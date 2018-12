Las noticias de Cantabria, 16:03 (29/11/2018)

el Ayuntamiento de Santander ha dado luz verde de forma inicial a la modificación del Plan General de la Nación urbana que va a permitir construir la futura sede del Museo de Prehistoria y Arqueología hacía en Puertochico aunque ha mostrado su desacuerdo con que comparta edificio con la Consejería de Educación Cultura y Deporte la manifestadas y durante el debate en el pleno el concejal de Infraestructuras César Díaz que ha expresado su preocupación por esa decisión del Gobierno de Cantabria opina que no es nada positivo que una misma edificación albergue el pack la sede administrativa el museo debe tener una identidad propia ha subrayado al recordar que el Gobierno tiene previsto convocar un concurso de ideas que puede establecer cuestiones que vayan más allá de la modificación puntual

Voz 0267

00:45

en la Consejería de Cultura por el hecho de que se vaya a implantar en esa parcela que respete lo que tiene que ser la identidad del museo cuando hablo de la identidad el museo me estoy refiriendo evidentemente su contenido es evidente pero en cuanto al en cuanto al continente no el hecho de que pueda existir un solo edificio que albergue museo Consejería bajo nuestro punto de vista no es positivo pensamos que el museo como museo debe de tener una identidad propia más