Voz 0313 00:00 ahora vamos a hacer una cosa vamos a viajar a mil novecientos ochenta y nueve en ese añora número uno esta canción que vamos a hablar de cine pero antes a contar exactamente me van a permitir una pequeñita reflexionó hay películas que se pueden consumir sin mayor esfuerzo para bien o para mal pero pasa eh telas con Messi no hay mucho problema hay otras que proponen un pacto con el espectador que es una historia que puede ser difícil compleja intrincada complicada pero tú no te des pistas notas despistar ni un minuto porque si no pierdes el hilo de una de estas vamos a hablar hoy en La Ventana por no seguir tampoco el camino ortodoxo el más trillado de presentación les propongo otro salto en el tiempo nueve de febrero de este año cinco menos cuarto de la tarde programa La ventana este contamos que el director de cine Oriol Pablo acaba de recibir el premio Shin Chan a la mejor representación cultural entre China y España por su película contratiempo que ya funciona muy bien en nuestro país pero que en China eso con una recaudación de más de treinta millones de dólares muy bien les felicitamos enhorabuena después nos cuenta nos anuncia que está rodando

Voz 1 01:01 pues estoy en pleno rodaje de mi próxima peli lo único que puedo decirte que es una carga melodramática muy interesante que transcurre en dos tiempos y que los protagonistas son Adriana Ugarte y sino daños

Voz 2 01:12 a dieron está muy bien no tienes título

Voz 1 01:15 todavía tenemos multitud de trabajos tenemos sentido pero lo que es lo que haremos lo queremos contar con la nota de prensa y el estrés

Voz 0313 01:22 no será en Madrid en Pekín trataremos de Madrid

Voz 1 01:25 por la película creo fíjate y empecé a treinta de noviembre pero la película

Voz 0313 01:30 las tardes hola buenas tardes lo primero confirmamos Estreno treinta de noviembre mañana Ana estrenamos sí señor título de la película durante la tormenta durante la tormenta el título de aquel momento cuando hablamos

Voz 2 01:41 mira es el que manejaba no estábamos claro

Voz 0313 01:44 barajando varias opciones no no no estábamos estábamos den en otro título pero

Voz 3 01:49 eh viendo la película montada

Voz 0313 01:51 Nos pareció que durante la tormenta que además es una frase que dice el personaje de Belén Rueda que tiene un una pequeña aparición si le da mucho sentido al elemento temporal de la película que es muy bueno durante la tormenta durante una tormenta pueden pasar muchas cosas por ejemplo está dando la brasa con la guitarra

Voz 4 02:14 a mí nadie

Voz 0313 02:38 dice esta canción de de Cindy Lauper que si estás perdido o perdida puedes mirar in encontrarás Éstas fueron frase que encaja perfectamente con el personaje que interpreta Adriana Ugarte en este thriller en el que una tormenta provoca interferencias entre dos épocas entre dos tiempos no la clave una cámara y unas cintas de vídeo que su personaje Vera y su pareja David interpretado por Álvaro Morte descubren en el desván de la casa la que se acaban de traslado

Voz 5 03:03 esto lleva aquí desde los ochenta empeorando

Voz 6 03:10 que yo

Voz 5 03:16 qué es exactamente el día de hoy pero de mil novecientos ochenta

Voz 2 03:28 este curioso no

Voz 3 03:42 no se ha abierto de buenas tardes

Voz 7 03:47 buenas tardes estás no exageraba no pudo esta idea derivada viene trabajar la verdad lo puedes perder el hilo ni un minuto esto es verdad pero ni como espectador ni como actor tiene algo de de aventura trabajar con porque tienes que intentará acercarse a su nivel de Guridi lo cual debió jugar mal

Voz 0933 04:07 muchas veces al rompecabezas verdad sí bueno al rompecabezas a leer mucha Agatha Christie mucho con andó él me encantaba la literatura de misterio yo creo que sí

Voz 0313 04:16 lo que llevo en el ADN lo de lo de viajar en el tiempo alguno de los dos los soñó en algún momento lo pensó me gustaría

Voz 0022 04:22 sí sí sí sí sí sí sí sí sí de pequeña ahí adolescente incluso

Voz 0933 04:27 ahora yo creo que todo el mundo en algún momento se ha planteado qué hubiera pasado si en determinado momento de mi vida en lugar de hacer a hubiera hecho ve dónde estaría ahora estás un poco la pregunta que qué hace la pre la película el espectador

Voz 1826 04:38 Il la que hacía Regreso al futuro que yo creo que ha marcado no algún algún guiño a verlo del campanario que yo me quedé un poquito lo del campanario eso es un homenaje directo no la ha

Voz 0933 04:49 película si la película tiene algunos guiños a otras películas que realmente me marcaron mucho y una de ellas es Regreso al futuro que obviamente tiene un pequeño guiño al reloj del campanario y yo de todas formas buscando guiños a lo mejor es buscar

Voz 0313 05:02 muy muy el detalle pero encontré otro homenaje que no sé si es voluntario de una película que a mí me marcó de jovencito por las pesadillas que me provocó que es La matanza de Texas no quiero desvelar exactamente por qué pero hay un momento donde un personaje personaje actor muy conocido que cuando se pone a dar mal rollo dan mal rollo

Voz 0933 05:21 eres mujer agarra un utensilio queda mucho miedo poder que da mucho miedo no si lo hemos hecho con finura confección pues hecho con mucha finura pero está ahí en el fondo ese recuerdo si hay recuerdos obviamente yo nunca escondo mis referencias tengo muchas ha me gusta hacer pequeños guiños al espectador hay hay más esta La ventana indiscreta el rato de Bani le dice a tenemos Poltergeist tenemos pequeños guiños pequeñas cositas pero que creo que el espectador puede juguetear también voy es sabéis que durante la tormenta es una

Voz 0313 05:55 propuesta original yo decía que que que reclama del espectador una cierta complicidad al meterse en la historia del el de aceptar una serie de de códigos pero eso una propuesta arriesgada es una propuesta arriesgada no no no no es una película sencilla a mí me gustó mucho y a Roberto y a Pepe que estuvo viendo el otro día es una opinión absolutamente personal pero es una propuesta con riesgo si yo creo que sigue

Voz 0933 06:16 durante toda vez nada pero durante la tormenta así que creo que sigo un poco la estela de mis otras dos películas el cuerpo y contratiempo a nivel peor desde el minuto uno yo sí que me gusta exigirle al espectador su sentido de la palabra que sea parte activa del visionado a mí no me gusta que el espectador se siente en una butaca en una sala de cine a ver qué me iban a contar no pasivamente sino que me gusta que desde el minuto uno su cabeza se ponga a trabajar para resolver un poco el rompecabezas que plantea para la actriz para el actor que retos plantea el saber que el quién

Voz 0313 06:44 mensaje que el discurso eh no no es unívoco no es decir de esto de uno dos tres sino que es más complejo bueno ello

Voz 0022 06:51 que al final

Voz 1430 06:53 por una parte si trabaja igual a como trabajas en el resto

Voz 0022 06:58 películas que es intentando ofrecer como intérprete la mayor veracidad posible no en en tu manera de ver al personaje de ver su deber versus sus emociones y sus palabras no

Voz 1826 07:07 pero es que hace desde dos personajes en uno

Voz 0022 07:10 en el caso de Uría además ya no sólo es trabajar desde desde desde desde esta veracidad no que exprime sino que además es consciente de que te mueves en una estructura muy sutil y muy delicada en la que cualquier desliz o cualquier cualquier fallo en los niveles de de de de emociono de cansancio cualquier pequeña anticipación destruiría el rompecabezas entonces te sientes yo creo que no sólo a mi personaje todos los personajes son de alguna manera hice sienten como actores responsables no de esta película que es que es una especie de de pieza de cristal

Voz 0313 07:43 Kuriles catalán yo creo que me entenderá perfectamente que tanta película tiene una estruendosa lo que ahora tiene una estructura que recuerda los castells se es decir ahí Podemos falle una sola columna al borde de la piña un brazo una figura que flojea la esa meta se va bajo exacto no ocurren durante la tormenta en ningún momento además una esa las historias de así turbias negras los thrillers a veces es es verdad que alguien dice que pueden pecar de no sede de frialdad que igual un relato muy descarnado pues no es el caso no es el caso porque esta película además tiene una carga emotiva y sentimental muy grande en Pasajes bien Guillén Guillén manifestaciones distintas por ejemplo Adriana Vera en su en su personaje de entrada ella ve descubren un vídeo que le ha ocurrido algo un niño y que quiere primero quiere salvarlo antes de que todo cambie

Voz 5 08:34 qué es lo último que recuerda la historia el chico que vivir en otra casa

Voz 8 08:40 uno de estos Medina

Voz 5 08:42 hola amigo nuestro entorno Escoto murió es otra pillaron cuando estaría corriendo de Castellet oficina un hombre es muy siniestro todo un hombre que mató a su mujer el culo discurso

Voz 9 09:05 me parece que soñó con él

Voz 10 09:09 me parecía útil

Voz 2 09:11 emisora antiguo

Voz 5 09:14 hola antes de morir yo intentaba salvarla me hoy esto avisarle para salvarle recuerdos el nombre del chico

Voz 0313 09:29 eso por un lado pero por otro cuando esa interferencia temporal que comentábamos en fin digamos que le complica bastante su vida y le hace perder algo tan querido tan imprescindible como una hija pues hay que ponerse las pilas en otra dirección

Voz 5 09:42 partiendo de que bajo las mismas condiciones meteorológicas la conexión sería posible

Voz 11 09:46 yo a entonarla para que quienes Páramo para recuperar Mi vida es algo pues no se percató de que fuera posible

Voz 5 09:59 habría que reproducir las condiciones exactas

Voz 11 10:03 en el momento el que separado en estamos en el mismo lugar con la misma con Isabel explica detener al final la misma videocámaras y por supuesto de la realmente

Voz 5 10:18 qué pasaría si aun teniendo todos estos elementos la tormenta se acabara del puente se debería para siempre la tormenta mejor cincuenta y tres horas simétrica a la de mil novecientos setenta y dos

Voz 0313 10:38 les puedo asegurar que no me lo invento pero Adriana Ugarte se estaba angustiado la expresión cuando escuchaba esto si no no puede ser no es ya te lo digo pasa porque estaba medio medio sí sí estaba recordando ese momento no puede haber nada más doloroso y más jodido en la vida que perder además perder es que te desaparezca un un hijo una hija como es el caso no puede ser yo afortunada

Voz 0022 11:03 afortunadamente todavía no tengo o no tengo la experiencia de la maternidad la vida real y bueno pues tuve que hacer llegar no hasta hasta emocione a éste y a esta percepción de algo desconocido para mí ya esté sentir desconocido a través de seres que forman parte de mi vida que son que son vulnerables que dependen cien por cien de mí y que para mí son imprescindibles llamo de manera incondicional entonces sólo imaginarme que se pueden perder

Voz 1430 11:31 era era algo que no podía soportar entonces de esta sensación de de angustia de ahogo de falta de aire desde esa sensación empecé a construir no desde esa sensación también nació la fuerza para para buscar a Gloria

Voz 0313 11:44 que me ha hecho mucha gracia porque es que te estábamos mirando tú no te dabas cuenta al final ha sonreído al final de la al final velocidad sí sí pero pero estabas ahí estás ahí metidas que eres actriz y además la radio tiene un poder evocador es que te veía ahí te veo como maestro de una maravilla sabes exactamente lo que estaba ocurriendo por cierto hablando de de poder evocador de de recursos para crear un clima para crear un un contexto yo no sé si te pasó a ti Roberto hay dos elementos en durante la tormenta que me embarcaron de principio a fin de la película ni cuál es más allá de los personajes de Los diálogos de lo del de los momentos de más tensión esos dos elementos son son dos sonidos el primero es este

Voz 2 12:37 no

Voz 0313 12:45 truenos tormenta ruido y el segundo es este otro ahora sólo le faltaba a hablar no no no no pero pero ocupa un lugar en

Voz 13 13:04 todo relato en momentos clave momentos fundamento

Voz 0933 13:06 tal es que no puede ser casual eso ya lo sabe todo ella lo sabía todo claro si si realmente era una perra pero en la película Un perro se llamaba coda

Voz 0022 13:14 sí sí sí

Voz 0933 13:17 es un elemento de advertencia en la película juega como elemento que avisa no sólo a la a un personaje en concreto que bueno no a desvelar soy yo intento no pero también está avisando al espectador en algunos momentos muy jugamos un poco con ese pequeño mosqueo los truenos también avisan eh si los truenos avisan van avisando de que algo va a pasar y luego funcionan bueno nos gusta pensar que funcionan como un poco metáfora de la tormenta interior que cada personaje lleva dentro y que durante el metraje de la película va saliendo a flote

Voz 0313 13:47 las tormentas olas disfruta cuando en la vida

Voz 0933 13:50 reales a mí no me dan miedo a mí no me da miedo pero sí que es verdad que cuando hice mi primera película El cuerpo fui hasta unas a no me acuerdo estaba conduciendo hacia Francia hacia un festival MP una tormenta eléctrica conduciendo y tuve que parar la tormenta que presentamos durante la tormenta tiene mucho de esa tormenta eléctrica del recuerdo que tengo dicho Adriana

Voz 0022 14:09 yo no lo pasó bien

Voz 0313 14:11 a mucho no les gustan no lo pasó bien pero

Voz 0022 14:13 no no lo pasó bien porque tengo dos perras ellas entran en casi casi en crisis de pánico

Voz 0313 14:19 me gusta cuando yo estoy igual

Voz 0022 14:21 entonces cuando estoy solo fin de años horrible en mi casa

Voz 7 14:25 cine año viva yo no va a ser una noche terrible es una

Voz 0022 14:28 entonces lo paso un poco mal por ellas pero si estoy sola no soy un poco temeraria con estas cosas es como digo

Voz 1826 14:35 independientemente de la tormenta desde que has hecho ese personaje cuando te despiertas cada mañana lo después de la siesta miras el reloj miras el calendario agregó Roberto además ha puesto voz mira mira saber dónde estás miras a ver qué ha ocurrido Si sigues estando en tu eje temporal

Voz 0022 14:53 pues fíjate parecido a esto si hay algo después de la peli creo que también le puede pasar al espectador que es algo muy terapéutico que es volver a sentar en tu vida los elementos de lo que es ese los elementos esenciales y los pilares esenciales de tu vida entonces y me despierto cada mañana ir Iveco Amis perras voy a verlas vaya a la habitación en la que duermen las toco que constato que está todo ahí intento tener una relación sana con mis padres y a tener alimentada la relación con mis amigos a sea de repente sí creo que esta peli te hace reflexionar sobre si cuidas o no cuidas lo que es importante en tu vida si te atreves de verdad a revelar lo verdadero de tu vida con lo que conlleva que es desechar lo falso

Voz 0313 15:37 es una cosa muy interesante al comienzo de esta conversación el director Oriol Paulo que es que en el en el fondo anotara en el fondo de detrás de la tormenta existe una reflexión sobre lo que somos en la vida sin la vida es una suma de encrucijadas cada x tiempo estás tomando decisiones camino va camino Beno y esto no sé si conduce a nada bueno lo de reflexionar mucho sobre ello pero es la verdad que esta película profundiza mucho en eso sí

Voz 0933 15:59 la película nace de hecho de de mi propia reflexión personal hace cinco años Se me planteo la opción de ser padre en ese momento decidí no serlo en ese momento en ese momento cosa que no descarto Mi vida no lo soy todavía pero en ese momento descarte yo empecé a dar en la vida que tenía la que podría tener el hijo que no tenía pero que podría haber tenido y a partir de aquí surge un poco la idea del personaje de Vera

Voz 0313 16:21 la idea para construir durante la tormenta de todas formas yo fin es una opinión muy personal que lo hemos comentado a veces aquí con Roberto y con Isaías cuando está yo lo de hacer planes en la vida creo que al final es es un poco gratuito los hacemos todos

Voz 0933 16:33 eh pero luego la vida te descoloca cada cada cinco minutos es verdad pero es un poco lo que acaba pasando también en la película que puedes hacer muchos planes que luego viene una tormenta ahí te lo cambia todo os habéis quedado contentos de durante la tormenta

Voz 0313 16:46 yo me siento afortunada yo también hoy cuál es el secreto del éxito en China por un día no ha estado el presidente chino en la en el estreno de mañana casi pillado

Voz 0933 16:55 pues hacen Saba que venía en la película pero no el secreto a ver lo has descubierto existe au que que para ellos yo tengo dos teorías una creo que es bastante certera que es el espectador chinos muy activo por naturaleza les gusta mucho jugar a adivinar y entonces mis películas proponen este juego y entran muy rápido y en segundos estar en el caso de contratiempo había una conexión muy fuerte con la historia de los padres humildes que podían derrotar a ese personaje tan poderoso

Voz 0313 17:21 el por qué no lo sé pero es que lo de China es brutal porque antes hemos dado el dato de contratiempo recaudación de más de treinta millones de dólares pero número de copias ilegales era también brutal lo es en China desmesurado no era brutal era brutal cuando vais estrenar allí pues yo estuve en Beijing hace tres semanas les en sí

Voz 0933 17:38 durante la tormenta eh ya habrán empezado ya todos los trámites para poder estrenar me han dicho que estamos entre enero y mal

Voz 0313 17:45 has estado en China alguna vez coreano Briones todo nunca

Voz 0022 17:47 he estado una vez en Sanjay para recuerdo para un festival de cine que que seleccionaron Cabeza de perro que fue la primera película que hice y poder tener la la experiencia de aluciné aluciné aluciné me pareció muy interesante y igual una cultura muy muy distinta pues al repite

Voz 0313 18:03 ahora