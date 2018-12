Escucha las noticias de las 21:00 (29/11/2018)

veintinueve de noviembre Día Internacional de solidaridad con el pueblo palestino esta fecha es un motivo una excusado muy buena para recordar que la cuestión palestina aún no se ha resuelto y lo vamos a hacer esta noche en conversación con responsable de Naciones Unidas en Gaza un ex asesor israelí en materia de seguridad y con miembros de la sociedad civil hablaremos de un conflicto que dura setenta años y que ha dejado más de cinco millones de refugiados haremos después de repasar otras noticias Ester Bazán buenas noches las noches ya empezamos con una última hora desconvocada la huelga de la Atención Primaria en Cataluña Carla Turró buenas noches

qué tal muy buenas noches lo acaba de anunciar el conseller de Trabajo el honra ni es el departamento que se ha encargado de la mediación ha dado sólo el titular hay acuerdo entre Leaks el Instituto Catalán de la Salud y el sindicato Se está firmando en este momento que estamos a la espera de saber en qué consiste exactamente recordemos que el principal obstáculo era el límite de visitas que debían asumir diariamente los médicos en cualquier caso importante la huelga se desconvoca como decías en Primaria en los ambulatorios no en los hospitales concertados que mañana siguen adelante con las protestas sólo un pequeño ejemplo de las consecuencias que ya se notan a esta hora en al Hospital Taulí en Sabadell hay estas horas unas cincuenta personas sin urgencia esperando cama no hay ningún espacio disponible porque con el paro nos están firmando prácticamente

Voz 0194

01:26

a veces Carla estaremos pendientes del contenido de este acuerdo recta final de la campaña electoral andaluza penúltimo día de mítines y con notable presencia de líderes nacionales Pablo Iglesias que ha dicho que Andalucía será factor decisivo para la aprobación de los presupuestos generales del Estado Albert Rivera ha asegurado que el resultado de estas elecciones decidirá el modelo de país en España ha viajado también la vicepresidenta Carmen Calvo no está Pedro Sánchez que ha va camino de Argentina de la cumbre del G20 y a esta hora Pablo Casado en Fuengirola María Jesús Güemes buenas noches buenas noches casado siga con su ruta sólo así su candidato Juan Manuel Moreno hoy el líder del PP ha hecho ocho actos cierra ahora con un mitin en Fuengirola el presidente de los populares no deja de lanzar mensajes en clave nacional Cataluña inmigración educación todo para competir con Ciudadanos Casado quiere recuperar el voto de los suyos que salido desencantados aunque sus filas están muy preocupados por el partido de Santiago Abascal según las encuestas internas que manejan este podría obtener entre cuatro y seis escaños así que al PP le toca endurecer el día puso programa anula su encuentro con Putin Reunión anunciado ayer por el Kremlin y que iba a celebrarse este uno de diciembre en la cumbre del G20 del Gobierno ruso a través de un portavoz ha dicho que no tiene confirmación oficial de esta cancelación el presidente norteamericano lo anunciado a través de Twitter como respuesta a los apresamientos de buques de la Armada ucraniana por parte de guardacostas rusos Tráfico trabaja en la regulación de los patines y todo va bien se aplicará en verano según ha anunciado en Hora catorce el subdirector de movilidad de la DGT el Real Decreto prohibirá la circulación por la acera de los patinetes eléctricos y limitará su velocidad a veinticinco kilómetros por hora respecto a las sanciones Jorge Ordás nos explicaba cómo se van a aplicar