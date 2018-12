Hoy por Hoy La Rioja (29/11/2018 - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1861 00:00 a Radio Rioja Galindo se vio en onda media M hoy por Hoy y La Rioja Jorge Gómez

Voz 2 00:35 de la sintonía de la Cadena SER le saludamos a esta hora como cada día a través de nuestras emisoras de onda Medi frecuencia modulada hoy es jueves veintinueve de noviembre y tenemos aquí en La Rioja lo que podría considerarse casi un Consejo de Ministros Concha Bezares qué tal buenos días

Voz 0125 00:48 buenos días Jorge casi casi hay dos ministros el de Interior Fernando Grande Marlaska asiste a esta hora en el Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales de la Guardia Civil a una demostración de capacidades de la Unión de Acción Rural antes en el acuartelamiento ha abogado por elaborar un relato verdadero que dignifique honre a las víctimas del terrorismo ha sido durante su intervención en el acto de homenaje de la Unidad de Acción Rural a la Constitución española en su cuarenta aniversario que se ha desarrollado en el acuartelamiento de Logroño junto al ministro han estado presentes también las autoridades regionales Grande Marlaska ha recordado que ETA ha sido durante décadas el principal enemigo de la Constitución y la democracia si bien ha destacado que la Guardia Civil ha sido una de las grandes protagonistas de la derrota de la banda decías casi casi Consejo de Ministros porque a esta hora otro ministro el de Cultura José Guirao asiste al noveno congreso de bibliotecas públicas que se desarrolla hasta mañana en Riojafórum por lo demás les contamos también que la Consejería de Salud pone en marcha un sistema de alertas en Atención Primaria para mejorar el diagnóstico precoz de la infección por VIH en el último año se han detectado en La Rioja veintitrés nuevos casos de VIH han diagnosticado cuatro nuevos casos de sida la consejera de Salud María Martín recuerda que el diagnóstico precoz es muy importante

Voz 1542 02:05 que lo que pretendemos es sensibilizar a la ciudadanía insistir una vez más en la importancia que tiene el diagnóstico precoz y la prevención como principal herramienta para ganarle la batalla al sida esta batalla todavía sigue abierta a pesar de que en los últimos años ha disminuido notablemente el número de casos por la aplicación de esos tratamientos antirretrovirales para el VIH y el sida ha pasado de enfermedad mortal enfermedad crónica por este motivo estos días con mucha más fuerza hay que remarcar lo fundamental que es realizarse las pruebas diagnósticas Si hay dudas de riesgo

Voz 0125 02:45 en los próximos minutos hablamos de comercio porque la ADER y la Federación de empresas lanzan una campaña navideña para incentivar las compras en el comercio riojano saludamos al responsable de Comercio de la Federación de Empresas David Ruiz qué tal buenos días bueno una campaña que comienza mañana y hasta el nueve de diciembre en qué consiste

Voz 3 03:10 no primero quería agradecer a la Agencia de Desarrollo la sensibilidad que ha tenido ya no sólo de palabras sino de hechos con una dotación económica de cien mil euros que se va a gastar en el pequeño comercio de lo que es pyme en el comercio de calle en el comercio de proximidad que ilumina que tiene un empleo estable que hace que la sociedad sea más agradable entonces eso es lo primero que yo quería agradecer después decirles los consumidores decirles a los ciudadanos que durante desde mañana hasta el día nueve con dos porros por DNI en la página Fer en la página de la federación en la página de la FEHR llevará a poder descargar esos dos bonos que los canjear en los establecimientos adheridos que también figuran en esta relación por compras superiores a treinta euros o iguales eso superiores a treinta el eh entonces pueden comprar desde productos de alimentación hasta unos zapatos hasta joyas lo cualquier cosa pero van a tener por compras superiores a treinta euros

Voz 0125 04:17 diez euros de descuento David Ruiz qué es lo que tiene de diferente esta campaña respecto a otras también coincidiendo con estas fechas de Navidad que que hacían ustedes en el comercio

Voz 3 04:28 estas serán pues yo creo más individuales esta es una cuestión que yo le pedí una ventaja y es que para el comerciante esto

Voz 0125 04:37 ya está reduciendo el precio

Voz 3 04:40 la va a sufragar el AVE porque nosotros que vamos a hacer gestores llevamos a al comerciante esos diez euros de descuento antes de final de año que nosotros también vamos a hacer un acuerdo para poder llevarlo a cabo

Voz 0125 04:51 de momento cuántos comercios se adhieren a la campaña

Voz 3 04:55 en este momento en más de cien establecimientos adheridos a la campaña es la primera vez pero como digo la diversidad tanto encerado gráfica como a nivel de sectores es que todos los que todos los años

Voz 0125 05:07 bueno con esta campaña se trata sobre todo lo decíamos al comienzo de dinamizar el comercio el pequeño comercio de ciudad y que en esta época en este mes de diciembre es una buena temporada también para ellos no para poder hacer caja

Voz 3 05:22 sí hemos planificado antes de las grandes masivas compras de navidad al comienzo de mes cuando lógicamente dos podemos tener una mayor liquidez ya esperando la paga extra pues sabemos que puede ser un buen momento para comprar y elegir al comer de pequeño ver que aparte del precio que puede tener en este momento hay otras cuestiones que son importantes como es el trato el asesoramiento esa experiencia de compra que hace lo hace diferente a transformando

Voz 0125 05:51 bueno esta campaña que por cierto hay que decir David Ruiz coincide con el inicio de del alumbrado navideño en el caso de Logroño mañana mismo también

Voz 3 06:00 si mañana mañana ellas enciende el alumbrado navideño y tendremos ese aspecto de estar entre estar en Navidad yo creo que nos da esas cuestiones acompañado en alguna campaña de Navidad que hace el Ayuntamiento Noroña entonces pues esto esto yo creo que ya no dará ese aldabonazo de salida

Voz 0125 06:16 bueno pues esta campaña que lanzan la ADER y la Federación de Empresas para incentivar las compras en el comercio riojano comienza mañana se va a prolongar hasta el próximo nueve de diciembre gracias por acompañarnos Javi Ruiz buenos días a los cargos

Voz 3 06:30 los bonos ya gastar eso es buenos días

Voz 1 06:35 bueno Jorge

Voz 0125 06:36 es estas y otros asuntos ampliamos a partir de las dos en Hora catorce y entre tanto te escuchamos

Voz 2 06:41 bueno ya asuntos también nuestros porque hoy estamos estamos muy buena verdad hay que decir que la Cadena SER amplía su liderazgo aquí en esta comunidad autónoma somos la única emisora que hemos crecido en La Rioja sumamos tres mil oyentes más así que ya son un total de cuarenta y cuatro mil los seguidores de esta casa tus ellos muchísimas gracias por confiar en nosotros

Voz 0125 07:01 por esa fidelidad hasta luego

Voz 2 07:15 y un asunto que nos llega de La Rioja Baja el Partido Riojano ha presentado al candidato a la alcaldía de Calahorra Miguel Ángel Santos buenos días Se trata de David

Voz 4 07:23 a Gómez Garrido tiene veintiséis años encabezará la lista regionalista al Ayuntamiento con un equipo que aboga por posicionar Calahorra como ciudad líder en su entorno natural es lo que ha señalado en su presentación el presidente del Partido Riojano Rubén Antoñanzas y el candidato a la Presidencia del Gobierno de La Rioja Julio Revuelta han presentado todo al candidato a la alcaldía es estudiante de un grado superior de Informática y trabajador autónomo en este sector ha presentado señalando que es un honor y un reto muy grande dar este paso hacia adelante ser el candidato del Partido Riojano a la Alcaldía es todo un orgullo ha dicho poner mi empeño todas mis fuerzas para trabajar por mi ciudad además ha expuesto los cuatro ejes fundamentales en los que él todo el equipo que integrará la candidatura van a trabajar durante este periodo antes de las elecciones el liderazgo de Calahorra en su entorno geográfico la cohesión social conseguir una política económica que ponga en valor todos los sectores productivos de la ciudad y suplir las carencias que tiene Calahorra

Voz 2 08:26 ahora cada década vuelve a crecer

Voz 5 08:29 antes es industria en infraestructuras en comercien todo creo que Cabieces puede hacer y estamos trabajando en un proyecto para ello un proyecto ambicioso solvente creíble que es lo que la gente necesita un proyecto creíble tenemos los vamos

Voz 6 08:47 eh

Voz 5 08:48 personas igual que ello cansado esa situación y estamos trabajando muy duro para conseguir un proyecto ambicioso porque los proyectos ambiciosos e ilusionantes Se escucha cuando es un proyecto se escucha mi además este proyecto es creíble eso hace que se apueste por él iremos gira que gente crea estoy con él

Voz 2 09:11 en cuanto al tiempo tenemos nubes y claros la temperatura es de siete grados gracias Miguel Ángel y también tenemos novedades deportivo Sergio Moreno qué tal cómo estás hola buenas tardes ya se conocía gomas no sobre el sorteo de la de HC era esta mañana a las once de la mañana de cuatro cabezas

Voz 7 09:26 oye el Fouché Berlín Hannover el Kiel

Voz 8 09:30 por supuesto el Oporto uno de ellos le podía tocar al Balonmano Logroño le ha tocado el Fouché Berlín dentro de esa segunda categoria en la Copa EHF tenía el riesgo de que le cayera un equipo francés y finalmente se ha confirmado la toca

Voz 7 09:44 el San Rafael de Francia

Voz 8 09:46 tanto un grupo realmente complicado para el Balonmano Logroño en esta Copa EHF finalmente ha caído en el grupo de la muerte confuso de Berlín San Rafael y un equipo húngaro el balón por tanto muy complicada esta liguilla de Copa EHF después de haber eliminado recientemente el conjunto Ríos

Voz 4 10:03 Jano al al cadete en el equipo suizo así que

Voz 8 10:05 no ha tenido mucha suerte pero es cierto que el nombre de Logroño paseará por por Francia paseara evidentemente por por Alemany también lo hará por Hungría así que

Voz 9 10:14 estamos rotos fáciles eh no no da preocupación para

Voz 10 10:17 franceses alemanes y estarán pensando lo que sí estarán pensando en Grecia Sergio buenos días toro

Voz 1 10:24 el pronóstico del tiempo

Voz 2 10:25 para las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué tal buenas tardes

Voz 1876 10:30 buenas tardes intervalos de nubes altas tendiendo durante esta segunda mitad del día quedara algo más cubierto con lluvias débiles la cota de nieve podrá descender hasta los mil ochocientos metros a últimas horas y las temperaturas máximas hoy van sin cambios en la sierra y en descenso en el resto valores de doce grados en Alfaro once en Calahorra y Arnedo y los ocho en Haro y Logroño el viento

Voz 0125 10:50 suroeste en la Ibérica del sureste en el valle

Voz 1876 10:53 mañana viernes e intervalos de nubes con lluvias débiles a primeras horas es sobretodo La Rioja Baja quedando cielos más despejados de cara a la tarde la cota de nieve se mantendrá por encima de los mil quinientos mil seiscientos metros y las temperaturas subirán en la Ribera bajarán en la sierra además amanecer hemos con heladas débiles en el área de la Ibérica tendremos mínimas esta noche de cuatro a cinco grados mañana máximas de catorce en Calahorra trece en Logroño y Alfaro y los doce en Haro y Arnedo el viento será del noroeste irá disminuyendo a flojo al final del día

Voz 0125 11:23 es una información de la

Voz 11 11:24 Agencia Estatal de Meteorología

Voz 2 11:27 bueno pues tenemos un día con bastante nubosidad que ayer nubosidad generalizada en toda la Comunidad autónoma temperaturas también más frescas nueve grados apenas nueve grados ahora mismo en Logroño pasan ya treinta y un minutos de las doce Hoy por hoy La Rioja

Voz 0125 12:01 el baile

Voz 13 12:06 son el baile sino

Voz 2 13:39 desde treinta y tres minutos comenzamos a esta nueva edición de Hoy por hoy La Rioja en este jueves es veintinueve de noviembre estamos encantados estamos reforzados por esa creciente confianza que ustedes los oyentes tienen en nuestra emisora les decíamos que hemos ampliado nuestro liderazgo con tres mil oyentes nuevos la única emisora que crece en esta región tenemos ya cuarenta y cuatro mil amigos al otro lado de las ondas

Voz 14 14:04 el cuerpo

Voz 2 14:10 ya les avanzo que en esta edición de Hoy por hoy La Rioja tendremos nuestro habitual tiempo de tertulia hoy con nuestros contertulios habituales y con un invitado Pablo Hermoso de Mendoza convertido ya en el candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño

Voz 1861 14:23 próximas elecciones municipales también hablaremos de seguridad vial

Voz 2 14:29 así tendremos la oportunidad de saludar a Enrique Arce lo recordarán seguramente en su personaje de la popular serie La Casa de Papel Arturo Arthur hito el director de la Casa de la Moneda bueno estará con nosotros para hablarnos de su incipiente carrera literaria aparte de la de actor

Voz 2 14:50 ya antes como siempre un guiño a la actualidad municipal hoy tiene que ver mucho con las próximas fiestas navideñas saludamos a Miguel Sáinz portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño qué tal muy buenos días

Voz 16 15:00 hola buenos días digamos decíamos que tiene

Voz 2 15:03 a ver con esas fechas navideñas porque están a la vuelta de la esquina y sobre todo porque a partir de mañana la ciudad va a lucir ya esa decoración navideña verdad

Voz 16 15:13 así es que mañana por la tarde a partir de las seis todos los logroñeses y luego están invitados al al alumbrado navideño la inauguración de encendido del alumbrado navideño a las seis de la tarde en la Concha del Espolón Ivonne pues comienza la Navidad iba ciudad pues pues se ilumina luces blancas y de colores mañana lo haremos sale más acompañados por Lillo Si villancicos

Voz 2 15:37 bueno qué podemos esperar Miguel se desea e iluminación navideña porque hemos visto todos el montaje de de todos los los aparatos pero claro hasta que no sabía encendido no se sabe hay alguna novedad respecto a años anteriores

Voz 16 15:48 bueno Galayo varía sensiblemente la iluminación navideña porque suelen ser diferentes países adjudicatarias porque varía las tonalidades y todos sabemos que justos no hay ganar decoradas de forma más tradicional más clásica y algunas otras como la propia Gran Vía en la que se introducen elementos más modernos somos vistas en cualquier caso tonos blancos y azules si hay alguna novedad importante aunque no la vamos a poder disfrutar el día de mañana porque se inaugurará entrado diciembre como ese gran árbol gran icono que se va a instalar en el centro de la ciudad con más de mil luces LED que va a ser desde luego un atractivo sobretodo familiar por aquello de la de la foto la foto novedosa sí bueno pues Se mañana por decía acompañados por niños y por los chicos en San interpretar la Escuela Municipal de Música con jóvenes dedicados a

Voz 17 16:51 a cantar muy bueno

Voz 16 16:54 os esperamos a todos los allí y a partir de mañana también pues no solamente la solicitud de nadie sino que también todas la zona comercial se pone de alargó para recibir están allá dos mil diecinueve

Voz 2 17:05 bueno que vamos adelantando además la iluminación durante un poco más tardía no se esperaba al al puente de la Constitución pero llevamos siete partidos

Voz 16 17:11 indefectiblemente mientras seis de enero de la noche los días laborales muy efectiva hasta las veinticuatro las veinticuatro horas

Voz 2 17:24 bueno aquí tenemos una referencia importante de ese ambiente navideño pero hay otra que es fundamental y es el Belén Monumental que es instala en el Ayuntamiento de Logroño ese para cuando vamos a poder empezar

Voz 9 17:33 disfrutarlo

Voz 16 17:35 en la inauguración del Belén está prevista para mediados del mes de diciembre probablemente ese maneje la fecha del catorce de diciembre viernes Straw vale estamos todavía ultimando detalles precisamente la inauguración del Belén la inauguración de ese gran árbol navideño además del que ya tenemos colocado en la confluencia de Vara de Rey con con Gran Vía pero posiblemente sea el día catorce elige saben los últimos años pues somos acostumbrado pero ha tenido también novedades al margen de cambios de recorridos pero es recordar que tenemos y con sonidos ambientales en cada cada punto este año todavía estamos por así decirlo cocinando una pequeña sorpresa también de niños que os avanzaremos de la mano de los periodistas dentro de apenas una semana

Voz 2 18:21 bueno pues de momento emplazamos a los ciudadanos mañana ese acto que va a tener lugar a las seis de la tarde en la con los líderes poblado porque esto va a ser un auténtico chute de Navidad verdad

Voz 16 18:31 eso hay que empezar por todo lo alto hay una oportunidad para hacer familia para hacer amistad para encontrarse con viejos y buenos amigos y también una oportunidad para que el comercio de la ciudad sobre todo el comercio minorista pues empiece a vender

Voz 2 18:44 bueno ya hemos hablado antes con un responsable del affaire sobre la campaña que ponen en marcha comercial y todo suma esas campañas comerciales iluminación navideña ese Belén ese árbol crónico en fin todo ya huele a Navidad en Logroño concejal gracias por acompañarnos y muy buenos días

Voz 16 18:59 hay muchas gracias hasta luego

Voz 9 19:58 su participación en la serie La casa de Papel recientemente galardonada con un premio Emmy Internacional en la categoría de mejor drama algo desde luego inédito en la historia de España le ha convertido en uno de los rostros muy reconocibles de la televisión detrás hay una larga trayectoria de Astor y una incipiente carrera como escritor que inicia ahora con la grandeza de las cosas sin nombre esta tarde pasaba por el Aula de Cultura de La Rioja Enrique Arce qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes vaya momento no

Voz 25 20:24 sí sí me quedado en mira hacia arriba digo que nadie y si lo dibujo lo me sale no pero pero bueno también hay un trabajo previo anterior hay un deseo

Voz 26 20:36 hoy una lucha hay un Hyun

Voz 12 20:39 luego luego lo que realmente cambiar las cosas que es un dejar hacer que creo que también de eso habla la novela no de que las cosas requieren un esfuerzo pero luego requiere también un un dejar hacer

Voz 9 20:54 hablaremos enseguida la novela antes sí que me gustaría que es muy reciente ese reconocimiento internacional que habéis que había recibido por vuestro trabajo en la en la Casa de Papel esto es absolutamente inédito decíamos la televisión española hizo Poble estáis viviendo pues un poco alucinados no sólo por cómo se está haciendo en España sino en el resto del mundo

Voz 12 21:11 no es una cosa absolutamente loca desmedida sólo tienes que ante una vuelta por el mundo para saber y y bueno pues lo que está pasando con con esto fíjate te lo puede retrotraer a Unió muy concreto

Voz 25 21:26 eh las series había emitido en Antena Antena3

Voz 12 21:29 tuvo un estreno fantástico y poco a poco fue bajando hasta el punto de que Antena tres dijo le dijo a Álex Pina que ha que en creo que conoces bien conoce muy bien que tú que había que recortar porque no daba había que cerrar ya la serie porque no daba para los dieciocho capítulos porque porque no la Audiencia bajaba por debajo de todo es dígitos diez qué es lo que se considera hoy en día un share ya negativo entonces hubo que precipitar el final y hubiéramos hecho tres más yo me voy a Los Ángeles me voy a vivir a Los Ángeles y recuerdo un día cercana a la navidad me parece que era si no me equivoco no fallan las las fechas el veinte de diciembre yo era muy poco activo en redes sociales apenas tenía mil y pico ha seguido no le daba mucha bola no me levanto esa mañana y de repente veo que me han subido tres mil al día siguiente otros tres mil aldeas digo ostras esto que está pasando bueno pues ese día fue el día que Netflix

Voz 27 22:24 puso la serie en en en su canal

Voz 12 22:29 a partir de ahí se produce un efecto dominó intercontinental entre internacional que hace que de repente pues lo que tiene este mundo del streaming no y de ida seréis así que de repente empiece a ser una cosa ya que trasciende España donde no había funcionado digamos las cosas claras Netflix se convierte en el mensajero perfecto porque esta es una serie para ese tipo de Canal donde puedes verlo a tu ritmo los capítulos que quieras sin anuncios que demuestra que muchas veces el navío es tan importante como lo que contiene

Voz 9 23:02 no además llegáis el momento en el que hay un auténtico boom de las de las series incluso se habla hace poquito dicen en la Cadena SER hablando de adicciones a que sean dos casos incluso

Voz 12 23:12 hay adicciones y por supuesto a todo lo que tenga que ver con la Internet pero lo que el el éxito de de esta serie cien por cien española no nos olvidemos de eso porque a veces parece que bueno pues una coproducción ETA no esto era una producción cien por cien española de repente entra con cómo sería más vista en países tan bueno y ex diferentes con puede ser Turquía de Colón

Voz 25 23:37 Mia de de Argentina de

Voz 12 23:40 creo que menos menos los países asiáticos de China que creo que no tiene Netflix pues ha sido uno es la serie más vista en la historia de la humanidad de habla no inglesa osa ya con ese título comas pues decir cuando la gente me pregunta qué crees que es eso no lo sé

Voz 9 23:54 pruebas que tiene un papel de los que más debates reabren no supongo porque no tienes Babel en teoría estás en el bando de los buenos pero es increíble como enfatizamos con los malos a veces no

Voz 12 24:05 bueno yo creo que la la historia creo que lo que hace generalmente Alexis su equipo es que nos lo contaron así desde el principio no no querían y no querían absolutos no querían malos que fueran muy malos de estos que se retuercen el mostacho ni ni buenos que fueran muy buenos lo querían querían un poco que cada uno tuviera yo recuerdo un día que vino Alex habíamos hecho el capítulo I y me dice que hoy no está funcionando mucho tu personaje desde un punto que no habíamos visto qué es la comedia en esta serie no iba a haber ningún personaje tragicómico o que tuviera nos está dando como has hecho las primeras escenas

Voz 1861 24:45 creo que le vamos a dar más más más espacio más cabida vamos a

Voz 12 24:51 y es un papel al además dice en realidad los tiene que dar mucha rabia porque es el que más nos recuerda a nosotros mismos tiene que ser el más humano yo creo que eso es un poco el éxito de Arturo también no te deja indiferente soliviantar relevante produce sentimientos encontrados en un momento te ríes con él en otro momento lo quieres matar pero yo creo que es tremendamente humano Il en la ficción la gente tremendamente humano que en algún momento en los puede recordar a esas cosas nuestras que nos dan vergüenza cita la cobardía la torpeza y tal pues yo creo que los nuevos los da mucha rabia no bueno él quería hablar

Voz 9 25:28 de la Casa de Papel decíamos por por la actualidad porque me parece que es has hecho un gran trabajo pero la deja de las cosas sin nombre este es la primera obra como como escritor básicamente para relatar un viaje introspectivo Un viaje hacia ático hacia su interior cambio de vida tengo entendido que aquí hay un profundo cambio de dirección

Voz 12 25:54 bueno yo no era lo tengo algo a nivel de escritura ha escrito guiones alguna cosa de poesía más en mi juventud pero sí es la primera vez que me he enfrentado al texto narrativo tipo novela no de hecho al príncipe no sabían cómo se ponía es de los guiones dicen no sé quién y tal y como había leído mucho pero luego ponerte hacerlo con con con buen criterio y todo eso es complicado cuando a mí me llega esta novela porque no la siempre digo una cosa que a veces es difícil entender no me siento autor de esta novela me siento un amanuense o un escribano de una historia que quería ser contada universal que mece que buscaba a alguien que la contar me encontró a mí fue un momento en Londres en lo que yo estaba con en el ánimo por los suelos una más que grave situación de carencia económica y bueno había ido aprueba la aventura porque en España no sólo para mí para toda la profesión el dos mil trece y el dos mil dos mil doce dos mil trece olmeca catorce fueron años annus horribilis años terroríficos donde la producción bajó por encima del sesenta por ciento donde los cachés bajaron por debajo del setenta por ciento de lo que estabas cobran no antes ese te reducían tal entonces la situación era complicada yo me fui aprovechando una peli que había hecho hay que se estrenaba Londres pero claro una vez allí horror vacuo y no conoces a nadie no sabes qué hacer con tu tiempo y me metí en una cosa de éstas absurda que al final resultó una bendición que fue un una pelea futbolística éstas que en una conversación de bar en España se quedan cuatro insultos pero ahí te tocan la cara ya a partir de ese momento la vida me para hay no podía ejercer mi profesión tenía un derrame ocular con toda la parte esta negra

Voz 2 27:41 de la IATA el cuando yo no no fue una pelea porque ya no soltó

Voz 12 27:43 ni uno de tocaran la cara y entonces y además yo soy muy cobarde para eso no sería capaz de levantar un brazo a mí sí me pegan bien pero yo pegar premiado y entonces de repente pero lo que te vengo a decir que eso que se puede quedar en la casuística fue un fue digamos la manifestación material y y física de que había tocado fondo entonces yo me dedico a pasear por Londres médico a dar a conectar con la naturaleza porque no quería que me vieran por la ciudad tampoco hay muchos españoles y evidentemente soy una persona reconocida no quería volver a España porque a mi madre le daba algo salía en todos los papeles al día siguiente la más cruzaba Barajas entonces me dediqué a hacer una vida absolutamente basada en no poder hacer nada y eso que suena fatal resultó una bendición porque empecé a hacer preguntas me empecé a plantear cosas me di cuenta de que el éxito que había disfrutado es realmente vacío y que llega un momento que tan pronto aparece como desaparece me di cuenta de que había llevado muy mal el ritmo mi vida el rumbo de mi vida de que ya no lo quería llevar más entonces dejé de cómo un cambio interior una especie de epifanía una una bajada de brazos un hincar la rodilla que ha sido yo siempre digo que esos dos esas dos personas bofetones del norte de Londres probablemente me salvaron la vida probablemente me regalaron una nueva que es la que estoy disfrutando ahora porque a partir de ese momento cuando yo me relajo y cuando bajo esos brazos y cuando decido que ya no voy a querer nada más que simplemente me voy a dejar ir se empieza por colocar todo de una manera estelar de ahí viene todo lo que de lo que estamos hablando viene de repente una serie muy potente para los Estados Unidos en iPhone que me da la tranquilidad económica que me permite luego vuelvo a España de ahí mesa la Casa de Papel Bogotá lo luego con una novela ya escrita que habla de todo esto que no es una novela autobiográfica lo quiero dejar muy claro elegir que tipo fuera actor porque quería hablar de un mundo que conocía pero no es una novela Lo que sí que habla es de las propias cognición es que he ido yo teniendo algo de ese camino de vuelta

Voz 1861 29:55 parece un alegato contra Boeing básicamente

Voz 12 29:58 contra la inercia un alegato contra la inercia

Voz 9 30:01 contra el dejarse llevar hay meterte en una dinámica

Voz 2 30:05 que igual protesta no no no portando mucho pero ya

Voz 12 30:07 yo creo que es todo lo cual osea es un alegato contra el la inercia la inercias o dejarte llevar está muy bien querer ir a donde tú quieres ir sin medir sin pensar sin realmente hacer que las preguntas de si es eso lo que se espera de ti y a todos queremos hacer cosas épicas sueña consigue tu son niños y tal pero que cuáles son esos estamos muy condicionados por nuestro propio entorno socio cultural por nuestra gente por lo que nos han dicho por lo que vemos en Internet y de repente todos queremos ser a maravillosos y a eso se le llama

Voz 1861 30:43 a unos fines no sueñas ya sueña el universo simplemente escucha escucha T

Voz 12 30:50 trabaja por dentro se consciente de lo que has venido hacer pero desde un punto en el que no tengan nada que ver con tu propio ego con tu propio determinismo Pertur determinismo externo otros determinismo sino realmente trabaja te escucha hace que todo aparecer a todos súper sencillo es muy sencillo cuando por eso te digo dejarte ir bajar los brazos no simplemente estate atento las a las eso trabaja en esa dirección una Velayos en contra

Voz 1861 31:17 no es una transformación muy profundo en la que la que me está relatando

Voz 12 31:20 sí yo de repente ves dejé de creer cosas yo dejé de querer dejen de necesitar dejé de querer dejé de proyectarse en las cosas que sucedían fuera dejó de interesarme lo que sucedía afuera y eh entendí que era una partida me ahí siempre cuento una metáfora que es esta es como jugando una partida empiezas a jugar una partida de ajedrez de parchís de repente no sé porque a partir de los dieciséis quince dieciséis siete años algo pasa y te olvidas el véase que estás jugando una partida dedicas veinticuatro horas siete días a la semana trescientos sesenta y cinco días al año a jugar compulsivamente una partida de querer ganarla y te olvidas de que otras cuando te pasa algo te tocan la cara haces pasa algo de algo una enfermedad la muerte de un ser querido no sé algo de repente sales de esa mesa despiertas si te pones un vaso de agua mira por la ventana hallamos un amigo te das cuenta que estás jugando una partida te sientas otra vez en ese tablero y esto es lo que tengo que averiguar por qué no se porque sólo te salen seis es a partir de ahí hizo lo haces que Galán ari ari ganar esta es la situación que a mí me ha pasado no tiene nada de no intente hacer proselitismo esto es religión es simplemente que entendí que para estar bien tenía que dejar de proyectar Menlo de fuera dejar de proyectar en los demás hacer lo que había venido hacer que es contar a mi historia desde los vehículos de comunicación que me permite la vida para los que me ha dado un cierto talento que es la interpretación o la literatura

Voz 27 32:58 con esa responsabilidad pone la cosa

Voz 12 33:02 hacia fuera hacia los otros sin ningún tipo de medalla sin ningún tipo de vanagloria y sin ningún tipo de cosas que habían estado muy presentes en en Mi veinte y en mis treinta y que me habían hecho profundamente desgraciado

Voz 9 33:16 te siguen saliendo seis pero que incluso pasa aparecen Terminator

Voz 12 33:19 sí ha sido un regalo ideal sí sí sí pero te digo si me hubiera tocado esto con la vida es muy sabia y te pone y te lo da cuando cuando realmente estás preparado cuando estás con Linda Hamilton con Arnold Schwarzenegger con a los que has visto con trece años de repente estás ahí con ellos Si te das cuenta de que bueno pues que les un tipo de Valencia hay que ahora es estás ahí que no saben muy como pasado y todas esas cosas pero te da un poco la risa no es como te no lo no te permite proyectar ya no me permito pero no no es que no me permite ya hice el clic y entonces ya de repente pues todo es más natural no

Voz 27 33:57 así las cosas

Voz 12 33:59 cuando no son naturales es que no tienen que estar pasando pasan cuando cuando uno se da cuenta de que pertenece y que puede estar ahí perfectamente pero no está nervioso ni intentando ser el más tal el intentando no es algo natural que tenía que pasar ya ha pasado y lo acepto pero como acepto cualquier otra cosa ahora

Voz 1861 34:16 objetivos te trazas

Voz 12 34:20 en la literatura no porque yo siempre pienso que cuando algo funciona no lo toques quiero decir a de Historia me vino paseando por hámster fue una sensación una voz que me decía escribe esto es tu responsabilidad tienes que hacerlo y es algo que tienes que contar

Voz 6 34:35 pero

Voz 12 34:36 no el oficio escritores algo muy serio algo que será completamente de bofetadas con mi manera de de funcionar que es mucho más social mucho menos disciplinado disciplinada el el escribir requiere una disciplina absolutamente desmedida para la que no existe un preparado todavía de cabeza pero si me viene a la historia por supuesto termine la antena puesta para seguir contando lo que sí sé es que encontrar un nicho que me ha del que me apasiona escribir que está a caballo entre digamos la ficción y la autoayuda o la espiritualidad más que autoridad espiritualidad y que habla de los mimbres el la la trama y urdimbre del ser humano a nivel celular quiero contar estas cosas que me pasan que me preocupan sobre las que leído a otros maestros que sigue en donde no hay espacio donde nunca acaba el la información no mientras vaya investigando en esas cosas seguiré contándolo con historias porque me parece que siempre los grandes conceptos se han entendido mejor con leyendas historias con cuentos creo que tengo un cierto talento para darle forma no con a nivel literario entonces creo que es ex ministro cuando ya la gente me dice no hay una novela Un bese Lago de que si ver tanto de Policía y eso yo no lo sé hacer eso lo hace muy bien nuestro querido Pascual por ejemplo pero yo eso se lo dejo a lo a los acto a los escritores de oficio yo seguiré haciendo mis películas misa has de teatro de tanto en tanto contaré una historia de estas porque creo que que somos ya muchos los que no sepamos dando cuenta de que hay otro camino es justo en la dirección contraria

Voz 9 36:12 bueno Richard C tercera temporada de la Casa de Papel

Voz 12 36:15 sí que nos vamos a encontrar pues te de verdad de verdad que lo único que te pues no porque no quiera que tampoco porque tenemos acuerdos de confidencialidad de ocho páginas creo que

Voz 25 36:27 que era el último no pero ese

Voz 12 36:31 leyendo habiendo leído yo leído hasta los yo he empezado pedía venda la alta en hasta el dos yo me hacía la misma pregunta que se hacía en la mayoría de la gente voy a ser muy franco es esto cómo se mejora pues tú querido amigo Álex Pina compañero de carrera sea superado asimismo aquí ya está ya está escribiendo con su equipo una cosa que es absolutamente desmedida mente alucinante y encima tienes que tener en cuenta que ya no estamos hablando de una serie española estamos hablando de dinero americano Money money money money entonces las como dice ese dicho tan grosero español P P

Voz 29 37:17 pero bueno pues disfrutaremos

Voz 9 37:20 de los trabajos que que estas acometiendo ese papel en Terminator que lo veremos supongo

Voz 12 37:25 veintidós de noviembre del dos Elia de defensa quieren de acción de gracias creo que sale porque ya se ha anunciado aunque eso sí te lo puedo decir vuelve a ser James Cameron no como director sino como retoma la la saga que que el comenzó y la verdad es que bueno con dos proyectos más para Estados Unidos dos películas americanas que vienen para justo después de esta temporada que se me han ofrecido ahora mismo Icon un montón de ilusión por seguir en haciendo con presentaciones de la novela seguir contando ahí estamos con el guión de la novela

Voz 9 37:52 selección de la novela o sea usted y acabamos de empezar llevamos treinta

Voz 12 37:55 tres páginas con un amigo un amigo guionista le estamos dando forma hay será una película Si Dios quiere Dios mediante ahí espero que por lo menos otro lenguaje al que la gente puede acceder May más fácilmente para que esta historia sea corta

Voz 2 38:09 bueno momento libro la grandeza de las cosas

Voz 9 38:11 nombre y la posibilidad de disfrutar de de la presa

Voz 12 38:14 entonces la Ibercaja de los portales

Voz 10 38:17 el portal es número cuarenta años pues ahí estaremos ahí están Enrique muchas gracias por acompañarnos con Andrés Pascual Pascual

Voz 1861 38:25 ahí estamos gracias gracias nosotros Xavi

Voz 24 39:07 aquí