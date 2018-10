Programa especial CEDREAC

Voz 1995 00:00 que decía después de ganar ese campeonato Ana Carrasco

Voz 1 00:02 quiero dedicarle el título a Luis Salom y a toda su familia en porque era muy bueno amigo hoy es el día que lo perdimos me promete a mí misma que mi primer título sería para él

Voz 1995 00:11 pues eso amplió río subterráneo si en todo esto ayer cuando cuando ocurría ahí conseguía ese triunfo Amine llevaba unas palabras no quiero sembrar polémica pero me llevaba unas palabras que escuchamos hace no demasiado tiempo por parte de otro campeón de otro campeón mallorquín en este caso

Voz 2 00:29 las generales tienes menos fuerza fuerza física eso es una es un es un hecho que es una realidad hay excepciones pero genéticamente es así pero en cuestión de resistencia fuerza los hombres tienen Barris más fue

Voz 1995 00:44 estas dos es decir hace no demasiado Lorenzo sobre las mujeres en el motociclismo imagino que algo como como ese triunfo Jordi Antón que tendría que hacer que Lorenzo piense de nuevo estas palabras

Voz 0985 00:56 porque es puñetera eh la fue un la carga el diablo y aquí Lorenzo ha quedado retratado ir rojo como un tomate

Voz 0480 01:05 si ayer el homenaje de todos sus compañeros hombres a Carrasco es un ejemplo de reconocimiento de que lo ha tenido muy difícil iba a ser la primera que lo logra el era un un plus todavía esta gesta

Voz 1995 01:18 bueno vamos a seguir escuchando voces del fin de semana a mi cuna Jordi Nova no por nada en noté pero esto esto que dice Messi pero que tenemos plantilla

Voz 3 01:26 por el para poder ser con gran gran equipo en un conjunto fuerte y no depender de de ninguno como Fesser

Voz 1995 01:34 de pasiva es decir no depender de mí lo que estaría habla en tercera persona ya estaba desplegado exactamente igual viene mal arreglo varias depende de mí

Voz 0985 01:43 sí sí es que él tiene toda la razón en lo que hace es lanzar un mensaje un mensaje muy contundente a sus compañeros les está diciendo a la mínima nos convierten que esto en español los nos hacen un gol por lo tanto el que dice hoy a mí dejadme arriba arriba llame apañar ello pero vosotros hazme un equipo compacto y sólido atrás este es el mensaje de Messi siempre con su gran con con grandeza no embarca más dijo una cosa que sí siempre con grandeza del también dijo dijo una cosa Antonio tú tienes que subraya la joven tu cuaderno de notas subraya di esto va para largo esto recién comenzó Hinault

Voz 1995 02:20 no sé por la competición más allá del Real Madrid y el Barça pero no es bueno para la competición que no arrase en los equipos de arriba y que esas diferencias otros años tan notables de una se veinticinco partidos veinticuatro ganados y un empate no es bueno para la competición que esté la cosa más igualada si yo sí lo creo que el Barça pierda a siete puntos en una semana en tres partidos es bueno porque demuestra que está viva la Liga también es verdad que Madrid que que que hizo este Madrid

Voz 0480 02:46 a empató el precio de la huelga ganó

Voz 1995 02:50 en el medio perdían el Sevilla es uno los citados han tenido que decir es que no pero hizo un ejemplo nada más conocer han tenido que ser

Voz 4 02:58 con un poco de Toral al director del programa no no no hemos tenido perdón

Voz 0985 03:02 te ha tenido para ver verlo haré para saberlo saberlo Luque al que había olvidado el Real Madrid

Voz 0480 03:07 pero también creo que es por eso que el han bajado el nivel el Barça y el Madrid no creo que el Leganés el Girona el Athletic de Bilbao hubieran puntuado por ejemplo contra el Barça Si el Barça hubiera estado bien creo que es más un problema de que han bajado los grandes de que haya su

Voz 1099 03:25 pido la calidad media de la Liga pero a mí lo que me maravilla es que juegue el Madrid contra el Roma un partido casi perfecto y al día siguiente pierde juega casi de de una forma ridícula esos propio de los genios no sé si estamos y suele ocurrir en Madrid porque su Román genial

Voz 4 03:40 poco bueno y un Espanyol a habla repare de Christie's vosotros lo bueno la rumba Si bueno la Romera otra Roma que eh

Voz 0985 03:48 era un Barça al que este partido le pilló totalmente desconectado mentalmente it is it desplomado en lo físico pero bueno aquí Toni afinado también yo me tengo que reconocer sus méritos tú has dicho un recuento de los grandes protagonistas del fin de semana también está Antón Meana es entre estos protagonistas hombre sí porque tú has lanzado en Hoy por hoy una campaña provinciales

Voz 1995 04:10 los y si a ver si yo privilegios promesas del viajó hoy a juego el otro día pero perdona

Voz 0985 04:18 tú sabes por qué ha hecho esto Meana sabes porque promocionada Vinicius por qué él era consciente Hinault nos lo dijo que Lopetegui anda muy preocupado porque el Madrid ojo no tiene gente de área nos hizo pasar al gato Benzema pantera por una pantera hielo sabía él sabía que no estaba preocupado apunta texto también

Voz 1995 04:41 punto a punto vamos a salir del fútbol afortunados de la vida es muy amplia por ejemplo Jon Rahm vamos a escuchar declaraciones hemos escuchado a Messi hemos escuchado Ana Ana Carrasco Jon Rahm gana Europa la Ryder y dice esto

Voz 5 04:51 cuando me ese Separ había un ha habido un con un español algún fan español Seve justo antes de que yo después ese paro