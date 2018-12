Escucha las noticias de las 08:00 (29/11/2018)

es veintinueve de noviembre y el otoño caliente catalán no es independentista sino laboral médicos profesores funcionarios de la Generalitat van a coincidir hoy en Barcelona en una única manifestación contra los recortes hoy hay huelga en la sanidad y también en la educación primaria secundaria y universitaria en el Instituto Poeta Maragall de Barcelona al que un día normal estarían empezando a llegar los chavales a esta hora hoy que ves Aitor Álvarez un día

bon día Pepa pues lo que veo es que en este instituto todavía no ha llegado ni un alumno y los profesores que van entrando pocos nos dicen que una parte importante de la plantilla hará hoy huelga piden revertir los recortes de Artur Mas piden siete mil doscientos profesores más bajar la ratio de alumnos a veintidós alumnos en Primaria hay veintisiete en Secundaria y eliminar el decreto de plantillas que da autonomía a los directores de centros públicos para elegir ellos mismos los directores piden que eso se haga como siempre se ha hecho por Konko

eso público Cataluña es la única comunidad que no ha devuelto a sus funcionarios la extra de los años dos mil trece y dos mil catorce por ejemplo pero se ha sorprendido este rebote de la protesta social ha sorprendido todavía más el menosprecio de las dificultades de los trabajadores por parte del portavoz del partido de pulmón Eduard Pujol

camaradas tres a veces veo que nos distraemos con cuestiones que no son las esenciales que sí ochenta y cinco días de lista de espera que estoy deberían ser ochenta y dos Nos estamos peleando por las migajas tenemos que ir a la solución real del problema y la solución real del problema delante de un Estado que no hace nada por el país pues es plantear que necesitamos votar y decidir nuestro sobre una sido nuestro fútbol

Voz 3

03:17

dice eliminara las horas extras en general las no pagadas en particular en España se generarían unos ciento setenta mil puestos de trabajo a jornada completa mucho más de los que se destruiría el según dicen por la subida del Salario Mínimo Interprofesional no