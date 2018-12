La Ventana de La Rioja (30/11/2018)

Voz 1 00:00 ha lamentado

Voz 3 00:10 qué tal muy buenas tardes ahora en las carreteras riojanas se transita sin complicaciones y desde hoy la AP uno se convierte en la primera autopista de España que deja de cobrar el peaje vuelve a depender del estado una vez que sea terminado el contrato de concesión con una empresa privada en definitiva algo que esperamos desde hace muchos años que ocurra con la autopista de aquí con la AP68 que se prorrogó como saben antes de dos mil once cuando terminaba la concesión ya así hasta dos mil veintiséis no vamos a disfrutar previsiblemente de la gratuidad tan esperaba la Plataforma en defensa de la libertad ción de esta autopista de la AP68 en un comunicado exige la liberación completa de la autopista y el libre acceso entre la propia pesa sesenta y ocho en la AP uno Además la plataforma ha hecho hoy un llamamiento también a la sociedad riojana ya los diversos colectivos y asociaciones en especial a los que deben usar de manera habitual La dos tres dos para que redoblen su presión sobre la clase política con vistas a los comicios electorales de dos mil diecinueve demanden unas carreteras dignas y seguras para La Rioja propias del siglo XXI lo cual dice esta plataforma pasa por exigir que la AP68 sea libre y gratuita bueno pues vamos también en portada conocer cómo arranca en diciembre en lo meteorológico que nos cuentas Alba López buenas tardes

Voz 1322 01:37 mañana sábado tendremos intervalos de nubes predominarán las medias y altas a primeras horas no descarta haremos brumas y nieblas matinales y las temperaturas mínimas irán sin cambios o en ligero descenso esta noche nocturnas de uno a tres grados mañana las máximas subirán hasta los catorce grados en Haro y Logroño trece en Arnedo hilos doce en Alfaro y Calahorra el viento será del suroeste en la sierra del sureste en el valle el domingo predominarán los cielos despejados y las temperaturas seguirán subiendo sobre todo lo harán las mínimas y el viento será del suroeste en la sierra del oeste en el valle

Voz 3 02:11 ahora en el centro de Logroño tenemos nueve grados por cierto ya es Navidad en Logroño hace algo más de una hora ha tenido lugar el encendido navideño Miguel Sáinz

Voz 5 02:23 recuerda las de forma más tradicional más clásica y algunas otras como la propia Gran Vía en la que se introducen elementos más modernos como modernistas en cualquier caso tonos blancos y azules

Voz 1751 02:36 hay alguna novedad importante aunque no las vamos

Voz 5 02:39 de ocultar el día de mañana porque se inaugurará entrado diciembre como hice gran árbol gran icono que se va a instalar en el centro de la ciudad con más de mil luces LED que va a ser desde luego un atractivo eso sobretodo familiar por aquello de la de la foto en la foto novedosa

Voz 3 03:01 yo enseguida os aquí en La Ventana hablamos con el presidente del Banco de Alimentos porque hasta mañana se desarrolla la sexta gran recogida de alimentos pero antes vamos con algunos de los acuerdos adoptados hoy en la reunión habitual de los viernes del Consejo de Gobierno el Ejecutivo modifica el reglamento de turismo para incorporar cinco nuevas obligaciones que tienen que cumplir las viviendas de uso turístico Begoña Martínez es la portavoz

Voz 6 03:23 uno de ellos es la colocación de una placa identificativa en la entrada de esta de este tipo de viviendas también la obligación de publicitar el número de registro en sus anuncios Se establece también que tienen que tener una superficie mínima a la que está establecida en la norma reguladora de la cédula de habitabilidad también una limitación del número de plazas que serán dos por habitación y ocho personas como máximo por viviendas decir aunque la vivienda tenga diez habitaciones el número máximo de personas que se puedan alojar para a ser siempre ocho personas también el propietario tendrá la obligación de indicar es el número de plazas que cuenta la vivienda cuando inicia su actividad y por último también aquellas viviendas que forman parte de comunidades de propietarios pues no podrán ofertar servicios o instalaciones aparte de las de la propia del alojamiento que puedan originar algún tipo de molestia a los vecinos

Voz 3 04:16 la Rioja cuenta en la actualidad con setecientas catorce viviendas de uso turístico y el Gobierno regional también ha aprobado una línea de ayuda extraordinaria de cuarenta mil euros para subsanar los problemas en el Monasterio de Valvanera la portavoz señala que estamos ante un símbolo cultural patrimonial y religioso de esta comunión

Voz 6 04:32 da para afrontar las dificultades que han manifestado en los monjes en estos momentos lo que el Gobierno ha aprobado es la concesión de una ayuda con carácter directo e inmediato por un importe de cuarenta mil euros el Gobierno está permanentemente atendiendo estas necesidades entendemos que es un símbolo cultural patrimonial y religioso de nuestra Comunidad que es un símbolo de nuestra identidad y en este sentido pues también eh bueno pues apoyamos el llamamiento que han hecho los los monjes para que aquel riojano que quiera sumarse a la al mantenimiento de este monasterio lo puedan hacer

Voz 3 05:11 y hoy hemos conocido ya detalles de un clásico de estas fechas el Mercado del Camino de Santo Domingo se va a celebrar del seis al nueve de diciembre contará con la participación de ochenta y tres productores agroalimentarios turismo gastronomía y cultura Se van a dar cita en la feria de la concepción de Santo Domingo durante el próximo puente de diciembre con más de doscientos puestos y participantes procedentes de treinta lugares diferentes Francisco Burgos es el responsable de patrimonio de la Fundación Caja Rioja yo estoy

Voz 7 05:38 contamos con la presencia de ochenta y tres productores uno más que el año anterior once nuevos respecto a otras ediciones proceden de veintinueve provincias españolas y también tenemos un productor francés que es habitual en esta feria este año se podrán ver productos nuevos además de los que tradicionalmente hay como pueden ser gominolas y frutas confinadas caramelos artesanos en frutas aceite de oliva de Jaén cerveza artesana de Navarra Verdú el vino de Rioja de Albelda de Iregua Gilda Zipi Parras de Vizcaya derivados del pato que posiblemente Magritte y confío que es una novedad de Vizcaya que eso de Málaga empanadas más de las tradicionales que son ustedes de Toledo que esos de León

Voz 3 07:39 mañana uno de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida el lema elegido este año es contra la estigmatización y para dar visibilidad conoces tu estado este año los responsables sanitarios insisten en la necesidad de una detección precoz de la enfermedad se calcula que un treinta por ciento de las personas con infección por VIH desconocen que están infectadas y más del cincuenta por ciento de los nuevos casos presentan un diagnóstico tardío lo que aumenta de forma considerable sus complicaciones Javier Pinilla es presidente de la Comisión antisida de La Rioja

Voz 0662 08:09 a los tratamientos son muy efectivos con los matices de que en un futuro bueno pues veremos que son pacientes crónicos tal vez con muchas como habilidades con unos sistemas asistenciales que se tendrán que adecuar a es que digamos envejecimiento precoz pero hay que reconocer que es una enfermedad crónica clínicamente controlable pero eso siempre y cuando se inicie el tratamiento lo más precoz posible y además el diagnóstico precoz previene la transmisión

Voz 1751 09:42 José Manuel Pascual Salcedo presidente del Banco de Alimentos de La Rioja qué tal buenas tardes

Voz 11 09:46 hola buenas tardes muy bien gracias hacerlo

Voz 12 09:49 bueno pues que ya está en marcha

Voz 1751 09:51 desde esta mañana la sexta gran recogida de alimentos de momento supongo que bien que los riojanos como siempre solidarios y colaborando

Voz 11 10:00 hombre por supuesto como no podía ser menos están respondiendo magníficamente vamos

Voz 1751 10:05 bueno estamos hablando y estamos ante el creo que es José Manuel Pascual Salcedo Salcedo la sexta gran recogida de alimentos es además la recogida más importante de las que hace el Banco de Alimentos verdad

Voz 11 10:18 sí sí correcto es la sexta gran recogidas y además es el digamos el pulmón que más se refuerzan nuestras existencias es que nos ayuda durante todo el año pues a reforzar esas entregas para la gente más necesitada ya se ha demostrado que está campaña es imprescindible para nosotros osea que si ponemos toda la ilusión en todo el empeño en que salga bien

Voz 1751 10:44 sí porque aunque hay otras a lo largo del año causó menores parece que que cuando llega no sé si también por las fechas que son verdad como que hay una mayor sensibilidad por parte de de la gente a colaborar

Voz 11 10:56 claro es que además son unas fechas como muy entrañables no la gente ya han quizá es la ilusión de la Navidad bueno pues te animas te animas a las compras y también a al no solamente sino también compartir con los temas lo necesita que es lo que se pretende

Voz 1751 11:13 bueno ustedes creo que depende claro de lo que recojan pero esperan superar los ciento setenta mil kilos no de de productos y de esta manera poder ayudar las estimaciones que han hecho ustedes es entorno a diez mil personas

Voz 11 11:29 sí sí ese actualmente es el número aproximado de beneficiarias eh algo más de diez mil pero entorno a esa cantidad es lo que estamos atendiendo actualmente es lo que que espero seguir ayudando evidentemente

Voz 1751 11:44 bueno pues y a pesar de que se habla de una recuperación económica de que la situación está mejorando hay mucha necesidad la prueba está en usted nos dice esas diez mil personas que que necesitan la ayuda del Banco de Alimentos en este caso es un número que ha bajado algo no ha bajado lo suficiente no sé qué qué qué datos manejan ustedes respecto de del comienzo no sé si de la crisis pero de años atrás verdad cuando había más necesidades

Voz 11 12:14 bueno pues nosotros que vemos que algo ha bajado pero no lo suficiente realmente es una cifra muy preocupante en la que estamos ahora es algo más baja que hace tres años pero sigue siendo una cifra muy alta para una comunidad como las nuestras pequeña una cifra seis mil beneficiarios demuestra que todavía hay mucho por hacer que todavía no podemos bajar los brazos y eso es lo que queremos también transmitir el perdón que que no podemos bajar los brazos que no ha pasado la crisis y que todavía tenemos que seguir ayudando ni y eso es lo que esperamos y estamos viendo que la gente está responde

Voz 1751 12:55 está respondiendo porque la Gran Recogida va a tener lugar que no lo hemos dicho durante esta jornada la está teniendo ya pero también durante la de mañana iba a preguntar esas diez mil personas esos beneficiarios que ustedes ya conocen en son personas que llevan ya años algunos son nuevos que se han incorporado en los últimos tiempos au vienen siendo ya a familias o beneficiarios de años atrás

Voz 11 13:19 bueno nosotros tengo que decir que nosotros directamente no tratamos con lo que nosotros hacemos es decir las entidades benéficas las distintas entidades que hay pero bueno sí que nos llegan de alguna manera nos llegan pues a través de estas entidades información lo que nos transmiten es que bueno pues que hay una pobreza enquistadas hay gente hay gente que lo tiene muy difícil salir de esta situación pues por las situaciones económicas por la edad por con mis cosas no pero que sobre todo sobre todo muchas veces por la edad la preparación no faltando embarazado no ya para conseguir yo que ahora unos trabajos dignos

Voz 1751 14:03 ya incluso se habla también de personas trabajadores trabajadoras eh que viven en la pobreza

Voz 11 14:11 efectivamente es que esa es otra una paradoja que se está dando la gente que está cobrando un sueldo pero pues bien por ser familia numerosa porque no le ya que están viviendo con un joven no Pedro que no yerran al a la a la a cubrir sus necesidades no tienen que complementar con ayudas

Voz 1751 14:31 bueno pues para eso está en esta jornada en de mañana sábado el Banco de Alimentos con esa gran recogida por cierto cuántos establecimientos están colaborando

Voz 11 14:40 bueno pues están en un colaborando de unos treinta y cinco establecimientos en toda la región bueno unos setenta y cinco entonces en toda La Rioja sí a es cantidad importante es la verdad que año año incorporando nuevos

Voz 1751 14:53 migrado voluntarios ustedes reclaman necesitamos voluntarios y ahí tienen a los voluntarios verdad

Voz 11 14:58 claro que este año tengo diecisiete vamos que estamos alcanzando hasta que no cerremos la campaña no sabemos el número exacto pero bueno al final los mil cuatrocientos

Voz 1751 15:09 bueno pues hay que decir a los oyentes está ya en marcha está Gran Recogida lo que ustedes piden son sobre todo alimentos no perecederos verdad eso hay que insistir mucho porque hay gente que en fan de colaborar a veces les dan a ustedes alimentos que después de los lleva a nada a su sede al Banco de Alimentos INI y no los puede mantener durante tiempo no

Voz 12 15:31 bueno pues nosotros ahora decimos

Voz 11 15:34 acciones y todo lo cogemos pero sí que insistimos en que sean no perecederos porque aunque siempre hay alguno como bien dice que que no dan alimentos pero bueno nosotros tenemos cámaras frigoríficas problema pero claro el problema es que cuando son alimentos en tanto volumen sobrepasa entonces para alimentos no perecederos no hay problema pero claro alimentos perecederos

Voz 12 15:56 el dos de alimentos también para los niños verdad claro claro claro también bueno

Voz 1751 16:02 en cualquier caso el Banco de Alimentos tiene una gran despensa hay que decirlo verdad

Voz 12 16:06 sí que lo tenemos ahora la verdad que tenemos buena capacidad bueno

Voz 1751 16:12 pues hoy y mañana para colaborar también la gente que no se pueda desplazar o que por miles de razones no pueda acudir durante la jornada de hoy será difícil verdad la de mañana a cualquiera de los establecimientos que colabora económicamente en cualquier momento pueden colaborar como ustedes con el Banco de Alimentos no

Voz 11 16:28 correcto otros otros estamos haciendo sea

Voz 13 16:30 bien ya

Voz 11 16:33 fuera de campaña sería cuestión de depositar venir a nuestro a nuestro centro que está

Voz 13 16:40 a abrir a la Guardia hay

Voz 11 16:43 pues todo en la zona de Las Norias tienen un acceso muy cómodo o bien a través de llevo haciendo donaciones que se pueden transformar en alimentos también que estamos el Tribunal no entonces ahora tenemos una página web con la cual se pueden hacer donaciones el joven también un fiscal dicho sea de paso

Voz 12 17:04 claro que dice pues hacer donaciones hola buenas

Voz 1751 17:07 y además en esta edición ustedes cuentan con un padrino de de sanción como es el cantautor Chema puro que ha programado un concierto benéfico en el mes de febrero verdad

Voz 11 17:18 correcto Chema pulmonar que desde aquí agradezco una vez más se su colaboración y el entusiasmo que está desplegando el hombre porque a mí me impresiona con que sencillez con qué entusiasmo con alegría está empujando el apoyándonos bueno y además en este concierto que sido una iniciativa suya que bueno pues que nos va a venir muy bien a todos

Voz 1751 17:43 bueno pues la Gran Recogida laSexta gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos ya está en marcha desde esta mañana queda todavía unas horas para que para este viernes puedan a acercarse ustedes y lo ve sean para colaborar a los establecimientos que están colaborando en esta edición la jornada de mañana sábado no lo olvidamos que también pues que vaya todo muy bien José Manuel Pascual Salcedo

Voz 12 18:05 muchísimas gracias un abrazo buenas tardes verdad adiós

Voz 3 18:38 pues así con el padrino del Banco de Alimentos de La Rioja con Chema apuró en cerramos hoy La Ventana de La Rioja disfruten de lo que queda de la tarde del viernes y también del fin de semana adiós