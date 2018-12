Hoy por Hoy La Rioja (30/11/2018 - Tramo de 12:20 a 13:00)

Voz 1 00:00 no se sobrado gincana del avión rabia

Voz 5 01:01 en de la Cadena SER les saludamos desde La Rioja en este viernes treinta de noviembre despedimos mes con cielo despejado con temperaturas más o menos agradables vamos a ver cómo está la actualidad de la jornada hoy empezamos hablando de movilizaciones Ana Castellanos qué tal buenos días

Voz 1439 01:15 hola qué tal Jorge muy buenos días los sindicatos de Correos han convocado para hoy es está desarrollando en esta jornada coincidiendo con la época de Navidad una huelga casi sesenta mil trabajadores en todo el país están llamados a esta primera huelga de las tres que hay previstas también que continuarán en el mes de diciembre en concreto los días veintiuno y veintiséis Julián Pérez es el secretario de correos de UGT aquí en La Rioja qué tal buenos días

Voz 6 01:40 buenos días cómo está siendo el seguimiento aquí

Voz 1439 01:43 la Rioja

Voz 6 01:45 bueno pues por los datos que tengo yo porque siempre amante de Malí de la reunión que tuvimos ayer Correos los datos que tengo es que bueno bastante bien sobre un cincuenta por ciento El día pues ha parado has dado la voz

Voz 1439 02:02 eh recordamos se cuáles son las demandas en este momento porque ayer fue precisamente la última reunión con la empresa no

Voz 6 02:10 si ayer teníamos en principio la una de la vas cuatro se retrasó hasta las siete pues porque Correos no tenía una autorización para hacernos una una oferta finalmente bueno pues a las siete y media corridas no se hizo una oferta que nosotros consideramos insuficientes porque de todas las reivindicaciones que nosotros tenemos lo único que tocaron fue el tema del empleo que consideramos que es un tema muy importante y que estuvieron aproximadamente unos mil quinientos empleos más para toda España y luego también tocaron todo el tema que eh salarial con temas en harían lo único que han hecho es un aumento de un cero veinte adicional a lo que ya no sabía que los habían dicho en la reunión de martes entonces las o es modificaciones que han hecho nosotros consideramos importantes porque en toda la plataforma de revivir acciones que llevábamos pues se han dejado muchas fuera temas que considera muy importantes como yo el tema por ejemplo de prejubilaciones el tema de turno de sábados el tema de las bajas de la penalización por las bajas etcétera entonces el tema pues no lo han tocar absolutamente nada y entonces nosotros bueno pues funcionaba unos dientes

Voz 1439 03:31 no es posible un acuerdo o visto la reunión ni la propuesta que ha hecho la empresa prevén que se van a tener que mantener los paros previstos los dos siguientes para el XXI veintiséis de diciembre

Voz 6 03:44 bueno pues vamos a seguir negociando el lunes el veremos a ver si la empresa quieren negociar au o ver también a ver es que una empresa además tiene también otro handicap que por un lado nosotros estamos en el Grupo Sepi he que no tiene que autorizar Jalabert en septiembre al se cree tiene que autorizar el Ministerio de Hacienda entonces es un poco complejo pero nosotros entendemos que sí que hay dinero para que parte de sino al cien por cien si parte de esas reivindicaciones sean admitidas porque es que nosotros somos una empresa que estamos dando y no es una empresa que no genera absolutamente nada que estamos generando dinero aún montado paquetería eh aumentar otra serie de productos que estamos generando bastante dinero pues sabemos por desgracia hace poco la empresa que no podía hacer un poco de competencia con el tema de la correspondencia ordinaria un post desapareción toda esa correspondencia la hemos asumido nosotros por lo tanto estamos aumentando también unos ingresos no tampoco se está reconociendo

Voz 6 04:46 estamos teniendo Morales ya está claro que el mecanismo

Voz 1439 04:49 la depresión en este caso esas dos jornadas de huelga previstas para el veintiuno y el veintiséis de diciembre es muy importante no porque estamos hablando de fechas de Navidad unas horas en las que bueno pues el volumen de paquetes creció en torno eh pues a un treinta por ciento más humorismo

Voz 6 05:05 sí aumenta un treinta por ciento más les el tema de la quería y bueno yo creo que así que aumenta más en el mes de noviembre pero bueno aun así nos lo que aumenta aproximadamente pues es alrededor de un treinta por ciento en el tema de paquetería y aunque también aumenta cómo aumentaba antiguamente tuvo que pagar la carta sí que quiere también que se nota no entró en estos en este mes de tu madre correspondencia ordinaria de casos

Voz 1439 05:34 cuántos son los trabajadores aquí en La Rioja de correos

Voz 1439 06:30 Julián Pérez Secretario de correos de UGT La Rioja gracias buenos días

Voz 6 06:34 gracias a vosotros por interesados por el problema que tenemos

Voz 1439 06:38 hasta luego nos vamos a quedar también con otros temas de interés de esta jornada en primer lugar les contamos que han sido detenidos dos hombres por estafar más de cuarenta mil euros a un anciano de ochenta y dos años engañando le a comprar libros Concha de zares

Voz 0125 06:52 según los investigadores forman parte de un grupo criminal que empleaba tácticas de venta de libros a domicilio cercanas a la coacción tras el fallecimiento de la víctima un heredero se percató de la esta Fay denunció los hechos Miguel Ángel Sáez es el portavoz de la Guardia Civil

Voz 8 07:08 el familiar de una persona fallecida por manifiesta que bueno a pagará el entierro pues se percató de que la cuenta bancaria pues figuraban numerosos movimientos por la acción de colecciones de libro que su familiar nunca pudo llegar a realizar debido a su delicado estado de salud lo que se hace a partir de ahí ese pedir documentación tanto al banco como a las empresas que habían vendido los libros y bueno pues ahí a partir de ahí hay ya se puede determinar de que uno de los detenidos pues había tenido una relación comercial con la víctima datada en el año dos mil trece que él había adquirido varias colecciones de libros por las que llegó a pagar más de siete mil euros lo que sea fue también cosa es que estas colecciones que han sido aportadas por la familia no valen lo pagado por

Voz 4 07:52 el viernes ha celebrado la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno Diego García

Voz 0496 07:57 si el Gobierno va a modificado el reglamento de turismo para incorporar cinco nuevas obligaciones que tienen que cumplir las viviendas de uso turístico Begoña Martínez portavoz del Ejecutivo

Voz 9 08:05 es una de ellas es la colocación de la placa identificativa en la entrada de esta de este tipo de viviendas también la obligación de publicitar el número de registro en sus anuncios Se establece también que tienen que tener una superficie mínima a la que está establecida en la norma reguladora de la cédula de habitabilidad también una limitación del número de plazas que serán dos por habitación y ocho personas como máximo por viviendas decir aunque la vivienda tenga diez habitaciones el número máximo de personas que se puedan alojar para ser siempre ocho personas también el propietario tendrán la obligación de indicar es el número de plazas que cuenta la vivienda cuando inicia su actividad y por último también aquellas viviendas que forman parte de comunidades de propietarios pues no podrán ofertar servicios o instalaciones aparte de las de la propia del alojamiento que puedan originar algún tipo de molestia a los vecinos

Voz 0496 08:58 por otra parte el Consejo de Gobierno da luz verde a una inversión de más de cinco millones de euros en la ampliación del colegio Gonzalo de Berceo de Villamediana centro que estará listo para el curso dos mil veintiuno dos mil veintidós

Voz 9 09:08 es el siguiente paso una vez que el Ayuntamiento de Villamediana cedió la parcela hay que se acuerdan el consejo anterior el Gobierno aceptó esa cesión Marcela cuenta con mil ochocientos veintidós metros cuadrados ir los dos edificios el actual que está previsto construir estarán conectados esta ampliación ha permitido ofrecer una nueva sección de primero y segundo de Educación Secundaria estará adscrita es comercio dispondrá de seis aulas de talleres de tecnología e informática y otras aulas de refuerzo desdoblamiento lo positivo de este nuevo edificio es que va a poder albergar hasta trescientos alumnos

Voz 3 09:46 terminamos con tan

Voz 1439 09:47 el es que el Gobierno regional aprobó una línea de ayudas extraordinaria de cuarenta mil euros para subsanar los problemas en el Monasterio de Valvanera la portavoz del Ejecutivo ha señalado que estamos ante un símbolo cultural patrimonial y religioso de esta comunidad autónoma

Voz 9 09:59 para afrontar las dificultades que han manifestado los monjes en estos momentos lo que el Gobierno ha aprobado es la concesión de una ayuda con carácter directo e inmediato por un importe de cuarenta mil euros el Gobierno está permanentemente atendiendo estas necesidades entendemos que es un símbolo

Voz 1439 10:18 el aval patrimonial en religioso

Voz 9 10:21 la comunidad que es un símbolo de nuestra identidad y en este sentido pues también bueno pues apoyamos el llamamiento que han hecho a los los los monjes para que aquel el riojano que quiera sumarse a la al mantenimiento de este monasterio lo puedan hacer

Voz 4 10:39 bueno pues hasta aquí ya más en tiempo de Hora catorce a partir de las dos de la tarde Jorge

Voz 5 10:43 muy bien hasta luego buenos días

Voz 4 10:47 ya saben cuya

Voz 5 10:48 a la Navidad a muchos municipios de La Rioja llega por lo menos la ambientación navideña en Logroño encendió a tener lugar a las seis en la Concha del Espolón también esta tarde alumbrado en Calahorra inauguración del alumbrado Miguel Ángel Santos buenos días

Voz 10 11:00 a las siete de esta tarde se va a encender el alumbrado navideño de las calles de Calahorra desde los porches del Ayuntamiento los alumnos el colegio Aurelio Prudencio cantarán villancicos amenizando

Voz 5 11:10 este acto que concluirá con el reparto

Voz 10 11:12 de cuatrocientas raciones de chocolate Óscar Eguizábal es el concejal de Festejos

Voz 11 11:17 ya en Calahorra este próximo treinta de noviembre con el alumbrado que tendrá que se efectuara en los consejos el Ayuntamiento más de ciento cincuenta actos programados para estas fechas tan entrañables donde los principales protagonistas eran los más pequeña de la que tenemos absolutamente de las tradicionales marionetas pasando por el tradicional ya defendió la habilidad y la verdad es que se va a inaugurar el día uno de diciembre con lo cual puede tener el modo que el Belén Monumental de las en casi todo más de un mes

Voz 10 12:01 es velen por cierto del paseo del Mercadal ocupa una superficie de cuatrocientos metros cuadrados y está formado por quinientas piezas también en Alfaro se va a encender hoy el alumbrado navideño a las siete de la tarde en la plaza de España tiempo soleado oyen Calahorra tenemos una temperatura de nueve grados

Voz 5 12:20 te has de Miguel Ángel enseguida conocemos la previsión meteorológica para las próximas horas pero antes repaso a la agenda deportiva del fin de semana Sergio Moreno qué tal cual se presentó la cosa pues un fin

Voz 0831 12:30 de semana muy interesante porque los equipos riojanos empieza ya es todo el mes de diciembre ya empieza a jugarse verdaderamente dos importantes para empezar a ocupar los puestos altos de la tabla doble cita mañana sábado a las ocho de la tarde en el Palacio de los Deportes el Balonmano Logroño contra el sinfín dos equipos en mitad de tabla de la Liga Asobal doce puntos los riojanos doce puntos el rival que viene aquí el sin fin que viene aquí a Logroño por tanto en caso de ganar los riojanos volverían a buscar cuanto antes estar entre los cuatro mejores de la Asobal porque la Copa Asobal espera hay que estar entre los cuatro mejores el Barça Lassa ya está clasificado por tanto necesita ganar el conjunto riojano y esperar ver cómo son el resto de resultados en esta jornada para ver si al final en esta final esta primera vuelta está entre los cuatro mejores si puedo jugar esa esa Copa Asobal eh ya a las ocho de la tarde el Rioja Vega el Clavijo viaja hasta Vitoria esta Mendizorroza para jugar frente al Baskonia sea que estos dos son los partidos importantes de este próximo sábado ya el domingo a las doce del mediodía en Albacete juega el EFE Logroño frente al Albacete en la máxima liga del fútbol español muchas bajas con Ana Tejada por cierto que el sábado mañana a las once de la noche juegas a final de la Copa del Mundo la riojana con la selección española sub diecisiete por tanto también estaremos pendientes de esas circunstancia evidentemente no llegar a tiempo esperemos que celebrando la Copa del Mundo para reforzar al EDF Logroño que necesita sumar fuera de casa para distanciar un poquito los puestos bajos de la máxima categoría del fútbol español ya el domingo a las cinco de la tarde Nos vamos a centrar en Segunda División B en el grupo

Voz 5 13:58 dos doble cita en Las Gaunas Unión de

Voz 0831 14:01 Portillo al Bologna Real Sociedad B los riojanos son cuartos los donostiarras el filial viene con tres derrotas seguidas cinco partidos sin ganar bien en mala situación en mala dinámica dieciséis puntos pero es el equipo el típico equipo filial que en Las Gaunas Campo Grande buen césped

Voz 5 14:16 seguro que va a generar problemas ya lo vimos la semana pasada contenía

Voz 0831 14:19 pero ya que aquí en Segunda B Grupo II cualquiera te puede generar y arrebatarle puntos lo hacen deporte es que en caso ganar Isabel resultados podría acabar hasta segundo esta esta jornada y a las cinco de la tarde en en Llodio juega el Calahorra frente al Club Deportivo victoria rival la semana pasada en porque es un Calahorra que en caso de Nazca pues volvería con veinticuatro puntitos a Calahorra imitando claramente a los puestos altos así que veremos un Calahorra que ahora en esta etapa de la temporada está mejor fuera que en La Planilla así que veremos segundo partido fuera de la nieve veremos y bueno encontrar puntos de Miguel Sola

Voz 12 14:52 esto es muy interesante muy interés gracias a te escucharemos durante el fin de semana un saludo hasta luego

Voz 5 15:00 y el pronóstico del tiempo para las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenas tardes qué tal

Voz 0605 15:06 buenas tardes ya se va despejando el cielo durante esta segunda mitad del día aquí en La Rioja las temperaturas suben en la ribera bajan en la sierra valores hoy de doce grados en Haro y Arnedo trece en Logroño en los catorce en Calahorra y Alfaro con viento que es del noroeste mañana sábado tendremos intervalos de nubes predominarán las medias y altas a primeras horas no descartar hemos Bruce así nieblas matinales y las temperaturas mínimas irán sin cambios o en ligero descenso esta noche nocturnas de uno a tres grados mañana las máximas subirán hasta los catorce grados en Haro y Logroño trece en Arnedo hilos doce en Alfaro y Calahorra el viento será del suroeste en la sierra del sureste en el valle el domingo predominarán los cielos despejados y las temperaturas seguirán subiendo sobretodo lo harán las mínimas y el viento será del suroeste en la sierra del oeste en el valle

Voz 13 15:54 es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 5 15:59 bueno pues tenemos un día de cielo despejado hoy de temperaturas que han bajado un poquito respecto a las registradas ayer tenemos diez grados casi once grados ahora mismo en Logroño y pasan ya treinta y seis minutos de las doce Hoy por hoy La Rioja en este viernes treinta de noviembre

Voz 16 16:36 lo no cuando se claro

Voz 17 16:49 tú tú

Voz 18 17:03 en China

Voz 16 17:10 toda

Voz 17 17:23 yo yo

Voz 5 17:46 bueno pues con Rosalía arrancamos esta edición de Hoy por hoy La Rioja en este último día del mes de noviembre por delante hasta las dos de la tarde contenidos habituales de los viernes hablaremos del tiempo les estaremos todos los detalles de lo que nos vamos a encontrar durante el fin de semana también como siempre estrenos de cine y además una completa agenda de actividades para disfrutar en familia durante los próximos días también no nos olvidamos mañana se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida la mayoría de las de los actos de sensibilización se están desarrollando durante esta jornada nosotros enseguida tendremos la oportunidad de hablar de una novedad introducido en el sistema de salud riojano para la detección precoz del VIH

Voz 17 18:29 pero como

Voz 5 18:29 la primera referencia es municipal así que vamos con esa información cercana que nos llega desde el Ayuntamiento de Logroño Ana Castellanos qué tal buenos días

Voz 1439 18:37 hola qué tal Jorge muy buenos días así es una jornada más en hice Ramos semana nos desplazamos hasta el Consistorio logroñés y queríamos contarles a los oyentes que la nueva edición de La tapa musical se va a celebrar en esta nueva edición del uno al veintinueve de diciembre aquí en la capital riojana Pilar Montes que tal como está buenos días

Voz 7 18:55 hola buenos días bueno además una edición

Voz 1439 18:58 que llega con una oferta musical todavía más amplia no

Voz 7 19:02 sí bueno como ya los haciendo los últimos años pues en el mes de diciembre programado perdóname esta actividad en la que lo que hacemos es amenizar de alguna manera esas zonas de pinchos tradicionales con micro conciertos que van bueno pues cambiando cada cada sábado lo de distintas zonas de la ciudad y en esta ocasión como bien dices lo vamos a liar porque además de todos los sábados del mes de diciembre también los viernes veintidós veintiocho podremos disfrutar de estos conciertos en distintos en distintas zonas

Voz 1439 19:36 siete días de conciertos e como dice la concejala en diferentes zonas de tapeo de la ciudad con una oferta musical además muy variada no

Voz 7 19:46 si en el objetivo también que que planteábamos cuando comenzamos a hacer esta actividad era que los grupos locales los grupos logroñeses unos pues tuvieran también un un escenario un espacio donde pues en mostrar sus propuestas de darse a conocer en algunos casos y luego por supuesto pues hombre de esos esos conciertos así que de todos vendió conciertos que vamos a poder disfrutar durante estos siete días y son grupos riojanos y uno de ellos Bono son de Miranda pero tienen una gran conexión practicamente los tenemos también eh adoptados aquí y abarcan absolutamente todos los géneros musicales por así decirlo bien porque se dedican a editadas mente a este tipo de música o bien porque ellos introduce en su repertorio distintos estilos así que vamos a poder disfrutar de toda la música durante estos siete días

Voz 1439 20:38 decía yo al principio de la conversación Pilar Montes que es del uno al veintinueve de diciembre pero es enmarcado en estas fechas los sábados también los viernes no hay dos viernes en los que bueno pues la tapa musical se traslada ese horario tarde noche de ocho a diez de la noche Se también por estas zonas como decimos de tapeo

Voz 7 20:59 si las dietas de los sábados entre la una de las tres de la tarde más someras amenizar hemos esas vernos en las distintas zonas los viernes y los Veintiocho pues eran efectivamente a esa ahora de este año además bueno pues ampliamos también en una nueva zona gastronómica digamos de así que es en la zona de Cascajos en torno al parque Rosalía de Castro que hemos querido añadir y sumar también pues para que se conozca era una forma de esa zona para poder disfrutar en encerrados en esos espacios

Voz 1439 21:31 la verdad que ese una iniciativa Pilar Montes que funciona no de ahí que se vaya repitiendo edición tras edición

Voz 7 21:38 sí la verdad es que volvían nada pues porque bueno en el mes de diciembre digamos que unos nosotros seguimos saliendo nada disfrutar de esa actividad tan nuestra como es tomar unos vinos y unos pinchos pero la verdad es que por la propia climatología a veces apetece poquito con lo cual es agradecer mucho esa posible nada de que esto amenizado esa invitación también ha salido un poquito de los establecimientos un poquito fuera no porque sino parece que no se constreñido sólo al espacio el del local y luego como como comentábamos pues realmente para los los grupos locales pues bueno también es un reto porque bueno hace frío oí para los músicos pero para determinados instrumentos no es lo ideal pero bueno es una es una oportunidad de demostrar su música como suelen además al aire libre siempre que es posible que bueno pues es también interesante desde el punto de vista artístico en este caso

Voz 1439 22:32 sí es una oportunidad como dice artística en el sentido de conocer los diferentes grupos que participan en esta iniciativa con esos veintiún conciertos que se desarrollan en esta nueva edición de La tapa musical pero también es una oportunidad para salirnos de las zonas más habituales de tapeo no las más habituales lógicamente son la calle Laurel y la calle San Juan aquí en la capital riojana pero es están abriendo et Is están imponiendo no muchas otras zonas en Logroño donde ya el tapeo tomar el vermú es algo también habitual

Voz 7 23:05 sí era era otro de los objetivos no hay bueno de hecho empezaremos mañana sábado en en la calle en la calle San Juan en ese enfermo pero a la que nos planteábamos también era pues dará a conocer esas otras rutas gastronómicas que también existen en otras zonas de la ciudad algunas muy instauradas ya en el barrio donde tradicionales pero en otras bueno pues que se han ido creando en nuevas zonas como por ejemplo sea que hablaba de de Cascajos os a las un poquito más nuevas en las que también se ha ido creando probablemente sin darse cuenta os en que seamos todos muy conscientes esa ruta de tapas esto como digo pues nos permite tener ese abanico conocerlo un poco más de cuando lo colocas en un programa como es en este caso en en la etapa musical pues a veces no nos damos hoy pues mira no no sabía yo que por aquí ir permite también a los que no vivimos en esas zonas descubrir las podernos podernos acercar cada año vamos incorporando alguna año como decía pues la última cena aquí en Cascajos

Voz 1439 24:07 bueno pues mañana mañana concejala primera cita Sábado uno de diciembre de una de la tarde a tres en ese horario por la calle San Juan muchísimas gracias concejala

Voz 7 24:18 muchas gracias y esperamos a todos a disfrutándola

Voz 17 24:21 sí

Voz 2 26:42 espacio patrocinado por el Gobierno de La Rioja comunicación para todos

Voz 5 26:51 Isabel vamos en la víspera de la celebración del Día Mundial de Lucha contra el Sida la mayor parte de los actos de sensibilización se están desarrollando durante esta víspera durante este viernes también coincidiendo con esta jornada Salud ha dado a conocer la puesta en marcha de un sistema de alertas en atención primaria para mejorar el diagnóstico precoz de la infección por VIH para hablar de este sistema nos acompañan José Ramón Blanco

Voz 12 27:14 que es médico de enfermedades infecciosas qué tal muy buenos días buenos días Ilie acompaña José Luis Ramón Médico de Familia médica a Atención Primaria qué tal buenos días bueno pues importante todo lo que decía consiguiendo con una enfermedad que yo creo que la gran conquista de estos últimos estudios ha sido convertirla en una patología crónica podemos decir verdad

Voz 5 27:34 es la gran la gran

Voz 1407 27:37 la situación que que hemos conseguido ya esa mortalidad ha ha disminuido enormemente y sobre todo gracias a a los tratamientos que que se pueden utilizar en este tipo de pacientes de la esperanza de vida es prácticamente similar la a pacientes que no que no tienen infección por VIH y que pues ahora mismo la enfermedad y la infección por VIH se considera una patología crónica es una una situación pues pues mucho más agradable en comparación con los años anteriores según la historia que trae esta esta patología

Voz 12 28:06 a pesar de todo ese insistiendo y ese refuerza además cuando llegaron de celebraciones como la de mañana en no bajar la guardia en seguir haciéndose pruebas en cuanto han tenido prácticas de riesgo Ivonne Yeste es un poco el el sistema la novedad que se ha presentado que se ha puesto en marcha el sistema de salud de La Rioja

Voz 26 28:25 no bueno lo que pretendemos de alguna forma es el número de nuevos diagnosis

Voz 1407 28:30 los se mantiene estable desde hace quince

Voz 26 28:33 lo que pretendemos de alguna forma en colaboración con los compañeros de Atención Primaria es identificar a esos pacientes que están infectados y que no lo saben que viene a ser aproximadamente dentro de un veinte y un treinta por ciento y un número muy importante porque son un riesgo para su salud también es una fuente de contagio por otras personas también de esta forma lo que se quiere además es identificar a aquellas personas que pueden tener algunas enfermedades que vemos que pueden estar relacionadas con la infección por VIH de esta forma los compañeros de atención primaria cuando introduce en alguno de los diagnósticos y ella algunos de estos signos síntomas en enfermedades que de alguna forma deben alertar Nos es cuando va a salir una notificación de valorar la realización de la prueba del VIH esto yo creo que es una prueba realmente importante es fundamental la colaboración de los compañeros de Primaria están muy sensibilizados están comprometidos con ERC desaprueba yo creo que esto al final es un beneficio tanto para los pacientes vamos a evitar que se les diagnostique tarde y en algunas situaciones pues es excesivamente tarde benefició también para la sociedad y como tal yo creo que es algo fundamental muy bienvenidas iniciativas de este tipo

Voz 12 29:41 Pablo doctor de una estabilización de casos tengo aquí durante el último año creo que son estos los datos veintitrés nuevos casos de UVI de VIH diciendo han hostigado cuatro nuevos casos de sida en esto más menos se mantiene estable

Voz 26 29:53 sí más o menos es lo que viene ocurriendo todos los años

Voz 1407 29:56 del nacional lo que estamos es en estos tres mil quinientos

Voz 26 29:58 escasos todos los años que esto también es lo que se mantiene estable

Voz 12 30:01 bueno y lógicamente detectar ese altísimo porcentaje que no sabe que ese ser positivo y cómo funciona ese protocolo en Atención Primaria que es lo que se puede hacer para para pasar ese filtro

Voz 1407 30:15 bueno pues más que un protocolo es una ayuda a una colaboración que que hemos conseguido a través del programa informático ahora que que la informática nos utilizarla en en favor de la consulta y a través de bueno pues de un trabajo de de varios meses de varios médicos de familia a varios compañeros de de servicio infecciosas un trabajo en conjunto hemos conseguido que el propio sistema informático cuando como bien decía el doctor Blanco cuando el médico de familia cuando cualquiera de nosotros codifica hemos una enfermedad de las que ya están estipuladas enmarcadas en las guías de práctica clínica en las guías elaboradas por nuestro Ministerio Sanidad cuando algún médico de familia codifica diagnostique para que se entienda mejor alguna de esas enfermedades que están asociadas o más asociadas con VIH que el médico familiares al de una una

Voz 10 31:04 Puerta en la pantalla una

Voz 1407 31:06 recomendando el es solicitar la prueba a ese a ese paciente es únicamente una recomendación el médico utilizará su tu su buen juicio para decidir si hay que solicitarla sin hay que felicitarla el asistente está alerta tienen posibilidad de aceptarlo en ese mismo momento y que te salpique directamente te cree la la solicitud de de VIH siempre hablando con el paciente explicándole que que es eleva a solicitar o atrasar la poner fecha pues no es el momento adecuado por la situación en la que sea pero en un mes quiero que vuelva a este asistente para poder solicitarla en unidades como en dos días en el tiempo que lo que se decida o incluso rechazarla porque ya la tiene pedida de de poco tiempo hay o no interesa o el motivo que que sea creemos que es que no entorpece en llevamos ya unas semanas dotándolo no no entorpece la la consulta es una cosa que salta rápido que no lo único que hace es invitar al médico de familia a poder solicitar está esta esta petición los además

Voz 12 32:13 acotar afinar mucho cuando se va a hacer es otro aprobada no porque imagino que esa notificación al paciente siempre es complicada no por lo menos por la por la incertidumbre que genera

Voz 1407 32:23 estamos intentando es incertidumbre sí que sí que la genera estamos intentando normalizar esa esa petición que no existan tabús que no existan o ir una de las campaña que se está lanzando este años intentar que no existan estigmas que no exista discriminación ni hacia pacientes hace de la patología hace tampoco el las solicitudes de VIH

Voz 27 32:45 y uno de las de

Voz 1407 32:47 las charlas que podía asistir aquí no es porque esté a mi lado sino el doctor Blanco el insistía mucho en si hay que diagnosticar lo cuanto antes mejor que el diagnóstico sea lo más precoz posible en caso de haberlo cuanto antes lo diagnóstico es mejor porque como hemos empezado en revistas era con con que el tratamiento hace que la feminidad consigue que la enfermedad sea crónica no si el diagnósticos más tarde el pronóstico es mucho peor y la situación se se se oscurece enormemente

Voz 12 33:14 lo que pasa que ustedes que están dentro y habrán notado que esos avances médicos tan importantes en referencia al comienzo no han avanzado en consonancia con los avances sociales no sigue siendo una enfermedad que nos asusta muchísimo el nombre y sigue siendo una enfermedad que con una importante dosis de estigma estigmatización ya lo diré si Cinema

Voz 26 33:32 algo sí que sea transmitió un mensaje de que esta es una patología crónica que existen tratamientos y eso de alguna forma también ha hecho que la población en algunas circunstancias se relaje ya baja la guardia este sistema que estamos utilizando que en que ahora en La Rioja viene precedido por lo que son los programas ONUSIDA de noventa noventa noventa no el primer noventa hace referencia a que el noventa por ciento de las personas estén diagnosticadas saben que no haya tantas personas que desconocen su situación el otro noventa haría referencia que estén en tratamiento y el último noventa a que estén con la carga viral indetectable que quiere decir que estamos logrando el éxito a nivel de tratamiento no con esto que lo que vamos a pretender pues lo mismo que pretendemos en diferentes áreas de la medicina es intentar lo que sería el VIH cero que es que no existan nadie que esté infectado y que desconozca esas escasea con lo cual yo creo que bienvenidas estas estas actuaciones

Voz 1407 34:26 y un poquito a tu hagan cuanto todo apreciación es verdad que existe es la estigmatización que es una palabra complicadas de decir a veces pero no sorprende los estudios que hay compañeros de de atención primaria Medicina de Familia que que en colaboración con infecciosa estamos desarrollando una seguir investigaciones una de ellas era para ver qué ha realmente el paciente va a tener tanto problema a que su médico les solicite el élites de de VIH los resultados son sorprendentemente favorables a que el paciente confía en su médico de familia a que entiende que sin médico de familia lo hace lo solicita por su bien y que no va a producir tanto miedo tanto problema tanta situación de discordancia entre el médico de familia y el y el paciente como socialmente Se espera entonces sí que es verdad que hay un aura lo que que que dificulta o qué no crea discriminación hacia hacia la prueba o hacia la enfermedad de VIH pero creo que la sociedad así que está avanzando que lo está asumiendo mucho mejor que esta lo que decía el doctor Blanco conociendo los los avances que bueno nosotros somos muy científicos y me gusta mucho hablar todo con estudios hay estudios realizados en España que diferencia el logrados de discriminación entre dos mil ocho dos mil doce años posteriores y se ve claramente que existen todavía hay discriminación pero que el nivel de aviso enormemente

Voz 12 35:54 bueno lo más importante es que si existe esa infección no va a mejorar lógicamente cuanto antes se diagnostique lo decía establezca ese diagnóstico precoz antes se va a aplicar el tratamiento tratamientos que nos permiten ser optimistas con una calidad de vida bastante alta para estas para estas personas José Ramón Blanco José Luis Ramón muchas gracias por acompañarnos y buenos días muchísimas gracias a vosotros

Voz 25 36:23 gana salud

Voz 2 36:33 espacio patrocinado por el Gobierno de La Rioja comunicación para todos

Voz 3 36:51 eh

Voz 29 36:52 y es

