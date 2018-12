Hoy por Hoy La Rioja (29/11/2018 -Tramo 7:20 a 7:30)

es darle unos bonos de forma gratuita de forma gratuita para que compre El pequeño y mediano comercio los los clientes van a poder descargar los los bonos a través de una aplicación y los tienen que canjear en pequeñas y medianas empresas inscritas una condición fácilmente objetivado hable como es ser Pyme doscientos cincuenta o quinientos trabajadores no me acuerdo se que los comercios que nosotros representamos lo cumplen ampliamente ese planteamiento y una cifra de facturación y te lo que invito al al consumidor al ciudadano que que se descargue los bonos que los canje y que tenga la experiencia de comprar en el comercio en el comercio tradicional

miramos ahora a la portada de los periódicos empezamos por Diario La Rioja los monjes de Valvanera piden ayuda a los riojanos para evitar la ruina económica las facturas acumulan y la avería en la central eléctrica que abastece al monasterio ha puesto la puntilla a una situación crítica nueve cuatro uno punto com podemos leer fraude en la Rioja Alavesa la Policía ha detenido a diecisiete personas durante la vendimia en Rioja dos punto com encontramos que La Rioja inicia la campaña de la Oliva con optimismo se espera una cosecha de calidad terminamos con noticias de La Rioja el último tramo de la calle Albia de Castro estará remodelado en verano

Voz 10

06:27

tras la futbolista riojana Ana Tejada estarán en la final por el Mundial sub diecisiete ayer la selección española logró el pase a la gran final tras superar por dos cero a la revelación del torneo una Nueva Zelanda que apeó los penaltis en cuartos de final a Japón una de las favoritas para alzarse con el triunfo final la española Toño ahí Si de la riojana Elena Tejada jugará la gran final tras un campeonato perfecto donde las riojanas siempre ha sido titular en este campeonato actuando como central derecho de esta forma la jugadora del ex jefe Logroño está a un partido de volver a hacer historia Si el pasado mes de mayo se proclamó campeona de Europa con la selección española sub diecisiete Ahora se enfrenta con sus compañeras al gran reto de ser campeona del mundo sin olvidar que en tres torneos y el europeo La Rioja consiguió un ascenso histórico para el deporte riojano la Liga Iberdrola jugar ahora mismo en la máxima categoría del fútbol nacional Ana Tejada por tanto está a un paso de que el fútbol riojano suma un nuevo título mundial hay que recordar el Mundial sub veinte Dani Aranzubia y por supuesto el mundial absoluto de Fernando Llorente a la Tejada está a un paso de seguir haciendo historia y eso que no supera los diecisiete años de edad