Hoy por Hoy La Rioja (29/11/2018 - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 8 00:58 a la una y seis minutos comenzamos esta segunda hora de Hoy por hoy La Rioja en este jueves veintinueve de noviembre

Voz 9 01:05 el día desapacible cielo cubierto en toda la comunidad autónoma y temperaturas lo habrán notado más frescas tenemos tan solo nueve grados ahora en Logroño aunque tengo que reconocer que nosotros hoy nos sentimos especialmente reconfortado especialmente arropados por los datos que arroja en el EGM Ike suponen que la Cadena SER amplía su liderazgo en esta Comunidad autónoma de hecho somos la única emisora que hemos crecido en la región sumamos tres mil nuevos oyentes ya tenemos un total de cuarenta y cuatro mil seguidores desde aquí muchas gracias por esa fidelidad y esa confianza

Voz 9 01:47 yo desde luego parte de ese éxito se lo debemos a nuestros invitados como no anos a nuestros contertulios habituales de los jueves nos acompañan dos que ya suman unas cuantas experiencias periodista Chus del Río director de nueve cuatro uno qué tal cómo estás buenas tardes muchas feliz

Voz 10 02:03 pues muchas Nacho Villaluenga

Voz 9 02:06 qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 11 02:07 yo te voy a felicitar porque sino va va a quedar mal bueno y sumamos

Voz 9 02:12 bueno un poco ridículo de sumar porque es nuevo de toda la vida de esta casa pero se suma a estas tertulias periodista Teresa Alonso

Voz 12 02:17 lo de ahora es más allá de Gómez buenas tardes qué tal pues encantado de venir en un día

Voz 13 02:22 las tan fantástico para todos los compañeros

Voz 11 02:27 por el éxito que se ha conseguido con este GM

Voz 13 02:29 de todos los oyentes que están ahí muchísimas gracias entre ellos me cuento

Voz 9 02:33 vamos a disfrutarlo en esta tertulia de actualidad pues hemos querido invitar al que sin duda es uno de los personajes de la semana el ex Pablo Hermoso de Mendoza Yes ya candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño tras imponerse en las primarias del partido Beatriz Arráiz Pablo Hermoso de Mendoza qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 14 02:49 hola buenas tardes me gracias por permitirme de nuevo felicitarnos por este ascenso de de audiencia

Voz 9 02:57 bueno con muchas veces yo tengo curiosidad por conocer imagino que los contertulios también las primeras sensaciones después de una campaña larga unas primarias largas un fin de semana muy intenso Nos consta qué tal ha discurrido estos días después de saberse ya candidato del PSOE

Voz 14 03:14 pues con una sensación por un lado de satisfacción y de alegría porque el hecho de que casi mil trescientas personas el domingo día veinticinco en un goteo constante de nueve de la mañana no era noche fueran a depositar su voto en unas primarias abiertas del Partido Socialista yo creo que es el inicio de un movimiento muy esperanzador hay creo que la gente esa jornada la vivió como una jornada alegre festiva y bueno y creo que es que que hicimos realidad ese deseo de que el partido se abriese conectarse con con las hasta luego

Voz 9 03:49 ahora pedir la opinión a al resto de de contertulios pero lo que tiene de bueno de malo esta ascenso

Voz 14 03:56 con tan meteórica bueno buena pregunta que tiene que tiene de bueno pues tiene de bueno demostrar que cuando se cree yo he venido diciendo la campaña que pueden los que creen que pueden esta ciudad de esta región puede hacer muchas cosas y las puede hacer muy muy muy bien entonces a veces hay fronteras mentales límites que no adulto imponemos cuando nosotros pensamos que somos capaces de hacer determinadas cosas y hacerlas juntos pues podemos hacerlas hay gente tremendamente buena sí bueno yo lo que he notado de bueno lo que tienes ese espíritu de de intentar superarse de intentar hacer posible cosas que en principio parecen muy difíciles al inicio de la campaña gen tendencia pero estas loco y cómo te metes en ese lío y además como bueno ha demostrado el veinticinco de noviembre que había mucha gente que creía en la política que cree que es necesario pues cambiar eso tiene eso eso eso tiene una una espero yo creo positivo de malo bueno no porque malo cuanto de bueno hay que ser muy tener los pies en el suelo ser completamente responsable es decir dar respuesta a ese apoyo saber además que hay mucha otra gente que no que bueno que que ha votado también da otra opción ITER tener la generosidad y el compromiso para seguir bueno con los pies muy en el suelo y sabiendo que que el reto es conseguir en mayo ganar las elecciones y para eso necesitamos de todo el mundo

Voz 9 05:24 Josep Villalonga Teresa Alonso que ha ofrecido este este proceso Llesta proclamación final de Pablo Hermoso de Mendoza

Voz 10 05:30 bueno yo creo que es muy bueno para el panorama político riojano y logroñés riojano en general

Voz 11 05:38 es en en en especial que se sumen nueve

Voz 10 05:42 los rostros a la escena no creo que ese punto profesional que también aporta Pablo no de de una persona que que ha estado en el mundo laboral que tantas veces hemos reclamado no hemos reclamado muchas veces que los políticos no fueran políticos profesionales sino que fueran profesionales que en una etapa de su vida acabaran en en la política yo creo que eso yo creo que esas es bueno me queda la duda de saber cuánto puede afectar a al Partido Socialista bueno la división que se haya podido producir con las primarias no el efecto de las primarias que que que todavía estamos descubriendo y porque son realmente muy recientes no en el panorama político español sí sí sí ese efecto produce un efecto división o puede producir un efecto división y eso puede tener algún tipo de consecuencia o por el contrario bueno pues hemos terminado ya de de de aceptar la Primal las primarias como un proceso natural y que lo único que que que que debe aportar es más fuerza no al al

Voz 11 06:55 al candidato vencedor si esas

Voz 13 06:58 mi gran duda yo creo que lo ha apuntado ahora mismo Chus del Río a mí me queda era enorme duda de cómo sale el Partido Socialista después de esta aventura o dándole la enhorabuena y suponiendo que tiene esa parte positiva de que la gente los ciudadanos tal muy hastiados de entre comillas la vieja política y de repente en un un rostro nuevo que viene bueno pues que no genera tantas dudas como los que siempre han estado dentro de la política pero sin embargo va a tener un partido unido detrás porque claro para asumir los retos tan importantes que ahora mismo tiene para ser candidato a la Alcaldía de Logroño tiene que ver un partido unas siglas S A sea presentado hay un partido unido detrás esas sin duda

Voz 14 07:39 bueno a lo que os puedo decir es que desde el domingo hasta hoy jueves en estos cuatro días ha habido mucha gente que pese a votar a la otra candidatura me han manifestado su completa disposición Suu sumó su cercanía su simpatía en tu colaboración sincera e creo que que el partido es en estos cuatro vías buena que hay que sedimentarios las cosas y hay que el proceso de de interpretación de lo que ha pasado y el de de análisis pues lleva su tiempo también pero yo lo que estoy percibiendo señales muy muy esperanzadoras también dentro del partido es decir me da la sensación hay hay que tener en cuenta que para lo bueno para lo malo yo milito en el Partido Socialista desde hace relativamente poco por lo tanto no vengo con una mochila de herida sólo con una mochila de agravios con una posibles no cicatrices es decir yo creo que no no con todo el mundo con lo que con el que me he acercado ha sido con el máximo respeto la máxima educación el máximo reconocimiento al oficio político de gente que lleva durante mucho tiempo trabajando en el partido y creo que eso la gente lo aprecia hay lo lo valora cuando ya y de forma muy democrática porque no es que hayan sido pocos votos han sido muchos votos los que el otro día ese vertieron en Martínez aporta que fue verdaderamente una Casa del Pueblo de verdad la gente todo el Partido Socialista que tiene un sentido profundo de lo que es la democracia o sea se ha puesto enseguida a colaborar con el candidato porque nuestro objetivo como partido no es pensar de forma endogámica en nosotros mismos nosotros somos un partido que es un instrumento al servicio de la sociedad tanto nuestro objetivo es ganar las elecciones para poder hacer muchas de las cosas que todavía no están haciendo en estos cuatro días todavía es poco tiempo yo estoy notando en mucha mucha gente gente muy valiosa que me está mostrando su sincera su sincera colaboración lógicamente habrá gente que bueno ese proceso de cueste más y que bueno pues pueda sentirse todavía molesta o sorprendida o con punto de irritación pero creo que todo eso se va a sanar se va a curar hay somos un partido de ciento cuarenta años porque hemos sabido a dar respuesta a los tiempos la la del Congreso en su XXXIX resolución dijo claramente que el partido no podía estar basado en en construcciones endogámica es no podían castigarse tenía que abrirse arriesgo pasar lo que ha pasado en otros partidos socialdemócratas en Europa iría conectarse con la sociedad porque hay muchos sectores de la población que todavía no hemos estado mirando los jóvenes los profesionales liberales los empresarios ampliar esa base social y volver a ser un elemento central de la modernidad idea la concordia de este país cuando empiezan a atisbar se algunos vale es que pensábamos que ya habían pasado ese esencial impartido socialista socialdemócrata centrado y concentrado en respuesta a sus ciudadanos es esencial para para la democracia en una ciudad en una región en este país en nuestro país que es España los hechos

Voz 11 10:56 bueno vamos a ver yo creo que las primarias las carga el diablo ya lo he dicho en alguna otra ocasión y sigo pensando lo mismo de hecho ya en redes sociales y el Partido Popular queda partido partido pues eso es bueno entre lo que lo que tienen las primas las primarias lo que ha hecho Villarejo pues para quedar para el arrastre pero que ya ha habido algunas voces que han hablado precisamente de esa participación de los simpatizantes que yo no soy muy partidario porque el que quiere participar que participe de verdad no sólo a la hora de de elegir al candidato que no sabes muy bien que entrar pero bueno es una cuestión que cada partido que quiere decir crea Philippe no sí claro yo creo que hay que que el que quiere estará lo bueno a al humano también a la hora de trabajar a la hora de ser compromisario no sé y luego por otra parte yo no sé hasta qué punto yo voy a hacer un poco aquí de malo voy a sacar dos temas ya os perdáis entre Bush hasta qué punto va haber cambio en una candidatura que ha sido apoyada por el dos el tres y no sé si el cuatro o el cinco

Voz 16 12:03 de Beatriz Arráiz

Voz 11 12:06 las dos primeras personas que seguían a Beatriz José Luis Cámara y María más Rodin Kilian Cruz que no hiciera el cuatro el quinto ahora apoyan a a Pablo Hermoso no sé hasta qué punto hay cambios y continúa si en la lista y por otra parte no sé a quién ve

Voz 17 12:28 el Hermoso de Mendoza como su máximo rival Si a Julián San Martín en Ciudadanos o a Escobar en Pepe bueno

Voz 18 12:37 en mi campaña no se lanza con todos ellos

Voz 12 12:42 sobre todo porque tienen los candidatos de partidos

Voz 11 12:44 tiempo nos ha aportado nada porque yo siempre pierdo se ha puesto pues no ha puesto acierto ya lo veré bueno con respecto al cambio nosotros

Voz 14 12:54 estamos en el mismo partido por lo tanto cuando por ejemplo se han hecho análisis sobre el debate que hubo en en en TV Rioja o o

Voz 11 13:03 o la conversación que mantuvimos aquí en la Cadena Ser

Voz 14 13:06 hace escasos días pues me dicen bueno compartís buena parte de los de los objetivos que que yo bueno es que no podía ser de otra manera porque en el Partido Socialista Obrero Español por lo tanto yo no hablaría tanto de cambio como de impulso cuál es la mirada que uno tiene con respecto a las cosas y la mirada que yo intento proyectar una mirada ambiciosa de pensaron en grande de intentar integrar unir enlazar buena parte de las medidas que se están haciendo para llevarnos a un horizonte mucho más mucho más interesante y que esa ilusión sea compartida por la mayoría de los ciudad los es decir salido de este pequeño letargo de esta situación de incertidumbre o de esta situación al ralentí o de parálisis en la que estamos por lo tanto creo que no es una cuestión de cambio cuanto de impulso de la manera de ver las cosas no esto que dicen los alemanes la Belle tan Shawn no la visión del mundo que emisión del mundo tiene yo quiero creer que es posible transformar una ciudad de hacerlo todos juntos Bilbao es un claro ejemplo de hace poco venían comentando el caso de Málaga o caso de otras ciudades por qué no otros no podemos pensar que somos capaces de hacer muchas de las cosas que todavía no estamos haciendo por lo tanto sí claro hay concejales que tienen esta mirada hay que quieren a aportar lo mejor que tienen para hacerlo posible hay María Marbán y Kilian y José son gente que tiene esta esta ambición por por por ganar para poder rehacer ese Logroño mejor del que hablamos y hay mucha gente que hay que unir La para esto no entonces en ese sentido yo creo que no es tanto no es tanto cambio cuánto cuánto impulso y después me comentabas la segunda la segunda cuestión pero eso lo sabemos que se pues mira me lo han comentado en el caso de las

Voz 16 14:53 en cierta medida en cierta medida da lo mismo

Voz 14 15:00 nosotros vamos a ser conocidos no por lo que criticamos sino por lo que proponemos nuestra propuesta la gente está cansada del y tú más da lo mismo lo que haya nosotros somos una tierra en la que nadie ni nada no sobra habrá que acordar habrá que hacer política no estamos en tiempos de mayoría absoluta la política para mí no es estar en política sino hacer política e implica acordar el concordar hay personas con un perfil más es un talante más dialogante que se dejan decir con los que puedes establecer una conversación de fondo pues igual si no igual perfiles más proclives a eso y hay otros perfiles que igual no tienen esa visión y es una visión más partidista pero en cierta medida nos da igual nosotros como partido socialista tenemos la vocación y la hemos tenido la responsabilidad de aglutinar esa mayoría que tiene esa actitud de de transformación de cambio de mejora de pensar en grande de de de llevar esta ciudad a otro otra entonces me dices bueno Easyjet Fulano y Mangano hizo tan oí bueno en cierta medida da igual da igual lo que vamos a trasladar la diferencia va marcarse por el hecho de cuál es nuestra ambición nuestras ganas nuestro espíritu eso la gente lo anotó

Voz 10 16:13 eso eso eso es eso ya eso ya no es impulso esos cambios ella clarísimamente dejaba que adelanta que lo acoge la lista la lista con Javier la tienes la tiene pensada la tiene que decidir el partido quieres de arte de perfiles como el tuyo quieres que haya perfiles como los que existen

Voz 11 16:38 hay ahora mismo en el en el Ayuntamiento como los que hemos conocido tradicionalmente

Voz 13 16:42 qué tiene que decir la agrupación socialista de Logroño

Voz 14 16:45 bueno no no tengo la lista

Voz 11 16:49 eh

Voz 14 16:52 buena idea de lo que de lo que creo que nos va a permitir trasladarle a los logroñeses la idea de que no solamente de que queremos ganar sino de que queremos gobernar para cambiar para transformar como decía Chus esta esta ciudad y además con con ningún sentido Adán Kiko de la política e sino construir sobre lo construido sobre el legado que nos han dejado alcaldes que lo han hecho muy bien los seis alcaldes de la democracia en esta en esta ciudad lo han hecho bien o muy bien o cada uno con sus cosas no pero se ha construido sobre lo construido esta ciudad del setenta y cinco al dos mil dieciocho pues no tiene nada que ver no que sucede que ahora sí que hay una parálisis una o una situación de de letal lo que hay que no no no no estamos impulsados a nada ni llamados a nada ni convocados a hacer esto mejor estamos en hecho trescientas medidas y cuatrocientas acciones y trescientos bueno y hacia dónde vamos pero que ciudad quiere usted construir para los próximos diez o quince años no eso implica personas que tengan muchas ganas por supuesto porque decíais antes yo no concibo la política como una profesión no no no tengo ningún interés de jubilarme de político creo que hay que hacer un relevo con fuerza y para eso tiene que haber gente que esté en el momento vital y para querer sacrificar ese tiempo y dedicarlo a la ciudad y además no hay segunda vuelta así como sabes que el Parlamento pues Ribó el presidente puede elegir quién le acompañará entonces hay gente que se a Pedro Duque no esto primero para que le diera pues nosotros no tenemos que llevar lista listas gente que que bueno que yo creo que sí que es necesario hacer una buena mezcla entre el oficio político gente que conoce digamos que la crítica profesionales que verdaderamente quieren dar ese impulso a la Fiat pero hay muchas maneras de colaborar ese puede colaborar desde el lista o desde fuera o desde ahí están convocados muy mucha gente no tiene esas ganas al Partido Socialista yo creo que se le está esperando si está esperando que de esa respuesta lista no la tengo todavía sí es muy es todavía muy muy muy pronto yo espero que en convenio

Voz 12 18:51 es un personaje ser libertad plena para configurar

Voz 14 18:55 no no no no es una cuestión de libertad eh creo tampoco autonomía porque son cosas que siempre eh bueno no no no no hablaría de esos dos conceptos el libertad autonomía hablaría de una con de una conversación lo de un diálogo con claro el partido tiene que dialogar

Voz 19 19:12 para para aceptar

Voz 14 19:15 para bueno sentirse cómodo y bien con esa conjunción de oficio político hay profesionales liberales hay que hay que hay que hacerlo de una forma dialogada lo he hecho alguna ya sabes que diálogo para los griegos no era conversar sino construir entre dos por medio de la palabra alguno esa construcción tiene que ser con gente del partido el partido tiene que dialogar el Partido Socialista en La Rioja por supuesto el Logroñés tiene que con él tiene que que conversar para pensando en el objetivo de conseguir treinta mil votos en mayo del dos mil diecinueve poniendo ese objetivo como como como centro cómo se hace eso qué perfiles que sensibilidades que trazos vitales son los que a un logroñés le van a decir esto es creíble esto es ilusionante esto no convence esta gente va a poder gestionar un Ayuntamiento que son mil personas a las que también hay que proponerles algo sugestivo para que se comprometan de forma decidida no solamente es que se les respete gente que lleva muchos años de profesión dentro del Ayuntamiento y que han dado muchas horas y mucho esfuerzo sino que se crea en ellos también se les lleve a conseguir como pasó en los años ochenta que den lo mejor de sí mismos dentro del Ayuntamiento a esto también es lo que hay que proponer a la ciudadanía este es mi reto llega

Voz 9 20:32 en el sentido de la marcha algo que abundantes Nacho preguntado por los rivales el candidato ya ha dicho que le da lo mismo que tiene enfrente

Voz 10 20:40 pero esta imagen de renovación

Voz 9 20:42 que presenta el peso relación que se pudo identificar muchas veces con ilusión puede

Voz 11 20:48 marcar un poco el paso del resto de las formaciones políticas a la hora de seleccionar a sus candidatos porque yo creo que en algunos va de cambios y en otros no cambios en Podemos por razones obvias cambios pero no podemos yo creo que se seguirá haciendo

Voz 13 21:07 Gonzalo está cambiado Logroño claro con Podemos pero yo creo que abra eh

Voz 10 21:13 bueno puede que lo haya como de cabeza pero desde luego te digo cuando se Pello que es una

Voz 11 21:21 al final poder ganar jugando sospecho a Pablo pero es una maldad que afecta a algún compañero y no pero yo tengo la sensación de que me afecta mucho la elección de candidatos a otro partido como no va a afectar la imagen de renovación que ofrece Pablo es muy contundente y además había gente que no que no contaba con que alguien que proviene de Laffer no hubiera chocado que hubiera venido de UGT pero es que viene de la fe es decir conoce el mundo de la empresa conoce es un profesional

Voz 16 21:55 yo creo que esto eh

Voz 11 21:58 va a provocar un pequeño terremoto político no sé si en los cabezas de lista pero sino quién lo que venga detrás sí que sí que va a afectar a mí me preocupan dos cosas de las que ha dicho y una es bueno que no hay cambios sino más más que es una cuestión de impulso al final del discurso queda casi parece que es un lavado de cara hay un y una nueva foto en lugar de la cabía pero que el proyecto es el mismo y luego ha dicho que hay que a ver si conseguimos treinta mil votos para proponerle primero proponemos en luego conseguimos los treinta mil votos no cómo va esto es que esto suena a política vieja que dice que dicen los nuevos claro

Voz 10 22:38 los si entonces una pregunta no ha preguntado antes

Voz 12 22:45 yo sí que creo que el resto de partidos tiene que yo

Voz 10 22:48 yo yo yo indudablemente creo creo que se ha marcado que va a marcar mucho iba a marcar mucho además que el Partido Socialista sea el primero en poner encima de la mesa el candidato del Partido Popular no se sabe creo que no se sabrá hasta el año nuevo o hasta después de Año Nuevo el de cambia Logroño probablemente tarde un poquito menos y el de Ciudadanos bueno pues tampoco sabemos exactamente si será Julián si no será Julián y el del Partido Riojano

Voz 11 23:19 sí se sabe es bueno claro sí sí sí sí

Voz 10 23:25 por ser justos efectivamente Rubén era es el primer candidato que que estaba que está especializado se que no se enfade creo que indudablemente eso eso eso va a cambiar eso va a hacer reflexionar a más de uno luego Nacho hombre

Voz 11 23:43 el objetivo es conseguir votos claro que sí pero indudablemente no estamos en lo de siempre si el objetivo es conseguir treinta mil votos o el objetivo es conseguir treinta mil votos para llevar a cabo una idea que proponemos

Voz 12 23:59 pero yo creo que lo lo está diciendo pero bueno que confesó este pero vamos no me ha quedado claro sí

Voz 10 24:06 la cambiar la línea que tiene el PSOE del Ayuntamiento ahora mismo o

Voz 11 24:09 las bases sólo impulso au yo creo que no va a tener mucho que ver también lo yo no bueno vamos a

Voz 14 24:16 vamos a claro nosotros los quedan seis meses para las elecciones en mayo y ahí me dice bueno y que bueno pues hay que trabajar muchísimo trabajo trabajo y trabajo hay que escuchar con muchísima atención muchísimo más atención de la que se está escuchando pasivamente lo que dicen sino cómo lo dicen y cómo lo sienten y cómo lo trasladan hay que proponer un proyecto a medio plazo porque aparte de las acciones y los detalles y las cuestiones concretas todos esos hay un para que ya no hay un objetivo final

Voz 16 24:46 que es bueno

Voz 14 24:49 hacer posible esa ciudad en la que ya bueno hemos lanzado esas ideas más generales no de una ciudad mucho más sostenible y verde una ciudad más inteligente pero porque une a la gente creativa una ciudad que cuida de subjetividad fuera sobretodo que crea economía y crear riqueza aquí verdaderos creadores de Economía que dicen que

Voz 19 25:08 enlazándolo con un sentido pueden llevarnos a a bueno

Voz 14 25:11 tras a transformar la ciudad está haciendo la gastronomía es un claro ejemplo de ellos aquí tenemos a la segunda estrella Michelin en Logroño algo impensable hace quizá algún tiempo y es por el puro esfuerzo creativo de gente que lo que lo está haciendo posible nosotros vamos a hacer para conseguir esos treinta minutos vamos a proponer claro por supuesto Un proyecto proyecto ilusionante en Prieto donde la gente se sienta concernida esto es lo que vamos a hacer este es nuestro objetivo que el día que mayo la gente nos vote significará que que tiene la confianza y la credibilidad para pensar que lo vamos a hacer que que va que va a ser posible hacerlo ya eso sí que es cambio bueno era ese impulso por supuesto no entonces vamos

Voz 18 25:54 el cambio es una palabra tan manida muchas no creo que eso es lo que te no

Voz 14 26:00 todos los partidos cambian que es yo no lo pero por por aclaran lo también en cambio no era cambios como un moto político es decir a Manuela Carmena el otro día que los políticos lo los digna de ya a los políticos que son simples teatrales en patines y entonces ahí eslóganes que sea claro que ese dicen que que que hay que hacer hay que hacer una cierta también bueno creo una cierta pedagogía una cierta la gente la gente es gente muy inteligente y sabe sabe interpreta muy bien en la vibración no que que que la gente que la gente produce entonces cambio yo te digo mucho alguna para mí la mayoría no son los que estamos aquí la mayoría los que se fueron por lo tanto tenemos que preservar el legado lo que se ha hecho bien que hay muchas cosas que se han hecho bien no venimos aquí a bueno venimos a A P a preservar lo que se ha hecho bien en muchas cosas que se han hecho bien no esto de esta idea y entonces yo digo que éste ha dicho no hombre no no no no es esto es hay muchas cosas que se han venido haciendo bien ya que continuar las darles ese impulso sobre todo hay que pensarlo en los que están viniendo los chavales que vienen entonces ahí sí que es cierto que hay que generar yo creo yo lo he dicho un proyecto a medio plazo que tenga una visión de la ciudad completa mucho más o mucho más pensado no sólo desde el urbanismo únicamente no sino desde qué ciudad ciudadanos vamos a sentir me dicen este más felices este concepto de felicidad pública de esa ciudad donde nosotros vamos a sentir más felices es un concepto central no

Voz 16 27:33 entonces eso sí

Voz 14 27:35 muy rica pensar en el fue

Voz 16 27:38 pero a medio plazo como yo no tengo ningún

Voz 14 27:40 intención de jubilarme de político la jugada es el regate corto ni jugar a la chica yo que me gusta el mus no va a ser este no va a ser un proyecto que que sea ambicioso pero ese proyecto no lo voy a hacer yo o los cuatro concejales ya hay no no sé pero lo tendrá que asumir querer toda la ciudad el sentir orgullo de pertenencia hay sentir cuando me consigue la capital verde europea en el dos mil doce toda la gente se sentía mucho mejor porque ya hemos conseguido algo grande que nos ha convocado algo grande y nosotros somos una una ciudad que consigue esto no hay hay padre dos

Voz 9 28:10 Mendoza yo estoy seguro que ese proyecto que iremos conociendo y para el que todavía quedan seis meses pues volverá a pasar por esta mesa volver a ser objeto de análisis sino todos los que concurran a esas elecciones las municipales Chus del Río Nacho Villaluenga Teresa Alonso por supuesto Pablo Hermoso de Mendoza gracias por acompañarnos y hay muy buenas tardes

Voz 14 28:30 tienes

Voz 8 31:35 una hay treinta y seis minutos después de este tiempo de tertulia de actualidad

Voz 9 31:39 pues vamos con nuestro espacio habitual sobre seguridad vial a los estudios de la Cadena SER nuestro experto responsable de la empresa de ese Miguel Navarro qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 15 31:47 hola buenas tardes

Voz 9 31:49 no me acordaba hace muy poquito decir porque el último espacio que tuvimos de seguridad vial abordamos toda la polémica que había en torno a los patines eléctricos los monopatines eléctricos por dónde tenían que circular el vacío legal que existía buena a últimas horas pues primera víctima mortal en Barcelona a causa de un patinete eléctrico

Voz 15 32:11 abordamos los riesgos inherentes del uso del patín ya abordamos que insinuó se regulaba el uso pues los riesgos iban a ser enormes llegue este resultado desgraciadamente nueva tardó en llegar la primera víctima mortal que salen en prensa ahora pero que viene del verano en un patinete en una zona peatonal donde uno puede circular a una velocidad de de treinta kilómetros por hora aquí cómo impacta con una persona mayor que en este caso de una anciana que andaba con la ayuda de un andador pues le ha provocado la muerte por la caída pero lo desde aquí queremos hacerle un aviso a la Administración ya todos los responsables del tráfico que esperemos que sea la última pero ya que pase que no se regula diez demás patinetes idea que se hace uso privado de los patinetes que yo he visto una noticia de que hay una empresa en La Rioja de reparto que anda repartiendo con patinetes eléctricos no recuerdo el si lo recordará no lo diría en la que eso

Voz 14 33:09 como encargado decía que bueno que no lo hacía

Voz 15 33:11 al permiso de conducir eso es verdad que un curso de prevención les valía y que como no circulaban por la calzada y por la acera uno había atascos digo pues empezamos bien ya empezamos muy bien yo supongo que este caso de Barcelona

Voz 9 33:23 por pura lógica va avivar un debate que que estaba cantado y que estaba pendiente

Voz 11 33:27 no

Voz 15 33:28 bien lo vuelvo a repetir Jorge no es que aquí avivar un debate abrir un debate antes de que ocurra esquiar haya estamos todos pensando bueno va a llegar a las Navidades lo hemos dicho semana hace los patinetes la persona que iba a una persona mayor edad en una persona de cierta da llama treinta años se habla de que estaba utilizando un un giro localizador que estaba utilizando un teléfono móvil pero sí pero mire es un vehículo que iba por la acera y si un vehículo va por la acera tiene que circular a una velocidad aproximada de seis kilómetros por hora

Voz 16 33:59 que es una zona peatonal

Voz 15 34:02 es un vehículo que circula a treinta kilómetros por hora que tiene una masa importante que impacta contra un cuerpo que a treinta kilómetros por hora

Voz 11 34:09 encontrado algo que que

Voz 15 34:12 empezamos a sentarnos establecer unas una una una base importante para la circulación de estos vehículos para el uso de estos vehículos si tiene que estar asegurada tiene que están matriculados si se puede aplicar las normas de tráfico o va a pasar por lo de siempre que cuando tengamos por desgracia que contar accidentes que espero que no sean tan graves como esto pero accidente subsiguientes tengamos que a decir cómo regula Amos esto pues está

Voz 9 34:35 bueno pues era una referencia a la actualidad obligada y hay una más después de la nefasta experiencia que nos dejó la última tenemos en ciernes otra huelga de

Voz 11 34:43 Dexia maniobra de examinadores hay una huelga

Voz 15 34:46 abogada del diez el veintiuno de diciembre hay una reunión ahora mismo en Dirección General de Tráfico es señor Pere Navarro está reunido con el sindicato más importante de funcionarios examinadores que si además extra la Asociación de examinadores de tráfico que esperemos que salga algo bien los a causa de esta huelga es un acuerdo con el Gobierno para cobrar un complemento propatronales funcionarios que llevan un año esperándolo y que no está cobrando pero sí que es un aviso a los ciudadanos de ya sabemos todos que nos dejaron heridas muy importantes en las dos anteriores huelgas porque la tercera un espacio yo muy corto de tiempo y que una huelga convocada de dice al veintiuno de diciembre pues coincidiendo con la la posibilidad de Kirov alumnos que están estudiando fuera retomen el permiso

Voz 11 35:31 no vamos a Dios quiera

Voz 16 35:34 que nos oiga alguien que que pares

Voz 15 35:37 está que para esta esta esta película de miedo que va a costar la final que la gente no es aquel carné que escuelas que están heridas de muerte con las anteriores huelgas pues puedan pasarlo muy mal y que vamos a tener otra otra otra huelga que aquí tiene que solucionarlo de decir bueno pues Real Decreto como sea pero que no haya o no hay esa posibilidad

Voz 9 35:57 bueno pues referencias a la actualidad en este espacio de seguridad aval de seguridad vial esas referencias a la actualidad siempre son prioritarias pero además siempre aportamos y otros temas que nos pueden servir de ayuda a todos los conductores también

Voz 11 36:11 cómo

Voz 9 36:11 no a los peatones y y hoy Miguel para hablar de modificaciones que también se atisban en el Reglamento de Conductores Ximo donde poder

Voz 15 36:20 a esas novedades pues a principios de año parecéis estaba hablando de haber mismas micrófonos hemos hablado de la reforma de la Ley de Tráfico para la circulación de conductores llevamos hablando de esto la gente que siga el programa estará aburrida y cansa de escuchar para luego pensar no lo no lo hacen nunca en una modificación en el reglamento de conductores que es una demanda de la sociedad que es una revisión de forma activa del permiso de conducir y estábamos teniendo un permiso lo hemos dicho aquí yo ha reconoció la propia DGT como hace cuarenta años se probó Seb intenta provocar un cambio en esta en esta formación todos los años en Navidad y en verano Arkin suelta el bulo corre saca que el permiso que van a cambiar las preguntas van a poner media treinta nuevos horas y ahora él el lobo viene ahora se va a cambiar hay cosas más importantes pues quizás va a desaparecer la licencia aprendizaje que es una una una forma de ese permiso que en este país nunca se ha utilizado casi no sea utilizado que es que no podamos sacar el carné con otros familiares adaptando el coche unos doble blandos y adaptando a secas el permiso por libre carné porque no quise decir eso en el proyecto que tenemos sobre la mesa desaparece y luego sí que hay una demanda de la sociedad y de los conductores en general de cualquiera que esté interesado en aseguraría el que es hacer una asistencia obligatoria a lo que un niño pueda sacar una teórica sin asistir a ninguna clase sin que un formador reglado informado preparado el imparte la teórica simplemente acerté meses las respuestas ya pruebo ahora va a haber una teórica obligatoria en la prueba común del permiso de la clase B van a tener que demostrar con a través del director de esa escuela que ha estado ocho horas como mínimo en unas clases que se impartan sobre seguridad vial

Voz 11 38:10 alcohol drogas riesgos cinturón móvil

Voz 15 38:13 en el permiso de ciclomotor AM y en los a uno y a dos hasta Cientoveinticinco y más de ciento veinticinco seis seis horas obligatorias en los permisos profesionales del C1 hacia arriba dice uno CEC más de van a ser dos porqué dos solamente en los permisos profesionales porque ya otra en seis asistencia obligatoria la entonces sí que va a haber una que demostrar una asistencia obligatoria Se va a manejar la posibilidad de que en algunas preguntas también ha dicho aquí eh podamos entrar con vídeos es decir que el alumno pues integral una situación tanto más real del tráfico muy importante de las tiene que saber semana implantar una serie de penalizaciones pongo un ejemplo un niño se examina de de la circulación del B en densidad en recorrido abierto si suspende entre la primera y la segunda vez que se tiene que también no segunda vez Lerena penalizar con quince días no se va a poder examinar las semanas siguientes no tiene que esperar quince días Si tuviera que dar cinco clases de refuerzo hasta vamos bien si suspende ente la segunda vez antes llega la tercera le penalizan treinta villas ya lo voy a explicar el plan lenguaje castigado para que todo el mundo me entienda me pide el permiso olía uno de julio como suspendo me Sabino el quince de septiembre claro cuento las vacaciones de verano del ex funcionarios examinadores dos exámenes dos meses pues la gente se tiene que ser consciente de que esas penalizaciones que van a existir que además de suspender costará el dinero ahora me ven a paralizar como diciendo no puede usted volver a examinarse porque no está preparado de cinco clases hasta ahí bien ahora en la parte crítica muy bien yo mire yo no estoy preparado tengo que estar quince días naturales sin poder presentarme me obliga a usted estar cinco a dar cinco clases el resto de los diez días que hay

Voz 16 40:00 jo

Voz 15 40:02 lo lógico sería que usted me penalice para que yo pueda dar una clase yo voy a publicar cinco días de La uno que se diaria vuelves a Mina no lo Penal hizo quince días sin poder examinarse al banquillo de los suplentes luego me entrené estoy cinco días digo no sé no no lo entiendo muy bien conductores que tenemos con el permiso a uno ya dos concierto problemas equipo acuse a sordera les van a integrar el GPS se regula el equipamiento del del motorista cuando se va a hacer el examen porque a veces sí que la escuela tiene que proporcionan les todo una persona que se va a examinar hay una posibilidad que estaba rondando por las redes sociales que dice con el permiso de la clase B yo puedo conducir un vehículo que transporten mercancías de hasta tres mil quinientos kilos Coca Cola los coca colas perdone don no vimos bien ahora la nueva ley va a permitir que ese como motor de ve con más de dos años pueda conducir hasta cuatro mil doscientos cincuenta kilos dicho así todo mundo piensa tenemos grande no serán tres mil quinientos kilos de MM a esos setecientos cincuenta aquí son de más son pensando ya en los vehículos híbridos donde su equipo su sus equipos de propulsión metan más kilos al vehículo pero fuentes por eso no es porque van a meter más cajas de coca colas ni más sino porque ya hay camiones que estamos viendo por ahí eléctricos o híbridos donde ese equipo de propulsión aumenta el peso considerablemente de ese vehículo pero fuentes por lo que lleva de propulsión vale es un poco las novedades que repito son viejas demandas de mucha gente pero que seguimos echando en falta ciertas cosas de sí

Voz 9 41:36 Miguel poquito tiempo es una buena reforma

Voz 15 41:41 e incompleta incumplen completo me falta la conducción acompañada con diecisiete años y es una demanda que no la contemplan me hace falta que el permiso del coche Contés años pueda seguir conduciendo una motocicleta de ciento veinticinco centímetros cúbicos me falta que el temario de de de que una persona vaya a hacer el examen Yerbés sea más moderno más actualizado y con Siglo XXI que les toque sigue siendo octogonal es rojo pero evidentemente todo lo que rodea el mundo automóvil no es el que hace cuarenta años

Voz 11 42:12 bueno pues una completa una modificación incompleta Miguel Narros muchas veces placer

Voz 9 43:06 vamos ahora en Hoy por hoy con asuntos relacionados con la salud porque hoy va a ver la luz en Valencia en el transcurso de un Simposio Nacional sobre úlceras por presión y heridas crónicas un estudio pionero sobre cuidados de la piel del neonato en el que han participado profesionales del Hospital San Pedro para hablarnos de este documento de los avances que aporta este documento nos acompaña José Antonio León que es enfermero especialista en Pediatría en servicio de en el Servicio de Neonatología del Hospital San Pedro qué tal muy buenas tardes cómo estas

Voz 11 43:33 bueno pues por fin el día del estreno porque

Voz 9 43:35 lo que no es muy habitual tampoco eh este tipo de publicaciones científicas a que habéis participado activamente qué es lo que vamos a poder apreciar en este estudio que se presenta hoy en Valencia

Voz 22 43:46 bueno pues el estudio llevaba un recorrido un poco largo porque es durante el año pasado después del Congreso Nacional de la de de enfermería es lo que hicimos fue poder entrar como revisores de dicho documento los profesores de de San Pedro yo como participante del Grupo de Estudio de UP pediatría y lo que lleva este documento y lo importante es que es la primera vez que se hace una revisión de consenso entre profesionales que se dedican al cuidado de neonatos de de de en especial de los grandes de los prematuros y grandes prematuros sobre los cuidados de la piel de estos niños que necesitan en la ventilación mecánica no invasiva

Voz 9 44:28 que es menos habitual no que no no habitual pero bueno

Voz 22 44:31 poco es de estilo uno de los aproximadamente dieciséis mil y prematuros ocho partos prematuros que soportan en España un diez por ciento son susceptibles de tener que utilizar este estoy aparataje para poder ayudarles a su función respiratoria

Voz 9 44:49 yo esto para entendernos lógicamente provoca un un roce provoca una unas heridas unas marcas unas úlceras por presión de asustamos

Voz 22 44:57 pues lo que se llama la lo que es la la la interfaz osea el el dispositivo que ya va desde el aparato que que genera esta ayuda respiratoria entre el niño ha colocado unas mascarillas o unos poros que se llaman entonces esto aparatos final producen una presión o un o un rozamiento un cizalla miento que le produce heridas normalmente en zona NASA tabique nasal labio superior e incluso por la sujeción que lleva de unas correas en lo que son pómulos orejas e incluso en la en cuero cabelludo

Voz 9 45:26 ahora estamos hablando de piel de recién

Voz 22 45:29 sí y además es es es muy diferente un prematuro que nazca con veintinueve semanas treinta XXXII USAL como está la piel en según Suu su madurez no no es lo mismo

Voz 9 45:41 cuál es el la principal aportación que hace este estudio para la prevención de esas úlceras sobre el tratamiento de las por

Voz 10 45:47 bueno el documento busca cuatro

Voz 22 45:49 efectivos uno es dotar a los profesionales de un documento de consenso sea si hasta hace un tiempo buscabas información digamos con evidencia sobre este tema es muy difícil encontrar algo en en Internet pero no sólo ya Internet nivel usuario incluso en estudios con científicos basados en la evidencia científica hay muy poco a nivel internacional puedes encontrar algo más pero nacional hay muy poco entonces buscada dotar a los profesionales que aproximadamente puede ser mil y pico que que puedan trabajar en unidades de de Neonatología con cuidados intensivos intermedios donde se aplica esta tecnología estos cuidados a un documento de referencia luego aportar una visión que que ayude a mejorar esa calidad de cuidados del del paciente que ofrecemos desde desde la enfermería lo mismo y luego cada uno una vez que tiene este documento de consenso que está referencia puede elaborar un protocolo de actuación en el cual las personales de cada unidad sepan un poco a qué atenerse qué tipos de materiales como como evaluarla la situación y cómo hacer digamos entre comillas todos los mismo según si la situación es la misma y por último se buscaba un poco evidenciar que este problema existe porque también ocurre una cosa hoy y mañana empieza el congreso de define ya está un muy poquito los estudios de úlceras profesión ese tipo de heridas en hospitales los neonatos población pero fíjate que estaban excluidos

Voz 9 47:14 sí yo siempre en personas mayores sobre tu mente está estaba las

Voz 22 47:16 pero eso con la geriatría personas en Camas incluso ya se metía un poco cuidados intensivos gente sedada que no se puede mover y entonces puede tener esta lesiones pero se obviaba siempre en la parte pediátrica Illano te digo la la de los prematuros de tener neonatales ir con esto es evidencia se se pequeño doblemente problema pero se pone se pone sobre sobre la luz y la gente tiene un dónde acudir para para intentar que esto no suceda en la mediado de lo posible

Voz 9 47:46 yo al margen del estudio que se presentó hoy en Valencia que se conocería conocer a partir de aquí me imagino en más citas científicas me interesaría mucho que me hablarán sí que nos hablabas también a los oyentes del trabajo que desarrollarse en esa unidad de Neonatología porque trabajáis con algo pues muy valioso muy delicado obviamente

Voz 22 48:04 bueno pues es una unidad que recibía el torno de doscientos ingresos al año aquí en en San Pedro de esos doscientos ingresos pues un entorno al diez por ciento podría ser niños que necesitarán este estos cuidados it de de ese diez por ciento A muy pocos por suerte desarrollan estas heridas en parte porque ya hace años que venimos en tanto por colaborar con con este grupo de estudios que es el de que te comento de PP pediatría y que ahora está integrado en la en la GNU en la sociedad española informaría neonatal y lo que es cómo actuar tanto con el aparataje como con los apósitos y todo el tipo de digamos elementos a médicos pomada más sprays y demás que podamos usar

Voz 11 48:53 hace tiempo que lo que lo venimos usando trabajéis

Voz 9 48:57 mentalmente prematuros

Voz 22 48:59 si la Unión San Pedro abarca algo más tipos de de circunstancias que pueden para ser ingresados los niños que te digo se entorno a doscientos al al año pero por supuesto los grandes prematuros los prematuros extremos y los los partos tanto de bajo peso como de prematuramente en en gestación no señores Ana a nosotros además este año bueno es un año de buenas noticias porque entorno a Julio salieron noticia de de la barba acción que tuvimos en tu mano en salud que en buen muy bien valorado en general por los más de mil usos que participaron esta encuesta lo que es los proceder del San Pedro pero en especial nuestro realidad fue la mejor valorada con un nueve setenta y cinco ir después también se hizo un poco de percusión de desde luego estos niños tienen un seguimiento a través de atención temprana que también se puso de a la luz un poco el el cómo era esto ahora bueno este documento en el cual hemos participado algunos de los profesionales que también es una buena noticia

Voz 9 50:03 cuáles son los principales retos a los que se enfrenta seis el personal de enfermería de esa unidad cuando llega un prematuro

Voz 22 50:09 bueno pues me lo primero es la recepción y los protocolos de recepción estabilizar al niño en todas sus facetas respiratorio hemodinámicamente aplicación de las prescripciones que se produzcan entre pediatras Si nosotros y luego los cuidados básicos que son pues tanto en este caso los de la piel todo su concepto pero más con los de ventilación mecánica no invasiva alimentación los accesos de debías penosas medicamentos y luego el llevar a cabo a la que también hace unos años ya desde hace cuatro y tenemos el concepto de puertas abiertas con los padres y además un trato mucho más directo con

Voz 11 50:50 con ellos que antes era más escaso

Voz 22 50:52 canción de por ejemplo el método canguro que es lo lo que hacemos que muchos de sus extrema peso bajo peso

Voz 11 51:01 la complejidad cuando lo permite nazis

Voz 22 51:03 sustancias salen de la incubadora durante una hora y media por la mañana y por la tarde si los padres pueden a realizar este método canguro que al final lo que hace los padres ponérselo bien con piel con piel y alguna otra de las situaciones que que que manejamos con los padres para que se impliquen los cuidados el niño mejore tanto en su evolución de ganancia de peso como en su estabilidad de constantes vitales

Voz 9 51:31 esto mejorado mucho no porque sí que oímos casos cada vez más frecuentes de vida que se abre paso pues en después de unas circunstancias en regimiento con pesos realmente bajos con con antelación es pues es muy amplia respecto a la fecha de parto normal y sin embargo ajenas ahí en adelante