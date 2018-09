Escucha las noticias de las 06:00 (29/09/2018)

Voz 2

esta mañana está previsto que el Boletín Oficial del Estado publique las declaraciones de bienes de todos los miembros de los gobiernos desde dos mil catorce Se trata de las declaraciones de unos mil quinientos altos cargos entre ministros secretarios de Estado subsecretarios secretarios y directores generales incluyendo las declaraciones de los miembros del Gobierno de Rajoy que estaban pendientes de ser publicadas la policía pide los juicio los audios del almuerzo de Villarejo en los que aparece la ministra de Justicia el magistrado del caso tándem que investiga al ex comisario abierto diligencias para investigar si hay alguna relación entre Villarejo y la filtración al portal digital Moncloa punto com de la grabación en la que aparece la ministra Dolores Delgado el juez ha dado de plazo hasta el lunes para que le entreguen el material de otro ministro en este caso el de Ciencia hay universidades ha rectificado este viernes la primera respuesta que dio tras conocerse que tenía una sociedad patrimonial Pedro Duque dice ahora que no pagó un auto alquiler a esta empresa por la vivienda que ocupaba y reconoce que pudo cometer errores