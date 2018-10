Escucha las noticias de las 21:00 (01/10/2018)

a partir de las diez con Sastre actualizar hemos cómo ha ido el día escucharemos las declaraciones reacciones y matizaciones de esta jornada el último hechos la petición conjunta de PP y Ciudadanos para que comparezca el presidente Sánchez en el Congreso de explicaciones de lo que ellos califican como deterioro general de la política española y las amenazas independentistas que dicen dañan la convivencia en Cataluña ha habido hoy otras movilizaciones en la calle las de los pensionistas repartidos por todas las comunidades autónomas aunque la reunión de la jornada la tenían los pensionistas vizcaínos con la ministra de Trabajo Magdalena Valerio les ha explicado que no les iba a hacer promesas que no pudiera cumplir los pensionistas han acordado seguir con las protestas hasta que el Gobierno recoja sus reivindicaciones

acabo de reunirme con Moscovici me preguntan ustedes porque aunque era dicho con cara de agotado el ministro italiano Giovanni nutría que regresa con urgencia Roma para exponer que los gobiernos euro no aceptan su nuevo presupuesto de la Comisión Europea asumirá sus responsabilidades para salvaguardar los interés es de los ciudadanos italianos todos los ciudadanos hubo prime ha dicho moscovita mientras en Friburgo Alemania donde el presidente de la Comisión participaba en un debate sobre Europa ha acabado diciendo que el problema es que Italia con sus exigencias puede poner en riesgo el euro una crisis que intentan evitar en la reunión del Eurogrupo aunque en la práctica hoy asistimos a algo muy parecido a un escenario Griego

