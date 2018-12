Hoy por Hoy La Rioja (30/11/2018 - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 a Punto Radio Rioja Galindo se vio en Yemen

Voz 2 00:10 no tengo miedo yo lo que tengo ni es un plan

Voz 3 00:17 cree

Voz 2 00:18 que es muy difícil que no no sale ninguna

Voz 3 00:27 no estoy la mar uno mira yo no tengo la piel

Voz 1105 01:13 hay seis minutos no tengo nada con lo último de Alejandro Sanz abrimos esta segunda hora de Hoy por hoy La Rioja en este último día del mes de noviembre

Voz 4 01:29 ah

Voz 3 01:43 pero dormir con ver darme

Voz 1105 01:48 de momento tenemos cielo despejado en toda la comunidad autónoma y temperaturas muy otoñales once grados ahora mismo en Logroño pero enseguida les contaremos como cada viernes con todo detalle lo que dice la previsión meteorológica para el fin de semana también para el arranque de la próxima ya además también en esta segunda hora hablaremos de estrenos de cine que podemos disfrutar ya desde hoy en cines las cañas y una completa agenda de actividades en familia para el fin de semana Yeles avanzó que hoy esa agenda va a tener tintes bastante navideños y es que hay inauguración de alumbrados navideños también la apertura de mercados comienzan a funcionar los belenes en los distintos municipios en fin es parte del atractivo de ese a agenda como decimos para de fin de semana

Voz 3 02:36 claro que no hombre que miedos

Voz 1105 02:58 enseguida vamos con esos contenidos que les hemos avanzado para esta segunda hora pero antes queremos dar un repaso a la actualidad municipal saludamos al portavoz del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño Julián San Martín qué tal buenas tardes bueno porque en el Ayuntamiento sí hablando fundamentalmente de presupuesto estos de enmiendas presentadas por los distintos grupos ciudadanos más concretamente incluso antes de hablar de esas enmiendas que puedan mejorar el proyecto presupuestario lo y quiénes respuestas a varias exigencias que han planteado ya en repetidas ocasiones verdad

Voz 7 03:30 sí claro son seis exigencias que llevamos trabajando mucho tiempo ponen ya años con ellas no yo creo que es algo que la ciudad están demandando y otros lo pusimos a la alcaldesa si quiere sentarse a negociar con los otros presupuestos pues tienen que estar cumplidas estas exigencias es que además son cosas que ya son conocidas que la gente por reiteradas no dicen cuánto había hecho esto todavía no sé qué pues eso yo creo un poco a poco la idea no

Voz 1105 03:58 si le parece cuelgan San Martín podríamos porque sí que se han dicho sí que es cierto pero podríamos recordar cuáles son esas exigencias que plantea Ciudadanos antes de que pensarse cualquier tipo de diálogo presupuestario

Voz 7 04:11 con gusto las comenzó mide la primera es la firma del convenio entre Ayuntamiento y la Junta de Compensación de ramblas para construir un vial que vayan a ellas hasta la calle Juan Carlos I de Lardero es decir tenemos que unir los las ciudades Logroño y Lardero no tiene sentido que esto no esté así no años bueno pues el veintitrés de enero el presidente de Junta de Compensación de dio al concejal de Urbanismo

Voz 8 04:36 un borrador de convenio

Voz 7 04:39 el veintitrés de noviembre once meses más tarde le llamaron los abogados de la Junta conversación diciendo oye podemos hablar de esto sea pues así estamos no se va a firmar lo digo por mí que se firme por eso les estamos dando tiempo a la alcaldesa de firmarlo porque es una obra creo fundamental para la ciudad de Logroño entonces empecé vamos que cualquiera que lo diga diga pero esto no es una idea que decía antes yo te lo sentido

Voz 1105 05:04 yo es que tampoco se ha acercado demasiado a las posturas en todo este tiempo entre la Junta de Compensación y el Ayuntamiento de Logroño

Voz 7 05:09 tampoco es cierto eso es decir porque desde el veintitrés de enero el veintitrés de noviembre que presentan un borrador desde la Junta de de compensación dices

Voz 8 05:17 bueno

Voz 7 05:18 no el Ayuntamiento podría haber negociado si uno pide siete yo solamente estoy discos a dar dos no negociamos sabes llegan cuatro a cinco claro esto es lo que eran hecho yo creo que esto es un poco con la falta de gestión que decimos que están haciendo siempre todo el rato y que paraliza a esa falta de gestión paraliza la ciudad claro estamos viendo

Voz 1105 05:37 esta es una línea roja un además bien bien marcadas en ese en ese calendario de negociaciones

Voz 7 05:43 claro y más plantea los pues hombre en una licitación conjunta de proyecto y obra de la pasarela bueno pues hoy tenemos otra vez para mira eso la pedimos toda la oposición esto estamos en bloque toda la oposición yo creo que es algo importante ellos cayó el por desgracia eh empresa parece que lo cumplió no el proyecto que tenían bueno pues el proyecto yo obra dentro del proyecto se pueda hacer perfectamente o que se puede hacer varias alternativas bueno pues hemos hablado le dejamos el guante encima de la mesa al equipo gobierno lo recogió en el otro día nos plantea una enmienda a este pleno Se la modificado Montse la dijimos así estamos cómodos toda la oposición estábamos de acuerdo de ahí salen hablando en empresas diciendo que esto es algo suyo y que se va a hacer lo que ellos quieren pues es decir el diálogo que están hablando no bueno pero ésta podría ser mal es decir de las seis líneas si si este mediodía en el pleno sale adelante bueno pues es lícito no conjuntamente o proyecto yo obra bueno pues que es que es un tema de seguridad de un barrio de Los Lirios seguridad en los niños y las personas que pasan por la LO veinte bueno pues adelante una la siguiente yo tuvimos una reunión de la Mesa del del de ruido y nosotros planteamos una de las enmiendas a las exigencias planteábamos que dentro de terrazas que hemos trabajado mucho y muy bien pues la Federación de Hosteleros CERMI sólo grupos municipal en los funcionarios que incluye éramos las conclusiones del informe este el mapa estratégico de o de ocio de ruido de ocio y ayer el concejal delegado de Medio Ambiente dijo que no que primero hablabas de terrazas y lo voy a deberíamos a ver qué hacemos con con sea vías zonas acústicamente saturadas o no yo me estos tres veces yo creo que hay que incluir las zonas saturadas porque a lo mejor en la ordenanza terrazas hay que hacer una mención especial tenemos que hacer algo especial pero esas zonas saturadas no yo lo entendemos así todo el mundo ellos no

Voz 8 07:46 pues eso tampoco está cumplida

Voz 7 07:49 todas las obras de remodelación del Paseo cien Tiendas no no de remodelación es decir nosotros lo que pedimos es que hubiera mobiliario urbano Whoopi cómo se llama

Voz 1105 07:58 si quiere ir nominación que sea identificativa

Voz 7 08:00 tú entiendas esto es una enmienda del año pasado dos mil dieciocho pues esto entendemos que tiene que ser bueno un concurso de ideas con el Colegio de Arquitectos mira con los que está estudiando diseño por ejemplo en él si les dije no buena que debajo identificativo de Logroño bueno pues nos han presentado porque lo han trabajado esta última semana un corte y pega un corte y pega te dices no esto lo van a licitar ahora el año entero están la falta de planificación la falta de gestión que no están haciendo las cosas porque no quieren hacer las cosas habrá que seguir porque no tiene cosas luego yo no voy a pasar porque de repente hablan un corta y pega de célula que han cogido unos unos sabes unos bancos Boné estos que no que no que tiene sede identificativo de Logroño del Paseo cien Tiendas y cada uno que cuando vaya allí digan los comerciantes nos gusta cuando uno de Logroño vaya pasando ahí digan estoy una zona especial de Logroño común un centro comercial abierto hay claro es que esto pues sino trabajan en este momento pues mira mira pues dejarlo ir dan paso los siguientes apertura de CR del Centro Cultural Rioja

Voz 8 09:07 enero dos mil diecinueve

Voz 7 09:09 todavía en alguno puede pensar viste escuchando todavía estamos dando es que no se abre pues no se va a abrir en enero se fabricó muy pronto a finales de dos mil diecinueve

Voz 8 09:19 cuántos años ha tardado hombre yo creo que lo sé

Voz 7 09:24 para hacer unas obras de un arreglo de la cubierta no si no recuerdo mal esto dosis de memoria peligro una una reforma de la cubierta que he tenido con el botellas pero si yo creo que esto es más serio no es decir nosotros queremos que el CR sea el motor económico esto turístico de Logroño desde el centro del casco antiguo para revitalizar el casco antiguo pero fue el motor de Logroño económico turístico y luego la única que parece que va a cumplir en condiciones con la pasado los lirios de exposición pública del plan de viabilidad del mercado San Blas es decir están hablando de criminales con empresas pues yo creo que a los a los dineros a las personas en los autónomos el trabajo del mercado San Blas no pueden decir perfectamente oye cómo va esto mira así vamos adelante venga esto está bien tenemos contamos con vosotros yo creo que es que es muy claro tenemos que contar con la gente para poder hacer política

Voz 1105 10:19 sí eso eso sí que el día a día

Voz 7 10:21 bueno pues éste lo que único pedíamos una exposición pública de lo que está trabajando el Ayuntamiento que la gente tiene que saber las cosas claro que sí

Voz 1105 10:28 Julián San Martín son exigencias muy concretas que tan poco lo a interpretaciones sua cumplimientos a medias usted

Voz 7 10:34 claro que sí que estoy muy básico que estamos hablándolo no no que es un ocurrencias en un que es que lo está pidiendo la ciudad de los logroñeses y nosotros lo hemos recogido porque estamos detrás de ello hace mucho tiempo porque nosotros estamos

Voz 1105 10:48 pues mejor en una ciudad lo que sí bueno pues pendiente un debate presupuestario que suponemos será la semana que viene como Delta hablemos suponemos que sea una que hayan eh

Voz 7 10:58 está en el tejado de la alcaldesa y no ser los presupuestos el fracaso todo el mundo tiene que saber que es de la alcaldesa Cuca Gamarra porque esto es así porque ella es la responsable de sacarlos adelante que negocie con el PSOE que negocie con los presupuestos también

Voz 1105 11:14 Julián San Martín portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes

Voz 7 11:20 buenas tardes

Voz 1322 11:21 Radio Rioja Cadena Ser y Radio en Onda mi hija

Voz 9 11:29 en Ramón Óptica cumplimos cuarenta queremos agradecer vuestra fidelidad con una selección de monturas sin cargo por la compra de los le hace una gafas completa y paga sólo los le cita cuarenta años innovando para conseguir que la vida se vea y escuche mejor Ramón Óptica San Antón dos Logroño seguro que nos vemos

Voz 10 11:56 no no diferentes planes nacionales como internacionales con diferentes harinas masa de este cultivo es pel maíz centeno más de treinta variedades diferentes o Arguiñano en la avenida de la Paz setenta y dos Logroño no Arguiñano punto com pan tradicional que se disfruta con los cinco sentidos

Voz 11 12:22 a lo mejor en salud a su alcance acusa abre oficina en Logroño en Avenida República Argentina quince con los seguros de salud de acusa acceda a las máximas coberturas médicas en el mejor hospital privado de España según estudio Merco la Clínica Universidad de Navarra informa S de nuestras ofertas de contratación en acusa a punto es o en el nueve cuatro uno veintitrés cero cinco cero seis e incluye a sus hijos gratis

Voz 1322 12:48 elige saltar con la mejor música internacional o con las olas practicar tu swing rodeado de naturaleza o disfrutar de un exquisito arroz rodeado de buena gente elige perderte en playas vírgenes o en pueblos con encanto elige sumergirse en aguas cristalinas en nuestra cultura milenaria elegir todo está el mejor plan elige el plan

Voz 12 13:12 Castellón Mediterráneo Patronato Provincial de Turismo

Voz 13 13:19 sí

Voz 14 13:20 a Cadena SER Tour ratio en onda media

Voz 15 13:23 EFE

Voz 16 13:39 el cien

Voz 1105 13:49 bueno puede ser una información del tiempo un viernes más eh José Calvo qué tal cómo estás buenas tardes bueno estaré Jorge ya nos hemos informado durante toda la semana una semana por cierto bastante

Voz 17 13:57 de normalita no bastante variable otoñal hasta variable si empezábamos el lunes con el paso de un frente que dejó incluso nieve otra vez en en las cimas de las montañas además en cuotas te voy a decir relativamente bajas pero en torno a los mil cuatrocientos mil quinientos D pues vino algo mejoró algo y ayer paso un frente por la por la tarde noche dejó entre dos o tres litros mientras pues hemos visto mucha nubosidad de tipo alto ha estado muy interesante los cielos con amaneceres y atardeceres espectaculares asociados a esta nubosidad de tipo alto

Voz 1105 14:31 y es que tenemos una borrasca muy profunda anhela

Voz 17 14:33 el cántico generando oferentes pero sobre la península tenemos altas presiones y cuando llegan estos frentes pues se deshacen y apenas llega nubosidad a excepción de ese frente que nos ha pasado ayer por la tarde ahí esta madrugada

Voz 1105 14:47 no sé que dio fue esta semana creo que el lunes lunes martes había un doble arco iris en la Unión precioso yo sé que en su día me explica este porque se producía ese doble arcoiris pero no

Voz 17 14:56 pues sí es cuestión de reflexión reflexión y refracción de la luz de las gotas de agua lo que lo que más e intensidad el puse ese precisamente en el color el color efectivamente que había este me parece que es buen lunes ya se veía con muchísima intensidad siete contaba que viene dada por el tamaño de la es gotas que cuando las gotas son muy son muy grandes son muy gordas pues entonces la intensidad es es muy alta cuando son más pequeñitas porque es más tenue y después lo que te da otra curiosidad de la arcoíris secundario es que los colores están invertidos los rojos estaban Ampo por fuera y en el primario están por dentro pero no lo exige

Voz 1105 15:37 también olvidarlo pero verdad es que el espectáculo era realmente bonito bueno y este fin de semana que tenemos por delante porque estamos encantados con los cielos despejados de los que estamos disfrutando hasta ahora por lo menos las temperaturas no está mal tenemos once grados en Logroño

Voz 17 15:49 a partir de decir qué va a ocurrir pero es también las temperaturas es también y lo van a estar efectivamente como te decía tras el paso de esa vaguada de aire frío en capas altas que trajo el Frente de ayer por la noche y esta madrugada los cielos se despejan se quedan con intervalos de nubes y claros algo más de nubosidad en zonas de montaña pero la tendencia de todo el fin de semana va a ser a que se mantenga la estabilidad hay aire cálido y estable en capas altas hay altas presiones en superficie así que lo que vamos a ver es pues el intervalos de nubes y claros algunas nubes altas quizá mañana estoy un poquito más enmarañado en el cielo pero sin más con vientos del oeste noroeste que no son vientos fríos son vientos templados atlánticos y con temperaturas que van a irán en ascenso tales es así que el domingo pues se pueden superar los dieciséis grados en el valle sea que casi de otoño pero de principios no no de de de invierno ya además lo comenzamos el invierno meteorológico comienza hoy el día uno de diciembre aunque el astronómico lo hará dentro de unas semanas así que el invierno

Voz 1105 16:54 paradójico lo vamos a cuando ha

Voz 17 16:56 comenzar con buen tiempo con estabilidad con temperaturas

Voz 1105 16:59 estás para la época bueno bosque bien esto ya decías que el sábado puede que un poquito más revuelto pero tampoco demasiado hoy y el domingo casi un día primaveral practica sillas

Voz 17 17:07 José miramos

Voz 1105 17:07 un poquito más allá han tenido más que nada porque la semana que viene un puente muy suculento imagino que muchos riojanos lo van a disfrutar que podemos contar podemos contar algo sobre lo que lo que vamos a tener ese puente en el arranque de semana durante el puente

Voz 17 17:18 pues sí la verdad es que ya los los modelos empiezan a estar de acuerdo y apuntar una situación de altas presiones de de además duraderas quizá lo mejor el final del puente todavía no se ve tan claro pero desde luego el comienzo del del puente lo vamos a hacer con estabilidad con anticiclón con aire cálido en capas altas así que bueno tiempo lo que pasa es que el anticiclón invernal en zonas del valle del Ebro ya se asocia a nieblas así que tendremos que estar un poquito pendientes de ellas pero desde luego donde no aparezcan las temperaturas van a ser incluso te diría que altas en zonas de montaña las temperaturas serán altas de ellos eso es probable que este puente veamos fotos de o noticias del Telediario de gente bañándose en el Mediterráneo porque ya te digo que es espera anticiclón y temperaturas altas para la época

Voz 1105 18:04 esquiadores que sigan guardando las botas no

Voz 17 18:07 esquiadores pues las estaciones algunas del Pirineo abren este fin de semana otras van a abrir de cara al puente eh el problema está en que a lo mejor este fin de semana puede caer alguna gota pero de lluvia pero si se mantiene la nieve que hay yo creo que que se podrá esquiar sin problemas con un poquito cañón con temperaturas buenas pero estamos en diciembre y el sol de diciembre pues tampoco es muy demoledores peor la lluvia que sólo se ve que pueda caer este fin de semana pero en poca cantidad Si con lo que hay es con lo que es esquiar al puente

Voz 1105 18:37 dejemos este fin de semana José alguna sugerencia

Voz 17 18:40 pues desde luego con este buen tiempo ya sabes que te voy a decir que siempre ha montaña Almonte a los Valle a hacer algo al aire libre bueno siempre es buena idea

Voz 1105 18:49 el viernes cuando hablamos José muchas gracias hasta la semana de ahí suena que viene

Voz 16 18:55 les

Voz 18 19:00 en Radio Rioja Cadena SER emisora decana de La Rioja radio en onda media

Voz 15 19:06 el FMI

Voz 19 19:08 el Parlamento de La Rioja celebra su treinta aniversario en el antiguo Convento de la Merced con una exposición conmemorativa la que todos los riojanos están invitados si quieres visitar La o participar en las actividades paralelas informa T en el teléfono novecientos cuarenta y uno doscientos ochenta y siete setecientos veinte ocho o en la página web tres W punto Parlamento guión medio La Rioja punto o RG todos somos Parlamento

Voz 20 19:35 a usted le da miedo el dentista peor ya visitaron especialista centro de tan Gurpegui porque sus dientes necesitan especialista

Voz 1322 19:45 Panadería Fuente dulces navideños hechos como en casa

Voz 21 19:49 Gere lanchas polvorones turrones la Navidad más dulce con la mejor y más fresca materia prima Panadería Fuente arte pastelero y para terminar las fiestas disfruta con nuestro roscón de Reyes Panadería Fuente Duquesa de la Victoria sesenta John Logroño dulces como si vieran esto

Voz 11 20:09 sabes por qué acusa pone a su alcance lo mejor en salud porque ningún otro seguro le va a garantizar las coberturas que sus pólizas ofrecen en Clínica Universidad de Navarra además de contar con un extenso cuadro médico nacional ahora con oficina en Logroño en Avenida República Argentina quince

Voz 1105 20:25 Letizia ese de las mejores ofertas de contratación

Voz 11 20:27 incluye a sus hijos gratis condiciones en el nueve cuatro uno veintitrés cero cinco cero seis

Voz 22 20:33 tú eres los comerciantes del Mercado San Blas Plaza de Abastos de Logroño regalan ocho mil doscientos euros en vales de compra hasta el treinta de noviembre con tus compras recibirá su boleto Bush

Voz 1322 20:45 a los vales de compra de diez euros tus compras en la plaza de Abastos tienen premio venga a visitarnos colabora la Cámara de Comercio de La Rioja

Voz 23 20:56 dio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 25 21:09 buenos días príncipe gitano y cada día voy yo

Voz 3 21:22 la vida es como una caja B con lo que te voy a tocar con que tenemos un problema

Voz 26 21:40 está considerada como la parte contratante de la primera parte

Voz 1105 22:01 bueno pues como cada viernes hablamos de cine y lo hacemos en compañía de Sandra Martínez gerente de Cines Las Cañas qué tal Sandra buenas tardes buenas tardes ibais Iriarte espectadora buenas tardes buenas tardes que además has visto esta semana la pues los retos que te habíamos propuesto incluida Súper López más tibetanos es todo muy bien hay número uno e no era un hombre bueno que tenemos hoy además tres estrenos verdad en cartelera

Voz 27 22:23 tres estrenos un poquito de todo un thriller tenemos animación por supuesto para los más pequeños una de terror

Voz 1105 22:29 así todavía no se ha producido la avalancha de películas navideñas

Voz 27 22:32 no no van poquito a poco yo creo deban si para para que no sabemos por qué

Voz 1105 22:37 tiempo tendremos de hablar de ellas pero antes como siempre lo que hemos visto durante la semana empezamos por ahí directamente con super López

Voz 28 22:43 pues vamos a entrar con sobre que tal cuéntanos bueno

Voz 29 22:47 pero lo que tengo que decir que hacía tiempo que no veía el cine tan plagado de gente entonces

Voz 1105 22:51 no pero sí que la gente

Voz 29 22:54 necesita reírse de la gente busca buscar risa busca pasar se pasa un rato agradable ir ver si decir estaba vamos supongo me lo puedes corroborar porque digamos que estaba Pétain PETA Aíto como dicen ahora a ver a mí la película no me entusiasmó excesivamente es verdad y te tengo que decir Jorge que la gente se reía en muchas ocasiones a mandíbula batiente pero a mí lo que más me ha divertido de la película es ver a Súper López de bebé con el vi con el bigote eso sí que era extranjera por parte de llamarle cortaban el bigote y les volvía a crecer era como como lo de la brotaron choques echaban antes pal pelo pero bueno luego la peli me parece un poco caspa ya de entrada la una de las protagonistas porque bueno ya comentamos el otro día que es una película de Javier Caldera que actúa Dani Rovira Alexandra Jiménez Maribel Verdú Maribel Verdú que está de la la súper reina del planeta China con él yo teníamos animales que citó

Voz 28 23:54 yo me he reído excesivamente

Voz 29 23:57 pero bueno es una especie de de Pelli que a mí me parece un poco surrealista de hecho una de la la otra protagonista Alexandra Jiménez dice bueno cómo es posible que un héroe caiga en España un un Superman de estos caiga en España tenían el gen de Estados Unidos entonces un poco bueno pues la el reírnos de nosotros mismos muy muy surrealista muy de de humor que me recordaba mi un poco blanda las películas aquellas la que a mí especialmente tampoco me hacían nunca me ha hecho mucha gracia el humor este tipo de humor pero bueno mira hay también que al bebé con bigote

Voz 1105 24:37 Marisa puede tener algo no no lo he visto sobre el tráiler pero me recuerdan un poquito así por la estética con el milagro de P Tinto

Voz 29 24:42 no no no no es que me gusto me lo pasé bomba en la película esa de de Pinto me me divirtió mezclas de Freser me me me gustan porque van más allá de lo que es la la parodia

Voz 28 24:57 poco cutre lux como dijiste de Mortadelo y Filemón no un poco también sí sí bueno es que este este es esto no es el de Mortadelo de Caldera Anacleto agente secreto y estaba malo y Monrollor ellos no no estamos llamando a claro

Voz 29 25:11 te iba a decir a mí me gustó más me ha gustado más que está otra cosa que me ha encantado el traje que le hace su mamá porque el traje de súper lo pues se lo se lo corta su mamá Enrique da un poquito como como así como de Fantozzi para mí es una cosa de de funk una Fantozzi nada que bueno que que efectivamente la gente se ha reído bastante pero no me operé acusó a la española de los años setenta es sí claro eso es está basada en un cómic de la época que la verdad a mi no me suena excesivamente pero sí más desgracias si ya digamos de alguna manera puede ser indulgente

Voz 28 25:49 irrumpieron en no

Voz 29 25:50 por Dani Rovira está como muy triste es que no se les meten también partes así como amorosas tiernas que lo desguazado un poco pero bueno es muy buen actor

Voz 1105 26:01 que a ti no te dice muchas gracias a toda la gente de alrededor arraigado

Voz 28 26:04 montón enhorabuena la verdad es que me he estado leyendo si yo la gente la verdad es que la gente que que estaba que que bueno que estaba entretenida que gracioso hay que va habían pasado un buen rato que hace de lo que se trata no yo no creo que tenga otra otra aspiración esta película más Adela Ros se ha guardado por si no había muchos no

Voz 29 26:24 los amantes del género de los que yo porque me has

Voz 28 26:28 bueno como he visto

Voz 1105 26:30 otro se va al otro extremo no lo ha visto al otro extremo

Voz 28 26:32 la noche de doce años de Álvaro Branco

Voz 29 26:35 a ver de un orujo una película uruguaya que bueno pues es en la dictadura militar de en en Uruguay del año setenta y tres tres la historia de tres presos uno de ellos es un Pepe Mújica que luego fue el presidente de Uruguay ídolos y Mauricio Rosen Co hay Eleuterio Fernández Huidobro que luego fue Éste fue ministro y el otro ha sido pues un un intelectual y importante en Uruguay Yes en aquella época de la guerrilla Tupac Mara como cogen a estos personajes y los tienen doce años en distintas cárceles del país es una película sobrecogedora que además está narrada exclusivamente desde el punto de vista de la supervivencia a mí me ha sorprendido porque el el tema político practican se intuye igual lo que da haber queda claro pero no se centra excesivamente en esa parte más políticas sino que es el drama humano de unos personajes encerrados en distintas prisiones es la es la aislamiento los pensamientos de cada uno es una película pues me parece que es muy muy interesante muy dura y donde bueno hacen un trabajo Antonio de la Torre hace un trabajo impresionante está muy bien chico Darín también pero es que Antonio de la Torre encima hace osa accede uruguayo oye queda fenomenal porque mira que nos cuesta a los españoles y dar los acentos no hacer estupendo además es un es un personaje que también además sufre mucho y tiene bueno pues hay momentos de desquicia hilos lo haces tú efectivamente quizá lo que menos me gusta de la películas la última parte que hace ya un poco como excesiva poco más más larga tienen menos menos ritmo y luego los flash back no no están excesivamente bien logrado tiene momentos incluso de de humor aunque parezca duro pero Carolyn en esos doce años pues pasa de todo y es una película que me han me ha parecido muy muy interesante estaba es una película volcada pues en un relato de supervivencia dura pero pero muy buena

Voz 28 28:37 es que dos películas que necesito un entrenamiento aspecto es tres veces pero si lo normal es que es muy duro muy duro si había gente viendo la película sí sí sí sí

Voz 29 28:52 entonces bueno ahí no puedo decir que se riegan pero la gente con interés vamos

Voz 8 28:58 es muy buena muy buena a mí me encanta Javier para Torres

Voz 28 29:05 Antonio no actores montonera la torre Chino Darín ni Alfonso Ford que también hace un buen papel vamos con los estrenos no no no

Voz 15 29:17 ya por la noche europea

Voz 28 29:20 la vida bueno empezamos

Voz 3 29:35 lo maravilloso que vivía el cascarrabias que te puedas imaginar qué es eso

Voz 13 30:23 aquel mate otra vez

Voz 3 30:31 la alcaldesa durante toda mi vida la Navidad no hecho más que marcarme la existencia lo que pueda convertirá en Santa Clara para él puede repartir los regalos en una noche

Voz 13 30:54 que tiene Santa que no tenga yo

Voz 8 30:57 ahí traspasaba esto bueno pues esto es él

Voz 27 31:01 bueno pues la apuesta navideña para los más pequeños que esta película animaciones una adaptación del cuento infantil del año cincuenta y siete que que fue como el robo la Navidad que fue escrito por el autor más conocido como el doctor seus y bueno pues que se ha convertido en una en un clásico para para estar en estas fechas próximas bueno pues se cuenta la historia de un cínico cascarrabias que se propone robar la Navidad hasta que el desbordante espíritu navideño de una niña pues la hace cambiar de opinión bueno pues en principio a priori pues divertida y enternecedora también eh bueno pues se trata de una historia universal sobre el espíritu de las fiestas y bueno ahí el poder sobre todo el optimismo así que bueno en la voz original está Camper eh Campbell hizo en

Voz 28 31:53 en España el actor que ha doblado al personaje es bueno y el doctor seus este que parece la una clínica apodo lógica todo puede ser director

Voz 1105 32:07 bueno Klein animación y ambiente navideño en estas fechas previas segundo estrenado

Voz 34 32:17 bueno

Voz 35 32:23 que nos ha ocurrido que lo normal ahora

Voz 27 32:26 no se considera excepcional

Voz 30 32:32 cuando

Voz 15 32:33 Kyle

Voz 37 32:39 el punto donde la gente está aquí volvemos la vista hacia otro lado

Voz 3 32:49 ojos que no ven corazón que no siente

Voz 12 33:06 estamos solas robaron mucho dinero y ahora quiere que lo devolvemos nuestra mayor ventaja es ser quiénes somos

Voz 38 33:21 por qué porque nadie cree que tengamos pelotas para hacer esto

Voz 39 33:30 Nos convertimos cuando caemos en la desesperación

Voz 40 33:36 si esto acaba saliendo mal quiere hijos sepan que no me quedé de brazos cruzados en esta ciudad que es la paz

Voz 1105 34:09 bueno esto es viudas cuéntanos

Voz 27 34:11 pues es la última película del director estigma Queen que conocido sobre todo por doce años de esclavitud que regresa con esta adaptación de una miniserie británica las exclusivamente adaptaciones au practicante todas las películas son adaptaciones de de de libros en esta en este caso de una miniserie británica del año ochenta y tres y bueno pues la un poco la historia es de cuatro mujeres con muy poco en común que se ven en una situación complicada por la deuda heredada por las actividades criminales de sus difuntos María maridos y entonces estas cuatro mujeres pues se deciden tomar las riendas y llevar a cabo un el Pla el último plan que tenían previsto ellos bueno pues está ahí están como protagonista las Viola Davis Elizabeth de Vicky Michelle Rodríguez hizo vivo en la parte masculina y y Colin Farrell Liam Neeson Robert Duvall Jon Hamm

Voz 1105 35:12 bueno

Voz 27 35:13 tiene buena pinta un thriller que a priori tiene bueno

Voz 29 35:17 promete porque está estamos pido está le sigue yo

Voz 1105 35:22 teníamos un tercer estreno guarda cadáver

Voz 42 35:25 ah

Voz 13 35:29 este trabajo lo expone

Voz 43 35:34 porque los únicos compañeros

Voz 13 35:35 con calambres

Voz 30 35:39 sí sí que lo estoy

Voz 43 35:46 el equipo eres la clara

Voz 13 35:52 te trae tres

Voz 2 35:56 su familia le estaba practicando exorcismos o algo parecido

Voz 44 36:08 bueno no

Voz 3 36:10 así que murió de repente

Voz 13 36:18 ya estaba es lo que dice si un exorcismo queda incompleto hay mal busca otro receptor

Voz 45 36:27 claro que cuando te mueves te mueves Fin de la Historia

Voz 13 36:31 te ves capaz entonces

Voz 12 36:40 sí

Voz 45 36:45 cuando cuando te tienes que centrarte

Voz 3 37:00 hemos

Voz 8 37:03 está un poquito de miedo Sandra

Voz 27 37:05 poquito bastante serio en su en su versión original la han titulado como la posesión de Hannah Grey

Voz 28 37:17 me niego bueno está dirigida por un holandés

Voz 27 37:22 de Erik Eric Van pro gen y como no está basada en un libreto guionista de la serie Scream y bueno la historia pues comienza con un mono con un exorcismo que se descontroló por completo y se cobra la vida de un adolescente y años después pues hay una policía que bueno que sale vuelve al trabajo de tratamiento después de estar en tratamiento y bueno pues en el turno de noche una noche y bueno pues te recibe un cuerpo horriblemente desfigurado empieza a un poco pues y visión a sufrir ella misma pues visiones horripilantes y bueno pues me parece que este cadáver está poseído por esa chica que en su día

Voz 28 38:10 de aquella a todos butaca niego bueno hay alguna escena también parecía como la del exorcista no

Voz 29 38:24 para la Fiscalía vi casi me muero bueno vi poco porque estuve todo el rato con los ojos cerrados

Voz 1105 38:31 bueno tenemos un poquito de todo tenemos animación cuando tenemos el thriller no con viuda y tenemos esta terror con cadáver pues todo lo que venimos arrastrando un velo muy completo y estrenos que seguirán llegando estas fechas externos no

Voz 27 38:43 sí sí irán poquito a poco sí si sólo recordar que es el los últimos días para conseguir el ticket que tenemos para venir al cine por cuatro euros por compras en en Carrefour y eso pues para venía hacia durante cuatro por cuatro euros hasta el dos de diciembre

Voz 1105 39:02 dos de diciembre queda poquita ya

Voz 27 39:04 no perdona veintitrés se pueden conseguir

Voz 28 39:06 ah vale hasta el veintitrés para canjearlo Sandra Marisa muchas gracias hasta el viernes que ve muy bien hasta luego

Voz 46 39:13 no

Voz 23 39:31 dio Rioja emisora decana de la Rioja Onda Media el frecuencia modulada

Voz 31 39:41 sí yo buscó la manera de pasarlo bien

Voz 47 39:51 T

Voz 31 39:53 el Viver acaso bien un rato hasta que su vida de

Voz 3 40:09 la gente infantil en la Cadena SER de La Rioja

Voz 28 40:16 como cada viernes les proponemos planes para pasarlo bien durante el fin de semana los lo posibilita

Voz 1105 40:21 la agenda infantil del balcón de Matteo María Matute que tal cómo estás muy buenas tardes muy bien aquí estamos con una actividad para este fin de semana además va cambiando un poquito el paisaje de las ciudades estoy empieza a oler un poquito de Navidad tanquetas

Voz 15 40:33 es que te amamos de espíritu navideño

Voz 28 40:36 greens

Voz 15 40:39 vaya vaya esto que te voy a traer hoy no te va a gustar nada eh

Voz 1105 40:43 pero no pero ya sé que hay muchas ciudades cambia la fisonomía ya empieza la democracia navideña vamos a provocado ambiente no te parece bien Dani

Voz 15 40:52 vale

Voz 50 41:07 mi

Voz 28 42:06 bueno ya tenemos el ambiente navideño si si ya estábamos aquí cantando bueno pues sí porque esta tarde ya por fin para esto es amantes de la Navidad centros cuáles yo me incluyo Si bueno pues tenemos ya el encendido de las luces que recordar un poquito

Voz 15 42:24 pues va a ser a las seis de la tarde el año pasado se hizo en sábado aquí era novedad este año se vuelve a recuperar ese encendido de los viernes nada más salir del cole y los niños pueden ir allí a las seis de la tarde la Concha del Espolón bueno podremos disfrutar de ese encendido de las luces de Navidad de villancicos porque también los niños de la Escuela Municipal de Música varios niños representantes de hace en fin bueno hay hay ambiente ello hay hay animación y ahí tenemos la primera cita que nos da la bienvenida a la Navidad

Voz 1105 42:53 claro es que mañana ya es diciembre sino

Voz 15 42:56 mañana ya es diciendo uno de diciembre sí bueno en encendidos a se ha adelantado a noviembre no este año pero pero si lo que habrá que esperar un poquito más es ver el belén en Navidad es que todavía no había fecha concreta no para hacia mediados decía a mediados de diciembre

Voz 1105 43:11 catorce días

Voz 15 43:14 en ese famoso árbol no que la volcó Nico de dieciocho metros con dos puertas de salida bueno oye la verdad es que pinta bien no pintaba bien

Voz 1105 43:23 les LED montón yo creo

Voz 15 43:26 era una broma que teníamos entre nosotros pero yo creo que habrá que entrar con con gafas de sol al árbol de Navidad bueno para eso habrá que esperar un poquito más todavía la fecha no está cerrada pero lo que sí que tenemos ya son las luces desde esta tarde

Voz 1105 43:39 bueno esto en Logroño porque ahora hay vida también salpica al resto de ciudades de municipios supuesto tenemos un par de referencias

Voz 15 43:45 Calahorra también ese de encendido esta tarde está es a las diez a las iba a decir a las diecinueve horas vamos a a las siete de la tarde se defendió en Calahorra pero por qué traemos también a Calahorra porque durante todo el fin de semana sábado y domingo van a tener un mercado de Navidad que ya llevan siete años haciéndolo y es una delicia es una delicia a dar una vueltita por esos puestos hay veintiséis puestos este año pues puestecito donde poder comprar desde las flores de Pascua los pinos eh belenes pequeñitos en fin todo adorno navideño es el típico mercado de Navidad pues ahí puesto en la plaza del Raso de Calahorra ir y no sólo eso sino que también durante todo el fin de semana va a haber animación pues para niños va a haber hinchables va a haber una pista de esquí una simulación no para para poder esquiar van a pasear por ahí los pajes de los Reyes Magos va a haber diferentes talleres de manualidades que va a haber muy mucha mentira yo oí y un tren también que va a recorrer toda la Ciudad de Calahorra así que ahí tenemos otra cita a Navidad

Voz 1105 44:47 sí bueno y una más que también dejará que también es un clásico porque también ya empezamos con fechas de belenes podemos adquirirlas figuritas los pequeños Belenes en lo de Calahorra podemos disfrutar de uno a lo grande y si éste es muy bonito

Voz 15 45:00 pues bueno muy bonito el Bd mecánico de Sorzano y y la verdad es que es son seiscientas figuras las que tienen movimiento con juegos de luces de de agua de sonidos en fin está abierto todo el año eso sí que hay que decir lo que no es necesario este domingo pero sí que es cierto que es la fecha pues culmen no para para visitarlo y habrá que armas un poquito de paciencia porque hay Pilas sede este domingo pero bueno en Sorzano también va a haber otras actividades para poder pasar el rato la mañana del domingo porque que Ivana a organizar también en en el frontón polideportivo municipal cerrado pues su mercado de Navidad con puestos también dónde comprar todo este tipo de cosas que mencionábamos antes donde también bueno pues tomarte un caldito caliente que entra hay apetece no con estos fríos paseos en calesa para los niños exhibición de juegos tradicionales bueno pues una una mañana de domingo diferente y por supuesto esa visita al belén que merece y mucho la pena

Voz 1105 45:59 bueno pues la Navidad que ya está aquí lo vamos a empezar a ver en sólo unas horas tienes la invadir ya directamente las ciudades con las Cruces con los árboles con los belenes sí sí sí sí

Voz 15 46:09 bueno yo no sé mi casa todavía hasta el puente de diciembre no llega la Navidad es como la la la fecha no de pero bueno las ciudades cada vez sí que es cierto y por supuesto los comercios que se adelantan más y más y más desde noviembre tenemos turrones desde que termina Halloween pues no

Voz 1105 46:26 en La Rioja vamos a dejarla en Navidad vamos a trasladarnos un poquito verdad a ver si esta música nos transporta

Voz 28 47:05 la India no está muy bien vamos a hablar aquí de referencias de películas verdad con Slumdog Millionaire ese no sé si he dicho bien sí

Voz 15 47:15 bueno pues sí por traemos esta música no no tenemos actuación de Bollywood ni nada parecido pero lo que tenemos es una actuación de magia eh lo que promete transportarnos a ese ambiente mágico valga la redundancia de la India es una actuación para público familiar a cargo de Iurgi ilusionista un mago que viene desde Pamplona este fines en este sábado perdón al azar a Gonzalo de Berceo a las seis y media de la tarde esa es la primera cita íbamos a ir con porque este fin de semana viene completito eh viene cargaditos oí cada vez más se cuando a medida que se iban acercando estas fechas de vacaciones cada vez parece que hay más animación y

Voz 1105 47:55 has hablado hoy de la India que estoy imaginando las serpientes sabiendo de la fiestas supongo ahora nos atiende

Voz 15 47:59 yo creo que yo creo que no pero como es una actuación yo he podido ver únicamente un vídeo no ser yo no he visto todavía en directo así que pero bueno en cualquier caso es para niños a partir de cuatro años con lo cual es mucho miedo no no va a dar idea de la magia de la India Nos vamos algo más cercano y más propio autóctono como son los talleres de La Grajera que siempre los traemos aquí pero porque bueno la verdad es que es Un buen también un pase al aire libre siempre cuando el tiempo lo permita como decíamos el otro día La Grajera ahora también están muy bonita ahí está para verla y para completarla con estos talleres que hacen en el aula didáctica el de este fin de semana sábado y domingo se iban a dedicar a los cinco sentidos lo que nos proponen son juegos de pistas actividades pruebas gincana para poner a prueba nuestros cinco sentidos relacionados con el bosque de La Grajera

Voz 1105 48:55 para que nadie es más o menos están estés está en concreto

Voz 15 48:57 estos para público familiar con lo cual cada uno que decida no vas a llevar a un bebé de seis meses de bien os sí o si no no está cerrada y además son talleres gratuitos entra libre no hay no es necesario reservar eso sí ahora han puesto turnos para agilizar un poquito la cosa ahí para para

Voz 29 49:14 a organizarlo entonces es a las once

Voz 15 49:17 las doce y media sábado domingo una horita de dura

Voz 1105 49:20 es una oportunidad para disfrutar de ese encuentro familiar y para ser más conscientes de nuestros cinco sentidos en un paisaje puso esto

Voz 15 49:28 tenemos en tu mecido se muchas veces vamos

Voz 1105 49:30 ahí pues vamos a despertarlos bueno vamos a terminar con otra actividad que está también muy consolidada verdad

Voz 15 49:37 dieciséis años dieciséis años casi nada estamos hablando el Maratón de Cuentos a favor de Médicos Mundi y bueno la verdad es que es una actividad que que siempre se hacen estas fechas no en las fechas próximas a a la Navidad este años adelantado un poquito es verdad porque casi siempre se hace ya en plenas Navidades pero bueno vamos a poder disfrutarla este domingo dos de diciembre y que vamos a encontrar pues también hemos encontrar magia me hemos hablado mucho de magia en este programa verá magia con un mago jovencísimo que tiene apenas diecisiete años pero tiene una K Herrera ya muy larga de cómo como ilusionista vamos a tener Dance así llamada Mago así vamos a tener danzas étnicas también bueno pues buenos van a transportar a diferentes puntos del planeta a cargo de Soleil un grupo también aquí de bailarinas de aquí de la Loja y por último vamos a vender cuentos porque es maratón de cuenta cuentos vamos a tener cuentos de diferentes puntos también de del mundo a cargo de los actores de Tres tristes tigres que lo he dicho bien

Voz 1105 50:44 tres tristes tigres yo repito

Voz 15 50:46 bueno pues el donativo que simplemente es un euro y medio por persona va todo a parar a los proyectos de Médicos Mundi en La Rioja así que tenemos una una cita para terminar el domingo

Voz 1105 50:57 en el círculo en el Círculo

Voz 15 51:00 lo logroñés y empieza a las cinco y media de la tarde ya se pueden comprar las entradas eh

Voz 1105 51:03 bueno pues tenemos en Navidad magia naturaleza de todo este fin de semana para pasarlo bien gracias María Guerra que vienen hasta luego

Voz 31 51:12 buscó la manera de pasarlo bien Advocaat clases un rodillazo si acaso o bien un rato hasta que el ADN

Voz 23 51:40 Radio Rioja emisora decana de la río onda media y frecuencia modulada

Voz 38 51:48 qué vas a hacer este domingo a las cinco de la tarde

Voz 1322 51:59 vivir en Radio Rioja Cadena Ser el partido de la jornada la Unión Deportiva Logroñés busca consolidarse entre los mejores del campeonato y para ello necesita una nueva victoria en Las Gaunas desde las cinco menos cuarto en el mil ciento setenta y nueve de la onda media aplicaciones móviles de la SER y tres W punto Radio Rioja punto Es vive el Unión Deportiva Logroñés Real Sociedad B toda la pasión y emoción del fútbol de bronce este domingo en Radio Rioja Cadena Ser

Voz 54 52:34 y es que en que es muy buena

Voz 55 52:42 ha llegado a amigo todavía tensa como muy eh ya

Voz 1105 53:59 tenemos buen tiempo con cielo despejado y con doce grados en Logroño y además Llanos ha comentado José Calvo que va a continuar así durante todo el fin de semana