SER Deportivos: 'Pendientes de vuestra evolución'

Voz 0116 00:23 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja son las tres y veinte treinta segundos estamos todos pendientes de solución que es el término más top en estos momentos en el fútbol riojano lo usa la Unión Deportiva Logroñés lo usa el Calahorra todos están pendientes de evolución los jugadores lesionados pero también ojo los sanos porque en este viernes treinta de noviembre todo lo que hablamos está pendiente de evolución es decir también de los resulta a los que se van a producir este próximo fin de semana nosotros como programa de radio pues también debe them dependemos de la evolución de los minutos claro cuarenta minutos por delante para contarlo lo más importante del deporte riojano y nos podéis escuchar en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en la noventa y nueve punto ocho de la FM en la noventa y tres puntos siete Si estás en La Rioja Baja también en la aplicación móvil de la Ser para ellos Deloitte la descargas es muy fácil Nos podrá seguir en directo ahora mismo en estos momentos o luego vas a la zona de alto carta en unos minutos cuando esto se acabe enlazadas con la aplicación de Radio Rioja pues ahí tienes SER Deportivos y el resto de Programación de Radio Rioja de la Cadena SER y por supuesto también en la web claro en tres W punto Radio Rioja punto es comenzamos

Voz 0116 01:44 la Unión Deportiva Logroñés afronta su segundo partido consecutivo en Las Gaunas con la idea de llenar el granero de puntos enfrente una Real B que viene en horas bajas pero que como apunta el propio Sergio Rodríguez apuntaba esta mañana en cualquier momento puede cambiar dar su mejor versión y amargarle la tarde del domingo amargar Sela en este caso a la Deportiva los es Sergio Rodríguez recupera para este compromiso en principio aunque mañana dará la convocatoria a César Remón eso sí hay que recordar ha perdido esta semana a Marcos André ya Olaetxea el Calahorra vuelve a jugar lejos de La Planilla donde se le está dando de lujo al menos en este tramo del campeonato juegan ante el Vitoria en Llodio Miguel Sola no podrá contar para este encuentro con Cárdenas por lesión ni Ubis el pichichi del equipo con siete goles por sanción el domingo al EDF Logroño juega en Albacete ante el conjunto manchego once puntos tienen los locales ocho las riojanas que necesitan ganar para alejar en algo los puestos de descenso de la máxima categoría del fútbol nacional el partido comenzará el domingo a las doce del mediodía hay que recordar que Ana Tejada no estarán este compromiso porque horas antes esperemos se habrá proclamado campeona del Mundo con la selección española sub diecisiete en Uruguay se enfrenta México será el sábado a las once de la noche y también mañana sábado doscientas importantes la primera en el Palacio de los Deportes el Balonmano Logroño recibe la visita del sinfín de Santander los dos equipos están empatados a doce puntos en mitad de tabla quién gane optar a estar entre los cuatro primeros y al final de esta primera vuelta para optar a jugar la Copa Asobal en Lleida quién pierda en principio quedará de estar destacado descartado decía de apartado de esta pelea

Voz 2 03:20 y en otro compromiso importante de

Voz 0116 03:22 mañana sábado por la tarde es el choque en Vitoria del Bodegas Rioja Vega ante el Baskonia tras el último triunfo los riojanos buscan recuperar la dinámica de victoria tras victoria para llegar cuanto antes a ser de nuevo líderes en la LEB Plata y cerramos con la octava jornada de la Liga Iberdrola de Voleibol que abre la lucha por alcanzar las plazas para la próxima edición de la Copa de la Reina el torneo del KO busca competidores y definir de paso la clasificación de la primera fase de la competición con seis encuentros que pueden fracturar la clasifica qué hacían en dos el líder es decir las logroñesas del minis de Arri visitan a Madrid Chamberí mientras que De Palmas ya Alcobendas se desplazan a las canchas de los otros recién ascendidos Elche y MB para seguir su dinámica de buen resultados el choque más igualado sin duda es el que medirá en Menorca abarca de Menorca frente a Barça Voleibol un choque de dos aspirantes a todo separados por apenas tres los en la clasificación el Haro Rioja Voley Por su parte mide el momento de juego del Cajasol basa las jarreras quieren volver cuanto antes a la senda del triunfo y además y con esto cerramos la ronda de titulares esta mañana se ha presentado una nueva edición de la San Silvestre las inscripciones para todas las diversas pruebas que se van a celebrar es decir la mini para niños la popular y la de nueve kilómetros pueden realizarse estas inscripciones de manera online desde hoy mismo hasta el Promesas hasta las tres de la tarde del próximo veintisiete de diciembre a través de la web tres W

Voz 1264 04:43 Punto Logroño Deporte punto es Además los días veintiocho veintinueve y treinta de diciembre es decir un día antes unos días antes del arranque

Voz 0116 04:51 esta San Silvestre también sean han inscripciones presenciales en el polideportivo Lobete

Voz 0116 05:21 este domingo la Unión Deportiva Logroñés se enfrentará su capacidad de seguir evolucionando ya sabéis estamos pendientes como está de la evolución de sus muchos lesionados ha dado pasos tan seguros ya amplios la Unión Deportiva Logroñés en estos últimas nueve semanas hacia la parte alta de la tabla que ahora en esta evolución eterna en la que se mide cualquier K neonato el equipo de Sergio Rodríguez pone en valor durante este mes de diciembre su capacidad para seguir ganando y abril tierra de por medio entre los puestos de play off y el resto de rivales que ahora mismo hasta el Langreo por ejemplo en la undécima posición se ve con opciones reales de poder mirar hacia arriba gracias a sus diecinueve puntos seis menos que la Unión Deportiva Logroñés que con veinticinco puntos marca en esto

Voz 5 06:01 la decimoquinta jornada la frontera ahora mismo entre el éxito y el fracaso así que este domingo os invito a que todos todos vayáis al fútbol

Voz 7 07:20 yo charla damos todo

Voz 0116 07:26 todos al fútbol el domingo a las cinco de la tarde porque en un equipo en evolución constante conviene arrimar el hombro como se pudo comprobar el pasado sábado en Las Gaunas cuando el estadio ayudó a elevar a la Bobadilla hasta el cielo de Las Gaunas y enganchar ese remate de cabeza que en el noventa y dos mando a guardar el balón a la red

Voz 7 07:47 todo

Voz 7 08:34 todo

Voz 0116 08:36 va ir la digestión de la red derrotas es muy complicada pero no más que la digestión de los Triunfos digerir el éxito tampoco es sencillo se atiende porque así es la naturaleza propia del ser humano hacia la contento la acción el reposo el exceso de tranquilidad desde pero vistas las orejas al lobo tras las cinco peores primera jornadas de la historia de la Unión Deportiva Logroñés como que Sergio Rodríguez ha atendido esta mañana a los medios de comunicación avisando a propios extraños

Voz 1536 09:04 sí hombre no son los debe reforzar yo creo que de esto tenemos que sacar lo bueno y evitarlo malo lo bueno es que hemos tiene que dar confianza que nos tiene que dar ambición para seguir en esa posición tiene quitarlo lo malo que es esa hipotética relajación hizo pensar que está todo hecho porque no estamos que da ya hemos hecho algo complicado ya lo comentaba el otro día que era dar la vuelta a la tortilla en tan poco tiempo eh pues esa corriente de la tenemos que aprovechar y lo que tenemos que evitar cualquier tipo de relajación pensar que ya está o habernos cansado de hacer las cosas al ciento veinte por ciento no todo lo contrario sabemos lo que se sufre cuando estás en una situación adversa como la que tuvimos eh debemos aprender de ello hoy Si alguien no es capaz de estar al cien por cien que mire para atrás que vea lo que pasó hace hace nueve jornadas vivo no luego ser muy conscientes de que de que Independent independientemente del rival de la oposición que ocupe todos los partidos son muy difíciles todos los partidos lleva pelearnos hasta hasta el minuto noventa entonces bueno eso es importante

Voz 0116 10:11 nadie se puede relajar porque se necesita todo el mundo a tope para afrontar esta nueva etapa de la temporada es el momento de ir hacia arriba de distanciarse de los más inmediatos perseguidores es el momento de establecerse con relativa comodidad y entiende esta expresión entre los cuatro mejores es el momento de tener cierta holgura para que incluso permitirse en un futuro el lujo de poder fallar en alguna oportunidad porque en esta segunda B y lo sabemos de sobra nadie sabe dónde espera la trampa es más el equipo Si gana dan los resultados adecuados podría incluso ser segundo al final de esta decimoquinta jornada que quién lo iba a decir hace tan sólo nueve semanas el Mirandés por ejemplo jugaba contra el Oviedo ve nada sencillo el Barakaldo lo hacen Tudela frente al Tudelano el domingo por la mañana leyó a recibe eso sí mañana sábado a Lizarra pero esto es mucho imaginaria adelantar los riojanos por su parte buscan un nuevo triunfo Las Gaunas suman ya cinco victorias seguidas que nadie lo hubiera dicho insisto hace nueve semanas por las bajas las muchas bajas todas pendientes de evolución

Voz 5 11:15 es el momento de Ander Vitoria

Voz 9 11:19 tú lo que

Voz 10 11:27 yo no

Voz 11 11:39 yo

Voz 12 11:43 la verdad eh

Voz 13 11:47 eh

Voz 5 11:51 es el momento del killer del nueve del tipo que la temporada

Voz 0116 11:55 pasada hizo diecisiete goles con el Barakaldo

Voz 5 11:57 todo un nueve que hay sido superado

Voz 0116 12:00 en esta temporada por el talento arrebatador ya

Voz 5 12:02 ah y arrollador de Marcos André

Voz 0116 12:05 también el brasileño en constante evolución ahora lesionado importante el brasileño pendiente de evolución como el propio

Voz 5 12:11 Ander Vitoria que anda el sólo rumiando como en esta canción su posibilidad de evolucionar

Voz 11 12:19 ningún

Voz 5 12:25 así que es el turno de Ander Vitoria que está ante su oportunidad de demostrar que vino a Logroño para seguir creciendo en su carrera deportiva vino con ganas

Voz 0116 12:32 has de aquel Barakaldo fantástico pero la verdad es que no está teniendo continúa pese a haber sido titular en nueve partidos y no está acertando de cara a gol las ha tenido no muchas pero alguna tenido alguna muy clara también pero no ha acertado pero no le preocupa este hecho a Sergio Rodrigo

Voz 5 12:49 al final Ander Vitoria y esto es así Ander Vitoria siempre ha hecho goles

Voz 1536 12:55 no Ander Vitoria ha sido una ha sido para nosotros importantes de que hemos iniciado si no recuerdo mal a sus espaldas tiene cinco seis siete partidos de inicio otros tantos que ha jugado eh que ha entrado ahí es once en total es un jugador muy importante que sí que es cierto que de cara a gol todavía no tenía esa fortuna pero nosotros pensamos que cuando tenga que llegar el gol llegará eh lo que le pedimos es trabajo ganas ilusión hambre y luego si llega el gol bien pero no queremos a nadie que sólo piensa en el gol y por supuesto que le vamos a meter esa presión ha trabajado muy bien esta bien seguramente que que en oportuna es un jugador muy importante lo trabajemos lo traemos con lo trajimos con con esa vitola de delantero importante y por supuesto que lo sigue siendo delantero muy importante el año es muy largo hay momentos para todos y el el seguro que que encuentra su espacio

Voz 14 13:47 eh

Voz 0116 13:53 nadie duda de su calidad absolutamente nadie tiene maneras de jugador top de la categoría las ha demostrado en muy diversos momentos pero le ha pasado por delante el cohete de San Luis así que ha llegado su momento

Voz 15 14:09 yo no

Voz 10 14:11 o eso parece al menos esperado

Voz 0116 14:13 hemos y Sergio Rodríguez sabe que no sólo puede aportar goles que Ander Vitoria da como punta muchas más cosas que solo

Voz 1536 14:22 bueno pero nosotros una cosa que transmitimos que nosotros queremos jugadores que aporten cosas al equipo y el nos da muchas cosas y luego el gol es algo natural que tiene que ya yo creo que cuando un delantero serbio CECA ahí está todo el día pensando en enero goles más difícil de que llegue cuando lo deja que sea una reacción natural y está más concentrado en otras cosas en el par en otras cosas del juego en el complementado el juego y no está centrado sólo en el gol al final acaba llegando entonces yo no cabe la menor duda de que que hacerle llegar a su momento y a partir de ahí coger una buena dinámica ahí cambiará un poco esa situación de ahogo pero que no le damos tanta importancia a nosotros

Voz 16 14:58 no

Voz 0116 15:02 Sergio Caneda buenas tardes me imagino Ander Vitoria Farfán hallando todas estas semanas y jurando por su maldita mala suerte por esa falta de fortuna del killer del nueve que no acaba de acertar como te imaginas tu Ander Vitoria en estos momentos muy buenas tardes

Voz 17 15:18 supongo que estará con muchas ganas de que llegue el domingo no saltaba al campo de inicio demostrará todos pues que es un delantero centro top de la categoría de que no se ha olvidado meter goles que quedó en este sentido que la continuidad aunque sea por la mala noticia de la baja de Marcos hambre le va a venir bien a al bueno Ander

Voz 0116 15:37 un Ander que ha jugado creo que nueve partidos como titular que ha tenido presencia pero que sí que es cierto que clara ante la irrupción y el crecimiento y la evolución constante y no pendiente de Marcos Andre como que parece que ha ido restando las últimas jornadas sobre todo en esta buena dinámica del equipo protagonista ya sabemos que los nueve necesitan sentirse con total confianza Sergio redimir lo ha dejado muy claro Ander nos da muchas cosas es un pedazo de delantero

Voz 17 16:01 sí hombre a estas alturas no lo vamos a descubrir no tienen una trayectoria que le avala Hay un currículum envidiable si es un perfil diferente al de Marcos André también es verdad que en los últimos años el brasileños acostumbrado a a comerse entre comillas a sus rivales no a los delanteros centros que en teoría venían con la vitola de ser el nueve titular Ander Vitoria ha pasado un poco eso no que que Marcos sobre la adelantado por la izquierda y la derecha yo ahora tiene una buena oportunidad para demostrar que es el nueve que que fichó Carlos Lasheras que todos los aficionados blanquirrojos queremos que sea un nueve top no

Voz 0116 16:35 es el partido de Ander Vitoria eh yo espero y deseo no sé si va a jugar lo lo veremos el próximo a las cinco de la tarde pero yo me imagino que lo tiene marcado en rojo sabiendo que además Marcos André lleva una semana preparando Ander Vitoria porque Marcos André se ha roto la clavícula

Voz 17 16:51 el noche está pendiente de evolución hablabais antes no no no sé yo calcular cuánto tiempo estará fuera el brasileño pero seguro que tiene un buen varias varias semanas por delante para para ese paso al frente ese golpe encima de la mesa Rajoy demostrar que seguro que es el primero el que tiene ganas de de que empiezan a entrar esos goles y seguro que van a entrar

Voz 0116 17:10 cómo eres un perfecto conocedor del Grupo II de esta según la división B como hace unas muy buenas previas en Rioja previas que imagino que a lo largo de la tarde la podremos leer que ya apetece conoces bien a la Real Sociedad B para empezar viene con un técnico de Primera o entrenó el año pasa en Primera como Imanol Alguacil con jugadores sobre todo atrás experimentados porque está normal ya con muchos años en Segunda B el propio riojano Adrian la Peña Conde los goles Pecharromán Pecharromán también es un jugador conocido Gorostidi Guevara Guridi Zubi Zubimendi bueno son jugadores importantes y quizás arriba así que parece quedando un poco con más dudas no por en Elorrio Calvi Olaizola Dávila

Voz 17 17:53 sí lo comentaba Sergio Rodríguez en la previa a la filosofía de la Real B de Stefan sí de Manuel es similar a la del año pasado la típica de un filial que le gusta jugar al fútbol y tener el control del balón pero sí que es verdad que en cuanto a plantilla hay notables variaciones con respecto a las de el curso pasado ha habido ese salto generacional que hablamos cuando hablamos de un filial pues hay jugadores como por ejemplo en normal no enumeraba antes en la última convocatoria del primer equipo fue convocado con la real de no no no sabemos si estará este domingo en Las Gaunas en función de las necesidades del primer equipo ha perdido a hombres importantes como salto comunicó Capilla del año pasado ni continuar pues jugadores que sí que son conocidos por la afición blanquirroja subía el portero el Logroñés la Peña al capitán Guevara sí que alante como comentabas ha habido más cambios ha entrado una nueva hornada de jugadores

Voz 18 18:46 posterior por ejemplo es el máximo goleador es un jugador que el año pasado estuvo unos cuantos por ella te jode

Voz 17 18:52 estuvo ese dinero tenías pues sin mucho protagonismo pero parece que ha empezado la temporada muy bien tienen aún a un jovencísimo aragonés de dieciocho años deben de ser dicen que es la perla de la cantera de la cantera blanquiazul bueno Roberto López y hay hay una serie de jugar eres que tienen que ir haciéndose no con el paso de la competición seguro que está Real Sociedad B estará más arriba creo que es muy complicado que vuelva a meterse en los puestos de cabeza como ocurrió el curso pasado es un ya

Voz 18 19:23 vaticino que será una temporada de estar de transición

Voz 0116 19:26 eh hablabas Sergio Rodríguez en la presidente veinte conoce muy bien el funcionamiento de la realidad de los filiales sin ir más lejos creció en esta en esta cantera hablaba de la de de de de que estos equipos hagan Crack ITP por medio te destrocen y te hagan un partido fantástico bueno pues lo que necesitamos Sergio genera además de a tiene el partido de esta previa que vas a colocar esta tarde en Rioja Press es que haga crack o que exploten por fin Ander Vitoria eh

Voz 18 19:49 es decir que no sorprenda con muchos goles que nos ayuden a ganar el partido gracias a Sergio un abrazo

Voz 5 19:57 pero todos tenemos

Voz 0116 19:58 los claro que Ander Vitoria es el principio jugará bueno en principio creemos que jugar este domingo porque Marcos Andrés se ha roto la clavícula veremos además Casino la Etxea Rayco y Ander Vitoria parece que Juanan en punta

Voz 5 20:12 y como todos pasa estar en en estado de incertidumbre Marcos Andre como el resto de convocados está pendiente de evolución

Voz 10 20:22 Hugo

Voz 19 20:25 de la UNED y muchos para mí aquel Aznar bueno yo Arés es ahora Kate se sí Verdasco hubo gente que no uno Melli

Voz 0116 20:47 darles las lesiones decía sin duda están marcando las semanas triunfales que encadena al club han pasado por la enfermería paredes Remón Arnedo

Voz 5 20:55 los Santos Rayco son jugadores que ahora rumia en el silencio su mala fortuna trabajan en solitario

Voz 19 21:03 el exilio la ley de allí hay hay

Voz 0116 21:12 desde el sábado pasado hoy viernes se han quedado por el camino Marcos Andre Lander Olaetxea otros dos pilares fundamentales en esta magnífica reacción que ha tenido el equipo

Voz 5 21:21 o eso observamos nosotros porque ser

Voz 0116 21:24 si Rodríguez esta mañana no lo veía

Voz 5 21:26 como tan importantes que que hay más quemas

Voz 1536 21:30 el pilar para para la reacción ha sido el equipo ha sido todo el equipo y entender que cada uno de ellos son importantes todo el equipo me refiero no son los que jugó de inicio sino que han salido pero el grupo el el el entender que que tenemos que trabajar todos que trabajamos todo para el equipo y luego ya saldrán las individuales y yo creo que eso ha sido el el bueno de lo que se ha hecho reaccionar y lo que os ha hecho cambiar un poco la la situación entonces eso no debe de cambiar aunque entre jugadores nuevos

Voz 5 21:59 mío

Voz 0116 22:01 momento entrar a los jóvenes para dar un paso adelante ahora es el momento de los fichajes veteranos Parador otro paso adelante es el momento de otros jugadores porque si algo teníamos claro en verano es que esta plantilla era profunda e importante toca que lo demuestren nosotros comprobar si estábamos o no acertados cuando hicimos esas valoraciones a principio de pretender la por suerte a Sergio Le quedan jugadores sanos donde elegir

Voz 1536 22:23 tenemos jugadores de sobra y este año tenemos un tenemos una plantilla corta pero han hecho que tres jugadores que del filial han dado el paso hacia delante y están con nosotros eso no han hecho ampliar la plantilla entonces sí que todos tenemos jugadores sanos por supuesto jugadores que que que no se lo van a hacer estupendamente que están al mismo nivel que los queda en nuestra no era de baja Sacristán ahora de baja antes en ese sentido no no estamos preocupados

Voz 5 22:50 no

Voz 0116 22:52 en esta evolución constante entre las altas y las bajas y el continuo cambio de cromos parece ser que César Remón estará listo para volver a la convocatoria o eso creíamos pero como unos ha apuntado esta mañana Sergio es algo que veremos mañana cuando de la convocatoria

Voz 5 23:05 al final y así está Remón para el técnico riojano

Voz 1536 23:08 bueno pues hay estamos mañana veremos a ver César e cómo estás y si puede estar disponible puede ser sin la la alta que que podamos tener

Voz 5 23:20 y ahora vamos a preocuparnos de los que de los que están palitos para tratar de resolver eso de El pendiente de

Voz 0116 23:27 evolución y así está Miguel

Voz 5 23:30 Santos

Voz 1536 23:31 bueno os Santos va mejor eh sirve su su proceso y esperemos que la próxima semana ya puedo hacer cosas con el grupo para poder contar

Voz 0116 23:40 con a Olaetxea hay Marcos Andrés tan mal una distensión de ligamentos y una rotura de clavícula les tendrán unas cuantas semanas en el dique seco pero no lo tenemos claro porque nadie nos explica un periodo consultamos a otros especialistas pues no se quiere mojar claro porque no tienen en fin encima de la mesa las pruebas médicas sobre la que hacer una valoración así que Marcos Andre Olaetxea están en todo lo gordo de esto que se llama el pendiente de evolución

Voz 1536 24:09 la cosa André liados imagino que habrán comedia los servicios médicos es un tema de que la clavícula fije y luego en principio no tiene porqué dar muchos más problemas pero bueno es una cuestión llamas de los médicos

Voz 0116 24:22 que no Sergio que no que no nos dicen nada la verdad desde el club no hay mucha información sobre la evolución de Leonores las de los lesionados inmigrantes lo preguntamos es lo único que que nos queda claro y Álvaro Arnedo como esta cuando volverá hay ganas de ver al riojano y esta mañana hemos tenido buenas noticias ojo que ya era hora la verdad así de Sergio Rodríguez el regreso de Álvaro Arnedo

Voz 1536 24:45 Álvaro Arnedo va muy muy bien pero todavía tenemos un poco de de precaución bueno estamos recuperando hablas de Armedo Lubbers cerca ya en su reaparición no ya para el año que viene bueno vamos a ver un poco o marcar sumó su estado en las próximas semanas pero sí que es cierto que lo que practicamente no esos pasaba por la cabeza a hace dos tres semanas porque todavía prácticamente no habían dado con el grupo ahora ya le vemos que está a buen nivel pero hay que dejarle que que siga su progresión no meterle ninguna ninguna prisa ninguna presión porque es una lesión muy larga y que el nos diga cuándo será

Voz 1264 25:20 con condiciones para para poder competir

Voz 5 25:23 es una buena noticia

Voz 0116 25:26 ya lo decíamos ayer que Dios aprieta con las lesiones en la Unión Deportiva Logroñés sobre todo con las últimas De Marcos Ander ello la hecha pero no ahoga porque poco a poco se va recuperando futbolistas importantes Álvaro Arnedo prácticamente está en capilla para regresar cuanto antes al trabajo con el grupo

Voz 5 25:42 y ayer por fin vimos a Jaime paredes correr aunque a Paredes le queda por delante mucho trabajo en solitario

Voz 19 25:52 no

Voz 5 25:55 Jaime paredes buenas tardes bienvenido a SER Deportivos La Rioja

Voz 17 25:58 hola buenas tardes cómo llevas eso

Voz 5 26:00 el trabajo en solitario

Voz 20 26:03 bueno pues lo mejor que puedo no sobre todo con buen humor que de falta y bueno ya pues por suerte ayer tuve la la fortuna de poder volver a correr y bueno ya poquito a poco vamos acortando el tiempo de recuperación y sobre todo pues bueno como te he dicho muy contento ahí bueno poco a poco y a seguir trabajando para que para que el tobillo este recuperado ayer cuando tuvimos ya

Voz 0116 26:28 a trotar de nuevo correr hoy a tocar balón más poquito a poco pero nos llevamos una una grata alegría cuando crees que estarás para trabajar con el grupo no es meter presión es simplemente interés

Voz 17 26:41 bueno estuve en Madrid la semana pasada

Voz 20 26:45 para una segunda revisión y bueno el traumatólogo me vio me dio

Voz 17 26:50 muy bien me vio me dijo que para los plazos de que llevábamos de tiempo de de lesión estaba muy bien

Voz 20 26:56 bueno supongo tampoco una meta ni un plazo para para volver

Voz 17 27:03 me quedo con las sensaciones de del día a día que cada día

Voz 20 27:06 pues eso son mejores y bueno a ver si si pronto puedo puedo estar con el equipo y sobretodo coger tono físico cuanto antes para para cuando

Voz 17 27:14 viste de este ya al cien por cien y y me requiera pues estar a estar a tope

Voz 0116 27:18 estás evidentemente pendiente de evolución que tanta gracia no hace esas dos palabras cómo está el propio equipo que está pendiente de seguir evolucionando porque la verdad que el crecimiento estas últimas semanas ha sido espectacular como los ves tú

Voz 20 27:29 sí sí bonobos como dices la verdad es que el equipo está ahora en una dinámica muy muy positiva ahí bueno contento por por todo porque la verdad que que todo el mundo está trabajando fenomenal todo el mundo está está cumpliendo y bueno ahora mismo estamos dentro de del objetivo donde todos queremos que es estar entre los cuatro primeros bueno es lo que esperamos es este domingo seguir con la con la racha positiva es bueno esperar que que lo que queda de temporada no no baje nadie de ahí

Voz 0116 27:59 pues Jaime paredes que como ayer dimos correr hoy te queríamos escuchar para desear una pronta recuperación una rápida recuperación que vuelvas muy fuerte y ese arte mucho ánimo y mucha fuerza en este tramo en esta recta final esperemos ya de que vuelvas a estar con el grupo de acuerdo

Voz 17 28:12 pues muchísimas gracias a vosotros no

Voz 5 28:15 tenga que seguir cantando en solitario

Voz 19 28:18 sí sí

Voz 1264 28:57 y en esta decimoquinta jornada en el Grupo II de la Segunda División B nos hacemos una pregunta es muy clara que Calahorra nos vamos a encontrar

Voz 0116 29:08 arranca la décimo quinta jornada y los rojillos vienen de ganar en Mareo Sporting B dos triunfos seguidos fuera de casa en Mareo como ya os contaba el de hace nada hace quince días en Barakaldo por tanto increíble rendimiento de los rojillos fuera de casa pero al mismo tiempo en La Planilla el equipo parece haber perdido sus señas de identidad así que la duda está en saber que veremos este domingo a las cinco de la tarde odio entre ese club deportivo Vitoria Club Deportivo Calahorra y Miguel Sola sólo tiene un deseo el técnico rojillo

Voz 22 29:39 pues bueno esperemos esperemos que sea el de los días buenos no por lo menos esa es la la la ilusión las ganas Si bueno y lo que hemos podido hablar entre esta semana de que es lo que tenemos que hacer para para poder competir bien no ellos yo creo que es que se dan cuenta que cuando salimos como como hemos salido eh con Barakaldo podemos competir con cualquiera pero que si no lo hacemos pues cualquiera también los puede ganar por lo tanto eh la receta la sabemos ahora hace falta que cuando salgamos además en un campo complicado este este es un campo un poquito más más atípico e hierba artificial pequeñito donde no se puede una tenemos que estar tenemos que estar digamos muy concentrados de saber que tenemos que buscar la segundas jugadas y por lo tanto si no salimos enchufados pues difícilmente podremos sacar algo

Voz 0116 30:36 como hoy se centra mucho sola en esta previene en el terreno de juego en el propio estadio del Vitoria que dejó la temporada pasada o lo harán B para desplazarse hasta Llodio donde entendían podían contar con mejores instalaciones para que este filial del Eibar muy atípico y pudiera practicar mejor fútbol lo pudiera desarrollar mejor a los jóvenes es un filial atípico porque es de Vitoria juegan Llodio pertenece a Leiva vamos un lío del carajo que que a buen seguro afecta a los propios chicos de este filial que ahora mismo están en puestos de descenso y algo heridos tras la derrota del pasado sábado en Las Gaunas en el minuto noventa y dos sola sin embargo advierte de cómo hay que afrontar este tipo de partidos

Voz 22 31:14 en el juego seguro lo que no debe condicionar es la digamos el salir a competir y a poder sacar el partido adelante ya quizás no podemos jugar el balón como como en otros partidos pues porque ni el contrario ni en el campo las dimisiones de campo te lo permiten pero hay que saber competir e todos los equipos que han ido allí han podido competir pues sabiendo además que que enfrente hay muy buen equipo están en una situación complicada pero pero son buenos futbolistas eh eh por lo tanto no podemos

Voz 0116 31:50 los jugadores del Calahorra tendrán la última sesión de entrenamiento mañana en el Campo de San Emeterio a partir de las nueve de la mañana será al finalizar el mismo cuando Miguel Sola de la convocatoria para el partido frente al Vitoria que se jugará en Ellacuría fijo que no estará en Cárdenas ni tampoco hubiese el primero por lesión y el segundo el riojano causará baja por sanción por tanto el Calahorra pierde a su referencia ofensiva con siete goles y que venir una gran racha en las ultimas J

Voz 1264 32:14 si hacemos un breve receso para publicidad y abrimos página de la Tercera División

Voz 1264 32:40 tú Parking de confianza

Voz 0116 34:03 décimo quinta jornada en el grupo decimosexto de esta tercera división un solo partido mañana sábado ese Rapid Calasancio

Voz 1264 34:11 el domingo el resto de la jornada arranca con el Varea Haro Deportivo el Berceo Agoncillo el Anguiano Oyonesa el Alberite Arnedo y el Ríver Pradejón el Vianés Náxara

Voz 0116 34:20 en el Autol Sociedad Deportiva Logroñés

Voz 1264 34:22 la calzada Yagüe primeros el Náxara segundo el aro tercero la Sociedad Deportiva Logroñés y cuarto el Anguiano

Voz 2 34:32 por abajo Alberite Vianés Agoncillo Antonio Corral buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos buenas tardes

Voz 26 34:41 si antes de nada hay que decir que no es sólo un partido que se juega el sábado sino que son dos

Voz 0116 34:47 sí que es manejado en la Unión Deportiva Logroñés Promesas Alfaro vive Dios que locura

Voz 17 34:51 exactamente exaltado la línea efectivamente ese rap

Voz 0116 34:53 Calasancio en el Mundial ochenta y dos el Promesas frente al Alfaro gracias Antonio eres una auténtica biblia siempre certero ya apuntando todo correctamente Varea Haro Deportivo es en principio el partido más destacado de esta jornada

Voz 26 35:06 sí puede ser más destacado aunque hay partido importantes pero sobretodo esté Varea Haro donde pues lleva tareas está jugando bastante después de esta Copa este jueves que jugó es de Copa con un partido donde yo creo que estaba pensando más en el partido de este contra o deportivo ya que creo que es más interesante el Varea la Liga en esto es momento ya que se encuentra en novena posición cometió un puntos muy necesita si se quiere meter dentro de los cuatro primeros allí que va a ser un partido muy detenido un Haro que siempre que habría prohombre ha tenido temporadas que ha ganado y otras ya que puede ser un partido muy disputado existe el Haro no está en su mejor momento debates partidos ganando los la mínima ya que el partido que perdió contra el Berceo así que bueno pues hay que ver qué es lo que pasa en en el Municipal de bares

Voz 0116 35:53 el Náxara que tiene una salida comprometida hasta Viana frente al Vianés el domingo a las cuatro y media en la tarde para seguir siendo invicto no va a ser fácil ganar en Navarra eh

Voz 26 36:01 Novas énfasis que se encuentra con la baja de Guillerme que fue expulsado el el último partido contra claro él no es lleva va a encontrarse con el alta de Adrián Gómez jugador que a esta semana pasada era de la UD pero vamos la cedido al Náxara hasta final de temporada y bueno pues es un jugador muy bueno el media mediapunta hay posiblemente pues pueda contar con él

Voz 0116 36:24 pues Antonio que me apetece mucho hablar con un recién llegado hasta Tercera División el entrenador del Autol Edward G gracias por contarnos lo más importante de esta tercera División

Voz 5 36:35 muchas gracias adiós hasta luego

Voz 0116 36:38 tenemos a Edward H técnico del Autol que recibe un Miura para para estrenarse en Liga buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja

Voz 21 36:46 estaré Sergio muchas gracias la Sociedad Deportiva los

Voz 0116 36:48 es visita auto el nada más y nada menos oyen no es mala forma de coger el alternativa no

Voz 21 36:53 no es un partido bonito buenísimo para parar de Autol para el pueblo club para la plantilla no como muestra el premio recogió el año pasado el ascenso pues el tarde de un equipo como la Sociedad Deportiva Logroñés en La Manzanera es algo que pues les motiva hay a la plantilla con ganas de disputarle con ganas de poder ponerle las cosas difíciles

Voz 0116 37:14 oye un equipo del pueblo con gente del pueblo tratando de competir contra proyecto evidentemente que que busca el ascenso a Segunda B esto es lo bonito de la Tercera División aquí esto es lo que hay que entender nuestros donde nos debe atrapar en Honda en los deben amor a este tipo de fútbol no

Voz 21 37:30 sí está claro que son los que somos dos equipos diferentes no de la sociedad gracias a una vez el autor mira por la permanente entre la división son dos objetivos muy dispares pero que al final ha independientemente de que pueda de las plantillas son noventa minutos y es fútbol ya sabes tú que que bueno tan una plantilla empata con el aro complicidad hasta el final en La Manzanera y que la plantilla está viviendo muy bien no casa y hemos trabajado toda la semana para para complicarle las cosas a logroñeses y esperemos que así sea

Voz 0116 37:57 oye cómo separa los Imanol a Sergio Benito a a Bin que a todos estos futbolistas que arriba tienen vamos auténtica pólvora

Voz 21 38:05 bueno en los recortaremos nuestras nuestras armas estamos preparados a cosas que os estamos son buenos jugadores pero también esta plantilla está está preparada para ellos al final van pasando las jornadas cogiendo experiencia en la tercera que a lo mejor al principio pues bueno nos falta un poquito más en las al Taín experiencia en Tercera pero con las jornadas El ángel de la gente está más metida ya sabemos que será un mínimo fallo te cuestan Wall no es como el tren

Voz 1264 38:32 once puntos hay que sumar no para alejar cuanto antes el peligro del Alberite Vianés Agoncillo con diecinueve puntos

Voz 0116 38:39 cuanto antes hay que sumar sí por supuesto

Voz 21 38:42 ya sean los turismos conscientes que que el autor el calendario el complejo en cuanto a equipos contrarios que son equipos que se incrementan en que están arriba pero que eso no quita para que nosotros no tengamos es al día competir contra cualquier rival no vienen logroñés como Luiz de paso con jugadores top de la categoría no quita para que en sus puntos seguí competir el partido evidentemente lo sabemos que hay puntos directos que que uno igual importantes nuevos última jornada en la casa excusa o partido casi no ha habido muerte pero no el Logroñés Alfaro Rivero son equipos que son a priori superiores aquí pero que estamos en disposición de competir por supuesto