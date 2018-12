Escucha las noticias de las 22:00 (30/11/2018)

en la Cadena SER Hora veinticinco a abrirles mucho con el tema de Madrid Central porque entiendo que muchos de ustedes viven en ciudades que han analizado sus centros ya han sobrevivido a las obras primero tener que abandonar el coche después es más entiendo que la mayoría están encantados con el cambio que han vivido sus ciudades es cierto que Madrid Central tiene un elemento noticioso es la primera ciudad española la más grande de la capital que se atreve con las restricciones de tráfico en el centro como han hecho otras capitales europeas sin que haya pasado nada solo quiero detenerme un momento en lo que ha pasado hoy en Madrid como reflejo de que cualquier iniciativa incluso la iniciativa como esta que revierte positivamente en los ciudadanos y los datos el primer día ya lo demuestran se convierten batalla política porque sí porque todo lo que hace el contrario está mal en este caso sí al frente de la idea está la alcaldesa Manuela Carmena peor todavía la derecha política y mediática de la capital se han lanzado contra la alcaldesa de la iniciativa como si no hubiera un mañana se ha llegado a comparar el centro de Madrid con un gueto el alcalde de Alcorcón del PP lo ha comparado con el muro de Berlín todo menos reconocer que la medida con sus improvisaciones hizo imperfecciones sitúa a Madrid en la vanguardia de la lucha contra la contaminación sin reconocer también qué anteriores alcaldes del Partido Popular tuvieron esta medida sobre la mesa Madrid Central tampoco podía escapar de la crispación política aquí no se salva nada Nina Ángels Barceló entramos ya en tiempo de información de análisis y de tertulia con Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches Eduardo Madina buenas noches y Gonzalo Velasco buenos mola buenas noches habéis llegado aquí sin ningún problema a los tres no perfectamente la verdad actualmente sin problema Madina retuvo dedicarle yo brotes todo

Voz 2

01:56

vino me gusta a mí vino me gusta que me impongan nada y si encima que me que depongan cartel de grandes que yo vea y que sepa dónde por qué había Rojas en el suelo en el suelo cuando donde no se ve bueno luego iremos luego