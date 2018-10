Escucha las noticias de las 18:00 (01/10/2018)

Voz 1468

01:09

deslucido porque en la primera fila de este salón de tapices de aquí del Palacio de la Moncloa no se han sentado los dos ex presidentes del PP del Gobierno del PP que también gestionaron una época destacada en la lucha contra ETA José María Aznar Mariano Rajoy tampoco han asistido los presidentes del Congreso Ana Pastor del Senado Pío García Escudero ambos también del Partido Popular todos recibieron la invitación en tiempo y forma y ninguno de los cuatro ha estado presente en este homenaje a las víctimas es un boicot le hemos preguntado a personas del entorno del presidente no han querido calificar estas ausencias no vamos a contribuir a perturbar el sentido a la emoción del acto de hoy dicen que todos estaban invitados no se ha cursado invitación tampoco a las direcciones de los partidos políticos por tanto tampoco al Partido Popular cuando Pablo Casado protesta por esto las fuentes repiten lo que ya he dicho en alguna ocasión Pedro Sánchez estas actitudes no son más que ruido político