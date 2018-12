Voz 1020

00:55

lo siento señora teniente pero también la demagogia no me va a encontrar no me va a encontrar una vía hace todo lo que les de la gana no me van a encontrar trabajé la bajé por la unidad de acción gobernando Rajoy voy a trabajar por la unidad de acción en esta tierra gobernando Sánchez así de claro les guste más o le guste menos