Escucha las noticias de las 03:00 (01/12/2018)

este sábado se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida coincidiendo con esta fecha el Gobierno ha aprobado un acuerdo para eliminar por discriminatorio el veto al empleo público a los pacientes con VIH diabetes psoriasis So celíacos una medida de la que podrán beneficiarse siete millones de personas Laura Marcos

desde mil novecientos ochenta y ocho que se dice pronto estos colectivos no podían optar a una plaza pública de policía militar funcionario de prisiones su agente de aduanas hoy la vicepresidenta anunciaba el fin de esta discriminación

considera un chantaje lo ha dicho nuestro canto a tenemos un chantaje ya lo que no vamos a aceptar el chantaje las cantidades que hemos sabido para Cataluña las hemos sabido por los medios porque nadie del Gobierno no ha explicado esta propuesta Plaza expresó que ADC es el Chacal aquí después lo que tienen que hacer es levantar la prohibición de devolver la paga que es la Ley de Presupuestos vigente que nos prohibía hacer esta devolución que nosotros la podemos devolver pero sí se levanta esta prohibición legal ese la previsión baja

Voz 0055

02:21

para sentencia después de más de tres horas la Fiscalía ha hecho definitivas su petición de cinco años de cárcel para el youtuber tenemos pruebas de que pasó lo que pasó ha dicho en su informe la víctima que tenía entonces trece años ha dicho que se encontró con Dallas en el parque del Retiro de Madrid y que me besó me tocó y me dijo que quería apoyarme ha dicho entre sollozos su defensa ha pedido su absolución restando credibilidad al relato de la víctima dentro de la sala el joven ha roto a llorar defendiendo su inocencia aunque fuera