayta Díaz: "Las apuestas deportivas suponen el 40% de las consultas por adicción al juego"

Voz 1727 00:00 el segundo asunto en el que nos detenemos esta mañana es fácil de comprobar con abrir los ojos en nuestras ciudades vemos que han proliferado las casas de apuestas en muchos barrios hoy El País por cierto lleva una información que cuenta que diez casas de apuestas se concentran en un radio de doscientos cincuenta metros en el distrito con renta per capita más baja de Madrid en Vallecas se han doblado además el número de casinos que además de esa realidad que podemos comprobar cada uno de nosotros en nuestros barrios están los juegos online hay muchos profesionales expertos muy preocupados con el juego online y cómo afecta a los jóvenes lo denuncia la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados bayeta Díaz muy buenos días muy buenos días de psicóloga coordinadora del equipo técnico de esa Asociación para la Prevención de ayuda al ludópata ha pasado algo en España en los últimos años se ha disparado el número de jugadores en casas de puesta en juegos online pues de Gracia

Voz 1 01:08 la mente si llevamos viendo unos años además recientemente hicimos un estudio de ver cuántos casos teníamos década de cada tipo de juego lo que hemos visto es que principalmente hace diez años el setenta por ciento de los usuarios que venían venían por máquinas tragaperras ahora son sólo el dieciocho por ciento entre el cuarenta ahí eso hablamos del dos mil diecisiete el cuarenta por ciento viene solamente de apuestas deportivas y estamos hablando de un periodo muy corto de tiempo en el que han empezado a desarrollar problemas con las apuestas deportivas o con la ruleta y esto está directamente relacionado con los salones de juego que no solamente son apuestas sino también otro tipo de máquinas máquinas de tipo B qué ofrecen premios mayores engancha más Illa ruleta electrónica que también estamos viendo que hay alrededor de un treinta por ciento de los casos también están viniendo de de ruleta electrónica

Voz 1727 01:57 vamos a escuchar el testimonio de un hombre que lleva ocho meses en tratamiento o nos ha puesto sólo dos condiciones que vamos a respetar lógicamente que no digamos su nombre y que distorsión hemos su voz ha hablado con el Marisol Rojas

Voz 1508 02:10 cuando uno sale de trabajar busca el camino más corto o un paseo agradable pero él tiene que esquivar casas de apuestas

Voz 2 02:16 el Cabildo trabajo pues a una calle hay dos pues somos una ruta distinta para no pasar Planilla al o incluso doble vivo pues igual que hay puedo ir con una calle que es donde no hay casas de apuestas fue el mejor

Voz 1508 02:31 esto es lo que en su billetera

Voz 2 02:34 en el trabajo de la Seguridad Social

Voz 3 02:36 el reconducir

Voz 1508 02:39 incluso organizábamos tiene treinta y cuatro años lleva ocho meses sin jugar la ludopatía se llevó por delante sus planes de boda sus ahorros

Voz 2 02:47 puedo decir que el juego y me he dejado cerca de setenta ochenta mil euros al día de hoy tengo una deuda asumible que son entre veinte treinta mil es un préstamo y algo le debo a mis padres asumible espera a parar en dos años

Voz 1508 03:03 es como mucho tres su disciplina pasa por llenar el tiempo que antes dedicaba estar sentado en el sofá jugando con el móvil

Voz 2 03:09 de estar totalmente aislados no hablar con nadie ha de tener ganar de hablar con todo el mundo ya no necesitas está la ocultando una mentiras todos los días es una enfermedad porque estaría no estoy Carlo Felice da silenciosa puedes hacer un destrozo terribles a tus alrededor y a ti mismo que no se den cuenta hasta que sea ya lo tengamos atrás

Voz 1727 03:30 su vida era el juego sabe que tiene que empezar

Voz 1508 03:33 cero pero de momento sólo piensa en el día a día de su rehabilitación

Voz 1727 03:38 Vita Díaz psicóloga te voy a pedir que me ayudes acotar el perfil del jugador porque en en tres años supongo que puede haber cambiado muchas cosas desde que tenemos datos que son que es del año dos mil quince cuál es el perfil hoy del jugado

Voz 1 03:52 bueno pues el perfil de jugador hoy principalmente es de apuestas deportivas a veces no viene solos puede ser apuestas deportivas ruleta póquer online juegan indistintamente presencial online de hecho van alternando ha subido el nivel socio económico han ido ha subido el nivel educativo

Voz 1727 04:09 estas más jóvenes no queda mucho

Voz 1 04:12 Ximo más jóvenes estamos ahora desbordados dieciocho diecinueve veinte estas personas no empezar a jugar hace un mes probablemente llevan un año o más jugando con problemas con lo cual estamos hablando de chavales menores de edad que están accediendo de alguna manera a al juego de azar que como todo el mundo sabe está prohibido antes de los dieciocho años

Voz 1727 04:31 la adicción al juego sigue siendo una cosa de hombres

Voz 1 04:34 pues desgraciadamente no es que es la adicción al juego sea una cosa de hombres lo cierto es que sabemos que hay muchísimas mujeres que tienen problemas con el juego pero por la razón que por varias razones no acuden a consulta yo llevo catorce años trabajando en la asociación y el ratio hombre mujer han sido pues se da por ciento diez por ciento mujeres y esto no cambian catorce años entonces no estamos haciendo mal si las mujeres no acuden a consulta de hecho una de los de los temas que se van a tratar en el congreso este fin de semana bases de qué manera podemos traer a estas mujeres que sabemos que tienen problemas que suelen ser problemas mucho más dramáticos con intento de suicidio que pierden sus casas que encima se sienten solas que además no buscan apoyo a la familia con lo cual estamos intentando a ver por qué estas mujeres que sabemos que tienen problemas no están acudiendo a las asociaciones au a terapia o lo que sea

Voz 1727 05:23 el Congreso es el Congreso Nacional que empieza hoy y se desarrolla durante el fin de semana en Cáceres sobre esta nueva realidad multiplicada que nos cuenta Maite vamos a sumar a la mesa la voz del director general de Ordenación del Juego de Juan Espinosa muy buenos días

Voz 4 05:41 buenos días está en una unidad móvil de la calle

Voz 1727 05:43 en la SER con la asistencia técnica de Julio Hernández las casas de apuestas que vemos en la calle son competencia de las comunidades autónomas pero la regulación del juego online es de la administración central del Estado se va a aprobar próximamente un decreto para afinar la prevención de la ludopatía del juego online y cómo lo van a hacer que proponen

Voz 4 06:04 pues efectivamente es una de las líneas en las que estamos trabajando llevamos un tiempo trabajando en relación con con esa iniciativa lo que comprende es un conjunto de puede normas y de reglas para disciplinar y esperemos que que obre un cambio significativo en relación con la situación actual por un lado lo que tiene que ver con la publicidad de los juegos en línea de ámbito estatal como como mencionabas antes Pepa Ivor otro lado en potenciar refrendar reforzar el conjunto de de mecanismos que ya existen en el ámbito el línea que tienen que ver con la prevención con la detección Icon el comportamiento o mejor dicho con la anticipación del com la posible generación de problemas de comportamientos desordenados de juego y la verdad es que tenemos mucha confianza en que este esta norma en cuanto pueda ser

Voz 1 06:54 eh aprobada pues genere eh eso esos efectos

Voz 4 06:59 positivos para para reconducir la situación

Voz 1727 07:01 si alguien os escucho en este momento hay padece una adición o tiene a alguien de su familia de quién sospecha que puede estar desarrollando la que puede hacer a donde se dirige en este momento

Voz 1 07:14 pues evidentemente las asociaciones

Voz 4 07:20 entre ellas la organizadora del congreso que mencionábamos antes y el resto de su red yo creo que que hay que posicionar la Si conmemorar las en primer lugar como como la los cooperadores necesarios en este tipo de de abordar este tipo de conductas yo creo que el operador previamente a eso los operado de juego y en eso estamos trabajando con ellos tienen el deber y deben reforzar su papel en cuanto a la ayudar a detectar esto posibles comportamientos si me permite centrarme en lo que voy vine muy brevemente te diré que con frecuencia no siempre sin razón a veces sin razón pero no siempre con frecuencia se se proyecta el juego online como la amenaza fundamental que que en estos años se ha se se vive en relación con con la asimilación que ha experimentado la sociedad de nuevas formas de juego Edgware nuevos canales en España pero también es verdad que que que eso con una gran oportunidad para para poder canalizar abordar identificar por por orden inverso a como lo he dicho por cierto pues este tipo de comportamientos y en eso estamos estamos trabajando in que los operadores desarrollen protocolos algoritmos basados en exigencia artificial para que puedan identificar activamente a esos jugadores que pueden estar incurriendo en comportamientos desordenados e inmediatamente ponerlo en disposición en su propio conocimiento del jugador facilitarle toda la información y toda la canalización ya digo a estas a su vez asociación eventualmente a alada potencia asistencial de de de las administraciones

Voz 1727 08:49 Juan Espinosa lo tengo que liberar que no llega al Congreso gracias

Voz 4 08:52 qué más gracias un abrazo buenos días

Voz 1727 08:54 da día contigo terminamos señales pistas para que alguien que nos esté escuchando pueda en fin saber si está enfrentando a un problema grave o simplemente es alguien que a quién le gusta jugar cuáles son las pistas que que que determinan una de dieciocho

Voz 1 09:11 pues para empezar de lo digo avisó a los familiares no tanto de jóvenes como de mayores por ejemplo al principio sí que empiezan a ganar dinero con lo cual si un chaval tienen poder adquisitivo por encima a la paga que tú le das pues a lo mejor es una alarma no estamos en la fase inicial que es de ganancia posteriormente empiezan a tener problemas económicos entonces a lo mejor estamos hablando de una persona que cobra sueldo el día cinco está sin dinero sin tener unos gastos importantes también los caber de humor por ejemplo las apuestas deportivas cuando es también un partido de fútbol cualquier evento deportivo está más pendiente de móvil de la apuesta que han hecho que de lo que es el evento en sí eh que abandonan actividades eh tanto obligaciones como actividades de ocio dejan de salir con los amigos al final están siempre pendiente de la puesta buscando información o oyendo sólo a las salas de juego y siempre van abandonando otro tipo de actividades

Voz 4 10:02 como estudios trabajos

Voz 1 10:04 de estas señales de alarma Si las detectan pues cuanto ante

Voz 1727 10:08 es buscar ayuda Maite Díaz gracias por estar aquí gracias por el trabajo gracias