Escucha las noticias de las 02:00 (29/09/2018)

Voz 0055

03:19

el Tribunal Supremo no descarta un trato de favor a Pablo Casado por su máster que en la Rey Juan Carlos el Tribunal eso sí ha asumido el criterio del fiscal ya rechazado investigará al presidente del Partido Popular los argumentos son similares a los del Ministerio Público el posible delito está prescrito y no es competencia de los jueces investigar el trato de favor del que reconoce el escrito pudo beneficiarse casado queda por ver ahora las consecuencias que esta decisión tiene en la investigación de los másteres informa Alberto Pozas es sin duda un argumento que al menos el resto de alumnos imputados tienen a su favor no Cristina Cifuentes pero sí otros alumnos beat de la universidad el Supremo no investigará a Pablo Casado porque explica en su caso como mucho lo que hubo fue un trato de favor pero no un delito no hay pruebas de que el presidente del Partido Popular trazar una estrategia con sus profesores y responsables del máster de la Rey Juan Carlos para obtener el título sin hacer nada y por tanto dicen no hay caso convalidar cuarenta créditos de golpe o sacar buenas notas sin pasar por clase reconocen puede ser una irregularidad pero en todo caso achacable a los responsables del Master no ha casado el Supremo toma esta decisión haciendo suyos los argumentos de la Fiscalía el mismo día en que otro tribunal la Audiencia de Madrid ha decidido dar su apoyo a la investigación que un juzgado de la capital lleva en torno al resto de másteres se niega archivar el caso contra el responsable del Instituto de Derecho Público de la Universidad donde se cursaron todos contradice a la Fiscalía esto no es una causa general dice gracias Alberto de momento es todo se quedan con hablarporhablar más información a las tres las dos en Canarias y en todo momento en nuestra página web Cadena Ser punto com