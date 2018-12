La Ventana La Rioja (28/11/18)

Voz 1 00:00 muy buenas tardes dos ministros visitarán mañana a La Rioja el ministro de Cultura José Guirao participará mañana en el Congreso en el noveno Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que se está celebrando en Riojafórum y quién también estará mañana en nuestra comunidad es el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska que presidirá a las diez de la mañana el acto de honor de la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil a la Constitución española en su cuarenta aniversario precisamente en ese congreso nacional de bibliotecas que comentábamos hace nada participan cuatrocientos expertos de todo el mundo hice tendrá lugar hasta mañana además de las ponencias habrá talleres debates y mesas redondas sobre ese reflexionará acerca del papel que desempeñan los profesionales de las bibliotecas públicas españolas en la sociedad que demandan que formación debe tener un pivote un bibliotecario cuáles deben ser sus habilidades como está cambiando la gestión talleres en los que se trabaja también con diferentes colectivos Concha Vilariño es la subdirectora de la coordinación biblioteca

Voz 3 01:09 área con la idea de trabajar con ellos en el futuro y que sirva este congreso de punto de partida de un trabajo de un marco de trabajo en colaboración con ellos para inclusión de muchos sectores de la población que que no están ahora mismo que está muy bien representados en las bibliotecas públicas porque no estamos porque todavía no tenemos el acceso a lo que se necesita para todos estos colectivos también hablamos de colectivos de refugiados Si y otro tipo de de públicos que a lo mejor se acerca a las bibliotecas públicas aunque el hecho de serlo todavía tenemos que trabajar más en en facilitar el acceso a todo eso lo rango de la población

Voz 1 01:55 más de cuarenta y cuatro mil riojanos se han vacunado en el primer mes de campaña la con la campaña de vacunación contra la gripe se prolongará hasta el veintiocho de diciembre la consejera de Salud recuerda que se trata de la medida más eficaz para prevenir la enfermedad y ha destacado la protección que proporciona la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica pone en marcha la campaña Mi casa no es mi cárcel para exigir que se garantice la accesibilidad en los edificios de viviendas Félix fuerte

Voz 4 02:29 lo que solicitamos es que se modifique en algunos apartados la Ley de Propiedad Horizontal para que de una mayor porque aunque existe esa ley todavía existen muchos problemas para que la comunidad de vecinos de su autorización para la modificaciones que es necesario para instalar ascensores rebajar el escalones de entrada a las viviendas entonces lo que queremos es que verdaderamente viviendas no se conviertan en nuestras cárceles

Voz 1 02:59 vamos a conocer ya qué tiempo nos espera para mañana conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué tal buenas tardes

Voz 0545 03:06 buenas tardes mañana jueves empezaremos el día con algunas brumas y nieblas matinales tendremos intervalos de nubes ya durante la segunda mitad del día seguirá cubriendo el cielo cada vez más con precipitaciones débiles además Lacko

Voz 5 03:17 cota de nieve hacía últimas horas hasta los mil quinientos metros y las temperaturas mínimas irán sin cambios en descenso esta noche nocturnas de cero a dos grados y mañana máximas sin

Voz 0098 03:28 Ellos o en descenso valores que se quedarán en los ocho grados de Haro los nueve de Logroño o los doce de Calahorra Alfaro y Arnedo el viento soplará del suroeste en la Ibérica será variable en el valle concierto predominio de la dirección sureste diez robos y medio el centro de Logroño

Voz 1 04:18 los indicadores de calidad de vida elaborados por el Instituto de Estadística de La Rioja sitúan a la Comunidad como la segunda región con mayor calidad de vida en España por encima de regiones con mayor renta per capita como Madrid Cataluña País Vasco Alfonso Domínguez es el consejero de Administración Pública y Hacienda

Voz 8 04:36 cuáles son las conclusiones principales que yo es traería de este nuevo estudio indicadores de calidad de vida pues tres la primera ella es quién es consolidarnos como la segunda mejor región con calidad de vida de todas las comunidades autónomas españolas la segunda es que mejoramos en todas y cada una de esas nueve dimensiones que hablaba al principio y la tercera es que superamos la media nacional en todas y cada una de esas nueve dimensiones de todas las comunidades autónomas

Voz 1 05:04 se lo contábamos en portada la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica pone en marcha la campaña Mi casa no es Mi cárcel para exigir que se garantice la accesibilidad en los edificios de viviendas el secretario de la Asociación feliz fuertes señala que sobre todo los edificios más antiguos son los que más dificultades ofrecen a las personas con movilidad reducida en este sentido piden que se cambie la Ley de Propiedad Horizontal para hacer edificios accesibles

Voz 9 05:29 del del Joventut en propiedades y que ya tienen unos añitos

Voz 4 05:34 que son antiguas que carecen de ascensor que tienen escalones para poder acceder a un primer rellano o que para para subir el deseo inodoro entonces las dificultades que se encuentra en una persona con movilidad reducida es que no puede descansar sin sin ningún tipo de no te qué tipo de algún tipo de ayuda justamente lo que solicitamos es que se modifique en algunos apartados la Ley de Propiedad Horizontal para que de una mayor porque aunque existe esa ley todavía existen muchos problemas para que la comunidad de vecinos de su autorización para la modificaciones que es necesario para instalar ascensores rebajar el escalones de entrada a las viviendas entonces lo que queremos es que verdaderamente que en nuestras viviendas no se conviertan en nuestras cárceles

Voz 1 06:22 hay más asuntos el Gobierno de La Rioja y Ecoembes ponen en marcha un proyecto de reciclaje que se llevará a cabo en XXXV centros de mayores de la región terceros en edad primeros en reciclar ya se ha desarrollado con éxito como experiencia piloto en el centro de participación activa de la zona sur escuchamos a Conrado Escobar

Voz 10 06:39 en un espacio como éste pueden convivir dos generaciones propiciando la transformación social y medioambiental los propios chavales que son dinamizadores de cambio pero también las los las personas mayores que como muy bien señala el lema de Cuende es son pueden ser tercera edad segunda la edad pero son los primeros agentes de cambio de transformación medioambiental así que podemos decir que cumplimos con esto uno de los objetivos que nos habíamos propuesto como gobierno Velarde hoja cuando recibimos la iniciativa de luz queríamos que junto al papel medio ambiental junto a la sostenibilidad que mencionaba el consejero hubiera un componente social ese componente social además incorpora a las personas mayores

Voz 1 07:27 cambiamos de tema UGT exige al Gobierno regional que cuanto antes se pongan en marcha los acuerdos firmados con los sindicatos de la Función Pública el sindicato avisa de que si el Ejecutivo sigue dilatando plazos sino se ponen en marcha las medidas de estos acuerdos habrá movilizaciones Alicia Romero

Voz 11 07:44 a fecha de hoy ya han transcurrido pues dos meses casi vamos a finalizar el primer trimestre en en concreto del curso todavía esas medidas no se han puesto en marcha entendemos que todos estos temas tienen una serie de trámites obligados antes de echar a caminar antes de que empiece a funcionar pero ya hemos ido lo suficientemente prudentes hoy fuimos al Gobierno de La Rioja que agilice esos trámites para que los docentes para que los empleados públicos puedan empezar a disfrutar de aquellos derechos que nosotros acordamos con ellos

Voz 1 08:30 seguimos en la Ventana hoy vamos a hablar de un evento que está teniendo lugar en La Rioja concretamente del noveno Congreso Nacional de bibliotecas publicas que se celebrará hasta el próximo viernes hasta mañana y al que acudirá mañana el ministro de Cultura José Guirao el Congreso reunirá a más de cuatrocientos expertos de España y Latinoamérica para debatir sobre la formación y la gestión de estas organizaciones expertos del mundo académico responsables de Polly pocas bibliotecaria de gestión y también los propios bibliotecarios ya aquí en La Ventana saludamos ahora mismo a Lucila Martínez Cáceres coordinadora nacional de la cátedra de la Unesco ciudad y medio ambiente también especialista en innovación social Lucila Martínez qué tal buenas tardes

Voz 11 09:13 bueno esto es de mucho gusto

Voz 1 09:15 tan innovación social abrir las bibliotecas siempre nos han acompañado no todos tenemos en la cabeza si hablamos de bibliotecas antiguas probablemente nos venga la biblioteca de Alejandría es algo que un elemento que siempre ha estado ahí acompañándonos durante la historia pero eso no significa que sea un un lugar en el que también de a la innovación

Voz 11 09:35 exactamente justamente el desarrollo histórico de las sociedades todas han transformado el papel de la biblioteca tiene gente muy importante participativo de esa transformación social de la búsqueda de soluciones de todo tipo leer para que claro la respuesta elegir para que que no llega a las bibliotecas públicas nos obligó a a lo largo de todo se sustraen a responder primero leer que ir El Mundo leer los textos leer la historia leer la humanidad de tener hice mundo para qué en el sentido de aprender a aprender para toda la vida aprender a convivir pacíficamente aprender a hacer las cosas bien hechas con calidad ese concepto de calidad muy contemporáneo ha sido muy muy orientado en las bibliotecas públicas ha sido bien interesante verificar hay cuestiones como también aprender a convivir pacíficamente Aprender a ser personas éticas todos son discusiones respuestas que se han venido dando en las bibliotecas públicas por eso que el papel de la Biblioteca Pública ha venido cambiando con la llegada de la tecnología de comunicación del Internet eso se ha optimizado y multiplicado cada persona encuentra nuevas respuestas a la posibilidad de su crecimiento personal de asumir un papel de corresponsabilidad social de encontrar otros caminos yo otros medios en donde participar de ese desarrollo colectivo eso ha sido extremadamente medido importante y que nos ha obligado a repensar el papel de la biblioteca es pública en todo el mundo esté en América Latina entonces más dinero en proceso por ejemplo de paz en Colombia ellas han tenido un papel extraordinario para que las comunidades se organicen se movilicen participe entiendan que el desarrollo el sueño de cuál es el municipio que yo quiero cuál El País que estoy ayudando a construir cuál es el planeta que estoy destruyendo o construyendo sea objeto de trabajo en las bibliotecas

Voz 1 12:08 precisamente de estos beneficios de que nos ofrecen las bibliotecas podemos disfrutar porque la biblioteca históricamente cada vez se ha ido abriendo más al público general no a toda la población de pasamos de esa después de de ser un elemento aristócrata un elemento que restrictivo a un elemento muy amplio pero todavía quedan retos por delante y precisamente usted ha hablado hoy esta tarde a primeras horas de esta tarde sobre esos retos de que hay de integrar también a colectivos de adaptar la biblioteca a colectivos que tienen dificultades para acceder a ella

Voz 11 12:41 exactamente el tema principal de los talleres de esta tarde y mañana está girando en torno de programas que se realizan en ese con ese objetivo hemos traído diese experiencias seleccionadas por Iberia bibliotecas que es un programa maravilloso que el Gobierno de España apoya respalde realmente realiza donde ha identificado experiencias para atender sordos ciegos y personas discapacitadas en otras aspectos de cómo estás se hoy intentando no sólo intentando pero de verdad realizándose esfuerzos importantes para que esas personas no sólo tengan la oportunidad de usar los servicios sino que las bibliotecas públicas lleguen a sus casas entonces yo soy tendremos países experiencias de países como Brasil Colombia Costa Rica son cinco en cada en cada día hoy además de estrés vamos a tener Méjico Perú y mañana tendremos argentinas otra experiencia de Colombia en Medellín Chile España Paraguay con eso es una diversidad muy grande de Cultures de experiencias para como hacemos con los sordos con los muy con los ciegos y con las otras personas que están en su casa a veces postrada pero que la familia no saben cómo crear un ambiente favorable y adecuado para que las personas se integren a la vida normal a la vida de de con con las personas que se pueden oir que pueden hacer esa integración de las minorías también es algo relevante importante realizándose en las bibliotecas públicas hoy en América Latina claro es un países que todavía tenemos bastante desigualdades sociales es especialmente importante destacar que eso está haciendo realizado no siempre solamente por los gobiernos por la sociedad civil que se moviliza quién entiende que tiene que en la experiencia proponerse la sus gobiernos para que sean transformadas en políticas públicas

Voz 1 15:02 porque generalmente estas iniciativas nacen de los gobiernos son asociaciones colectivos que que impulsan al Gobierno a hacer eso que de alguna manera le aprietan para avanzar en ese aspecto

Voz 11 15:14 al han sufrido en las dos direcciones a mí personalmente me han parecido muy importantes las que que la mayoría nacen de la sociedad de las personas de grupos de colectivos diversos que en lugar de pelearse de sabe y le gritar en la calle le hacen la experiencia le demuestran al Gobierno primero la inversión de dinero y de esfuerzo que es necesario hacer segundo técnicamente qué significa ese proceso y tercero que gana la sociedad con ese proceso esos han sido los más exitosos en ese sentido el va a ser muy interesante especialmente el día de hoy porque son las extensas complejas y así sorprendentes

Voz 1 16:02 cuéntenos alguna experiencia o cuéntenos quizá las más características de estas experiencias de las que iban a hablar

Voz 11 16:08 por ejemplo en una ciudad del interior de Brasil que se llama la Santa por iniciativa de dos personas fueron entendiendo que había personas sordas en la comunidad pero que nadie las llevabas a la biblioteca y cuando preguntaban a las familias pero usted no tiene en su casa una persona con este problema así no no sabemos ella se queda guardada son personas eso se quedan escondidas guardadas entonces este persona la bibliotecaria hay una persona que la ayudaba pues se dieron el trabajo de hacer una un levantamiento de información puerta a puerta en su sitio hasta por identificar todos los que tenían esa necesidad después buscaron y entidades que atienden sordos etcétera después fueron al municipio para ver quién de ellos estaba haciendo uso de los derechos que le corresponden por parte del Gobierno incluso menos de la mitad lo hacía por falta información entonces crearon el programa de de atraer es las personas que podían transportarse y consiguieron transporte para ir a atraer personalmente a aquellas que no podían moverse solas y el proyecto tiene un nombre está muy lindo que dice que está en portugués pero en español sería lo esencial es invisible a los ojos es muy lindo además del VRAE qué importa es esa formación de ciudadanía no sólo para quién está con el problema de las deficiencias físicas sino con el entorno las familias la comunidad del entorno enseñándoles cómo incluir esas personas ir aprendiendo en el caso de sordo el lenguaje señales sabe para que las personas que sí saben hablar pues se comuniquen con sus señas con ellos ese es muy lindo porque es en el interior y fue iniciativa de gente joven y eso me encanta las jóvenes son los que más están sintiendo la necesidad de la inclusión sabe por eso los objetivos del desarrollo sostenible es algo que debemos enseñar mucho entre los jóvenes porque ellos inmediatamente encuentran la forma institucional digamos así de desarrollar esos proyectos

Voz 1 18:44 Lucila Martínez Cáceres muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Ventana acercándonos estos proyectos de acercándonos parte de ese contenido del noveno Congreso Nacional de bibliotecas públicas

Voz 3 18:55 nacido en nombre de la ambiente programan

Voz 13 18:58 pues tirante maravilloso

Voz 1 19:02 muchas gracias

Voz 14 19:06 de Panda di

Voz 4 19:08 eso son sólo

Voz 1 19:45 llegamos así al final de la Ventana de La Rioja que tengan un buen día nosotros volvemos mañana adiós