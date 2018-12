Las noticias de Cantabria, 17:02 (30/11/2018)

la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Emilio Lora Tamayo ha presentado hoy su dimisión irrevocable al ministro Pedro Duque esa decisión se produce después de que la semana pasada en el Patronato de la Win no se votará la propuesta de su relevo en el cargo que había planteado el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades y Lora Tamayo pidiera unos días para decidir su futuro en la este acción la socióloga María Luz Morán Calvo será propuesta como nueva rectora se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo más cosas la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente Eva Díaz Tezanos ha señalado que el Gobierno no ha recibido comunicación oficial de que la segunda fase de Coutts Solutions en el puerto se haya paralizado ya ha dicho hoy que su Consejería está a la espera de recibir el estudio de impacto ambiental mientras representantes sindicales que hoy han mantenido una reunión informativa con la empresa aseguran que están a la espera de que Medio Ambiente les conceda esos permisos para levantar las instalaciones el permiso señalan para levantar una torre de cuatrocientos cuarenta metros que necesita la empresa para enfriar las dos Daniel San Miguel de Comisiones Obreras

Voz 2

01:11

para una línea de la urbanizadora necesita un enfriamiento que para ello es necesario tener una torre de cuarenta metros y además es que técnicamente no no hay otra solución o levantas una torre de cuarenta metros no vale tampoco evento a ver que tiene que se técnicamente tiene que ser de esas medidas todo lo que podemos que decidir o de la época al Gobierno regional es si les van a dar los permisos para ello o no