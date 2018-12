Elecciones Andaluzas 2018: 30-N / Debate fin de campaña

Voz 3 00:00 son las nueve de la mañana

Voz 1779 01:02 pues pasa que hay elecciones en nuestra tierra y aquí estamos en el salón de actos del Colegio de Arquitectos de Granada en la casa Zayas es viernes treinta de noviembre es el último día de la campaña electoral

Voz 1779 01:32 a sus trece representantes en el Parlamento andaluz con la vista puesta en la terminación de las infraestructuras pendientes la consecución de nuevos retos en la mejora de la sanidad tras la fusión y la de fusión hospitalaria la ampliación del Metro tras el inesperado el rotundo éxito del nuevo sistema de transporte y el arreglo o nueva construcción de vías de comunicación en todas las comarcas algunas de gran calado pendiente desde hace décadas la llegada del legado de los nuevos vuelos internacionales la fortaleza del Parque Tecnológico de la Salud del sector empresarial TIC y la universidad así como la expectativa del AVE para junio entre otros elementos han generado una nueva ilusión para una provincia que sigue anclada en el reclamo justo de viejas inversiones como la sempiterna depuradoras y hasta los riegos de la Costa Tropical la verdad es que Granada mira al futuro con importantes lastre pero también con ilusiones con proyectos como la Capitalidad Cultural dos mil XXXI el GEO parque del norte de la provincia la candidatura mundial para el acelerador de partículas donde la administración andaluza va a tener que decir mucho y también construir por primera vez en Granada las candidaturas de los cuatro partidos con previsibles posibilidades de obtener representación están ocupadas por mujeres eso en una provincia donde el pasado ocho de marzo se produjo en términos relativos la manifestación por la igualdad más concurrida de España curioso hoy tristemente a la vez Granada con cinco mujeres asesinadas es la provincia española con más muertes por violencia de género este año Granada vota va a votar pasado mañana y lo va a hacer mirando a un futuro que seguro será prometedor en nuestras manos está

Voz 7 03:15 con la asistencia técnica aquí en el Colegio de Arquitectos de Francis Padilla en los estudios centrales de Jorge Molina comenzamos este programa especial electoral en ser más Granada un programa de Radio Granada con motivo de este último día de las elecciones aquí está Enrique Árbol muy buenos días Enrique

Voz 8 03:33 días como estáis candidatas público aquí y sobre todo oyentes el debate va a costar de cuatro bloques el primero dedicado a la situación general de la provincia

Voz 9 03:43 un segundo bloque dedicado a empleo

Voz 8 03:45 Economía Un tercer bloque dedicado a infraestructuras y proyectos de futuro y un cuarto bloque dedicado al Estado del bienestar el cierre del debate en la consistir en un minuto para cada una de ellas en el que van a pedir el voto a la ciudadanía y a todos los oyentes eh por sorteo hay un turno rotativo cada uno de los bloques será abierto por cada una de ellas de forma rotativa insisto de tal modo que el primer bloque enseguida vamos a empezar eh comenzará Adelante Andalucía al primer bloque raza es el siguiente adelante

Voz 7 04:14 bueno pues el primer bloque saludamos a la

Voz 1779 04:16 las cuatro cabezas de lista a mi derecha están Mar Sánchez candidata de ciudadanos buenos días mar buenos días a su lado extra la candidata de Adelante Andalucía Carmen Lizarraga bienvenida buenas buenos días buenos días siempre estamos acostumbrados a saludar cuando es

Voz 7 04:35 algo distinto a los informativos por la tarde por eso iba a decir buenas tardes Teresa Jiménez candidata del Partido Socialista bueno día a día muy buenos días Mari Fran Carazo candidata del Partido Popular bienvenida ha sido la más madrugadora H a la sede del Colegio de Arquitectos a las áreas buenos días

Voz 9 04:50 ya hemos sobrevivido todos a la campaña usted

Voz 7 04:53 le vosotras también después de un vaya a Di Censo no

Voz 9 04:59 pues días intensos de mucho trabajo de mucho recorre Granada la provincia nuestros barrios pero días también bonitos no con mucha satisfacción pero que hemos hecho todas un gran trabajo

Voz 10 05:09 son días de de ilusión Díaz de cercanía a la gente de mucho ánimo y de muchas expectativas para seguir mejorando la vida de nuestra gente de la gente Granada

Voz 1779 05:19 hemos resistido Mar qué ha sido de campaña y la precampaña vamos Asier durante

Voz 11 05:24 verdad que siempre ilusionante esa conexión que los hola tenemos continuamente con la ciudadanía pero esa conexión escucha Ari hacer esos compromisos no que se trata de eso hacer unos compromiso que después deben de cumplir con la ciudadanía

Voz 1779 05:36 Nos decía esta mañana Carmen que desde luego que no está cansada que seguiría otros quince días de campaña

Voz 10 05:41 bueno eso es una exageración

Voz 1779 05:45 no hay que no hay mal que cien años dure en este caso es un bien porque en una campaña electoral es democracia pero ni cuerpo que lo ni cuerpo que lo resista decía Enrique el primer bloque pues queremos abordar en este primer momento del debate la situación general de nuestra provincia con sus potencialidades y sus debilidades en que hemos avanzado donde no en que queremos o que en que seguimos igual dónde podemos buscar nuestro futuro primer bloque dedicado en un principio hacer una radiografía la situación general de la provincia

Voz 8 06:14 eh apunto que tenemos etiqueta hashtag es debate Radio Granada para que aquí en el salón puedes participar y también nuestros eh oyentes cuento rápidamente la estructura del debate habrá un primer turno de exposición de un minuto para cada una de vosotras lo un turno de réplica también de un minuto para cada una de vosotras y por último un turno de contrarréplica también para cada una de vosotras con el turno de contrarréplica se cierra el bloque Rafa después introducirá el segundo bloque y así sucesivamente de acuerdo por tanto empezamos situación general de la provincia tiene el turno Carme Lizarraga Adelante Andalucía

Voz 12 06:53 bien en primer lugar mucha gracia a la Cadena SER por la invitación por

Voz 9 06:56 celebración de este debate buenos días

Voz 12 06:59 granadina granadino desde Adelante Andalucía nosotros entendemos que hay dos granadas hay una granada de la mayoría que siente que los pactos de convivencia en nuestra provincia están tocado por política de recortes sociales protagonizadas por PP y PSOE con el inestimable apoyo de ciudadano en el Madrid de Cifuentes en la Granada de Torre Hurtado en la Andalucía de Susana Díaz esa mayoría que ve listas de espera en la sanidad que ha sufrido tres años de aislamiento ferroviario o lo ciento sesenta y ocho mil personas trabajadoras pobre en Granada luego está la minoría peligrosa la que no hará que paguemos doscientos millones de euros a un empresario millonario por olvidar acudir al señalamiento la de la colina roja o la del caso nazaríes Adelante Andalucía es alternativa de gobierno por la mayoría

Voz 8 07:46 en el turno partido popular Mari francas

Voz 9 07:49 bueno pues muy buenos días agradecer también la invitación de la Cadena SER a este debate quiero comenzar empezando este turno con optimismo el optimismo de tener una granada muy rica una granada con unos sectores productivos potentes emergentes que necesitan seguir creciendo y que necesitan seguir generando empleo tenemos que creer en Granada y el Partido Popular cree en Granada creen sus posibilidades creen sus recursos y sobre todo creen los granadinos en sus autónomos en esas pequeñas medianas empresas que todos los días levantan su persiana para crear empleo que creen en Granada y que siguen generando nuevas oportunidades a diario pero los nadie nos tenemos una sensación yo con una sensación que estos días he palpado en la calle en Granada Se nota una necesidad de cambio importante son muchos los granadinos que nos trasladan que nos dicen que son demasiados años de gobierno socialista y que tenemos que pensar que el dos de diciembre puede ser una oportunidad importante para nosotros

Voz 8 08:45 nació en general de Andalucía Partido Socialista Teresa Himma

Voz 13 08:48 es muy bueno día muchas gracias nosotras queremos también tener una visión positiva de Granada creemos que estamos en una buena posición de partida para afrontar el futuro con una posición de partida para avanzar creemos en las pues la potencialidad de Granada en su universidad en su talento la investigación en la innovación en nuestro espacio externo lo lógico el parque de la salud que son hoy un referente creemos en los sectores que tradicionalmente han sustentado nuestra economía en el turismo en el comercio en el patrimonio en la cultura que ha recuperado su protagonismo con la llegada del legado de Lorca estamos en las mejores condiciones

Voz 9 09:27 hará avanzar para comprar convertir nuestra Pe

Voz 13 09:29 pilares básicos en fortaleza y en riqueza y no lo decimos nosotros lo ha dicho la Cámara de Comercio lo dicen los datos del turismo tres millones de euros de visitante y creo que hoy nadie que quiera Granada puede negar que Andalucía que Granada está mejor que hace cuatro años

Voz 8 09:46 actuación general de Andalucía ciudadanos Mar Sánchez

Voz 14 09:50 pues gradas se caracteriza por tener a mucha gente trabajadora y honesta una provincia maravillosa que desgraciadamente llevan mucho años abandonada por las inscripciones que no se merece esto dominen el desempleo en Granada superior a la media de Andalucía tenemos ciento siete mil parado drama familiar en casa la situación desde luego no es la que se merece esta provincia una vez conexión ferroviaria que ya dura más de tres años y que iba a durar cuatro meses que ha lastrado tremendamente la economía

Voz 13 10:21 como él desarrolla una provincia depende el desarrollo de su

Voz 14 10:23 Marzo vámonos a zona Norte despoblada con grande problema de desempleo y por tanto al final la gente tiene que emigrar despoblación de una zona tropical que una segunda gran área metropolitana que tampoco se está atendiendo no se están haciendo sus playa sus comunicaciones la conexión con el Mediterráneo es decir

Voz 15 10:44 a nada no ha estado bien tratada por la Administración

Voz 8 10:48 en liza el turno de exposición de la situación general de Andalucía de la provincia comenzamos el turno de réplica de nuevo tiene el turno Adelante Andalucía Carmen Lizarra

Voz 12 10:58 desde luego el optimismo de las señora Carazo y el optimismo que se ve se oficiales Andalucía Adelante Andalucía sabe perfectamente cómo han sufrido el barrio por ejemplo la barriada del Beiro la barriada de la plaza de toros

Voz 16 11:12 ante la desinversión pública que se ha producido con el campo de fútbol eh perdiendo el hospital Clínico los propios comerciantes denuncian que han perdido el noventa por cien de su cliente debido a esa desinversión de Adelante Andalucía tenemos claro que la inversión pública tiene que producirse dentro de la ciudad por eso

Voz 12 11:27 acogemos eh que la demanda de una ciudad

Voz 16 11:31 de la justicia dos mil dieciocho dos mil veintidós con inversiones clara para que esa inversión sea produzca un efecto multiplicador activa

Voz 12 11:40 la economía de la zona

Voz 3 11:43 de Granada eso es adelantando

Voz 9 11:45 fin Partido Popular Glory from caraza sigo en el optimismo no quiero pensar en blanco y negro como piensa podemos ni mirar hacia atrás yo quiero mirar hacia delante porque si no nos convertimos en sal ya que mirar hacia delante pero reconociendo que Granada le falta mucho le falta al nuevo Gobierno por eso granadinos Nos piden cambio el Gobierno socialista durante cuarenta años ha frenado proyectos importantes que podrían haber llegado a Granada no se ha comprometido con otros proyectos que hoy son incumplimientos que no han llegado en esta legislatura tampoco tampoco lo han hecho hay un sentir generalizado importa ante de menosprecio y falta de respeto y un gobierno socialista que ha sido incapaz de situar a los granadinos Nadine a sus proyectos donde nos corresponde por eso decimos que el dos de diciembre es una fecha muy importante en el calendario podemos optar por ese continuidad demás socialismo al frente de la Junta de Andalucía por el cambio un cambio de Gobierno que mejore Granada que sea capaz de generar empleo de dotar de nuevos proyectos y oportunidades pero en nuestra provincia

Voz 8 12:41 la réplica Partido Socialista Teresa

Voz 10 12:44 eh señora acabar sólo atacan solo de esa Granada enfrentada a otros territorios frente a lo que no tiene proyecto para esta tierra nosotros llevamos treinta y siete años de oposición debe ser positivo que podíamos estar mejor mucha cuestión que resolver especialmente la tasa de paro que insufrible pero también un imperio precario al que tenemos que dar respuesta que tenemos Fiat

Voz 13 13:15 de de población pero creo que hay que recordar que hace poco más de tres años teníamos un aeropuerto bajo mínimos cortesía de Rajoy el Gobierno el PP hoy tenemos nueve conexiones aéreas fruto del trabajo de las instituciones de la sociedad hasta hace días no teníamos tres estamos conectado los quitaron la esperada

Voz 17 13:36 en la zona norte negando no en la línea cuatro

Voz 13 13:38 ciento estos son hecho esto no son palabras se puede constatar creo que este no es el cambio que quieren los granadino esta no es manera de defender los intereses de Granada

Voz 8 13:48 cierra turno de réplica ciudadanos Mar Sánchez

Voz 15 13:50 Cio con lo último en cuanto a la línea en cuatrocientos la línea cuatrocientos de un proyecto que efectivamente tiene que estar realizado por el Estado pero tiene que pedirlo a la Junta de Andalucía ahora parece que se ha interesado puesto como en el AVE son uno de prioridades pero es que si la Junta de Andalucía no lo pide claramente

Voz 14 14:06 he estado no lo va a hacer aquí estamos echándonos la pelota una y otra vez muchas cosas por hacer claro que somos optimistas claro que creemos los potenciales firmada por eso nos da tanta rabia que cosas tan evidentes que sean tan comprometida como esa depuradora esos cuarenta y cinco proyectos sin ejecutar o esa políticas con Sierra Nevada y la Alhambra la joya de Granada estén tan alejadas de la realidad de Granada por supuesto algunas veces K manchada de corrupción en la mala en la mala gestión por tanto es fundamental que lo que hace falta es tener la intención de crear las infraestructuras que Granada no

Voz 9 14:42 casita

Voz 8 14:44 turno de réplica iniciamos la última ronda turno de contrarréplica empieza de nuevo Carmen Lizarraga Adelante Andalucía

Voz 12 14:51 desde Adelante Andalucía lo vemos todo

Voz 13 14:53 Blanco blanco y verde señora

Voz 12 14:56 me lo que ustedes tienen en su debe señora Carazo lo que ustedes tienen en su debe de estos treinta y siete años porque ambos han gobernado en lo que nosotros desde Adelante Andalucía tendremos en nuestro a ver en nuestro haber estará la Ciudad de la Justicia estará el Hospital Santa Ana de Motril de forma digna y no gestionando miseria como se ha quejado la gente estará a la Consejería de universidad en Granada estarán una formación para el empleo que recupere los niveles del año dos mil diez diez estará una atención primaria que permita que los médico y la un médica y las médicas tengan diez minutos para ver a sus pacientes estará el blindaje de los servicios públicos fundamentales estará la mayoría

Voz 8 15:35 en el turno Marie Fran Carazo Partido Popular José

Voz 9 15:38 Partido Popular se ofrece desde el Gobierno del cambio a mejorar Granada a cambiar Granada necesitamos mejorar Granada cambiemos esa Granada del Partido Socialista que ensombrece la gestión de la Alhambra hoy investigada por corrupción cambiemos esa Granada socialista que perjudica la gestión de Sierra Nevada podía estará abierta nuestra estación desde el nuevo día nueve por unos conflictos laborales no se resuelven temporada tras temporada está adopta Rada perjudicando gravemente a nuestra economía sus comercios a su empresariado cambiemos esa ahora nada que no se compromete con el socialismo que incumple que frustra expectativas que no arrastra proyectos importantes una década para inaugurar el Hospital del PTS lo hace con confía estos permanentes para traer metropolitano una década después ese es el socialismo algo Nadal que no ha invertido lo suficiente ha frustrado expectativas nada merece un cambio y un nuevo Gobierno turno por títulos

Voz 8 16:30 socialista Teresa Jiménez

Voz 13 16:33 lo que nadie puede hoy sacudirse las manos nadie está al margen no está al margen ciudadano ha ayudado al Gobierno de Madrid ha ayudado al Gobierno andaluz creo que son

Voz 7 16:43 es corresponsable no está al margen

Voz 13 16:45 Podemos que han hecho ustedes después ganaba no acaban de llegar tienen ya es historia creo que podríamos están mejor mejor si no se hubieran paralizado las obras del AVE sino hubieran dejado a Granada con una chapuza en la Variante de Loja si se hubieran invertido lo quinientos millones de fondos europeos destinados al tren en Antequera Granada si no hubieran destinado a otras provincias los fondos de la segunda circunvalación si estuvieran en servicio esas dos infraestructuras fundamentales que han significado para ganar cada perder setecientos millones de euros y tiene unos responsable del PP quienes con su silencio han sido cómplices tenemos que prepararnos para los desafío poner en marcha actuaciones que no hagan competitivo y eso se hace sumando eso es lo que necesita Granada y lo que requiere el PSOE

Voz 8 17:33 Ciudadanos María del Mar Sánchez

Voz 15 17:35 pero en la pasada legislatura hemos sumado fue forzando a que los presupuestos sea aún se aumenten el último te año mil trescientos millones en sanidad setecientos en educación cuestión que no ha dinero que después no ha ido a servir a la social daría mejorar la educación han mejorar la sanidad por qué porque nos hemos encontrado un límite un punto en el que no han querido avanzar que ha sido la regeneración democrática la revisión de dónde ha ido ese dinero la revisión y la y la Illa hizo chiringuito o agencia o administración paralela por tanto hemos ayudado en el Legislativo a intentar solucionar eso pero evidentemente no así qué voluntad del Ejecutivo del PSOE en la Junta de Andalucía que eso revierta en la calidad de vida y eso ha originado efectivamente que no despegue despegamos completamente de su apoyo de sugestión

Voz 8 18:32 finaliza así el primer bloques situación general de la provincia finaliza al debate Rafa segundo blog

Voz 7 18:37 bueno pues la mayoría de los casos las candidatas están agotando el minuto lo están haciendo muy bien el empleo es sin duda la principal preocupación de la provincia en los últimos años se ha recuperado algo el mercado laboral granadino pero seguimos soportando una tasa de desempleo que no lo logra bajar del veinticinco por ciento qué podemos hacer para avanzar Granada tiene herramientas a potenciar desde la Administración andaluza estamos condenados en esta tierra una tasa de paro insoportable ya una mala calidad del empleo un empleo temporal y de poca calidad decimos cuáles son los pilares donde asentar el futuro de nuestra tierra tenemos que soportar como una maldición divina la amenaza del despoblamiento que se cierne

Voz 8 19:22 sobre nuestras comarcas segundo bloque por tanto empleo y economía recuerdo que habrán turno de exposición las cuatro encabezara ahora Partido Popular después un turno de réplica también de un minuto para cada una de ellas contrarréplica también de un minuto para cada una de ellas recuerdo aquí en el salón y también para nuestros oyentes está funcionando extraordinariamente el debate también a través en nuestra etiqueta debates Radio Granada empleo economía bloqueados primer turno para Partido Popular Mari Fran Carazo

Voz 9 19:51 pues la provincia de Granada puede crear empleo debe crear empleo pero con el Partido Socialista al frente de la Junta de Andalucía no lo va hacer se han mostrado incapaces a lo largo de todos estos años y en esta legislatura también Un Gobierno andaluz que en las políticas activas de empleo las ha tenido paralizadas porque han estado investigadas señaladas por la corrupción que hoy mantiene a dos ex presidentes de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo declaran un partido socialista que no ha apoyado a los sectores productivos los ha tenido a su servicio el Gobierno andaluz al revés debe ser al revés debe contar dice el gran aliado de nuestros sectores productivos y especialmente de nuestros autónomos de nuestros comerciantes de las pequeñas y medianas empresas a las que tiene que ayudar y no ponerles freno si dificultades el Gobierno andaluz ha sido un freno para las pequeñas y medianas empresas con toda la legislación que les dificultan su día a día trabas burocráticas que se encuentran a diario tenemos que cambiar

Voz 8 20:45 ha sido socialista Teresa Jiménez la mujer de hilo

Voz 13 20:48 los socialistas queremos seguir mejorando la vida de Granada de los granadinos y granadinas llevamos haciéndolo a lo largo de la historia de nuestra autor mía porque han confiado en nosotros porque no han dado su voto creo que hemos avanzado pero también creo que no podemos conformarnos queremos seguir afán avanzando la economía tiene que estar al servicio de bienestar y para eso hace falta crear empleo estable y de calidad con salarios sino la subida del salario mínimo novecientos euros es un ejemplo ya hay quienes se oponen a que la gente viva mejor por favor que lo expliquen nosotros queremos calidad de vida nuestra prioridad es el empleo y el bienestar y en estos cuatro años la Junta tenido de combatir en solitario la crisis y los efectos de una reforma laboral salvaje del Gobierno de España lo que nos hemos encontrado ha sido la negativa a un plan de empleo que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha puesto en marcha esa es la diferencia esa y que creemos en la fortaleza y en que tenemos que abrir las puertas del futuro

Voz 8 21:46 Ciudadanos Mar Sánchez

Voz 15 21:49 un cuarto de los parados de este país es andaluz sino las políticas de empleo aquí han sido terribles no han puesto a la cola del a la cola del empleo también han creado corrupción Loewe la FACE es la primera gran preocupación de los andaluces si nosotros nuestra política actúan basada fundamentalmente en esa reducción de del desempleo de los novecientos mil parados el fiel de Andalucía ciento siete mil ciento siete mil setecientos de mil son granadino cincuenta y dos por ciento de ellos de larga duración los os proponemos atenderlo atenderlo específicamente con una formación a otra vez a través de cheques con una formación además en la que la Academia hay empresas tendrán que rendir cuenta de la grado de aumento de empleabilidad de los trabajadores acompañarlo esos esas personas que son verdaderos dramas familiares hay que acompañarlos en todo el proceso hasta incluirlo incluirlo en el en el en laboralmente la sociedad también es importante la lucha contra la precariedad que continuaré en el siguiente turno

Voz 8 22:51 el gran formato para Adelante Andalucía Carmen Lizarra

Voz 12 22:54 en su debe del PP del PSOE tienen las reformas laboral en nuestro haber estará la derogación de las mismas tres propuestas desde un gobierno de Adelante Andalucía la primera políticas activas de empleo potentes con centros de formación para el empleo que funcionen que no sean luz eh que no sean lo Fondo de Formación para el Empleo los que me necesita Andalucía aquello que se van por la alcantarilla de la corrupción después de cien mil millones de euros de ayudas de la Unión Europea volvemos a estar dentro de la ayuda pop pop de la economía pobre segundo inversión pública en la ciudad de Banca Pública la banca privada ha demostrado estar enferma de avaricia los creadores de empleo en Andalucía necesitan que le llegue el crédito y ese crédito les llegará si tienen un gobierno de Adelante Andalucía y en tercer lugar una administración pública que contrate con calidad

Voz 9 23:43 finaliza así el turno de exposición

Voz 8 23:45 el bloque de empleo Economía comenzamos la réplica Partido Popular Mari francas

Voz 9 23:50 para crear empleo en Andalucía se necesita nuevas recetas nuevas políticas su nuevo Gobierno nos preocupa mucho que Granada sea las esta provincia con más desempleo de España nos preocupa que una de cada tres mujeres granadina hoy no encuentre trabajo que uno que de cara a los dos jóvenes no tenga empleo yo repito necesitamos un Gobierno de la Junta de Andalucía que se ha aliado aliado de nuestros autónomos de nuestros sectores productivos de las pequeñas empresas la Junta de Andalucía sólo ha sido aliado de un gran empresario en esta provincia el empresario del Centro Nevada al que todo lo granadinos les vamos a regalar por culpa del parto los socialista doscientos millones de euros más intereses se ha sido el aliado a ese es el que se ha beneficiado qué pasa con los pequeños con los autónomos con nuestros comerciantes que han sufrido mucho durante toda esta crisis necesita generar Alianza y apostar por ellos para poder crear empleo más oportunidades en Granada porque los socialistas

Voz 13 24:40 la Carazo oírla hablar de de corrupto

Voz 10 24:42 ción y ruboriza yo creo que tendríamos que ser numerosa y creo que ustedes no están en condiciones de dar lecciones

Voz 17 24:51 hablar de empleo de las mujeres granadina

Voz 13 24:53 cuando han mandado cede a todas las cuidadoras no profesionales la han dejado de ser sin Seguridad Social llegan ustedes tarde llegan sobre todo usted estar de porque hablar de nuestra historia es hablar del castigo de la derecha de las derechas del gobierno del Partido Popular Andalucía haya Granada no han Gao un plan de empleo nos han negado la financiación no han quitado los fondos europeos desde el Gobierno andaluz en solitario hemos tenido que fregar las consecuencias de toda su medida la realidad es que a pesar de ustedes de su Gobierno en Granada y en Andalucía se ha reducido el paro un tres por ciento Granada es poco por supuesto hay ocho mil desempleados merecen nuestro respeto con más industria con más emprendedores creciendo el puerto creciendo el aeropuerto con la empresa de prestigio potenciando a la nuestra con políticas de altura las que le faltan

Voz 10 25:45 los órganos

Voz 15 25:47 a epa último trimestre de dos mil dieciocho penúltimo perdón son ciento siete mil no ochenta y mil ciento seis siete mil los parado en esta provincia ante ello muchos de ellos son autónomos y pequeñas empresas que cayeron que cayeron en si tenemos que ayudarlos con esa ley de segunda oportunidad que proponemos desde ciudadano pero también hay que luchar con esa precariedad laboral tan enorme ya hay mejores políticas que la subida del Salario Mínimo Interprofesional por ejemplo por ejemplo el complemento salarial porque además al el impuesto negativo a devolver durante todo el año lo que haces que también ataca las situaciones de temporalidad en el trabajo hay otra el contrato único también ampliar la tutela de ese contrato temporal que tan precario era o por ejemplo proteger al propio trabajador con la mochila para su depara alguna situación de desempleo es decir hay mejores política que el Salario Mínimo Interprofesional aumenta

Voz 8 26:42 Adelante Andalucía Carme Lisardo

Voz 12 26:44 cuando hablamos de empleo no sólo habla mente hablamos de las personas desempleadas sino también de esa ciento sesenta y ocho mil personas trabajadoras que reciben rentas por debajo del Salario Mínimo Interprofesional en Granada qué significa también poner en el centro la precariedad la precariedad de ese sector turismo que tendría que ser el motor económico de Granada nosotros desde luego proponemos un plan para acabar con esa precariedad que sufren sobre todo las mujeres Las Kelly en lo el hotel le en todos los hoteles de Granada que se encuentran realizando un trabajo sin el cual no podría ponerse en marcha en ningún ningún hotel necesitamos esa habitación limpia también un plan de igualdad salarial dentro de la Administración pública andaluza quiero recordar que parte de esa persona están dentro de la Administración Pública de Andalucía lo que requiere la recuperación de servicio externalizado como el cero sesenta y uno El ciento doce o aquello que más se necesitan y que están en la base y que están ahora mismo de valorizado y lo realizan fundamentalmente mujeres

Voz 8 27:50 comienza el último turno de este bloque dos empleo economía Partido Popular Marifé

Voz 9 27:54 Alcaraz el partido socialista ha sido incapaz de crear empleo y el Partido Socialista es el que debe ruborizarse no sólo eso ha de pedir perdón ha de pedir perdón a los granadinos especialmente a los desempleados ya todos los andaluces por devolver fondos europeos más de un millones de euros de fondos para el empleo creo que no ha gastado porque ha sido incapaz por regalar doscientos millones de euros un gran promotor en este provincia que tenemos que pagar todos por su negligencia por no haber gasta pues haberse gastado ese dinero de los parados en prostíbulos en tarjetas black eso ha pasado en Andalucía y lo tenemos que denunciar el dinero de los parados el que estaba destinado para los desempleados anda luces cuando crecía el desempleo el Partido Socialista era incapaz de gestionar esos fondos de gastarse los en Granada se está perdiendo empleo y el Partido Socialista es incapaz de crear empleo y lo hace mal

Voz 8 28:42 Partido Socialista Teresa Jiménez

Voz 13 28:45 cualquier uso de la prostitución es vergonzoso lo hemos reconocido con dinero público más con dinero también pero más vergonzosa aprovecharse de ya en una rueda de prensa en la puerta de un prostíbulo significa que no tiene usted debe políticamente ningún escrúpulo nosotros trabajamos para el desarrollo y para el futuro de nuestra provincia con un plan que quiera abordar los retos que tenemos como sociedad tenemos que afrontar una población que envejece como sostener el Estado del bienestar cómo reducir las desigualdades especialmente las desigualdades que sufrimos las mujeres y la violencia como afrontar la transición energética o el cambio climático como queremos hacerlo como lo hemos bien ha ido haciendo fuimos la primera comunidad el investigar con células madre y entendemos que ese es el camino que hay que seguir ser referencia en biotecnología y esa es nuestra hoja de ruta incentivando al empresariado creando empleo y empresas casi cinco mil empresas en esta legislatura ayudando ahora buscan salgan al exterior con una agricultura más competitiva incrementando la actividad industrial y con un proyecto como el acelerador de partículas que va a poner nuestra economía al servicio de las personas para que no haga más iguales

Voz 8 29:56 Ciudadanos Mar Sánchez Cano

Voz 15 29:58 Don Cambio en el concepto de Política Económica y el Desarrollo Económico depende por un lado estará instituciones fuertes limpia por otro lado persona formada frente a las políticas que en Andalucía se han llevado de aumento de impuesto de educación deficiente que es un motor de la economía de trabas a la eh precio hay autónomo de paraíso de redes clientelares que rompen el principio de igualdad para acceder al empleo Ciudadanos presenta por un lado favorecer la

Voz 5 30:22 condiciones necesarias para creación de empresa

Voz 15 30:24 minuto yendo la burocracia disminuir los impuestos para que la gente tenga para comer para emprender mirar y cuidaron lo autónomos que han sido los grandes maltratado y que son los creadores los grandes creadores de empleo y cambiar la política de subvenciones por incentivo por incentivos para todo aquel que que quiera echar para alante ir por otro lado decir que ya hemos empezado esta labor de atención a los autónomo con esa cuota fija con esa disminución de impuestos en la legislatura anterior IESA nuestra propuesta seguir ahondando Gracia

Voz 8 30:58 turno para Adelante Andalucía Carmen Lizarra

Voz 12 31:01 señora Jiménez me hace gracia escucharla hablar de ciencia de I más de maíz cuando la señora día ha sido la protagonista la que ha llevado a cabo los mayores recorte en I más de maíz pública en la historia de la democracia de Andalucía por supuesto el acelerador de partículas en un proyecto para Granada pero cómo lo gestionen ustedes pues vamos a ir bastante regular y digo esto porque ustedes no están dando datos de los ingresos de la recaudación proveniente del fraude de fondos públicos por ejemplo hice niegan permanentemente cuando lo pedimos en el Parlamento de Andalucía porque además se niegan también a la probé la provincia limitación del gasto por inversiones por cierto todas estas cosas ayudados con el blog creo de ciudadano la regeneración señora Sánchez la regeneración se practica no se predica ustedes lo que han hecho durante este tiempo es la política de la vista gorda

Voz 8 31:57 finaliza así el bloque dos empleo y economía candidatas gracias por ajustarse escrupulosamente al tiempo establecido Rafa Adela

son las nueve y treinta y un minutos están escuchando Radio Granada a través de ser más Granada en el ciento tres punto tres FM estamos viviendo el debate de campaña cara a las elecciones andaluzas del domingo desde el Colegio de Arquitectos de Granada aquí estamos en la casa Zayas gracias por cierto por vuestra acogida agradecemos a todo el personal de esta casa el apoyo para la celebración de este debate que cuenta con invitados alguno pero están allí gracias a todas las personas que nos acompañáis esta mañana está todo el mundo con las redes tenemos ese jacta es debate esa etiqueta debate Radio Granada en nuestro compañero Jaime también alimentando el Twitter de Radio Granada arrobas Radio Granada suponemos que habrá mucho movimiento no Jaime está bien la cosa no pues en un estante seguimos vamos a beber un trago de agua y nos queda la mitad del debate la asistencia técnica de Francis Padilla nos garantiza un este buen sonido y que todo esté saliendo fantásticamente bien aquí en el Colegio de Arquitectos en la casa Zayas en los estudios centrales en Santa Paula dos lejísimos día aquí en el en el otro lado de la calle Jorge Molina es un placer en esta jornada última de campaña electoral compartir este ratito muy constructivo está siendo con todos ustedes

Voz 4 33:29 cierre de campaña elecciones andaluzas dos mil dieciocho en Radio Granada

Voz 18 33:36 ser más Granada mil ochenta onda media en ciento tres punto tres FM cuenta con las pase lo que pase

a nueve de la mañana hay XXXVII minutos

Voz 7 38:00 desde el Colegio de Arquitectos de Granada desde la casa Zayas desde la placenta de Radio Granada calle Santa Paula debate con la candidata de los cuatro principales partidos en Granada también está al público si quieren pueden aplaudir no a nosotros sino para que si os oigas se les oiga que los domicilios en el coche o donde sea eh bueno voy a decir una cosa a ellas y el resto de candidatas y candidatos también en una época en la que la política está bastante desprestigiada que haya gente que por amor al arte sinceramente luego las asociaciones que haya ya las criticamos pero el amor al arte quiera servir a su gente a su entorno a su tierra de verdad que sí que merece un aplauso Bono el tercero de los bloques temáticos sobre el que queremos incidir el de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de cualquier territorio y los proyectos de futuro económicos culturales tan importantes en general los proyectos de futuro tan importantes para nuestra tierra Enríquez

Voz 8 39:11 el recuerdo rápidamente la estructura del debate por si algún oyente acaba de incorporar hay un turno de Exposición e minuto para cada una de ellas luego en segundo turno de réplica hay un tercer turno y último de contrarréplica inauguramos bloque tres infraestructuras y proyectos de futuro abre Partido Socialista Teresa Jiménez

Voz 10 39:30 da nada necesita mejores infraestructuras sobre todo si contribuyen al desarrollo y al bienestar tenemos que reconocerlo pero también estaremos

Voz 13 39:40 que reconocer que las grandes infraestructuras que necesita esta provincia son competencia de la Administración central la alta velocidad el corredor del mediterráneo la conexión con el Levante las conducciones de rule la segunda circunvalación la Granada con todo va a Badajoz los siete años de gobierno del Partido Popular han sido un castigo para nuestra provincia ni un avance aislamiento desvío de fondos europeos que no sabemos dónde están sin Variante de Loja donde están los fondos de la segunda circunvalación está en la gran aportación de Rajoy del Partido Popular a Granada con el desprecio y con la complicidad del resto de fuerzas políticas sólo han traído mentira ninguneo a esta provincia no sólo con el ferrocarril con la línea cuatrocientos decían que era imposible abrir línea de Moreda ya está funcionando que era imposible de cada prioritaria la baza acapara

Voz 10 40:32 cena ya está en sólo unos meses hemos dado un impulso a esta provincia en sólo seis meses más que en siete años

Voz 8 40:39 Ciudadanos Mar Sánchez

Voz 15 40:42 el capitalismo de amiguetes la influencia han hecho que en este país tengamos AVE sin pasajero ida aeropuerto sin aviones por eso es tan importante la regeneración democrática efectivamente señora Lizarraga generación que hay que que picar la por eso no comprendemos cómo indultar a Chaves y a Griñán no votando en el dictamen final en la comisión de investigación que nuestros presidía como Ike nosotros es también propusimos no pero aparte de esto y como estamos en infraestructura clonada esta necesidad hay mucha infraestructura que eran viable sin embargo se han hecho otra bueno pues que no han sido viable nosotros hemos introducido en el Nacional Oficina Nacional de Evaluación de infraestructura importantes para que esto no vuelva a pasar porque quizá entonces se hubieran llevado a cabo la grande obras necesarias para crear empleo en Granada como las conducciones de rule para nuestra zona tropical esa línea cuatrociento para nuestra zona norte ir el acelerador de partículas hubiera sido una apuesta mucho mucho más seria antes de que nosotros la pusiéramos sobre la mesa muchísima cosa nada más que Sáez infraestructuras crearían cuatrocientos mil empleo podría disminuir cuarenta mil perdón disminuir el empleo el desempleo el cincuenta por ciento en esta provincia

Voz 8 41:54 Adelante Andalucía Carmen Lizarra

Voz 10 41:56 señora Sánchez en ese vergonzoso

Voz 12 41:59 examen que usted de realizaron eximió de responsabilidad política Xavi Griñán por tanto no podíamos ni siquiera votarlo es que no lo votamos era vergonzoso e respecto la infraestructura en Granada que lo que nos trae aquí la falta de exigencia del PSOE de cheque en blanco de ciudadano ídolos pido del PP de Granada no ha llevado a un aislamiento ferroviario de tres años nosotros queremos más no queremos un Talgo solamente que tiene dos máquinas por si una se rompe porque ambas son viejas queremos el corredor Mediterráneo la línea Guadix Baza tendríamos que la desmanteló el PSOE el PSOE en el año a segunda mitad de los años ochenta una línea de ferrocarril que vaya al puerto de Motril y un soterramiento digno en Granada que permita eh que llegue la Alta Velocidad además conectar los ochenta y dos municipios de Granada de más de veinte mil habitantes la movilidad sostenible el hecho de que la energías tengan que ser cien por cien renovable en el año dos mil cincuenta requiere que el tren sea el medio de transporte prioritario para Adelante Andalucía

Voz 8 43:00 el Partido Popular Mari Fran Carazo

Voz 9 43:02 pues sí entiendo que el Partido Socialista Teresa Jiménez sólo hable de infraestructuras del Estado que no puede hablar de infraestructuras de la Junta de Andalucía tiene competencia hay muchas no lo puede hacer porque con el apoyo y la complicidad de Ciudadanos en esta legislatura no han hecho absolutamente nada complicidad de ciudadanos que ha aprobado los presupuestos con el Partido Socialista presupuestos que no han traído ni una inversión para Granada ni un kilo metro de carretera para Granada tenemos una circunvalación colapsada otras provincias van ya de Ronda hiperronda autovía autopista y aquí tenemos sólo al Gobierno de España invirtiendo en la segunda circunvalación nada más dónde están las Baus que unen nuestra autovía con el área metropolitana porque ustedes no han sido incapaces de poner en marcha un cierre del anillo una segunda circunvalación competencia de la Junta Andalucía para dar salida a todo esos vehículos que hoy tienen colapsada nuestra circunvalación ustedes no tienen competencia en la depuración

Voz 15 43:52 donde el agua sólo para recaudar sesenta millones

Voz 9 43:54 desde un impuesto injusto otro impuesto injusto sesenta millones de recaudación en la provincia de Granada para no ponen en marcha ni una sola obra de depuración de las que ustedes son competencia Gadar Ruiz Nayud paralizada tantas carreteras tantos proyectos crisol incumplimientos el Partido Socialista y Ciudadanos no tienen nada que ofrecer a la provincia gran

Voz 8 44:11 va subiendo la temperatura del debate iniciamos segunda vuelta segundo turno réplica de este bloque tres infraestructuras y proyectos de futuro Teresa Jiménez Partido Social

Voz 13 44:20 esto lo más dañino para esta provincia he para Andalucía ha sido la falta de apoyo de ciudadano a la financiación autonómica que no es lo que necesitamos no negado ustedes lo que es nuestro lo más dañino en la falta de apoyo al presupuesto de Pedro Sánchez le están negando mil millones Andalucía expliquen ustedes porque a pesar de las zancadilla hace unos iré otro hemos puesto en marcha infraestructuras ahí está el metro alguno creía que iba a ser un fracaso que lo íbamos a cerrar once millones de usuarios demuestran el ojo clínico que tienen algunos partidos políticos con nuestra provincia vamos a seguir avanzando avanzando con más línea sin engaño

Voz 9 44:59 ahora la gente porque la segunda circunvalación eso

Voz 13 45:02 competencia del Gobierno de España y ahora que gobernamos la vamos a terminar han estado atropellando al Estado castigando Andalucía a esta provincia inclusive en Hacienda que apoyen usted de los presupuestos generales del Estado apoyen ustedes a un Gobierno que está dispuesto a acometer unas conducciones de rule que están sin acabar ni un solo proyecto terminado en siete años creo que es una vergüenza de todos de toda para esta provincia

Voz 8 45:28 Ciudadanos Mar Sánchez dañino para

Voz 15 45:30 está no sólo para esta comunidad sino para este país en negociar los presupuesto en una cárcel con populista y separatista eso es lo más dañino para esta Comunidad para este país pero aparte de eso y aumentarlo impuesto hoy proponer un aumento de impuestos dirimido usted señora otra cosa no dicen el apoyo que han hecho usted en cuarenta años voy a decir lo que han hecho ustedes como oposición el PP en cuarenta años lo hubiera dicho en esta última legislatura votar en contra de la ley para eliminar perdón de la propuesta eliminar aforamientos votar en contra de la modificación de la Ley Electoral por supuesto votar en contra que podían haber votado a favor en el articulado de esa cuota fija para autónomos que ustedes tanto tanto defienden ahora pero como esto va de infraestructura nosotros vamos a seguir trabajando por esta provincia tanto en infraestructuras para crear empleo como hemos hablado antes como infraestructura de Sanidad tan necesaria ese Chare de Órgiva que responsabilidad de la Junta y mucha más que continuaré diciendo

Voz 7 46:33 ahora gracia Lizarra hablando

Voz 12 46:36 de Cárcer le ustedes pactan también con gente que bueno pues esta o puede estar en la cárcel

Voz 31 46:41 no en Madrid Gobierno en Andalucía Torre Hurtado

Voz 12 46:44 vamos me parece a mí que venir a dar lecciones

Voz 31 46:47 me de cárceles negras

Voz 12 46:50 eso es muy gracioso me usted en el corazón señora Jiménez basado en el corazón cuando habla de financiación autonómica

Voz 13 46:56 porque sabe usted que ese pacto de financiación autónoma

Voz 12 46:59 nica lo llevamos con mucho orgullo salió adelante en el Parlamento de Andalucía yo le pediría que le exigiera a la señora Montero que es ahora la ministra de Hacienda que fue la consejera de la financiación autonómica en Andalucía que hay que exigirle con la misma fuerza que el exigir que se les exigía Montoro y eso no se lo estamos viendo no se lo estamos viendo en ninguna amaré manera ni PP ni PSOE e han defendido con exigencia la inversión que necesita Andalucía el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía que recibamos la inversión equivalente a a la proporción poblacional Adelante Andalucía defenderá los intereses de Andalucía gobierne rojo azul o morado en Madrid

Voz 8 47:42 Partido Popular Mari Fran Carazo

Voz 9 47:44 la necesita un nuevo Gobierno no Gobierno que apueste por nada hay que apueste por invertir por traer proyectos de futuro que generen empleo en nuevas oportunidades bajando los impuestos entendemos que hay que bajar los impuestos porque también somos los andaluz y los granadinos los que más impuestos pagamos pero en esta solución no está ni el partido socialista que no ha estado ahora no ha estado nunca allí especialmente en la última legislatura ni está Ciudadanos porque es que afirmado apoyado ha votado los presupuestos de los últimos cuatro años unos presupuestos que han dejado proyectos en los cajones proyectos que no han llegado no puede ser ahora que Ciudadanos os exima de responsabilidad ha gobernado ha gobernado con el Partido Socialista apoyando sus presupuestos ha sido responsable y lo es de los presupuestos de la provincia de Granada de los tres últimos años que abandonado infraestructuras importantes como las que he dicho vamos a cambiar vamos a dar la oportunidad a un nuevo Gobierno vamos a apostar por el cambio por el Gobierno del cambio que tiene que venir de la mano del Partido Popular porque es el único partido que de una manera o de otra no ha gobernado ni apoyado nunca el socialismo a ese socialismo que lleva cuarenta años al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía que ha hecho mucho daño menospreciando a Granada

Voz 8 48:49 comienza el último turno de este bloque tres infraestructuras y proyectos de futuro Partido Socialista Teresa Gil