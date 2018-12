Escucha las noticias de las 18:00 (30/11/2018)

Voz 3

01:45

es que nosotros no queremos una estafa que saben que el Gobierno ha dejado fuera a los delitos de corrupción es decir todos los delitos que un político pueda cometer durante su cargo el Gobierno los quiere dejar fuera es decir si roban cien diputados lo siendo ministros lo quieren dejar fuera directamente eso no lo podemos permitir hay que incluir todos los delitos no se puede hacer un traje a medida de los políticos no puedo hacer esta estafa porque los ciudadanos lo que quieren es que se les quitó los privilegios para todos los delitos especialmente para los de corrupción los que o los que se cometan en el ejercicio de su cargo