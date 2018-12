Las noticias de Asturias, 10:03 (30/11/2018)

Voz 0174

00:06

dos trabajadores heridos muy graves en un accidente laboral en química del Nalón en Sama de Langreo los dos trabajadores de cuarenta y cinco y veintiséis años resultaron electrocutados fueron encontrados en el suelo sobre las seis menos diez minutos de la madrugada según datos del Servicio de Atención Médica Urgente SAMU las lesiones son de carácter muy grave fueron atendidos en el lugar del accidente por los equipos de las UVI móviles de Langreo y Mieres trasladados posteriormente al Hospital central en Oviedo durante la última hora se han venido registrando retenciones en la calle General Elorza de Oviedo al a consecuencia de un accidente en el que se ha visto implicada una moto no hay constancia de que haya ocasionado heridos Asturias no debe preocuparse por la transición energética que se hará de forma ordenada lo dice el subsecretario de Industria Comercio y Turismo del Gobierno de España Fernando Valdés lo hace en medio de la inquietud de la industria asturiana la última señal ha enviado la patronal del metal que advierte de que el alto precio de la energía obligará a reducir salarios Valdés insiste en que no hay razones para la alarma