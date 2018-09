Escucha las noticias de las 04:00 (29/09/2018)

buenas noches Pedro Duque ha garantizado que subsanar a cualquier error que encuentra en los nuevos asesores a los que ha pedido que estudien a fondo el caso de esta manera el ministro admite abiertamente que pudo haber errores en la sociedad que gestionaba sus casas la de Jávea su vivienda en Madrid ha dejado el Clark que no dimitirá y que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez

en su comparecencia del jueves dijo que pagó un alto alquiler a la empresa por la vivienda que ocupaba pero en las cuentas de la sociedad no figura este ingreso Podemos y Esperanza Aguirre coincide en que Sánchez tiene que cumplir con su palabra el presidente dijo que quién hiciera este tipo de cosas para pagar menos impuestos tenía que irse

a Larra pero que lo que tiene que hacer el presidente es cumplir con su palabra porque el Gobierno salido de la moción de censura no se puede permitir tener absolutamente ninguna sombra de duda en su compromiso con la regeneración democrática

por su parte Casado ha afirmado que el Gobierno se cae a trozos no aguanta más Illa es la orquesta del Titanic además califica de impreso de impresentable que el presidente lleve diez días fuera dice con la que está cayendo

Voz 5

03:17

los partidos de la oposición han iniciado un ataque personal que no político a los miembros de este brutal acoso al Gobierno ha empezado a ser ya más que evidente ante esta cacería vinimos a limpiar estamos limpiando y seguiremos limpiando no vamos a parar de trabajar no nos van a parar