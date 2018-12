Voz 0313 00:00 Juan Ángel buenas tardes amigo o la bienvenida a la venta la cómo estás estás contento estás emocionado hoy muy contento hay motivos para que los tés estoy contento y emocionado porque hay La Ventana de los clásicos va a tener un formato que lo sepan los oyentes muy especial pero mucho y una filosofía muy clara también que la música pasa olímpicamente de las fronteras y admite todo tipo de convivencia de mestizaje vamos a poner un ejemplo muy concreto Japón

Voz 2 00:29 que no sugiere Japón a mí personalmente pues eh reflexión vida interior

Voz 1 00:37 algo así

Voz 0313 00:55 tranquilo verdad su mensaje como de sosiego de de de recogimiento carga esto lo podemos añadir o podemos complementar que se

Voz 4 01:03 otro ejemplo con Cuba

Voz 5 01:07 eh

Voz 0313 01:27 a estas alturas el Ministerio está ya mareado porque porque esto es otra cosa esto transmite pues fiesta

Voz 2 01:32 la alegría dejarse ir

Voz 0313 01:35 que una estas dos miradas de la vida pues la música y concretamente el piano resulta que estos dos pianos se van a mezclarse van a juntar el próximo sábado en el Teatro Real de Madrid es un honor hacer hoy el prólogo el anticipo Chucho Valdés Mine Causa Camby buenas tardes a los dos bienvenidos a La Ventana buenas tardes qué tal cómo va eso muchas gracias previsto entonces Madrid que sería a mitad de camino terreno neutral como decimos Madrid para este encuentro exactamente a ver Chucho

Voz 0417 02:02 debía terreno donde se va a celebrar esto te te encuentro musical este te diálogo diálogo diálogo

Voz 0313 02:10 dos Un diálogo diálogo competición

Voz 0417 02:13 en el momento que se cumplen ciento cincuenta años las relaciones Japón España yo cuando metido haga en medio

Voz 0313 02:23 cuánto tiempo hace que que se conocen a partir de qué momento esta historia me interesa mucho saberlo

Voz 6 02:30 catorce años no quince años y nos conocimos en La Habana nos conocimos hace catorce años no bueno yo personalmente achuchó conocí hace veinticinco años como un fan de sí

Voz 0313 02:42 la admiración personal

Voz 6 02:44 Centeno conocimos hace quince años

Voz 0417 02:47 que algún otro concierto ya conjunto ya compartido si en La Habana esto cuando mi me me invitó a a su concierto en el Teatro fue

Voz 0313 02:57 falta partido de vuelta en Japón no en algún momento se jugarán

Voz 1155 03:04 sí sí sí sí la verdad es que los encuentros entre Oriente y Occidente música son siempre como muy fascinantes no porque se une lo que Carlos decía al principio de esas serenidad absoluta japonesa con la fuerza naturaleza los cubanos que es algo sorprendente entonces yo creo que

Voz 0313 03:27 otros viene yo tiene algo de bueno también eh sí sí sí sí el japonés no parece que no sé por qué bueno sí

Voz 1155 03:36 pero yo efectivamente yo creo que hay una hay un algo en algo diferente entre la fuerza te esa fuerza y ese sosiego entre esa mezcla de los dos que hace unos resultados sorprendentes poquito antes de entrar en el programa les he comentado Carles que hace poco en en el mes de septiembre estuvo Paquito D'Rivera hay en Soria haciendo conciertos Kitoko un Concierto para clarinete de Mozart como yo no había oído en la vida tocar Mozart así con esa fuerza cubana por encima todo no

Voz 0417 04:06 es un vamos al muy poquito de su instrumento lo mismo en el clarinete tienen el saxo y como lo más grande artista que yo haya conocido en mi vida

Voz 0313 04:16 estoy tratando de buscar y es un poco absurdo porque la música ya ya une de por sí pero estoy tratando de buscar puntos de conexión puntos de unión entre entre Mine Chucho y ayuno de origen yo creo muy básico no que es la no sólo la admiración sino la devoción

Voz 1155 04:29 por la música clásica

Voz 10 04:52 eh eh

Voz 0313 05:00 por ejemplo el Opel pero yo quería saber y los oyentes de La Ventana con toda seguridad también cuando uno ya está consolidado ilusión a hurgar un poco en los orígenes de las historias no mine por ejemplo en qué momento le pica el gusanillo de la mousse

Voz 1 05:16 la acción por el piano lo recuerda en qué momento

Voz 6 05:19 en cómo han empiece toca el piano dice sí pero ya incluso de muy chica en aquel momento dijo la música esto es lo que yo creo que desde muy pequeña casi me

Voz 11 05:32 tardó bordo viviendo sin piano no

Voz 6 05:34 porque porque mi mi mi familia esos recuerdos viviendo sin piano no porque de ver que mi familia son todo todo artistas entonces siempre estaba instrumentos seis donde estábamos siempre con con arte no entonces para mí era cuando mis mis padres me me regañó nada no yo lloraba Ile contaba mi piano o cuando quería jugar con los animales no entonces hablaba con con el piano con lo cual quién era como parte de de Mi cuerpo no

Voz 0313 05:59 pero esta pianista el alma sin

Voz 6 06:04 por qué que me llamen y no pero la verdad es que decía no es una cosa que yo no yo no puedo expresar sin piano lo que yo pienso

Voz 0313 06:11 luchó Valdés también estaba entre comillas condenado a la música desde pequeño

Voz 0417 06:16 bueno yo realmente no recuerdo cuando yo me senté a piano porque desde que tengo uso de razón luego lo notó o pero bueno la historia la cuenta veo mi padre que dice que me encontró a los tres años tocando

Voz 0313 06:32 a los tres años soy me he estado acoplando pidamos poderoso unos precoces es un milagro

Voz 0417 06:37 de han movilizando pero que fue el IVA tropical me va a hacer un armas partituras dirigía ahí también quedó más regresó a la casa y entonces sintió alguien que tocaba Dead cuenta él me cuentas a mí me lo cuenta mi madre también entonces que en mayo sábado cuando has querido bueno dicen que yo siempre estaba mirando atendiendo a lo que la hacía

Voz 12 07:01 sí

Voz 13 07:04 eh

Voz 1 07:21 hace unos minutos hemos tenido

Voz 0313 07:22 en La Ventana a un director de cine y a una actriz a Oriol Paulo y Adriana Ugarte que por cierto Adriana al cruzarse con Chucho lo he dicho algo así como gracias por existir o algo parecido ya sé que es una que es una frase muy linda y con ellas hemos estado comentando a partir de su película que lo de hacer planes en la vida es un poco absurdo porque luego la vida te lleva por donde quiere

Voz 7 07:42 no

Voz 0313 07:43 Chucho Valdés al recoger un Grammy dijo Bono yo no estoy momentos avistada hace años pensaba que estaría en casa dando de comer a las gallinas finalmente no ha sido así

Voz 0417 07:51 no no eso decían a la persona de me da hoy cambio trabajar con ellos eso ahora pero cuando ya tenga extraño te a cuidar ibas empezar les da de comer a la gallina en cuenta que son mentiras esto no va a pasar nunca no yo lo creo de comer a las ahí porque yo quiero sin dejar la música

Voz 0313 08:11 imagine que nos decía no me imagino no recuerdo un día sin piano sin poderme expresar es capaz de imaginarse con la edad de Chucho dentro de unos años que será con mucha música con poca música sin nada de música

Voz 6 08:24 nunca se sabe verdad es que yo vengo de una tierra con con muchas cosas que pasa con terremoto y el tsunami entonces estamos más acostumbrados de de un día a otro que pues se puede cambiar completamente no pero bueno de momento estoy

Voz 0313 08:36 me estoy acordando además con lo del con lo de lo del tsunami usted recordando un concierto concretamente los dos mucha relación con España desde desde hace años una tarde de Córdoba esto fue una composición en un 11M además lo robado hace unos años que mine lo dedicó por un lado a víctimas de una desgracia terrible como un atentado terrorista en el caso de España pero también otra desgracia terrible en este caso de de origen en la naturaleza que fue el terremoto y el tsunami compuso esto

Voz 15 09:06 tú no no no no

Voz 0313 09:29 el concierto en la mezquita evangélico el Congreso base fíjate hoy he leído cuando hablamos de música hay sentimientos sólido una entrevista en el creo que en el país con Bob Wilson hecho el Turandot el Reale ahora contaba cómo un año en París y poco después de los atentados del 11S Estados Unidos Jessie Norman tenía que salir a cantar y dijo no puede pero la situó en el escenario yo no llegó a cantar pero arrancó a llorar y el público con ella que fue un momento de comunión extraordinaria había hay uno sobreentendidos sin tan siquiera sonar la música qué Jessie Norman y el producto lloraron lloraban juntos por algo no soy fíjate yo creo que no

Voz 1155 10:12 Mezquita de Córdoba tu que se muy emocionante tocar también envuelto con esa sonoridad que tiene la mezquita con esa historia que hay detrás no fue increíble que el año

Voz 6 10:23 es curioso lo que es lo que me has dicho no cuando pasó lo de de terremoto es que es que no nos dio un silencio casi durante un año en Japón se todos los músicos no solamente yo sino yo creo que casi casi todo el mundo se se quedaron sin sin decir nada sin expresar nada este concierto también esto fue después de terremoto mucho mucho tiempo de silencio derepente muchos japoneses estado de cantar tocar expresar no y estos también fue de uno de los con el silencio para irse

Voz 0313 10:52 es una forma de duelo

Voz 6 10:54 puede ser sí o también puede ser muchas palabras no es que me silenció es para para nosotros el silencio es la música donde está la música para presenta la música necesitamos silencio yo creo que con lo cual es muy importante

Voz 17 11:24 solo

Voz 0313 11:29 estoy acordando estamos comentando así de pasada sobrevuelan toda la conversación la relación de Chucho y mire con España relación desde hace muchos años pasáis largas temporadas claro que no se vive mal a pesar de todo eh tenemos problemas tenemos lío como montó aparte pero no se vive mal otro momento concreto de Mine en dos mil diez una serie de conciertos en Galicia con motivo del Xacobeo Miño

Voz 18 12:14 qué

Voz 0313 12:18 estuvo tengo una curiosidad y un concierto compartido como el del próximo sábado en el Teatro Real como se prepara como como se ensaya a distancia por gestos como en el fútbol cuando juega de memoria y cómo se hace eso

Voz 0417 12:33 lo primero esto más Reunión de mesa para escoger que vamos a tocar no el tema dice decisión se decidió hace el tema de domine eh algunos temas mio no está anda de de la música cubana eh composición aquella dedicado a algunas personas a ir sobre la naturaleza

Voz 4 12:56 ha dejado la caribeña lo de española o sea

Voz 0417 13:02 yo pienso que es un concierto de música descriptiva yo diría no pero también ahí metida en medio iría España también por supuesto

Voz 0313 13:14 la música lo une todo al final verdad Opar medida

Voz 0417 13:16 mi bisabuelo era español la música clásica no hacéis nada que tú siempre ha manifestado una una gran pasión por los Page Mozart Chopin incluso Beethoven no si mi primer concierto fue año yo toqué una zona de Monza y un recital toqué un asomaba de Beethoven dos obra de de mi maestro que él en mi profesor de un feo teoría piano fue mismo profesor de solfeo D'Rivera independientemente quedó también me enseñaba sea que yo me presentéis clásico primero en la escuela mismo tiempo ya iba música cubana todos estuvimos juntos no entonces el clasicismo lo tengo en la sangre que igual mezclado con todo lo que hago

Voz 0313 14:07 hay muchos vamos a atracar a ti Amine yo damos al pedir que cerremos esta conversación por favor con una interpretación a cuatro manos los oyentes que no lo saben hay un piano muy hermoso en los estudios centrales de la Cadena SER propia pasar gente muy buena Yoyes de esos días grandes

Voz 0417 14:23 bueno en esa cosa quedamos en que cuando va hoy también a Mozart y a Rachmaninov ganó bueno

Voz 1 14:30 sí vamos a escucharlo tú porque apuesta por Ángel

Voz 0313 14:34 os vamos a ver si recordando que la última vez que había Chucho Valdés de estudié en ese piano de acompañado a Omara Portuondo que nos dieron un culmine concierto delicioso donde ella de vez en cuando se bueno perdían poquito con la letra pero volví arrancar tampoco tenía mucho problema y lo disfrutamos muchísimo Chucho Valdés Mine Kawasaki mami

Voz 22 14:57 en directo en La Ventana

Voz 23 15:23 sí eh