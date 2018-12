Agenda Infantil de El Balcón de Mateo (30/11/2018)

Voz 1 00:00 sí yo sólo buscó la manera de pasarlo

Voz 3 00:11 mi padre sólo que era quédame por T

Voz 2 00:21 caso por un rato hasta que su vida de impagadas

Voz 4 00:28 a la gente infantil del balcón de Mateo en la Cadena SER de La Rioja

Voz 5 00:38 bueno pues como cada viernes les proponemos planes para pasarlo bien durante el fin

Voz 6 00:42 la semana nos lo posibilita la agenda infantil del balcón de Matteo María Matute que tal cómo estás muy buenas tardes muy bien aquí estamos con una actividad para este fin de semana demás va cambiando un poquito el paisaje de las ciudades estoy empieza a oler un poquito de navidad no queda

Voz 7 00:55 qué tal vamos de espíritu navideño Jorge

Voz 6 00:58 como el Greenspan

Voz 7 01:00 sí pero vaya vaya pues esto que te voy a traer hoy no no te va a gustar nada eh

Voz 6 01:06 pero pero ya sé que oye muchas ciudades cambia la fisonomía ya empieza la democracia navideña vamos a provocado ambiente no te parece bien vale

Voz 10 01:24 no mi

Voz 12 02:02 sí

Voz 7 02:04 sí

Voz 13 02:08 no

Voz 6 02:29 bueno ya tenemos el ambiente navideño si no si si ya estábamos aquí catalana días K bueno pues sí porque esta tarde ya por fin para esto es amantes de la Navidad centros cuáles yo me incluyo sí bueno pues tenemos ya el encendido de las luces que por recordar un poquito

Voz 7 02:47 va a ser a las seis de la tarde el año pasado se hizo en sábado y aquí era novedad este año se vuelve a recuperar ese encendido de los viernes nada más salir del cole los niños pueden ir allí a las seis de la tarde a la Concha del Espolón bueno podremos disfrutar de ese encendido de las luces de Navidad debía Ancic os porque también los niños de la Escuela Municipal de Música varios niños representantes de hace en fin bueno hay hay ambiente yo hay hay animación Insight

Voz 6 03:13 hemos la primera cita que nos da la bienvenida a la Navidad que mañana ya es diciembre

Voz 7 03:18 no mañana uno de diciembre sí bueno el encendido esa hace adelantado a noviembre no este año pero pero si lo que habrá que esperar un poquito más es saber Belén en Navidad que todavía no había fecha concreta no para hacia mediados decían mediados de diciembre

Voz 6 03:34 sé si hay

Voz 7 03:37 y ese famoso árbol no que volcó Nico de dieciocho metros con dos puertas de entrada y salida de buen oye la verdad es que pinta bien no pinta bien

Voz 6 03:46 le Montoro Cerler yo creo que eres

Voz 7 03:48 una broma que teníamos entre nosotros pero yo creo que habrá que entrar con con gafas

Voz 14 03:52 es al volverán a vida bueno para eso habrá que esperar un poquito más todavía la fecha no está cerrada pero lo que sí que tenemos ya son las luces desde esta tarde

Voz 6 04:01 bueno esto en Logroño porque ya también salpica al resto de ciudades de municipios supuesto tenemos un par de referencias Calahorra también ese defendido

Voz 14 04:09 esta tarde está es las a las iba a decir a las diecinueve horas vamos a a las siete de la tarde se defendió en Calahorra

Voz 7 04:16 pero por qué traemos también a Calahorra porque durante todo el fin de semana sábado y domingo van a tener un mercado de Navidad que ya llevan siete años haciéndolo y es una delicia es una delicia a dar una vueltita por esos puestos hay veintiséis puestos este año pues puestecito donde poder comprar desde las flores de Pascua los pinos eh belenes pequeñitos en fin todo adorno de navideños el típico mercado de Navidad pues ahí puesto en la plaza del Raso de Calahorra ir y no sólo eso sino que también durante todo el fin de semana va a haber animación pues para niños va haber hinchables va a haber una pista de esquí una simulación no para para poder esquiar van a pasear por ahí los pajes de los Reyes Magos va a haber diferentes talleres de manualidades que va a haber muy mucha mentira yo oí y un tren también que va a recorrer toda la Ciudad de Calahorra así que ahí tenemos otra cita navideña

Voz 6 05:10 bueno y una más que también es un clásico porque también día empezamos con fechas de belenes podemos adquirir las figuritas es el número de Calahorra podemos disfrutar de uno a lograr

Voz 7 05:21 hoy si éste es muy bonito muy bonito el Bd mecánico de Sorzano y y la verdad es que es son seiscientas figuras las que tienen movimiento con juegos de luces de de agua de sonidos en fin está abierto todo el año eso sí que hay que decirlo que no es necesario este domingo pero sí que es cierto que es la fecha pues culmen no para para visitarlo y habrá que armas un poquito de paciencia porque hay filas sede este domingo pero bueno en Sorzano también va a haber otras actividades para poder pasar el rato la mañana del domingo porque que iban a organizar también en en el frontón polideportivo municipal cerrado pues un mercado de Navidad con puestos también dónde comprar todo este tipo de cosas que mencionábamos antes donde también bueno pues tomarte un caldito caliente que entra hay apetece no a estos fríos paseos en calesa para los niños exhibición de juegos tradicionales bueno pues una una mañana de domingo diferente y por supuesto esa visita al belén que merece y mucho la pena

Voz 6 06:21 bueno pues la Navidad que ya está aquí lo vamos a empezar a ver en sólo unas horas tienes va invadir ya directamente las ciudades con las luces con los árboles con los belenes sí sí sí sí

Voz 7 06:32 bueno yo no sé mi caso todavía hasta el puente de diciembre no llega la Navidad es como la la la fecha no de pero bueno las ciudades cada vez sí que es cierto y por supuesto los comercios que se adelantan más y más y más desde noviembre tenemos turrones desde que termina Halloween

Voz 6 06:48 pues ya es Navidad en La Rioja vamos a dejarla en Navidad vamos a trasladarnos un poquito verdad a ver si esta música nos transporta

Voz 10 07:10 ya

Voz 6 07:27 la India no directamente muy bien estamos hablando aquí de referencias de películas verdad Slumdog Millionaire ese no sé si he hecho bien si por ahí pasa mal

Voz 7 07:37 bueno pues sí porque traemos esta música no no tenemos actuación de Bollywood ni nada parecido pero lo que tenemos es una actuación de magia eh eh que promete transportarnos a ese ambiente mágico a la redundancia de la India me es una actuación para público familiar a cargo de Iurgi hasta un mago que viene desde Pamplona este fines en este sábado perdón a la Sala Gonzalo de Berceo a las seis y media de la tarde esa es la primera cita íbamos a ir con porque este fin de semana viene completito eh viene cargaditos oí cada vez más es cuando a medida que se iban acercando estas fechas de vacaciones cada vez se parece que hay más animación de

Voz 6 08:17 has hablado de la India y me estoy imaginando las serpientes sabiendo de la fiesta supongo que no habrá nos atiende

Voz 7 08:22 yo creo que no yo creo que no pero como es una actuación yo he podido ver únicamente un vídeo no ser yo no he visto todavía en directo así que pero bueno en cualquier caso es para niños a partir de cuatro años con lo cual es mucho miedo no no va a dar aquí desde la magia de la India Nos vamos algo más cercano y más propio autóctono como son los talleres de La Grajera que siempre los traemos aquí pero por qué bueno la verdad es que es Un buen plan también un pase al aire libre siempre y cuando el tiempo lo permita como decía hemos el otro día La Grajera ahora también están muy bonita Hay está para verla y para completarla con estos talleres que hacen en el aula didáctica en los de este fin de semana sábado y domingo se iban a dedicar a los cinco sentidos lo que nos proponen son juegos de pistas actividad la de es pruebas gincana para poner a prueba nuestros cinco sentidos relacionados con el bosque de La Grajera este es esta en concretos para público familiar con lo cual cada uno que decida no vas a llevar a un bebé de seis meses de bien os sí o si no no no está cerrada y además son talleres gratuitos entra libre no hay no es necesario reservar eso sí ahora han puesto turnos para agilizar un poquito la cosa ahí para para organizarlo entonces es a las once y a las doce y media sábado domingo horita de

Voz 6 09:42 pues una oportunidad para disfrutar de ese encuentro familiar y para ser más conscientes de nuestros cinco sentidos en un paisaje pues hemos en tu mecido muchas veces vamos ahí pero si en fin volvamos a despertarlos bueno vamos a terminar con otras actividades que está también muy consolidada verdad

Voz 7 09:59 dieciséis años años dieciséis años casi nada estamos hablando el Maratón de Cuentos a favor de Médicos Mundi y bueno la verdad es que es una actividad que que siempre sea en estas fechas no en las fechas próximas a a la Navidad este años adelantado un poquito es verdad porque casi siempre se hace ya en plenas Navidades pero bueno vamos a poder disfrutarla este domingo dos de diciembre y que vamos a encontrar pues también hemos encontrar magia me ha hablado mucho de magia en este programa verá magia con un mago jovencísimo que tiene apenas diecisiete años pero tiene una carrera ya muy larga de cómo como ilusionista vamos a tener Dance así como el mago así vamos a tener danzas étnicas también bueno pues buenos van a transportar a diferentes puntos del planeta a cargo de Soleil un grupo también aquí de bailarinas de aquí de la coja ir por último vamos a poder cuentos porque es maratón de cuenta cuentos vamos a tener cuentos de diferentes puntos también de del mundo a cargo de los actores de Tres tristes tigres que lo he dicho viendo Tres tristes tigres bueno pues el donativo que simplemente es un euro y medio por persona va todo a parar a los proyectos de Médicos Mundi en La Rioja así que tenemos una una cita para terminar el domingo

Voz 6 11:20 en un círculo en el Círculo en el círculo

Voz 7 11:23 el logroñés y empieza a las cinco y media de la tarde ya se pueden comprar las entradas

Voz 6 11:26 bueno pues tenemos en Navidad magia naturaleza de todo este fin de semana para pasarlo bien gracias María tierras que vienen hasta luego

Voz 1 11:34 yo sólo buscó la manera de pasarlo