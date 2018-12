La Ventana La Rioja (27/11/18)

Voz 1 00:00 la Ventana La Rioja Diego Sacristán

Voz 0841 00:11 muy buenas tardes qué tal está saludamos ya desde La Rioja Amaya Castro se ha impuesto con doscientos treinta y tres votos casi el sesenta y cuatro por ciento a Enrique Cabezón con ciento treinta y cinco votos más del treinta y seis por ciento en las primarias de Podemos a Logroño en total trescientos setenta y dos votos emitidos en este proceso que para Castro es una buena participación mientras que para Cabezón es un dato a reflexionar porque

Voz 2 00:39 de los dos mil trescientos escritos no han llegado a movilizarse ni el dieciséis por ciento

Voz 3 00:44 la participación ha sido muy buena ha sido mucho mayor que en los procesos anteriores que han Clavijo de Logroño no

Voz 4 00:53 el cuarenta por ciento de los distintos con con derecho a voto a los institutos validados al Ejército su derecho con lo cual muy contenta muy contenta porque la ha sido mayoritario con esas sientan el cuatro por ciento con con mucha porque esto no es un Fidalgo Éste es el principio pues en trabajando seguir sumando bueno yo llamaría o llamaría un poco a la razón yo en los asuntos aunque los porcentajes resultan engañosos y a la diferencia de votos han sido únicamente de noventa y ocho votos que que dentro de un de los dos mil doscientos dos mil trescientos inscritos que hay en Logroño pues no es mucha cantidad el problema es que creo que no hemos sido capaces ninguna de las dos listas de movilizar a a un ochenta y cuatro por ciento de los escritos no que se han ido descolgando del proyecto pues puede desencantados entiendo o por las distintas y de espectáculos que hemos ido hablando en el tiempo no

Voz 0841 01:53 también les contamos que la presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja asegura que si no se toman medidas la situación en atención primaria puede complicarse porque en menos de cinco años se jubilará el cuarenta por ciento de los profesionales Inmaculada Martínez critica que la política de recursos humanos es cortoplacista

Voz 5 02:11 estamos haciendo la situación estamos en una situación lo estamos estamos diciendo no estamos para elaborar con la administración y para es decir desde el ámbito profesional lo que conocemos de primera mano naces cómo están nuestros nuestro nuestra situación nuestros para obstruir susto cuando vemos que melódicos empezar emplea por ciento sabemos visan entre cinco años y lógicamente eso eso eso superarlo la renovación generacional es que nos ha yo sino menos realmente lo vamos a pasar mal

Voz 0841 02:46 un grupo de científicos has resuelto ochenta y ocho peticiones procedentes de hospitales y cuatro provenientes de empresas de alimentación y nanotecnología de España Francia Bélgica Túnez Estados Unidos México y Perú en materia de resistencia de antibióticos un proceso determinante para que los pacientes afectados logren superar su infección llevamos ya con la información de servicio ahora mismo normalidad en las carreteras riojanas íbamos qué tiempo nos espera para mañana Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué tal buenas tardes buenas tardes

Voz 1693 03:20 es mañana miércoles tendremos aquí en La Rioja cielos bastante despejado a lo largo del día con algunos intervalos de nubes altas a primeras horas porque no descartamos brumas y nieblas matinales y las temperaturas mínimas esta noche irán sin cambios tendremos nocturnas de dos a tres grados y las máximas irán sin variaciones en el valle y en ligero ascenso en la Ibérica tendremos valores de trece grados en Alfaro catorce en Haro Calahorra Logroño y Arnedo el viento soplará flojo del sur a suroeste en la ibérica del sureste variable en el valle

Voz 0841 03:51 yo ahora mismo el termómetro marque a casi once grados en el centro de Logroño

Voz 0841 04:53 se lo contábamos en portada la presidenta del colegio de médicos de La Rioja asegura que si no se toman medidas la situación en atención primaria puede complicarse porque menos de cinco años se jubilará el cuarenta por ciento de los profesionales los médicos de atención primaria de Catalunya están desde ayer en huelga en demanda de más recursos humanos y menos presión asistencial una reivindicación histórica según la presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja dice Inmaculada Martínez que aunque la Atención Primaria es la puerta de entrada a la sanidad siempre está escasa de recursos humanos y materiales lo que incrementa la presión asistencial aunque La Rioja está en la zona templada media alta donde la ratio cartilla médico no es tan alta

Voz 4 05:32 en La Rioja como en todas las comunidades del Estado lógicamente tampoco contamos con muchísimos muchos profesionales para cuestiones de guardias para cuestiones de refuerzos para les lo incidencias evidentemente las plantillas nunca están al cien por cien porque hay muchísima eh muchísimo imprevista tanto de vacaciones de formación de enfermedades es que al final en las las lo que ves en los centros de salud tanto las plantillas nunca hasta a cien por cien y eso claro sobrecarga lógicamente a los compañeros que tenía que ver más pacientes que los que en realidad tienen asignados por por eh por su propone hagan a es decir yo no he pues la primarias siempre está bajo esa bajo amenaza de de presión asistencial región lógicamente cuando explota ahí pues ha explotado en Cataluña pero espera que no deja de ser parte de un conflicto generalizado por la falta de personal y la falta de presupuesto

Voz 0841 06:30 la media atención es entre seis y ocho minutos insuficiente en muchos casos

Voz 4 06:35 las agendas pueden citadas cada cinco cada diez minutos cada doble tiempo depende yo entiendo que él me desde luego al médico para hacer una buena labor necesita su tiempo aún en ese sentido hay veces que sí que no hace falta tanto tiempo porque se han minimizado muchas labores administrativas pero sí que es cierto que en otras en las en ocasiones y ocho nos podemos ir eh justos al tiempo porque ya saben que las salas de espera las agendas están en de México usa el tiempo que tienen que usar en cada paciente pero lógicamente eh hay que llevar una orden también yu yu organización para poder atender como se atiende también en La Rioja eh en veinticuatro horas aquí no hay demora se atiende es gracias a Dios o a demandar is ni un médico de familia por regla general en La Rioja en veinticuatro horas son pacientes eso está muy bien con respecto a España

Voz 0841 07:24 vamos con asuntos políticos Izquierda Unida a poner en marcha los procesos para elegir a sus referentes en los municipios Logroño y La Rioja ya avisa de que los tiempos en política son muy importantes el coordinador regional confirma que las negociaciones con Podemos están en suspenso dice que comparte que haya primarias en Logroño pero no entiende por qué no las hay también en la Comunidad a Diego Mendiola ha explicado que esta coalición celebró el sábado una reunión de la Coordinadora que los acuerdos alcanzados se aprobaron por unanimidad Mendiola confirma lo que ya les avanzo esta emisora hace unos días y es que la negociación con Podemos está suspendida Mendiola dice que hay voluntad de retomar ese diálogo pero reconoce disparidad de criterios Yeste Izquierda Unida dice que el acuerdo tiene que ser global para La Rioja y para los municipios además no entiende los motivos por los que sí se proponen primarias para Logroño con lo que están de acuerdo pero no se quieren celebrar primarias a la Comunidad Autónoma

Voz 9 08:15 Ellos los plantean como condición sine qua non que no se celebren primarias en el ámbito autonómico cosa que nosotros no entendemos es decir ir a un pacto clásico de cremallera hay de negociación de de puestos que nosotros siempre hemos dicho que eso de que las primeras es el método más democrático hasta cierto punto porque hay primarias primarias digamos que es un de hecho democrático tiene muchas maneras de abordar pero hay que recordar las lecciones que se han dado a Izquierda Unida por ahí en alguna ocasión abre celebrado primarias y ahora resulta que nos encontramos primarias en Logroño imprescindibles obligatorias pero en el ámbito autonómico obligatoriamente no cosa que no entendemos la disparidad

Voz 0841 09:08 por su parte de Podemos y Eco contestan a Izquierda Unida en un comunicado conjunto muestran sorpresa de que a la vez que se fijan fechas para nuevas reuniones Izquierda Unida esté lanzando mensajes de ruptura también señalan que fue Izquierda Unida la que se levantó de la mesa de manera unilateral una mesa en la que estaban los tres partidos Miguel Reinares es el secretario de Acción Institucional de Podemos en La Rioja bueno

Voz 10 09:29 no lo primero que nos sorprenda es que al mismo tiempo que se hacen estas declaraciones eh estábamos eh fijando una fecha para la próxima reunión que se ha determinado y se viene hablando desde desde ayer hoy se ha culminado y se inicia fijado para el próximo miércoles día cinco de diciembre con lo cual no no entendemos que por una parte se ante los exige una una fecha para continuar el las reuniones que por otra parte se hable de de una suspensión en cualquier caso y en la última reunión lo que hubo fue por parte el abandono de de la mesa de negociación por parte de una de las tres me organizaciones que conformar la mesa que es la la representante de Izquierda Unida pues decidió definidos abandonarla la de forma unitaria unilateral

Voz 0841 10:14 en cuanto a cambiar Logroño ambas formaciones dicen que no entienden que Izquierda Unida quiera imponer su modelo dentro de esta organización

Voz 10 10:22 vamos parte de una de una entidad de una herramienta municipalista con con capacidad de decisión propia de nuestra organización pues plantea sus sus cuestión de y hace sus sus aportaciones en el seno de de de la Asamblea de de cambiarlo por año pero que en cualquier caso es un ente autónomo y por lo tanto es la Asamblea de cambiar Logroño la la que tiene capacidad de decisión propia y que no hay lugar a ninguna imposición por acuerdo de de de los partidos hacia hacia cambian como como organización ni mucho menos que se planteen en el en el marco de una negociación de cómo presentarnos a las elecciones autonómicas y municipales del próximo año una imposición directa hacia hacia el modelo que debe surgir de del propio seno de cambiar

Voz 0841 11:12 íbamos a la capital porque ya está abierto el plazo para acceder al programa de ludotecas de Navidad en Logroño las ludotecas permanecerán abiertas desde el miércoles veintiséis hasta el viernes veintiocho en el primer turno desde el dos de enero hasta el cuatro de enero en el segundo escuchamos a la concejala de Familia

Voz 11 11:28 Paloma Corres

Voz 10 11:31 las atacar con Cartagena son otra cosa

Voz 12 11:33 lo importante de conciliación pero sobre todo los además en fechas como las que llegan no que están ya a la vuelta de la esquina como son las Navidades así pues más de mil plazas concretamente mil ocho plazas que asignadas por sorteo ir repartidas en dos turnos en el primer turno será desde el miércoles veintiséis hasta el viernes veintiocho en segundo turno desde el dos de enero hasta el cuatro de enero

Voz 2 12:02 seguimos en La Ventana y nos acercamos aquí en este espacio de radio a la gastronomía lo hacemos de la mano de uno de los grandes de España en este ámbito de Ferran Adrià que ha pasado hoy por La Rioja para presentar junto a Caixa Bank una guía con las claves estratégicas del sector de la restauración Ferran Adrià qué tal buenas tardes

Voz 0659 12:20 buenas tardes

Voz 2 12:21 bueno una guía para ayudar a todos esos emprendedores para ayudar a todos aquellas personas que el día de hoy se dedican a a la gastronomía para tener un futuro tan brillante como el suyo es

Voz 0659 12:32 Picasso focalizado todo el mundo de las bebidas versus Sara no también Haddad saque para que en el mundo Narcea nos quejamos de que no hay personal para para no para para el comedor y tal y seguramente no lo hemos cuidado lo bastante para que que pueda haber en este caso se se trata de una guía donde el propietario pero también el resto del equipo e puede contextualizar todo este mundo de las bebidas muy focalizado al final en el BID en el vino no pero también los cócteles el café el agua hay todos

Voz 2 13:09 porque precisamente aquí en La Rioja estamos en tierra de vinos y que es verdad que el vino pues dentro de lo que son las bebidas puede tener o puede haber sido más cuidado durante todos estos años pero sí que eh bueno hay deficiencias en otras en el conocimiento de otras bebidas como puede ser la cerveza como pueden ser los cócteles

Voz 0659 13:27 mira nosotros está más eh a través de bulle pero ya estamos haciendo ya unos libros más temáticos se hice increíblemente no hay una enciclopedia cinco seis volúmenes sobre el vino a nivel mundial ya es una cosa que me quede aquello estupefacto de que no existía hay libros maravillosos sobre el vino para parte ahí la viña ahí como estaba vino hay una parte de sexo de todo el tema centro perceptivo estamos haciendo una enciclopedia sobre el vino tres cócteles en cientos de R de libro de recetas pero es comprender de dónde venían contrariedad tampoco asiste es decir hay que practicar nuestra nuestra nuestro sector hasta hace cuatro días no era académico con no cimientos se genera sobre todo en las sabes ciudades no entonces ahora poco a poco se está se está generando estoy también el tema de la esto no son problemas sólo de nuestro sector si son plena en general de de España es decir tú estudia esté periodismo aquí no te enseñaron crearan presa que fue la estrategia que cuenta explotación tal esto se une un restantes un negocio no una idea o tal es un negocio que lo tienes que saber gestionar

Voz 2 14:42 decíamos que ahora mismo se encuentra trabajando en esa enciclopedia de los cócteles por llamarla de alguna manera cuál es el proceso para en la creación de un cóctel ese es similar al de un plato de cocina

Voz 0659 14:54 bueno pero hay que comprender que son los controles para crearlo sigan finales pues que tú la tres cocina eh

Voz 2 15:02 pero al final dividimos en esa división mental que puede tener uno entre comida y bebida no

Voz 0659 15:07 sí que la vivienda no cocinar

Voz 2 15:11 sí sí hombre y también lleva ese proceso de creación propia

Voz 13 15:13 el estaba claro al final te un

Voz 0659 15:15 una cosa es la cocina trabajar la comida atrasada de vida no pero claro está salgan tema que hay no es decir si tú te haces un expreso no dice es que los cocina si te haces un espejo para hacer un helado sí que es cocinar esto no hay algo que no funciona eh cero contarles contarles son especialistas ya no hay especialistas para hacer el pan pan jamón no para hacer cócteles el proceso es eh eso es creación no a partir de una serie de de productos no con herramientas y técnicas tienes que crear algo nuevo los hay también eh pues eh líneas filosóficas alrededor de esto en el sentido pasara vamos a estarlo más más pequeño más grande más al cole comer en alcohólicos estoy muchas tendencias que van marcando el cómo

Voz 2 16:09 el que estamos viendo ahora mismo un auge de los de los cócteles

Voz 0659 16:15 sí se es muy muy muy en auge porque esa es quebrar al final la los cócteles sobre todos socializar para hacerse oír el mundo donde la la las nuevas tecnologías no parece que el no no no no hablemos ideal cuando uno va a una coctelería o bar a tomarse no a un hotel tal va a socializar no decía

Voz 2 16:42 Ferran Adrià en esta conversación que era importante conocer la historia entender el concepto Isère que usted también está desarrollando bueno está fijándose en esa en esa historia de de los alimentos verdad que que llevar también estudiando el origen un poco de de la cocina de los ingredientes siempre comer siempre fue un placer en la historia no

Voz 0659 17:02 me eh verdad hasta que no hay clases sociales no no no empieza esta diferencia es diferenciación no entre el hedonismo ir alimentación siempre siempre hay actitud seguramente hace dos millones de años sabe no cuando había de lo molestos por aquí sano tendría este concepto de de pajar de de de disfrutarlo el placer y tal pero claro no a lo que entendemos ahora no placer puede ser una cosa pero todo lo que hay alrededor no más hedonista más más litúrgico y tal pues esto es lo que hay eh

Voz 2 17:45 es decir Ferran Adrià por último eh la semana pasada se editaron esa esa gala de las estrellas Michelin La Rioja una comunidad tan pequeña como la nuestra consiguió cinco estrellas que supone para uno ese reconocimiento y sobre todo que puede suponer para una región tan pequeña como como la nuestra pues tener cinco estrellas en ese firmamento Michelin siempre mejor

Voz 0659 18:05 tener que no tener éxito pero hoy en día todo esto ha cambiado cuando yo empecé pues nosotros en el bullir en el año noventa y siete no tiene entrevisté a Michelin y me parece en España habían traído cuatro Tale no habían redes sociales tal hoy todo esto ha cambiado yo creo que es mucho más importante para una acción para la ciudad el que el nivel medio sea muy alto que que el tema de la de admitir a ver eh Noma formalmente el bastante vale e más puntos de los últimos años tiene de los tres Mugaritz tienes dos Estella misionero tener está bien tener rehacer el ego que mejor tenerlas que no pero no en Barcelona no en Logroño tener tres usted mencionó no significa tener dieron y entonces sí que yo tengo otras estrellas vivos

Voz 1642 19:01 lo que sea yo tengo va colegas que me echen que mañana

Voz 2 19:08 Ferran Adrià muchas gracias por esta conversación por habernos atenta

