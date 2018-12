Del Mundial al fútbol de barro y cal

Voz 1 00:00 camino de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 2 00:10 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno y con Javier Cerdeño claro continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja abrimos hoy con una afirmación a la gallega porque los riojanos similar a los riojanos somos así vamos que existe una constante que alguien debería tener muy en cuenta os explico hacia donde va a mi pensamiento que igual no sirve

Voz 2 00:41 el fútbol nunca ha ganado un Mundial de fútbol sin la presencia de un riojano sí sé que me podéis decir que estoy haciendo algo de trampa que sólo hemos ganado mundial y tal veremos este punto en unos segundos porque porque esto no es del todo cierto pero insisto

Voz 3 01:00 nunca el fútbol español ha ganado un Mundial sin un riojano en su nominal

Voz 2 01:06 sé que lo sabéis Fernando Llorente campeón del Mundo en Sudáfrica única estrella mundial en el pecho de la historia del fútbol español y un muchacho de Rincón de Soto siendo de vital importancia destrozando a Portugal en aquellos octavos de final

Voz 2 01:23 pero ojo que no estoy toreando España es campeona del mundo absoluta con Fernando Llorente lo es también en categoría sub veinte nunca lo ha sido por ejemplo en la gran categoría del fútbol español la que más éxitos le ha dado hasta el momento que es en la sub diecisiete a los juveniles que lo ganan casi todo curso tras curso se le resiste el Mundial por tanto podemos demostrar que sin un riojano en la plantilla España no gana ni un solo mundial porque Dani Aranzubía el de fue mayor estuvo en aquel Mundial de Sudáfrica no en aquel Mundial Sub veinte de los Casilla Xavi Hernández ya está constante tenemos muy claro aquí en Ser Deportivos La a qué se va a seguir cumpliendo España vuelve a una gran final del Mundial la selección española femenina sub diecisiete se clasificó ayer para la gran final del Mundial que se está celebrando en Uruguay España tiene verdaderas opciones de ganar este título ante México sobre todo porque cumple la máxima más importante esa constante diferencia a que os vengo contando desde un principio y es que en España juega la riojana Ana Tejada y en estos momentos Radio Rioja no tiene constancia de que en Méjico juegue ninguna riojana lo tienen por tanto chungo las mexicanas el partido del sábado en el partido del sábado a las once de la ley así que rematados está constante diciéndole a Luis Enrique que tome nota no venga comenzamos que vamos a pasar del cielo del Mundial al grupo de la muerte

Voz 2 03:02 Ana Tejada lo ha vuelto a hacer el sábado jugará todo una final del Mundial de Fútbol después de haber ganado la primavera pasada el Europeo de haber ascendido a la máxima categoría del fútbol nacional con el EDF Logroño Ana Tejada lo ha vuelto a hacer como central derecho titular de la selección española sub diecisiete jugará este sábado la gran final de la Copa la del mundo ganaron ayer a Nueva Zelanda para completar hasta el momento un torneo perfecto les espera en la gran final México este partido se celebrará el sábado a las once de la noche aquí en Ser Deportivos La Rioja tenemos una sorpresa muy especial para los oyentes pero de la Copa del Mundo a Europa ha sido internacionales venimos hoy que que nos paren eh que nos paren tras el último EGM esta mañana se ha conocido los rivales para la liguilla de la Copa EHF para los equipos españoles han entrado en el bombo de esta liguilla el Granollers el Cuenca y el Balonmano Logroño por supuesto los riojanos se han quedado encuadrados en el Grupo A con el poderoso de Berlín cabeza de serie el San Rafael francés el balón y Ungaro la primera jornada se disputará el nueve y diez de febrero bienvenidos todos al grupo de la muerte y nervioso estaba hoy practicamente estaba comiéndose las uñas

Voz 5 04:38 Lin San Rafael el equipo húngaro empezamos por el Fuchs Berlín evidentemente era uno de los cabezas de serie no el alemán

Voz 6 04:47 tiene al actual campeón de la competición

Voz 4 04:50 es uno de los clásicos equipos de de Alemania que ha jugado en alguna ocasión en la Champions es campeón de de esta Copa EHF en el dos mil quince el año pasado precisamente en la final venció al al equipo francés no al San Rafael

Voz 2 05:07 lo que es el otro rival con que se va a enfrentar en este grupo hay cuatro equipos escuche Berlín San Rafael que era digamos el que te podía tocar el más difícil del segundo rango no muy probablemente

Voz 4 05:18 eso es eso son equipos bueno esperemos que en el caso del San Rafael Jota González pueda pueda aparecer algún algún informe sobre este equipo oí a ver si tenemos opciones no de de de poder conseguir algún triunfo con dando como con el alemán con el con el equipo francés que que en principio son los los claros candidatos para pasar a a la fase de de cuartos de final de año antes de ser Deportivos La Rioja

Voz 5 05:42 qué son cuatro grupos grupo a grupo B Grupo C grupo B que tres equipos Rioja españoles que el riojano está en el grupo I que se clasifican dos equipos de cada uno de los grupos que sabemos del y este

Voz 4 05:57 el equipo húngaro ahí ya me pilla es mejora pero bueno en en en esta Copa EHF hay dos dos equipos húngaros y bueno los húngaros es un es un país con un con traducción del balonmano se que no en principio parece que es la cenicienta del grupo pero pero habrá que verlo eso todo eso habrá que demostrarlo sobre las

Voz 5 06:18 esto para los oyentes que les quede claro que estás tal un diez nueve de febrero no arrancar osea que hay tiempo para ir preparando ya centrarse en Asobal

Voz 4 06:27 estoy pero lo cierto es que la competición europea tiene su atractivo los los jugadores siempre muestran sumó su mejor versión no en en el caso del Ciudad de Logroño unos jugadores joven con mucha proyección el escaparate europeo pues es sin lugar a dudas pues inmejorable para que demuestren todas sus virtudes y contra estos dos equipos pues pues va a tener oportunidad de de de hacerlo claro

Voz 5 06:53 pues Víctor espuelas vete haciendo la maleta dos mudas limpias que que nos tenemos que que nos tenemos que ir de viaje por Europa e por mucho

Voz 2 07:08 porque no existe posibilidad alguna de tener una semana tranquila en la Unión Deportiva Logroñés y su relación directa con la enfermería si el sábado pasado caía lesionado Marcos Andre con una rotura de clavícula ayer como comentaban en diario en La Rioja esta mañana a los compañeros de este periódico se lesionaba otro de los hombres más importantes dentro del esquema de la Unión Deportiva Logroñés la hecha sufre una distensión de ligamentos que lógicamente le impedirá jugar este domingo en Las Gaunas ante la Real Sociedad B es la lesión menos grave que se puede tener cuando se produce una auto una torsión excesiva o exagerada de las rodillas por tanto ha habido suerte en este caso pero le detendrá un par de semanas en principio en el dique seco cuando se vienen partidos en este tramo de la temporada en esta recta final de la primera vuelta realmente importantes con el objetivo de dar un nuevo salto de calidad Sergio Rodríguez pierde de esta forma uno de los jugadores más intensas tácticamente sin duda más ordenados del equipo Olaetxea está siendo uno de los referentes por su capacidad defensiva su buena mezcla en el centro del campo con Carles Salvador qué se adapta a la perfección a diferentes posiciones puede ser como lo vimos al principio de la temporada segundo punta

Voz 5 08:16 pero también puede tener a raya a los rivales

Voz 2 08:20 el centro del campo y sacar la pelota desde atrás sabemos que Dios aprieta mucho pero que afortunadamente no ahoga pierde Sergio hola hecha en el centro del campo pero todo apunta a que Andy Rodríguez ya está en disposición de jugar noventa minutos que Carles Salvador sigue a lo suyo sin problema ninguno y a gran nivel como siempre y que César Remón se está entrenando con total con total normalidad así que entrará en la convocatoria podría incluso hasta ser titular ya veremos dependiendo de las necesidades por el carácter de equipo que quiera presentar el próximo domingo ante la Real Sergio Rodríguez en Las Gaunas César Remón lleva varias semanas fuera del equipo por culpa de sus problemas en el sóleo además el Ayuntamiento de Calahorra ha anunciado la adjudicación del contrato de obras de mejora de la zona tras las gradas del aparcamiento interior del campo municipal de La Planilla por un importe de algo más de dos de Bale ti tres mil seiscientos euros de esta forma el estadio rojillos se someterá a varias reformas para garantizar unas adecuadas condiciones a la zona de paso aparcamiento grada lateral en primer lugar se mejorará el pavimento de determinadas zonas del campo así como la recogida de aguas pluviales provenientes de la cubierta también se actuará eh sobre la SCO escorrentía en el pasillo de la grada lateral fija para prevenir posibles inundaciones los trabajos consistirán en la reparación de grietas en el muro de la grada lateral y la instalación de un canal on varias bajantes en la cubierta de esta misma grada así como el hormigonado de la zona de aparcamientos Interior reservada para la ambulancia la policía la Guardia Civil y los árbitros asimismo Se va actúan en la zona de paso trasero de la grada fija lateral colocando un colector de saneamiento arquetas de paso sumideros bajantes bueno que al final son muchos sumidero muchas bajantes hay muchas obras pero bueno que la planilla va mejorando poco a poco que sabemos que buena falta le hacía y cerramos estos titulares un poquito más largos de lo normal con dos datos el primero de Tercera División destacado esta mañana por el diario digital nueve cuatro uno apuntó con el Náxara ya es el equipo que mejor rendimiento ha obtenido hasta la fecha con treinta y seis puntos y dos coma cincuenta y siete tantos por encuentro nadie o puede superar a los de La Salera por detrás les siguen Osasuna Promesas Peña Deportiva y Haro Deportivo con treinta y cinco el Yeclano con XXXVII les secunda a pesar de contar con más puntos acumula un partido más y presenta registros inferiores a los Nájera dignos y el otro dato que os queríamos destacar en este día tan especial para nosotros que ya somos ya somos tres mil oyentes más que en verano para nosotros esto es muy importante porque supone que tenemos más amigos que confían en la Cadena Ser y esto es lo más importante para nosotros saber qué estáis al otro lado pero queremos ser más eh no nos conformamos y por eso seguiremos mejorando para que las historias del deporte riojano las escuchas siempre en la SER gracias a todos sois muy grandes

Voz 2 11:55 tres si treinta y dos de la tarde estos Radio Rioja a estos la Cadena SER esto es Ser Deportivos La Rioja y como decíamos en la presentación pues que lo ha vuelto a hacer que Ana Tejada sigue creciendo como futbolista y este próximo sábado jugará una final de la Copa del Mundo sub diecisiete Es sin duda un nuevo hito para el deporte riojano ya si los celebraban anoche las chicas de Toño Ice en el autobús tras ganar dos cero a Nueva Zelanda en las semifinales de toda una Copa del Mundo

Voz 5 13:02 pues juega muy bien al fútbol y queda claro que tienen un pulmón extraordinario estas jóvenes futbolistas española sub diecisiete que ya está en toda una final de la Copa del Mundo y este es un pequeño corte que hemos extraído de Ana Tejada en la web de la Federación Española de Fútbol así se siente la riojana Ana Tejada

Voz 14 13:19 pero somos conscientes de que al final es un Mundial y cada cada selección preparado para para estar aquí para dar lo mejor así que tendremos que salir a por todas

Voz 2 13:30 yo hoy nos hemos hecho una pregunta no porque Ana Tejada está en Uruguay está ahora mismo pues evidentemente descansando concentrada poniendo ya la vista puesta en el sábado a las once de la noche horario español para esa gran final contra México nos hemos preguntado cómo se tiene que sentir un padre cuya hija va a jugar una final de la Copa del Mundo a sus diecisiete años ya hemos llamado a Juan Tejada muy buenas tardes

Voz 5 13:55 tienes que tener un orgullo inmenso bienvenido a Ser Deportivos

Voz 7 13:58 hola buenas tardes sí pues hombre imagínate pero que tiene dieciséis años todavía

Voz 5 14:02 bueno sí sub diecisiete efectivamente dieciséis añitos a Ana Tejada indicaron como Sentís en la familia

Voz 7 14:11 pues voy orgulloso lo primero eso por supuesto estoy imagínate eh nadie espera que llegar a estas alturas a a jugar es el competiciones lo ves en la televisión te puedes imaginar bueno pues poco a poco surge va saliendo le va saliendo las cosas a la cría hay y ahí está

Voz 5 14:29 además de ser buena futbolista que virtud crees que que está posibilitando su desarrollo porque el año pasado ya fue campeona de Europa ha ascendido con el de Logroño que otra virtud tiene tu hija para para Gasol dieciséis años estar donde está

Voz 7 14:43 pues yo creo que la mayor virtud que tienes la humildad y sobre todo aparte de la humildad eh Le gusta entonces todo lo que le puede gustar hacer a una persona hijo crío o una persona mayor lo hace con un con gusto y con vamos tremendo yo recuerdo de pequeña verla jugar en el parque con los con los compañeros del colegio que era lo que él compañeros de su equipo oí siempre siempre siempre estaba en el parque jugando por eso poco a poco la ido gustando oí coincidía Pradoviejo iba cuando le llamaban de la Federación Riojana con la selección riojana ya todos los sitios quería ir a jugar ella subida era un balón yo creo que es eso el lo que les pasa

Voz 5 15:22 ya está jugando siendo titular sintiendo es importante que eso al final oye pues pues pues acumula quizás más ganas todavía de de festejarlo no estar aportando

Voz 7 15:33 hombre claro e todavía recuerdo la primera vez que la llamaron para la selección que que estaba la crean poco pachucho quedan enero in tenía algo de la garganta y demás y me acuerdo que nos llamaron y Carlos quedamos pues no te lo crees no te lo terminas de tres cuando se lo dijimos vamos se puso buena rápidamente

Voz 5 15:52 claro que sí oye y al final los padres tienen hijos adolescentes una muy complicada con a nada a gusto menuda adolescencia más más bien llevada no

Voz 7 16:01 pues hombre si eh lo que te decía al al gustarle lo que está haciendo pues hay determinadas cosas que un adolescente pues haría en estos momentos que ya sabe perfectamente que no lo puede hacer es un sufrimiento porque claro aquí sólo vemos cuando juega cuando gana cuando con sigue en un premio pero no no se ve todo el trabajo que que lleva por detrás y todos los sacrificios que tienen que hacer

Voz 5 16:25 Juan has podido hablar con tu hija como la notas

Voz 7 16:29 está de que que se sale la muchacha está super contenta y es que además tienen un grupo de gente eh me refiero tanto a las chavalas como algo a todos los responsables de la Federación a mí las veces que me ha tocado vivir a Madrid y demás es que las las tratan de una manera que es asombroso USA las tienen como si fueran en su casa les exigen claro que les exigen como tiene que ser pero pero han hecho una amistad tremenda porque claro ahora cuando nuestro caída jugar por ahí con con el equipo con el CDS buenas jugadas otras ciudades donde hay chavales que están en la selección entonces se conocen se hablan y nosotros mismos como padres también conoces a muchos padres de de otras hijas también es muy bonito la verdad

Voz 5 17:13 el alcanza para irnos hasta Uruguay no

Voz 4 17:16 bueno ya veremos a ver qué hacemos una locura nos vamos

Voz 5 17:19 pues eso hay que pensarlo ya que es que es el sábado a las once de la noche entiendo que no tienes tú lo de anoche porque me han dicho que ya has tenido Turno de noche pase lo que pase lo verán en directo en la tele no

Voz 7 17:29 sí sí no pero que seguramente que menos

Voz 15 17:32 no hay que aunque esto no es así de Márquez

Voz 7 17:35 tal vez en la vida

Voz 5 17:37 a veces la vida independientemente de cómo ha calle acabe la trayectoria de Ana Tejada el poder jugar una final de la Copa del Mundo para iba a quedar no para su experiencia vital dentro de muchos años cuando sea mayor adulta

Voz 2 17:48 se podrá decir

Voz 7 17:49 que con dieciséis años jugó una final de la Copa del Mundo hombre he yo cuando he fue el Campeonato de Europa Lituania que también estuvimos viendo la yo creo que de que nos hacían idea lo que habían conseguido porque al final es que tienen dieciséis años es que son niñas todavía entonces no no ven más allá de de lo que disfrutan del fútbol y de lo que ganan pero luego poco a poco cuando llegó a Logroño lo fueron asimilando fueron viendo lo que habían conseguido que fueron hicieron a tenían que ir al Mundial y demás yo creo que ahora sí que se para dar cuenta realmente lo que están consiguiendo que el futbol femenino suba para arriba y que las chicas animen a jugar también

Voz 16 18:28 pues Juan que sumar restar

Voz 5 18:31 hay Arce la manta a la cabeza de la familia todos para Uruguay que es la final de una Copa del Mundo el próximo sábado a los once de la noche

Voz 7 18:37 eso es allí allí estaré ya todo el mundo lo quiero ver la televisión animando a España

Voz 2 18:41 efectivamente que gracias por atender a los micrófonos de SER

Voz 5 18:44 motivos enhorabuena por la pedazo de hija que que que estáis sacando adelante

este domingo en Radio Rioja Cadena SER

Voz 2 19:54 cuatro menos veinte de la tarde esto SER Deportivos La Rioja estos Radio Rioja esto es la Cadena SER íbamos con una historia que nos apetecía desde hace mucho tiempo trasladarlos a través de las ondas desde aquí desde Radio Rioja porque dicen sus lectores que las mejores historias de fútbol las cuentas siempre un tal Éibar se está me vais a entenderé a los oyentes que no se mojan en las redes sociales entiendo que alucina con el nombre este contándonos historias Eibar Sestao que será esto verdad pero este tipo que está detrás de esta cuenta puedo decir que es es una estrella una estrella del fútbol claro les siguen sólo en Twitter más de diecinueve mil personas y son personas que no bots porque este chico habla de fútbol entre Eibar y Sestao y ahí cabe todo un amplio país no sólo el Beasain el Portugalete o el leyó entre Eibar y Sestao hay un maravilloso país informa futbolístico porque ahí bases esta os disfruta con los cinco sentidos sabe a barro Güell alimento su tacto rugoso como la vida misma de la vista va justo pues en sus partidos no hay torretas encendidas y nosotros tenemos la suerte de leerle como si pudiéramos escucharle Eibar Sestao es contándonos historias de fútbol de toda la vida se pasea con pasión por Campo de Criptana por Linares Porta falla por Somozas por Badalona Se pasó se pasea por un país enamorado del fútbol del primo del novio de la amigo del mecánico del peluquero del carnicero del abogado es el fútbol que no se engancha el auténtico idea autenticidad sabe un rato largo Don Diego González muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos

Voz 7 21:33 buenas tardes Sergio hay muchas gracias por tu palabra

Voz 16 21:37 es que es Éibar

Voz 5 21:39 el Estado

Voz 7 21:40 pues le iba sentado una cosa que defiendo siempre hacer Ivars estamos somos todos al final siempre que hablo en Twitter siempre hablo en plural porque al fin y al cabo las historias que cuento las hemos vivido todos las hemos mamado desde pequeño bien es cierto que Ivars estado como cuenta de Twitter nació en dos mil doce inacción porque bueno yo desde pequeño me acuerdo de estar viendo la tele con ocho años en septiembre de mil novecientos noventa y dos ni un mi primer recuerdo futbolístico fue estar cenando en casa padres ir a escuchar de fondo en el pleno al quince Eibar Sestao X ya que yo me quedó como muy marcado fue el primer recuerdo que tengo futbolístico lo cual es una pena porque no recuerdo a nivel mundial italiano en Downing a por el estilo pero a partir de ley se o X aquel me empezó canteras al fútbol entonces la cuenta era un homenaje a todos

Voz 5 22:37 y es una cuenta que que yo no sé cuándo empezaste a escribir sobre IVAs está ahí todo este fútbol que que tan en contacto no tiene con el auténtico no sé si tenías claro hasta dónde podía llegar

Voz 7 22:48 yo creo que que no hasta dónde alcanza

Voz 5 22:51 porque lo has elevado a la quintaesencia

Voz 7 22:53 sí para nada ha ido como se suele decir que solamente cuando empezó todo esto me acuerdo que simplemente ponía mis opiniones futbolísticas y nada más pero fue a partir creo que de un viaje que hice a Euskadi lo típico lo había dejado a uno a relación con mi pareja ir pareja dices cómo puedo ahí adelante lo que puedo hacer a partir de ahora es el momento en el cual piensa voy a intentar retomar mis raíces a volver un poco a lo que fuiste Andes entonces de ahí el decir que fui Ander pues me gusta mucho al fútbol vayamos a visitar campos que nunca tuve la oportunidad de estar sí fue a partir de ese viaje cuando empecé a subir fotos de campo a la gente le empieza a gustar empecé a contar historias de los lugares a la gente el empezó a votar si en ese momento claro luego cuando llegaba a casa antes a buscar historias los años setenta o los ochenta o los noventa porque me gustaba el buscador hemerotecas lo subía a la gente le gusta ahora mismo entonces no fue algo buscado sino que fue simplemente el exponer cosas que a mí personalmente me gustaba no diga la gente también pero que hubo no fue pero para nada esperar a tener de está ese éxito entre comillas no claro

Voz 5 24:09 tendía a hablar de lo monumental es decir de los estadios de la infraestructura pero ha acabado contándonos historias humanas extraordinarias yo recuerdo una que me marcó mucho que fue la El mensajero pero hay otras muchas cuál crees tú que has sido tú mejor historia o está todavía por contar

Voz 7 24:28 hay un par de días que están porque hay que las has que guardarlo como como joyita la que más me ha costado y una de las que más me ha gustado fue cuando una de las más recientes van tendiendo a ser cada vez más compleja y cada vez más buscadas porque es algo que que luego veo que también interesa a la gente que han Historia muy muy enrevesada entonces la última de la última historia de de Pinocho el futbolista del Murcia que atracaba bancos conducía un camión del bando republicano la asesinaron luego la historia de Ponce también una ni favoritas y las dos que tengo por delante hay un par de ellas por ejemplo hay una que habla sobre el Guadalajara ahí Brian Clarke es el ver cómo un equipo como en Nottingham Forest que fue campeón de Europa en mil novecientos ochenta y uno dos meses después de ser campeón de Europa estaba jugando en campo como él fueron como el Escartín de Guadalajara entonces contar eso me llama bastante la atención sobre todo cuando estoy hablando gente y me dice la gente existe y además era gente muy maja estuve con el presidente de Nottingham pobres que estuvo comiendo más paso de me terraza Soto eliminado mucho atención ese contraste de aves de qué estamos hablando de un club que fue campeón de Europa y ese presidente comiendo gazpacho en una terraza de Guadalajara entonces unido todo eso saneado muchos phishing

Voz 5 25:49 al final Diego González es un escritor un contador de historias que se sirve en este caso de las redes sociales de Twitter para explicarnos a través de hilos primero con ciento cuarenta caracteres ahora con el doble de capacidad a la hora de explicar historias que unen lo futbolístico con muchas otras cuestiones no que creo que es lo que al final a la gente le ha tocado un poquito la patata no el que hablas de fútbol pero cuentas historias que van al carácter humano al personal como empiezas a hurgar en una historia

Voz 7 26:22 claro el empezar a meter en una historia realmente al final acabas teniendo nexo común entre el principio de la Historia Historia las historias al fin al cabo surgen de la manera más más rara estoy hurgando por alguna meretriz algún periódico de de Open mil ochocientos mil novecientos setenta y ocho

Voz 4 26:45 un jugador que

Voz 7 26:47 se fue a una huelga o jugador que se marchó con con una gran estrella del espectáculo y a partir de ahí empieza unir cosas siempre a decir vale esto tiene sentido con esta otra cosa pero es que mientras cuento todo esto en estos seis años ha pasado otro suceso también importantes luego todo eso lo intentó unir con con la cultura con la música con el cine porque porque todas esas cosas son asociaciones que todas las hacemos fácilmente y cuentas de los años al final de los ochenta pues metes algo de por ejemplo a la gente le va interesando va sintiendo un poco más identificada con pues justo en esa época cuando pasó todo esto entonces crear asociaciones es bastante interesante porque luego la gente se puede situar justo en ese momento preciso de la historia

Voz 5 27:37 no te da miedo quedarte sin historias

Voz 7 27:40 no hay parar y tomar de torear estaba pensando en llegar a un punto en el cual diga ahora que cuando no tuve tiempo como si fuese un documento con con todas las historias que dan unas ochenta euros historia entonces hay torear para ir domar vamos aparte de que hay comunidades autónomas obvia para dar y tomar para visitar y divertirse estadio

Voz 5 28:03 pues en La Rioja será siempre muy bien recibido que si te pasas por aquí que nos llame es que queremos aprender a tu lado ideó González que espero que esto lo puedes meterte

Voz 2 28:11 en un libro in itinere roto juntitos en una estantería y ojear lo porque son deliciosas Historias

Voz 7 28:18 muchas gracias es el objetivo hay espero que sea pronto un abrazo a toda la afición de La Rioja que cuando salgo por ahí

Voz 2 28:26 pues Diego un fuerte abrazo y gracias por atender los micrófonos de SER Deportivos portugués no enorme trabajo

Voz 5 28:31 pues siempre tocando el fútbol

Voz 7 28:34 Sergio un abrazo hombre de descanso

Voz 2 28:36 Nos vamos al Ayuntamiento por Gemma

Voz 2 30:11 cuatro menos diez y como cada como cada jueves hablamos con Logroño Deporte ahora sí Javi

Voz 5 30:21 por qué esta mañana se ha celebrado una no

Voz 2 30:25 la sesión del Consejo de Administración de Logroño Deporte en el que ha quedado aprobado el presupuesto y esto es muy importante del año dos mil diecinueve de Logroño Deporte Se trata la ideas de seguir promoviendo la práctica del deporte entre los ciudadanos

Voz 5 30:36 Nos

Voz 2 30:37 el presupuesto del ejercicio ascenderá a diez mil a diez mil diez mil quinientos Javier Merino muy buenas a cuánto asciende el presupuesto

Voz 5 30:47 de Logroño Deporte dando por eso bien millones diez millones quinientos ocho mil euros e digo me he asustado con semejantes

Voz 2 30:55 cifra andaba yo reculando sí

Voz 7 31:26 aproximadamente por lo tanto

Voz 15 31:29 en ese presupuesto pues como digo el cincuenta por ciento ya sólo va para pagar todo lo que tiene que ver con con hacer de

Voz 5 31:36 Javier que es que he pensado como un pobre ya sabes es lo que

Voz 2 31:47 es un incremento del cuatro coma dos por ciento en relación al al curso anterior lo que vuelve a manifestar la puesta no por Logroño Deporte porque muchos logroñeses sigan practicando deporte que al final es de lo que se trata tener buenas instalaciones para que acudan a ellas

Voz 15 32:01 así es es lo que además exigen pagando su abono porque el presupuesto Logroño Deporte e aproximadamente esos cinco millones de euros que yo hablaba vienen de el Ayuntamiento de Logroño precisamente para que el abono no se incremente a los ciudadanos a los abonados a Logroño Deporte porque con los precios que manejamos pues eh pues no no podríamos subsistir en este caso mantener la empresa si no fuera por esa subvención de casi los cinco millones de euros que pone el Ayuntamiento de Logroño por lo tanto tenemos buenas instalaciones nos lo exigen los abonados los ciudadanos y en ese sentido se puede hacer deporte luego además pues con ese presupuesto patrocina Moscú es de referencia hacemos un programa deportivo hacemos eventos ayudamos a otros torneos si hay crudo eso federaciones que organizan a lo largo del año

Voz 7 32:50 pues casi setenta eventos que tenemos en nuestra ciudad

Voz 15 32:52 a lo largo del año y todo eso se hace con los diez millones de euros que hablábamos desde

Voz 5 32:57 diez millones y medio de euros son veinte mil trescientas cinco plazas ofertadas a los cerca de cincuenta mil abonados es que estamos hablando de cifras increíbles

Voz 15 33:08 sí es es que hablamos de cifras muy altas pero es que es la realidad a pesar de tener una ciudad con con con donde estamos Clinton sesenta y cuatro a mil habitantes es que hay cincuenta mil abonados a Logroño Deporte y otros quince mil que sin ser abonados también acuden hasta a nuestras instalaciones a nuestro programa deportivo que es lo que está dirigido a veinte mil personas pero si nos fuéramos a usos a entradas en nuestras instalaciones en un año se producen tres millones y medio de entradas de usos estamos hablando de algo muy grande por eso la FIFA es así o es decir algo más de lo que estamos acostumbrados a ver es mucho trabajo muchas zonas nunca hablamos de cuántas personas trabajando Doña porque pero fijas son de plantilla treinta pero luego hay cuatrocientas personas indirectas en este caso eh vinculadas a gestiones integrales de los edificios au de o de o de programas o de otras contratas grandes que también estará en Logroño Deporte por lo tanto esto es muy grande para que tantas personas hagan deporte pero a mí me parece muy positivo el dinero Además hay que invertirlo y gastarlo también en algo tan saludable como hacer ejercicio físico

Voz 5 34:13 Javier sesenta mil euros veo aquí un poquito en el desglose de hacia dónde van a ir ubicadas digamos estos diez millones y medio de euros área de actividades y eventos no sé si puedes adelantar algún evento de cara al año que viene que vaya a ser importante y que tengamos que apuntar en rojo en la agenda deportiva de de Logroño

Voz 15 34:30 si el hemos venido hablando incluso la alcaldesa anunció algo ya en el debate está de la ciudad de este año donde pues a falta de cerrar en las últimas horas y últimos días flecos el World Padel Tour dos mil diecinueve pararán en Logroño y eso pues va a ser un evento importante en Logroño que que que va a volver a poner en el mapa deportivo a la ciudad de Logroño con evento no nacional sino internacional como este circuito de pal de de donde juegan los mejores del mundo y en ese sentido pues eso es lo que marcaría yo en rojo pero luego hay muchísimos más que son también importantes y que aunque a mí de otros años ya los vemos como normales como puede ser la Rioja Baidu pero estamos hablando de eventos ya muy importantes y muy consolidados en el Mundo Deportivo de todo eso va a ocurrir está metido también como muy bien indicaba estuve en esa en esas partidas de actividades

Voz 4 35:25 los Javier hablábamos no hace mucho

Voz 5 35:27 debes de la posibilidad del Mundial ochenta y dos que a partir de enero se podría producir esa cambia ese cambio de gestión de la Federación al enteramente luego año no seis En esta partida se ve reflejada de alguna forma tenéis ya claro qué va a suceder con el Mundial ochenta y dos

Voz 15 35:41 el bar reflejada en el presupuesto en en inversiones que hace Logroño depués

Voz 15 35:48 en obra nueva por decirlo no una obra nueva por ejemplo sería el polideportivo Cien Tiendas Se lo hará el Ayuntamiento de Logroño se encarga el Ayuntamiento de Logroño de construirlo hoy cuando se determinado se lo da Logroño Deporte para para que lo gestiona el Mundial ya está hecho incluso hay una entidad que es la Federación Regional fútbol que lo gestiona desde hace años en estos momentos estamos trabajando para que llegar a un acuerdo con que lo con la Federación y que no se pueda acceder ya hay una partida efectivamente eh en el presupuesto para hacer unas pequeñas reformas o grandes reformas que habrá que decidir qué punto actúa eh o comenzar actuar porque esto va a ser muchos años actuando en el Mundial ochenta y dos precisamente para convertirlo como hemos hablado en otras ocasiones en una instalación más de la ciudad pero una estación intermedia entre lo que podría ser habló de fútbol entre el Pradoviejo y las joyas

Voz 5 36:38 no sé si tienes claro sobre qué zonas van a actuar o es algo que ya ya

Voz 15 36:43 yo lo tengo claro ahí el ya existe un proyecto que lo primero son los vestuarios

Voz 15 36:50 pues hay que ampliar hay que hacer hay que ponerlos como a Logroño Deporte le gusta tener a sus instalaciones con los criterios de calidad muy altos luego lógicamente hay que actuar sobre el campo de hierba artificial de natural perdón artificial acabamos de terminar la grada pero sí que hay que ir al otro empezara a actuar y luego ver qué usos y que disposiciones tiene en aquellas esa zona porque también hay aneja una parcela donde había unos pabellones viejos que se se derrumbaron se tiraron y en ese sentido también que está dentro de ese complejo Mundial ochenta y dos por lo tanto hay muchísimas posibilidades para el futuro en esa parcela que además está enfrente de las Norias que a nosotros pues lógicamente pues nos gustaría que que que complementara todo lo que tiene que ver con otra

Voz 5 37:35 por tanto estamos hablando de que se generaría hay un bueno pues pues una doble instalación deportiva fantástica porque ese recuperarían mundiales caídos irse ampliaría además no y encima

Voz 15 37:44 o sea esa es la idea que de aquí a los próximos cuatro cinco años el proyecto oí Logroño Deporte lo lo está estudiando estamos hablando de invertir en pues en los próximos años e una cantidad falta para convertir en aquella zona en otra instalación deportiva más dirigida al fútbol en este caso pero que puede tener más usos que pues la verdad es que es magnífica porque está en un sitio urbanizado donde están frente en las piscinas de verano con lo cual las posibilidades son inmensas llegue el momento de trabajar es ahora es cerrar desacuerdo ir desde el año que viene sin esperar más pues empezar a invertir di a construir pues como sostienen los nuevos un campo en este caso

Voz 20 38:27 Yerba natural en condiciones que eso pueda practicar el fútbol profesional y en eso vamos a estaría ya estamos trabajando muy importante por cierto nuestros presupuestos como indicadas

Voz 5 38:37 pues Javier Merino el presidente

Voz 2 38:39 Logroño Deporte diez millones quinientos ocho

Voz 5 38:42 mil euros un incremento del cuatro coma veintinueve