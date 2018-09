Escucha las noticias de las 09:00 (30/09/2018)

me cuentas que no hace falta saber a esta hora José Antonio Piñero buenos días

de Estados Unidos dos apuntes en la madrugada nos ha dejado la renuncia a la presidencia de Tesla de hilo más será por tres años aunque conserve el puesto de consejero delegado de Tesla el fundador de esta marca de coches eléctricos hizo mala praxis tuteó en agosto que iba a sacar la compañía de bolsa Il acción en aquellos días se disparo de esa noche Javier del Pino durante un mitin en Virginia Donald Trump ha presumido de su relación con Kim Hyo nun ha dicho que ha intercambiaba en los últimos días correspondencia con el líder de Corea del Norte que así como que no quiere la cosa

Nos hemos enamorado en serio me escribe cartas preciosas cartas que son increíbles no hace ni medio año Corea del Norte amenazaba con disparar misiles nucleares capaces de alcanzar decían Estados Unidos estarán llamaba así a Kim el hombre cohete sé cuál de los dos se pierde en esa relación sí claramente quién yo no estoy seguro