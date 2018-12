Las noticias de Galicia, 10:03 (29/11/2018)

vi dificultades de circulación a esta hora en la entrada de Milladoiro a la altura del enlace con la AP nueve inconexo debido a una alcance múltiple en el que se han visto implicados cinco vehículos según informa el ciento doce no hay heridos aunque el lugar del siniestro se han desplazado medios sanitarios y bomberos lo que sí ha provocado es una larga retención desde hace hora y media que todavía no se ha despejado más cosas Jueces para la Democracia apoya la llamada de atención de la Fiscalía por la escasez de recursos de la justicia gallega para luchar contra la corrupción su portavoces Sherman Varela

podíamos a petición de constitución de una Fiscalía Anticorrupción Galicia este tipo de Fiscalía no solamente permite unificar y millonarios extiende los medios sino también los criterios técnicos impulsar siempre extenuación Icon eso lo Itar contra lacra de la corrupción que desde luego no desaparece por desgracia todavía Donoso Països

Voz 3

01:31

coincidimos nombres de ensayo con cine Europa en decidía as catro adaptar de con picos no Salón Teatro y joder veíamos las colas inmensas sea en Europa que sigue igual hípico que me echaba Antoñito siempre me decía algo tonito que ellos dan caramelos cojos