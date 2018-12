Escucha las noticias de las 13:00 (30/11/2018)

Voz 0228 00:00 es la una mediodía en Canarias el magistrado Manuel Marchena acaba de rechazar ser apartado del caso del proceso independentista Marchena que recordemos que renunció a presidir el Poder Judicial ha defendido su independencia amplía Javier Álvarez

Voz 0689 00:16 no el Marchena no se ha quedado atrás a la hora de defender su independencia de atacar el nuevo intento de las defensas por torpedear el juicio recuerda Marchena que es la séptima vez que las defensas cuestionan la imparcialidad de magistrados del Supremo tanto a los que les van a enjuiciar como a los instructores del proceso y todas han terminado fracasando el presidente del Tribunal no se quiere ir entre otras cosas porque dice que el hecho de que en España el parlamento elija a los miembros del Consejo del Poder Judicial sería tanto como descalificar las noticias de otros países como Bélgica Portugal o Francia donde los políticos también participan en la designación de

Voz 0228 00:48 en los del Poder Judicial el ministro de Ciencia que lo es también de universidades ha reconocido hace unos minutos en Bruselas que desconoce los detalles de las protestas de esta semana de profesores de alumnos en Catalunya protestas que recordemos entre otras cosas conllevaron el cierre de diversos campus corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:04 menos de diez segundos y ha destinado el ministro de Universidades a valorar los paros en Cataluña de los que es evidente no deseaba hablar aunque lo que ha dicho es que ni había leído nada sobre su existencia los barcos

Voz 2 01:14 las protestas de los universitario en Barcelona en los restantes se pues no he estado en Barcelona a mí me Nilo leído la verdad es que no note

Voz 0738 01:24 son sus declaraciones al llegar al edificio del Consejo Europeo donde el ministro asiste en estos momentos a una reunión de ministros europeos

Voz 0228 01:31 pues más allá de los estudiantes a esta hora siguen en marcha dos protestas laborales una en Terrassa otra en Madrid en el primer caso los médicos de la sanidad concertada que no han llegado un acuerdo con la Generalitat a diferencia de los de la pública allí sigue Sergi López

Voz 1895 01:43 sí hemos vivido una sonora movilización que ya ha acabado con el firme compromiso de los médicos de la concertada de no dar ni un paso atrás dicen que sus condiciones son peores que la de los médicos en la sanidad pública y que si en breve no les convocan para hablar con la patronal volverán a la huelga mechas de Cataluña los convocantes aseguran que la huelga ha servido de momento para hacer que los que no se querían mover hasta ahora de sus posiciones se hayan dado cuenta de que tienen un grave problema en Cataluña antes de acabar esta concentración una representación del sindicato le ha pasado al alcalde de Tarrasa sus reivindicaciones

Voz 0228 02:20 en Madrid frente a la sede del Ministerio de Hacienda protestan los empleados de Correos que exigen volver a tener como mínimo las condiciones laborales que tenían antes de la crisis ahí está Miguel Crespo buenas tardes

Voz 3 02:30 hola buenas tardes pues si aquí continúa la protesta alrededor del Ministerio hay un perímetro de seguridad establecido por la Policía Nacional es que hasta aquí se han desplazado ya unos cuatrocientos trabajadores de Correos los sindicatos cifran el seguimiento total de la huelga en el ochenta por ciento aunque de momento la empresa pública no se ha pronunciado mediante silbatos con cánticos la gente con la que hablo vamos nos decía que es su forma de hacerse oír para mejorar sus condiciones laborales decían que piden mejoras salariales y acabar con la precariedad de los contratos temporales y a tiempo parcial

Voz 0228 02:58 y a partir de esta hora comienza el acto oficial de inauguración de Madrid Central del proyecto que ha entrado en vigor esta pasada medianoche Iker restringe el tráfico de buena parte de vehículos por el centro de la capital la alcaldesa Manuela Carmena ha confirmado esta mañana que hay menos coches y de hecho los autobuses están tardando la mitad en hacer sus recorridos en algunas líneas a en este acto en la plaza de Callao estás ahora selva adelante

Voz 0133 03:21 pocos minutos para que la alcaldesa de Madrid inaugura en Madrid Central ahora está dando un paseo por la Gran Vía con sus delegados antes de la inauguración oficial de esta zona de bajas emisiones con la que el Ayuntamiento quiere reducir la contaminación proteger la salud de los madrileños y cumplir con las normas europeas sobre calidad del aire en la plaza de Callao hay una mesa de información donde los madrileños se acercan con dudas el día está siendo tranquilo menos vehículos privados sobre todo en hora punta el Ayuntamiento tiene buenas impresiones de hecho los primeros datos del transporte público en Madrid dicen que los tiempos de trayecto dentro de este perímetro se han reducido en un cincuenta por ciento gracias

Voz 0228 03:53 Nos queda la información el deporte Paco Hernández buenas tardes bueno

Voz 4 03:56 tardes hoy comienza la jornada catorce en primera división con el Rayo Vallecano Eibar a partir de las nueve de la noche para mañana otros cuatro encuentros Celta de Vigo Huesca Valladolid Leganés Getafe Espanyol irreal Madrid Valencia también comienza hoy la jornada dieciséis en Segunda con el Zaragoza Cádiz a las nueve de la noche además sobre la Copa Libertadores ninguno de los dos equipos está conforme con la decisión de que se juegue la final en el Santiago Bernabéu River Play recurre la decisión porque considera que al jugar fuera de su estadio pierde la ventaja como local que sí tuvo Boca Juniors en el partido de IVA de ida reclaman además que la sanción del cierre de su está de dos partidos no está acorde con lo que ha pasado por su parte Boca Juniors insiste en que el partido no debería jugarse consideran que ellos deberían ser los campeones se apoyan en un precedente parecido de dos mil quince en el que Boca Juniors quedó descalificado de la competición además fuera del fútbol baloncesto Euroliga dos partidos hoy Anadolu Efes Baskonia a las seis y media Barcelona Fenerbahce a partir de las