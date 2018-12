Escucha las noticias de las 19:00 (29/11/2018)

sólida internacional el Kremlin no tiene confirmación oficial de que se haya cancelado la reunión prevista este sábado en Buenos Aires en el marco del G20 entre Putin y Tram el portavoz presidencial ha dicho a la agencia Interfax que sólo han visto el tuit de el presidente norteamericano en el que anunciaba que no habría encuentro por la crisis de Ucrania los gobiernos de la Unión Europea dan luz verde al nuevo acuerdo de pesca con Marruecos con la esperanza de que el Europarlamento los

Voz 0738

01:26

edifica Griselda Pastor adelante exactamente ciento diez barcos europeos de los no de que los que noventa y dos son españoles podrán volver a faenar en aguas del Sahara Occidental Si el Europarlamento ratifica el acuerdo de los veintiocho gobiernos de la Unión autorizando la firma con Marruecos de un nuevo acuerdo de pesca el Tribunal Europeo de Luxemburgo dijo que no en su día pero los gobiernos entienden que los requisitos que se fijó para ser respetados porque el acuerdo dará dicen trabajo a muchos saharauis y además mantienen también que la firma del acuerdo con Marruecos no presupone que reconozcan su soberanía sobre la zona