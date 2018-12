Escucha las noticias de las 20:00 (29/11/2018)

en sanitario trabajadores de la Administración autonómica o estudiantes han vuelto a pedir en la calle el fin de los recortes en Hora Veinticinco detallaremos las conclusiones de la comisión parlamentaria que ha investigado la crisis financiera y la caída de las cajas de ahorro el enorme final el menor el informe final al que no se ha sumado Ciudadanos Unidos Podemos y Compromís acusa a los supervisores de falta de diligencia en la vigilancia del sector esa comisión propone una reforma profunda de esos organismos

sí es el penúltimo día de campaña hoy por esa tierra han pasado hoy los líderes de los principales partidos salvo Pedro Sánchez todos los demás en hito al sur Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera para participar en los mítines centrales de este jueves a primera hora en la Ser en Hoy por hoy la candidata de Adelante Andalucía ha vuelto a insistir en que el PSOE no debe esperar que sus votos permitan perpetuar el pasado

sí con claridad nosotros no podemos ser apuntala la continuidad en una tierra que tiene la alta cifra de riesgo de pobreza de exclusión de desempleo hemos venido a cambiar la situación de Andalucía y en Andalucía el régimen es el Susan M

les vamos a contar los planes de la DGT quiere regular el uso de los patinetes eléctricos catalogar los como vehículos y prohibir así su circulación por aceras y haremos balance de las listas de espera el Ministerio de Sanidad ha difundido hoy datos actualizados la espera media es de noventa y tres días eso son once menos que el año pasado y algo más el momento que se ha vivido esta tarde en La Ventana Carles Francino conversaba con el presidente de Cantabria invitado a la toma de posesión del próximo presidente de México de López Obrador en ese momento Revilla desayunaba con él así que le ha pasado el teléfono

oye eso me nombre vez Son Moll preguntará en fin espantar jabalíes

Voz 1715

03:26

a Asia está sí claro hombre iba a llamarle Presidente pero todavía no todavía no o no