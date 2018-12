Tertulia de actualidad (29/11/2018)

Voz 1 00:00 cadena SER Radio Rioja Cadena Ser tu radio en onda media F

a la una y seis minutos comenzamos esta segunda hora de Hoy por hoy La Rioja en este jueves veintinueve de noviembre

Voz 5 01:43 hace años más

Voz 7 01:47 yo desde luego parte de ese éxito se lo debemos a nuestros invitados como no anos a nuestros contertulios habituales de los jueves nos acompañan dos que ya suman unas cuantas experiencias periodista Chus del Río director de nueve cuatro uno qué tal cómo estás buenas tardes muchas felicidades muchas Nacho Villaluenga abogado qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 8 02:07 qué te voy a felicitar porque sino va va a quedar mal

Voz 7 02:10 ah y sumamos suena un poco ridículo de sumar porque es nuevo de toda la vida de esta casa pero se suma a estas tertulias periodista Teresa Alonso

Voz 9 02:18 lo de Gómez buenas tardes qué tal pues encantado de venir en un día

Voz 10 02:23 es tan fantástico para todos los compañeros por el éxito que se ha conseguido con este GM y sobre todo los oyentes que están ahí muchísimas gracias entre ellos me cuento

Voz 7 02:33 vamos a disfrutarlo en esta tertulia de actualidad pues hemos querido invitar al que sin duda es uno de los personajes de la semana el ex Pablo Hermoso de Mendoza Yes ya

Voz 1959 02:42 candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño tras imponerse

Voz 7 02:44 en las primarias del partido Beatriz Arráiz Pablo Hermoso de Mendoza qué tal muy buenas tardes bienvenido

Voz 11 02:49 hola buenas tardes me gracias por permitirme de nuevo y felicitarnos por este ascenso de de audiencia

Voz 7 02:57 pero con muchas veces yo tengo curiosidad por conocer imagino que los contertulios también las primeras sensaciones después de una campaña larga unas primarias largas un fin de semana muy intenso Nos consta qué tal ha discurrido estos días después de saberse ya candidato del PSOE

Voz 12 03:14 pues con una sensación por un lado de satisfacción y de alegría porque el hecho de que casi mil trescientas personas el domingo día veinticinco en un goteo constante de nueve de la mañana no era noche fueran a depositar su voto en unas primarias abiertas del Partido Socialista yo creo que es el inicio de un movimiento muy esperanzador hay creo que la gente esa jornada la vivió como una jornada alegre festiva y bueno y creo que es que que hicimos realidad ese deseo de que el partido se abriese ese conectarse con con

Voz 11 03:48 sociedad logroñesa

Voz 1959 03:49 ahora pediré la opinión al resto de de contertulios pero eh

Voz 1146 03:54 qué tiene de bueno y de malo esta ascensión tan meteórica bueno buena pregunta que tiene que tiene de bueno pues tiene de bueno demostrar que cuando se cree yo he venido diciendo la campaña que pueden los que creen que pueden

Voz 12 04:10 esta ciudad de esta región puede hacer muchas cosas y las puede hacer muy muy muy bien entonces a veces hay fronteras mentales límites que no es adulto imponemos cuando nosotros pensamos que somos capaces de hacer determinadas cosas y hacerlas juntos

Voz 11 04:27 pues podemos hacerlas hay gente tremendamente buena ahí

Voz 12 04:31 bueno yo lo que he notado de bueno lo que tienes ese espíritu de de intentar superarse de intentar hacer posible cosas que al principio parece muy difíciles al inicio de la campaña de gente ciencia pero te estás loco y cómo te metes en ese lío y además bueno se ha demostrado el veinticinco de noviembre que había mucha gente que creía en la política que cree que es necesario pues cambiar eso tiene eso eso eso tiene una un aspecto yo creo positivo de malo bueno nota porque malo cuanto de bueno hay que ser muy tener los pies en el suelo ser completamente responsable es decir dar respuesta a ese apoyo saber además que hay mucha otra gente que no

Voz 8 05:06 no que bueno que que han votado también en la otra opción Ita

Voz 12 05:11 tener la generosidad y el compromiso para seguir bueno con los pies muy en el suelo y sabiendo que que el reto es conseguir en mayo ganar las elecciones y para eso necesitamos de todo el mundo

Voz 7 05:24 Josep Villalonga Teresa Alonso que ha aparecido este este proceso Llesta proclamación final de Pablo Hermoso de Mendoza

Voz 1959 05:30 bueno yo creo que es muy bueno para el panorama político riojano y logroñés riojano en general

Voz 1146 05:38 ya en en en especial que se sumen nuevos rostros a la escena no creo que ese punto profesional que también aporta Pablo no una persona que que ha estado en el mundo laboral que tantas veces hemos reclamado no hemos reclamado muchas veces que los políticos no fueran políticos profesionales sino que fueran profesionales que en una etapa de su vida acabaran en la política yo creo que eso yo creo que eso es bueno me queda la duda de saber cuánto puede afectar la al Partido Socialista bueno la división que se haya podido producir con las primarias no el efecto de las primarias que que que todavía estamos descubriendo y porque son realmente muy recientes no en el panorama político español sí sí sí ese efecto produce un efecto división o puede producir un efecto división y eso puede tener algún tipo de consecuencia o por el contrario bueno pues hemos terminado ya de de de aceptar la Primal las primarias como un proceso natural lo que lo único que que que que debe aportar es más fuerza no al al al candidato vencedor

Voz 10 06:58 Mi gran duda yo creo que lo ha apuntado ahora mismo o Chus del Río a mí me queda era enorme duda de cómo sale el Partido Socialista después de esta aventura o dándole la enhorabuena y suponiendo que tiene esa parte positiva de que la gente los ciudadanos tal muy hastiados de entre comillas la vieja política y de repente con un rostro nuevo que viene bueno pues que no genera tantas dudas como los que siempre han estado dentro de la política pero sin embargo va a tener un partido unido detrás porque claro para asumir los retos tan importantes que ahora mismo tiene para ser candidato a alcaldía de Logroño tiene que ver un partido unas siglas S A sea presentado hay un partido unido detrás esas

Voz 11 07:40 bueno a lo que os puedo decir es que desde el domingo hasta hoy jueves en estos

Voz 12 07:45 cuatro días

Voz 11 07:47 ha habido mucha gente que pese

Voz 12 07:50 a votar a la otra candidatura me han manifestado su completa disposición Suu sumó su cercanía su simpatía

Voz 11 07:58 y tú colaboración sincera e creo que que él

Voz 12 08:05 partido es en estos cuatro días buena que hay que ese de inventar las cosas y hay que el proceso de de interpretación de lo que ha pasado hoy el IBI de de análisis pues lleva su tiempo también pero yo lo que estoy percibiendo es señales muy muy esperanzadoras también dentro del partido es decir me da la sensación de ahí hay que tener en cuenta que en paralelo bueno para lo malo y yo milito en el Partido Socialista desde hace relativamente poco por lo tanto no vengo con una mochila de herida sólo con una mochila de agravios con una posibles no cicatrices es decir eh creo que no no con todo el mundo con lo que con el que me he acercado ha sido con el máximo respeto la máxima educación el máximo reconocimiento al oficio político de gente que lleva durante mucho tiempo trabajando en el partido y creo que eso la gente lo aprecia

Voz 13 08:58 hay lo lo valora cuando ya y de forma muere

Voz 12 09:02 o crítica porque no es que hayan sido pocos votos han sido muchos votos los que el otro día ese vertieron en Martínez aporta que fue verdaderamente una Casa del Pueblo de verdad la gente todo el Partido Socialista que tiene un sentido profundo de lo que es la democracia he puesto enseguida a colaborar con el candidato porque nuestro objetivo como partido no es pensar de forma endogámica en nosotros mismos nosotros somos un partido que es un instrumento al servicio de la sociedad

Voz 11 09:31 importa

Voz 12 09:31 con todo nuestro objetivo es ganar las elecciones para poder hacer muchas de las cosas que todavía no están haciendo y en estos cuatro días todavía es poco tiempo yo estoy notando mucha mucha gente y gente muy valiosa que me está mostrando su sincera su sincera colaboración lógicamente habrá gente que bueno ese proceso le cueste más que bueno pues pueda sentirse todavía ya molesta o sorprendida o con punto de irritación pero creo que todo eso se va a sanar se va a curar hay somos un partido de ciento cuarenta años porque hemos sabido

Voz 11 10:03 yo a dar respuesta a los tiempos la

Voz 12 10:05 la el Congreso en su XXXIX resolución dijo claramente que el partido no podía estar basado en en construcciones endogámica no podían castigarse tenía que abrirse arriesgo pasar lo que ha pasado en otros partidos socialdemócratas en Europa impedía conectarse con la sociedad porque hay muchos sectores de la población que todavía no nos estaba mirando los jóvenes los profesionales liberales los empresarios ampliar esa base social y volver a ser un elemento central de la modernidad

Voz 11 10:31 da idea la concordia de este país cuando empiezan a atisbar Se algunos vale es que pensábamos que ya habían pasado ese esencial impartidos socialista socialdemócrata centrado y concentrado en respuesta a sus ciudadanos es esencial para para la democracia en una ciudad en una región en este país en nuestro país que es España los hechos

Voz 8 10:56 bueno vamos a ver yo creo que las primarias las carga el diablo ya lo he dicho en alguna otra ocasión y sigo pensando lo mismo de hecho ya en redes sociales Partido Popular queda partido pues eso bueno entre lo que él lo que hicieron las primarias las primarias y lo que ha hecho Villarejo pues para quedar para el arrastre pero ya ha habido algunas voces que han hablado precisamente de eh esa participación de los simpatizantes que yo no soy muy partidario porque el que quiere participar que participe de verdad no sólo a la hora de de elegir al candidato que no sabes muy bien que entrar pero bueno eso es una cuestión que cada partido es decir crea fiel no sí claro yo creo que hay que que el que quiere estará lo no tienes que estar a lo malo también a la hora de trabajar a la hora de ser compromisario no sé y luego por otra parte yo no sé hasta qué punto yo voy a hacer un poco aquí de malo voy a sacar dos temas ya os perdáis entre bosques hasta qué punto va haber cambio en una candidatura que ha sido apoyada por el dos el tres y no sé si el cuatro o el cinco

Voz 11 12:03 de Beatriz Arráiz

Voz 1146 12:06 las dos primeras personas que seguían a Beatriz José Luis Diez cámara y María más Rodin Kilian

Voz 8 12:14 la cruz que no hiciera el cuarto el quinto ahora apoyan a a Pablo Hermoso no sé hasta qué punto hay cambios y continúa si continúa la lista y por otra parte no sé a quién ve lo Hermoso de Mendoza como su máximo rival Si a Julián San Martín en Ciudadanos o a Escobar en Pepe bueno

Voz 9 12:36 sí esto es mi campaña eh que no se lanza contábamos con ello porque tienen los candidatos de sus partidos

Voz 1146 12:44 tiempo no ha aportado nada porque yo siempre pierdo se ha puesto pero es una puesto acierto ya lo veré bueno con respecto al cambio

Voz 11 12:53 nosotros militares en el mismo partido

Voz 12 12:56 lo tanto cuando por ejemplo se han hecho análisis sobre el debate que hubo en en en TV Rioja o o en o la conversación que mantuvimos aquí en la Cadena SER hace escasos días pues no dicen bueno compartís buena parte de los de los objetivos que

Voz 11 13:12 que yo lo bueno es que no podía ser de otra manera porque

Voz 12 13:15 quitamos el Partido Socialista Obrero Español por lo tanto yo no hablaría tanto de cambio

Voz 11 13:20 como de impulso cuál es la mirada que uno tiene

Voz 12 13:25 aspecto las cosas

Voz 11 13:26 Ingla mirar al que yo intento proyectar una mirada ambiciosa de pensaron en grande de intentar integrar unir

Voz 12 13:34 el azar buena parte de las medidas que se están haciendo para llevarnos a un horizonte mucho más mucho más interesante que esa ilusión sea compartida por la mayoría de los ciudadanos es decir salir de este pequeño letargo la situación de incertidumbre o de esta situación al ralentí o de parálisis en la que estamos por lo tanto creo que no es una cuestión de cambio cuanto de impulso de la manera de ver las cosas no esto que dicen los alemanes la vuelta al Shawn no la visión del mundo

Voz 11 14:00 qué misión del mundo tiene yo quiero creer que es posible transformar una ciudad de hacerlo todos juntos

Voz 12 14:07 Bilbao es un claro ejemplo y hace poco venían comentando el caso de Málaga o caso de otras ciudades por qué nosotros no podemos pensar que somos capaces de hacer muchas de las cosas que todavía no estamos haciendo por lo tanto sí claro hay concejales que tienen esta mirada hay que quieren a portar lo mejor que tienen para hacerlo posible

Voz 13 14:25 María Marbán y Kilian y

Voz 12 14:28 José son gente que tiene esta esta ambición por por por ganar para poder hacer ese Logroño mejor del que hablamos y hay mucha gente que hay que unir La para esto no entonces en ese sentido yo creo que no es tanto no es tanto cambio cuánto cuánto impulso y después me comentabas la segunda la segunda cuestión

Voz 9 14:47 pues mira me lo han comentado en el caso

Voz 11 14:50 de haber de las en cierta medida en cierta medida da lo mismo si nosotros vamos a ser

Voz 12 15:02 conocidos no por lo que criticamos sino por lo que proponemos nuestra propuesta la gente está cansada del y tú más

Voz 11 15:09 es

Voz 12 15:10 da lo mismo lo que haya nosotros somos una tierra en la que nadie ni nada no sobra habrá que acordar habrá que hacer política no estamos en tiempos de mayoría absoluta la política para mí no es estar en política sino hacer política es implica acordar concordar hay personas con un perfil más un talante más dialogante que se dejan decir con los que puedes establecer una conversación de fondo pues igual si no igual perfiles más proclives a eso y hay otros perfiles que igual no tienen esa visión y es una visión más partidista pero en cierta medida nos da igual nosotros como partido socialista tenemos la vocación y la hemos tenido la responsabilidad de aglutinar esa mayoría qué tiene esa actitud de de transformación de cambios de mejora de pensar en grande de de de llevar esta ciudad a otro autor otra entonces me dices bueno

Voz 13 15:57 sí fulano y mundano hizo Tano oí bueno en cierta medida da igual

Voz 12 16:03 da igual lo que vamos a trasladar la diferencia va marcarse por el hecho de cuál es nuestra ambición nuestras ganas nuestro espíritu eso la gente lo va a notar

Voz 1959 16:12 eso eso eso eso ya eso ya no es impulso esos cambios Goya clarísimamente no dejaba que adelanta que los acoge

Voz 14 16:23 la lista la lista con Javier la tienes la tiene pensada la

Voz 1146 16:27 tiene que decidir el partido quieres todo de arte de perfiles como el tuyo quieres que haya perfiles como los que existen

Voz 1959 16:38 hay ahora mismo en el el Ayuntamiento como los que hemos conocido tradicionalmente

Voz 10 16:42 qué tiene que decir la agrupación socialista de Logroño

Voz 11 16:45 pero no no tengo la lista

Voz 12 16:51 tengo buena idea de lo que de lo que creo que nos va a permitir trasladarle a los logroñeses la idea de que no solamente de que queremos ganar sino de que queremos gobernar para cambiar para transformar como decía Chus esta esta ciudad y además con con ningún sentido Adán Kiko de la política e sino construir sobre lo construido sobre el legado que nos han dejado alcaldes que lo han hecho muy bien los seis alcaldes de la democracia en esta en esta ciudad lo han hecho bien o muy bien negó cada uno con sus cosas no pero se ha construido sobre lo construido esta ciudad del setenta y cinco al dos mil dieciocho pues no tiene nada que ver no que sucede que ahora sí que hay una parálisis una o una situación de algo que que que hay que no no no no estamos impulsados a nada ni llamados a nada ni convocados a hacer esto mejor estamos en hecho trescientas medidas y cuatrocientas acciones y trescientos bueno y hacia dónde vamos pero que Fiat quiere usted construir para los próximos diez o quince años no eso implica personas que tengan muchas ganas por supuesto que no decíais antes yo no concibo la política como una profesión no no no tengo ningún interés de jubilarme de político creo que hay que hacer un relevo con fuerza y para eso tiene que haber gente que esté en el momento vital y querer sacrificar ese tiempo y dedicarlo a la ciudad y además no hay segunda vuelta así como que el Parlamento pues Ribó el presidente puede elegir quién le acompañará esto es hay gente que se anuncia Pedro Duque no hago esto primero para que le metiera pues nosotros no tenemos que dar lista listas gente que que bueno que yo creo que sí que es necesario hacer una buena mezcla entre el oficio político gente que conoce digamos que la política profesionales que verdaderamente quieren dar ese impulso a la ciudad pero hay muchas maneras de colaborar ese puedo colaborar desde lista o desde fuera o desde ahí están convocados muy mucha gente no tiene esas ganas al Partido Socialista yo creo que se le está esperando ser está esperando que de esa respuesta lista no la tengo todavía

Voz 11 18:45 o es muy es todavía muy muy muy pronto yo espero que no me convence en pero

Voz 9 18:52 la libertad plena para configurar esa lista

Voz 12 18:55 no no no no es una cuestión de libertad creo

Voz 10 18:58 autonomía tampoco autonomía porque eso

Voz 12 19:01 esas que siempre eh bueno no no no no hablaría de esos dos conceptos el libertad autonomía hablaría de una con de una conversación lo de un diálogo con claro el partido tiene que dialogar

Voz 14 19:12 para para afecta

Voz 12 19:15 ahí para bueno sentirse con

Voz 11 19:17 estoy bien

Voz 12 19:18 con esa conjunción de oficio político hay profesionales liberales hay que hay que hay que hacerlo de una forma dialogada lo hecho alguna ya sabes que diálogo para los griegos no era conversar sino construir entre dos por medio de la palabra alguno esa construcción tiene que ser con gente del partido el partido tiene que dialogar el Partido Socialista en La Rioja por supuesto el sueño tiene que con él tiene que que conversar para pensando en el objetivo de conseguir treinta mil votos en mayo del dos mil diecinueve poniendo ese objetivo como como como centro

Voz 11 19:53 cómo se hace eso qué perfiles que sensibilidades que trazos vitales son los que a un logroñés le van a decir esto es creíble esto es ilusionante esto no convence esta gente va a poder gestionar un Ayuntamiento que son mil personas a las que también hay que proponerles algo sugestivo para que se comprometan de forma decidida no solamente es que se les respete a

Voz 12 20:18 gente que lleva muchos años de profesión dentro del Ayuntamiento y que han dado muchas horas y mucho esfuerzo sino que se crean en ellos también se les lleve a conseguir como pasó en los años ochenta que den lo mejor de sí mismos dentro del Ayuntamiento no ha esto también es lo que hay que proponer a la ciudadanía a este es mi reto

Voz 7 20:32 yo quería cambiar el sentido de la marcha algo que abundantes Nacho preguntado por los rivales el candidato ya ha dicho que le da lo mismo quién tiene enfrente

Voz 1146 20:40 pero esta imagen de renovación

Voz 7 20:42 que presenta el PSOE relación que se pudo identificar muchas veces con ilusión puede marcar un poco el paso del resto de las formaciones políticas a la hora de seleccionar a sus candidatos porque yo creo que en algunos va de cambios y en otros no

Voz 8 20:57 va a haber cambios en Podemos por razones obvias va a haber cambios quizá podemos yo creo que se seguirá siendo bueno ya Gonzalo está cambiarlo podemos sí pero yo creo que habrá eh

Voz 1959 21:13 bueno puede que lo vaya a comer de todo no todo no luego te digo

Voz 8 21:19 cuando se Pello que es una maldad puede ganar cuando se daba Pablo pero es una maldad que afecta a algún compañero y no pero yo tengo la sensación de que me afecta mucho la elección de candidatos a otro partido cómo no va a afectar la imagen de renovación que ofrece Pablo es muy contundente y además había gente que no que no contaba con que alguien que proviene de Laffer no hubiera chocado que hubiera venido de UGT pero es que viene de la fe es decir conoce el mundo de la empresa conoce es un profesional

Voz 11 21:55 yo creo que esto

Voz 8 21:58 va a provocar un pequeño terremoto político no sé si en los cabezas de lista pero sino quién lo que venga detrás sí que sí que va a afectar a mí me preocupan dos cosas de las que ha dicho y una es bueno que no hay cambios sino más más que es una cuestión de impulso al final el discurso queda casi parece que es un lavado de cara hay un y una nueva foto en lugar de la cabía pero que el proyecto es él mismo y luego ha dicho que hay que a ver si conseguimos treinta mil votos para proponerle primero proponemos y luego conseguimos los treinta mil votos no cómo va esto es que esto suena a política vieja que dice que dicen los nuevos cargos

Voz 1959 22:37 no lo sé lo bueno que si entonces una pregunta pregunta no ha preguntado en una sí

Voz 9 22:45 yo sí que creo que el resto de partidos tiene yo

Voz 1959 22:48 yo yo yo indudablemente creo creo que se ha marcado que va a marcar mucho iba a marcar mucho además que el Partido Socialista sea el primero en poner a su décima de la mesa el candidato del Partido Popular no se sabe creo que no se sabrá

Voz 1146 23:03 hasta

Voz 1959 23:03 la el año nuevo o hasta después de Año Nuevo

Voz 1146 23:07 el de cambia Logroño probablemente tarde un poquito menos el de Ciudadanos bueno pues tampoco sabemos exactamente si será Julián si no será Julián y el Partido Riojano sí que ese sí que se sabe del que sí sí sí sí sí

Voz 1959 23:24 por ser por ser justos efectivamente Rubén era el primer candidato que que estaba que está actualizado se que nosotros enfade creo que indudablemente eso eso eso

Voz 1146 23:36 va a cambiar eso va a hacer reflexionar a más de uno luego Nacho hombre

Voz 1959 23:43 el objetivo es conseguir votos claro que sí pero indudablemente no estamos en lo de siempre si el objetivo es conseguir treinta mil votos o el objetivo eh

Voz 8 23:54 es

Voz 1959 23:55 conseguir treinta mil votos para llevar a cabo una idea que proponemos

Voz 9 23:59 pero yo creo que lo hemos estado diciendo pero bueno que confesó este pero vamos no me ha quedado claro sí sí

Voz 1959 24:06 va a cambiar la línea que tiene el PSOE del Ayuntamiento ahora mismo

Voz 8 24:09 no bases sólo impulso au yo creo que no va a tener mucho que ver también lo no bueno vamos

Voz 12 24:15 esa

Voz 11 24:16 eh vamos a claro nosotros los quedan seis meses para las elecciones en mayo y ahí me dice bueno y que bueno pues hay que trabajar muchísimo trabajo trabajo y trabajo hay que escuchar con muchísima atención muchísimo más atención de la que se está escuchando no solamente lo que dicen sino cómo lo dicen y cómo lo sienten y cómo lo trasladan hay que proponer un proyecto a medio plazo porque aparte de las acciones y los detalles y las cuestiones concretas todos esos hay un para que ya no hay un objetivo final que es bueno hacer posible esa ciudad en la que ya bueno hemos lanzado esas ideas más generales no de una ciudad mucho más sostenible y verde una ciudad más inteligente pero porque une a la gente creativa una ciudad que cuida de su gente hubiera fuera sobre todo que crea economía y crear riqueza aquí verdaderos creadores de de Economía que bien qué enlazándolo con un sentido pueden llevarnos a a bueno a atrás a transformar la ciudad está haciendo la gastronomía es un claro ejemplo de ellos aquí tenemos a la segunda estrella Michelin en Logroño eh algo impensable hace quizá algún tiempo y es por el puro esfuerzo creativo de gente que lo que lo está haciendo posible nosotros vamos a hacer para conseguir esos treinta minutos vamos a proponer claro por supuesto Un proyecto proyecto ilusionante en Prieto donde la gente se sienta concernida

Voz 12 25:35 esto es lo que vamos a hacer este es nuestro objetivo que el día

Voz 11 25:38 que en mayo la gente nos vote significará que que tienen la confianza y la credibilidad para pensar que lo vamos a hacer que que va a ser posible hacerlo ya eso sí que es cambio bueno era ese impulso por supuesto no entonces vemos el cambio

Voz 9 25:53 bueno el caso es una palabra tan manida muchas pero lo que no creo que eso es lo que te no otros partidos cambio en qué sentido no no te lo por por aclaran lo también pone el cambio no hay cambios como político Manuela Carmena día que los los resignado ya lo empezamos conceptos políticos son simples teatrales

Voz 11 26:15 y entonces ahí eslóganes que sea claro que ese dicen que es que hay que hacer hay que hacer una cierta también bueno creo es una cierta pedagogía una cierta la gente la gente es gente

Voz 1146 26:26 tú

Voz 11 26:27 muy inteligente y sabe sabe interpreta muy bien en la migración no que que que la gente que la gente pro produce entonces cambio yo te digo para mí la mayoría no son los que estamos aquí la mayoría

Voz 12 26:42 los que se fueron por lo tanto tenemos que preservar el legado lo que se ha hecho bien que hay muchas cosas que se han hecho bien

Voz 11 26:48 no venimos aquí a bueno venimos a apretó a preservar lo que se ha hecho bien en muchas cosas que se han hecho bien no esto de esta idea y entonces yo digo

Voz 12 26:58 porque esta he dicho no hombre no no no no es esto es hay muchas cosas que se han venido haciendo bien y hay que continuar las darles ese impulso sobre todo hay que pensarlo en los que están viniendo los chavales que vienen entonces ahí sí que es cierto que hay que generar yo creo yo lo he dicho un proyecto a medio plazo que tenga una visión de la ciudad completa mucho más o mucho más pensado no sólo desde el urbanismo únicamente no sino desde qué ciudad ciudadanos vamos a sentir me dicen este más felices este concepto de civilidad pública de esa ciudad donde nosotros vamos a sentir más felices es un concepto central no

Voz 11 27:33 entonces eso significa pensar en el futuro

Voz 12 27:38 a medio plazo como yo no tengo ninguna intención de jubilarme de político la jugada es el regate corto ni jugar a la chica yo que me gusta el mus no va a ser

Voz 11 27:47 este

Voz 12 27:47 no va a ser un proyecto que que sea ambicioso pero ese proyecto no lo voy a hacer yo o los cuatro concejales ya hay no no todo lo tendrá que asumir querer toda la ciudad

Voz 11 27:56 sentir orgullo de pertenencia hay sentir

Voz 12 27:58 es cuando me consigue la capital verde europea en el dos mil doce toda la gente se sentía mucho mejor parece ya hemos conseguido algo grande que nos ha convocado algo grande y nosotros somos una una ciudad que consigue esto no hay ahí

Voz 7 28:09 Pablo Hermoso de Mendoza yo estoy seguro que ese proyecto que iremos conociendo aquí para el que todavía quedan seis