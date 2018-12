Escucha las noticias de las 10:00 (30/11/2018)

Voz 3

01:20

en democracia si tú no tiene una capacidad alternativa de de presentar un proyecto no puede impedir que segoviano gobernar no es impedir que otro gobierno yo no me imagino que la referencia que en Europa tiene por ejemplo el PP ciudadano Merkel o Macron estuvieran negociando con la extrema derecha en Alemania o que en Francia naturalizaba y blanquear han a Le Pen en cambio aquí han dicho en Andalucía sin ningún pudor que yo estaría encantado de recibir los votos de esa extrema derecha