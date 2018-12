Escucha las noticias de las 12:00 (30/11/2018)

los estudiantes habían denunciado que este catedrático Ramón López Martín han que en la actualidad se encuentra de año sabático les había dicho frases como que fresca ibas anoche como me ponen esos gritos o no hace falta que te en Rolls en el examen Llanos podemos ensayar después en mi despacho la rectora de la Universitat de Valencia Inma bimestre apunta que estas expresiones machistas no tienen cabida en la universidad Ike habrá tolerancia cero ese Bush expresión

Voz 5

05:08

yo he que yo creo que hay partidos que tienen que asumir cuando decían que venía a enriquecer la democracia ampliar la pluralidad a que todos diésemos más cuenta noten no no tienen derecho a convertir en algo normal lo que es anormal normal no reconocer la voluntad de los ciudadanos en democracia Si tú no tiene una capacidad alternativa de de presentar un proyecto no puede impedir que segoviano gobernar no es impedir que otro Gobierno