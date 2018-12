Escucha las noticias de las 16:00 (29/11/2018)

las cuatro las tres en Canarias la Dirección General de Tráfico trabaja para regular el uso de los patinetes después de conocerse la muerte del pasado verano de una mujer atropellada por un vehículo de este tipo hemos hablado en la SER en el informativo Hora catorce con el subdirector de movilidad de la DGT Jorge Ordás no se explicaba cómo se aplicarán las sanciones cuando se defina se clasifique este utensilio

no se va a definir un vehículo de movilidad personal como un vehículo propulsado exclusivamente por motor eléctrico con una velocidad comprendida entre seis y veinticinco kilómetros hora a partir de de ese momento por ser vehículo que ya se aplican ciertas normas en en materia sobre todo en materia de drogas alcohol o en el no uso de auriculares por lo tanto estas serían conductas que podrían ser denunciadas ya por defecto aparte las ordenanzas municipales regularán también pues otro tipo de circunstancias que quieran controlar

un juzgado de Valencia ha citado a declarar al ex president de la Generalitat Francisco Camps y al ex conseller Juan Cotino por las presuntas irregularidades en los contratos de la fundación que organizó la visita del Papa en el año dos mil seis Se Radio Valencia Inma Pardo

Voz 0808

01:08

el ex presidente Francisco Camps tendrá que declarar el siete de febrero el mismo día que el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y un día después que el ex conseller Juan Cotino mientras que el presidente de la Fundación quinto Encuentro Mundial de las Familias y obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero lo hará el dieciséis de enero el Juzgado de Instrucción número cinco de Valencia investiga irregularidades en contratos de la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia en dos mil seis por presuntos delitos de prevaricación administrativa malversación fraude a la administración