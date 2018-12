Las noticias de Catalunya, 11:03 (30/11/2018)

Voz 0526

00:16

en ella Cataluña no son una decisión lo SOE bien ampara la ley que no es un chantaje ya porque da FET más cuantitativo para para aquellos éxitos millones de Comunicació porque a ninguno ha explicado que esta propuesta la vicepresidenta que ahí está usted Parla no no no lo vino a mí no me explicarte