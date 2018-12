Escucha las noticias de las 11:00 (29/11/2018)

Voz 0228 00:00 son las diez en Canarias

Voz 2 00:05 digan Antonio Martín con un resumen de noticias buenos días

Voz 0228 00:08 buenos días Toni los médicos vuelven a la calle a esta hora en Cataluña cuarto día de huelga en el que se van a concentrar frente a distintas delegaciones del Servicio Catalán de Salud sigue mientras tanto también las negociaciones que se mantienen en calladas en cuanto a la limitación del número de pacientes en una de esas concentraciones en pleno centro de Barcelona se encuentra Susana Ruiz adelante

Voz 1315 00:26 para esta cuarta jornada el sindicato mecha esta Cataluña ha convocado concentraciones frente a todas las gerencias territoriales del Instituto Catalán de la Salud estos son nueve concentraciones osea que hoy la protesta sea atomizado los tres días que llevamos a de movilizaciones y negociaciones comienzan a notarse se nota en cosas como por ejemplo un detalle que es que hoy media hora antes de la hora de la concentración no había absolutamente nadie frente a la sede territorial de Barcelona el lunes a esa misma hora ya eran cientos los concentrados hay que seguir pendientes también de las negociaciones que aunque no aseguran ambas partes que están muy bien encarrilada todavía no han llegado al punto de poder cerrar un acuerdo

Voz 0228 01:03 también protestan a esta hora en la calle los estudiantes sin una hora ellos los médicos y funcionarios de la Generalitat van a coincidir en una manifestación en la ciudad Condal más cosas el ex presidente andaluz José Antonio Griñán comparece en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos en el Senado la que impulsa al Partido Popular Griñán ha vinculado que le hayan pedido comparecer con que está en marcha la campaña de las elecciones andaluzas vamos a la Cámara Alta informa Inma Carretero

Voz 0806 01:25 si el ex presidente ha arrancado su brevísima intervención subrayando el hecho de que el Partido Popular que ejerce de acusación en el caso de los ERE haya querido llamarle a comparecer a tres días de las elecciones en Andalucía y ahí se ha quedado José Antonio Griñán para no perjudicar ha dicho su derecho a la legítima defensa

Voz 1017 01:41 no voy a declarar no voy a aclarar en las actuales circunstancias porque como digo insisto debe preservar de mi derecho de defensa la garantía de la presunción de inocencia ya está acabado determinado estoy terminando es la única intervención que voy a hacer en esta comisión ya está aquí mis palabras no diré ninguna más

Voz 0806 02:04 al ex presidente de la Junta de Andalucía la han acompañado a su llegada al Senado el portavoz socialista Ander Gil y el senador andaluz Francisco Menacho en esta comisión de investigación sólo participa el Partido Popular

Voz 0228 02:15 el ministro de Exteriores insiste en que no va a dimitir por la multa que le han puesto la Comisión del Mercado de Valores por la venta de acciones de Abengoa con supuesta información privilegiada Josep Borrell niega que tuviera dicha información

Voz 3 02:25 si yo no he presentado recurso porque soy ministra sí ha renunciado recurrir con mi condición de ministro no tendría mucha lógica que primero no recurriera porque soy ministro elevó dimitiera de ministro que te parece