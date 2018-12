Hoy por Hoy La Rioja (30/11/2018 -Tramo 7:20 a 7:30)

qué tal buenos días es viernes treinta de noviembre la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy intervalos nubosos posibilidad de alguna precipitación débil fundamentalmente La Rioja y temperaturas sin demasiados cambios ahora tenemos siete grados y medio en Logroño ARAG Asaja elige hoy en asamblea al que presidirá el sindicato agrario en los próximos cuatro años y esa persona será Eduardo Pérez of es un joven agricultor de veintinueve años que presidirá una candidatura integrada por personas procedentes de veintiún municipios de La Rioja de ellos tres son mujeres Pérez o ya ha advertido de que tratará de mantener la rentabilidad de los agricultores y la Agencia de Desarrollo Económico y la Federación de Empresarios lanzan desde hoy hasta el próximo nueve de diciembre una campaña navideña para incrementar las compras en el comercio de La Rioja esta iniciativa va a dinamizar al sector comercial con bonos de descuento de diez euros para los clientes de los establecimientos por compras iguales o superiores a treinta euros David Ruiz es el secretario de Comercio de la Federación de empresas de La Rioja

miramos también a los periódicos Diario La Rioja el primer año yo de desvío de camiones a la autopista cumple su objetivo y se acerca a la siniestralidad mortal cero desde que entró en vigor la medida se han registrado una víctima mortal en la Nacional dos tres dos frente a los catorce fallecidos del año anterior mientras la tasa de accidentes en la AP68 ha caído el veintiséis por ciento pese a que el tráfico pesado seat triplicado en nueve cuatro uno punto com podemos leer sin avión Agoncillo se despide de noviembre con cancelación y falta de vuelos en Rioja dos punto cuando encontramos Ernesto tu vía un técnico de laboratorio con doscientos veinte premios literarios y terminamos con la portada de noticias de La Rioja donde podemos leer que Ceniceros agradece a Sáinz Villegas ya Coloma su labor como embajadores de La Rioja

Voz 0301

07:07

Nos días ayer por la tarde confirmaba la Unión Deportiva Logroñés lo que ya os comentábamos en SER Deportivos a mediodía de ayer y es que Sergio Rodríguez pierde para los próximos encuentros a uno de los pilares esenciales del conjunto blanquirrojo Lander Olaetxea sufre una distensión de ligamentos en su rodilla derecha por lo que no estará este domingo ante la Real en Las Gaunas y a buen seguro tampoco en una semana en Anduva ante el Mirandés una baja sensible importante pero no insustituible porque Cesar Remón vuelve a estar a disposición del técnico riojano la enfermería de la Unión Deportiva Logroñés continúa llena porque a la baja violar Etxea hay que recordar que añadirle la de Marcos Andreev tampoco estará este domingo con una fractura de clavícula está descarta en principio hasta el año que viene con todo esto es el momento de jugadores llamados a ser importantes a principio de temporada como César Remón anti Rodríguez Ander Vitoria o el propio Rayco que deben dar ya un paso adelante para seguir escalando posiciones ayer en el entrenamiento vespertino de la Unión Deportiva Logroñés en el Mundial ochenta y dos pudimos ver como Jaime paredes volvía a correr cincuenta y dos días después de nuestro entrenamiento por la tarde sufrió una importante lesión de tobillo el madrileño fijo en el lateral izquierdo las últimas temporadas en el conjunto logroñés debía tomar la decisión de operarse y a buen seguro perderse la temporada Auxerre más conservador y apostar por un entrenamiento más activo sin apenas inmovilización de la zona afectada Iker un trabajo constante desde prácticamente el primer día ya está corriendo sólo el tiempo dirá si estará listo para regresar al equipo con el inicio de la segunda vuelta prevista para el tercer fin de semana de enero