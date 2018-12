A Vivir La Rioja (1/12/2018)

Voz 0152 00:00 tomamos el relevo ahora desde La Rioja y te damos la bienvenida en este primer día ya del mes de diciembre así que puedes ir arrancando o pasándola hojita en el calendario para ponerte al día si todavía no lo has hecho A vivir que son dos días desde La Rioja Comienza aquí un saludo de Pilar Quintana

hoy sábado empezamos con un acto solidario hoy aún estamos a tiempo de ayudar y es que hoy continúa las esta gran recogida de alimentos que organizan todo el país el Banco de Alimentos vamos a encontrar como siempre a los diferentes voluntariosa la salida de los supermercados a los que les tenemos que entregar y donar los alimentos que hemos comprado así que desde aquí apelamos a su generosidad y les animamos y les invitamos a colaborar para que un año más esta causa sea todo un éxito

Voz 3 01:07 José Manuel Pascual Salcedo presidente del Banco de Alimentos de La Rioja qué tal buenas tardes hola bueno estar muy bien

Voz 4 01:13 gracias es bueno pues que ya está

Voz 3 01:16 la sexta gran recogida de alimentos de momento supo que bien que los riojanos como siempre solidarios y colaborando

Voz 4 01:24 por supuesto como no podía ser menos está respondiendo magníficamente vamos

Voz 3 01:29 bueno estamos hablando hoy estamos ante creo que José Manuel Pascual Salcedo Salcedo laSexta gran recogidas de alimentos es además la acogida más importantes de las que hace el Banco de Alimentos verdad

Voz 4 01:42 sí el correcto y la podrán recoger sus el el digamos el pulmón que más se refuerza nuestras existencias que nos ayuda ruego pues a durante todo el año pues a reforzar esas empresas para la gente más necesitada ya se ha demostrado que está campaña es imprescindible para nosotros osea que sí que si ponemos todo ilusión en todo el empeño en que salga bien

Voz 3 02:08 sí porque aunque hay otras a lo largo del año son menores para Enrique que cuando lleva no sé si también por las fechas que son verdad como que a mí una mayor sensibilidad por parte de la gente a colaborar

Voz 4 02:21 claro es que ambas son unas fechas como muy entrañables no la gente ya empieza a entrar en la ilusión de la Navidad pues te animas te animas a las compras y también a hablar no solamente nombrar para latín sino también compartir Cruz quemarlos necesita que es lo que se pretende

Voz 3 02:37 bueno usted ve creo que depende claro de lo que recojan pero esperan superar los ciento setenta mil kilos no de de productos y de esta manera poder ayudar de las estimaciones que han hecho ustedes es entorno a diez mil personas

Voz 4 02:53 sí sí necesidad actualmente el número aproximado beneficiarias algo más de diez mil pero el entorno de esa cantidad es lo que estamos atendiendo actualmente es lo que espero seguir ayudando evidentemente

Voz 3 03:08 bueno pues en a pesar de que se habla de una recuperación económica de que la situación está mejorando hay mucha necesidad y la prueba está en esas diez mil personas que que necesitan la ayuda del Banco de Alimentos y en este caso es un número que ha bajado algo no ha bajado lo suficiente no sé qué qué qué datos manejamos tonos respecto del comienzo no sé si de la crisis pero debió años atrás verdad cuando había más lazos ideadas

Voz 4 03:38 bueno pues nosotros sí queremos que ya luego a bajaron pero no lo suficiente realmente es una cifra muy preocupante en la que estamos ahora es algo más baja que hace tres o cuatro años pero sigue siendo una cifra muy alta para una comunidad como la nuestra pequeña

Voz 5 03:57 participan mil beneficiarios

Voz 4 04:00 muestra que todavía falta mucho para que todavía no podemos bajar los brazos y el rock queremos también transmitir a la gente perdón que nadie que no podemos bajar los brazos que no a pásalo una crisis y que todavía tenemos que seguir ayudando yo creo que esperamos y estamos viendo que la gente está responde

Voz 3 04:19 que está respondiendo porque la Gran Recogida va a tener lugar que no lo hemos dicho durante esta jornada la está teniendo ya pero también durante la mañana iba a preguntar esas diez mil personas os beneficiarios que ustedes ya conocen son personas que llevan ya años saludemos son nuevos que de se han incorporado en los últimos tiempos vienen siendo ya familias o beneficiarios de años atrás

Voz 4 04:43 bueno nosotros tengo que decir que nosotros directamente nuestra estamos con lo que el porque nosotros le hacemos notar desde las entidades benéficas

Voz 5 04:52 a las distintas entidades que hay pero bueno sí que nos llegan de alguna manera nos llegan pues Cabo en estas entidades e información hizo lo que tienes que bueno pues que hay una pobreza enquistada hay gente hay gente que lo tiene muy difícil salir de esta situación pues por la situación las económicas por por la verdad por con mis cosas no pero que

Voz 4 05:16 sobre todo sobre todo muchas por las da por lado la preparación falta de animación para conseguida llegará unos trabajos dignos incluso se habla también de persona esperaba

Voz 6 05:31 los trabajadores que viven en la pobreza

Voz 4 05:35 efectivamente es que esas atrás una laboral que es esta grande la gente que está cobrando sueldos pero bien por ser familia numerosa Port

Voz 5 05:43 no le he que está admitiendo con no Pedro que no yerran al a la a la a cubrir sus necesidades no permiten que complementa

Voz 6 05:53 por con ayudas bueno pues para eso está M

Voz 3 05:57 está formada llena de mañana sábado el Banco de Alimentos con esa Gran Recogida posible cuántos establecimientos están colaborando

Voz 4 06:04 bueno pues están en color eran unos setenta y cinco establecimientos en toda la red bueno unos setenta y cinco establecimientos de toda La Rioja va a caer canto importantes la verdad que año a año se han incorporando nuevos

Voz 3 06:17 en de voluntarios ustedes reclaman necesitamos voluntarios y tiene la los voluntarios verdad

Voz 4 06:22 lo que este año que tengo edificio vamos que estamos alcanzando lo a cerremos la campaña no sabemos el número exacto pero ganarle al señor los mil cuatrocientos

Voz 3 06:33 bueno pues hay que decir a los oyentes están en marcha esta gran recogida lo que ustedes piden son sobretodo eh alimentos no perecederos verdad eso hay que insistir mucho porque hay gente que en ese afán de colaborar a veces les da usted los alimentos que después los bebés nada a su sede al banco de alimentos que no los puede mantener durante tiempo no

Voz 4 06:54 sí bueno de agradecemos la adopción éxito lo cogemos pero insistimos en se llame perecederos porque aunque su como bien dice que que no dan alimentos pero ve nosotros tuvimos cámara frigorífica problema pero claro el problema es que cuando son alimentos en tanto el volumen el sobrepasa a estos alimentos no perecederos no hay problema pero para alimentos perecederos estamos mucho más limitados

Voz 3 07:22 de alimentos para los niños verdad

Voz 4 07:23 claro claro para los niños también bueno

Voz 3 07:26 en cualquier caso el Banco de Alimentos tienen una gran despensa hay que decir la verdad

Voz 4 07:30 sí sí la verdad es que revelaron extremo buena capacidad

Voz 3 07:37 mañana para colaborar también la gente que no se pueda desplazar que me pueda acudir durante la jornada de hoy será difícil beber y la de mañana a cualquiera de los establecimientos que colabora económicamente en cualquier momento pueden colaborar como ustedes con el Banco de Alimentos no

Voz 4 07:52 correcto otros otros estamos abiertos y ya eh

Voz 3 07:58 a campando

Voz 4 08:00 depositar a nuestros a nuestro centro que está

Voz 5 08:04 en abrir a la Guardia que hay

Voz 4 08:07 estoy en la zona de las normas tiene tiene unas que son muy como olvido o a través de nuevo haciendo donaciones que se pueden transformar en alimentos también que tramos el tribunal no entonces ahora tenemos página con la cual se puede nacer es donaciones sí también nació fiscal dicho sea de paso hice puede hacer revelaciones Blair Baena

Voz 3 08:32 policial ustedes cuentan con un padrino de excepción como es el cantautor Chema Turón que ha programado un concierto benéfico en el mes de febrero verdad

Voz 4 08:42 correcto e Chema el que desde aquí agradezco una vez no se su colaboración en Bruselas como crédito está desplegando el hombre porque a mí me impresiona aunque eso con que entusiasmo con alegría está empujando el ellos poniéndonos iba además en este concierto que ascenderá iniciativa suya que bueno pues que nos va a venir muy bien a todos

Voz 3 09:08 están recogidas asista gran recogida de alimentos al Banco de Alimentos ya está en marcha el buscado estuvo muy bien José Manuel Pascual Salceda

Voz 4 09:15 muchísimas gracias eh

Voz 8 10:07 continuamos juntos han esta mañana en este ave Bier desde La Rioja vamos a recuperar la entrevista que hemos mantenido esta semana con un grande de nuestra cocina Ferran Adrià ha venido a Logroño de la mano de Caixabank para unirse a doscientos clientes si profesionales del mundo de la hostelería Ferran Adrià nos presenta un libro muy peculiar

Voz 9 10:27 bueno una guía para ayudar a todos eso se emprendedores para ayudar a todos aquellas personas que el día de hoy se dedican a a la gastronomía para tener un futuro tan brillante como el suyo suyas Adolfo Cádiz

Voz 10 10:38 todo el mundo las bebidas versus sala no halal saque Pelé en el mundo Narcea se nos quejamos de que no hay personal para para no para para el comedor y y seguramente no lo hemos cuidado lo bastante para que que pueda haber en este caso se en una guían donde el propietario pero también el resto del equipo eh puede contextualizar todo este mundo de las bebidas muy focalizado al final en el beat en el vino no pero también hay los cócteles el café el agua hay todo lo que

Voz 9 11:15 porque precisamente aquí en La Rioja estamos en tierra de vinos y que es verdad que el vino pues dentro de lo que son las bebidas puede tener o puede haber sido más cuidado durante todos estos años pero sí que eh bueno hay deficiencias en otras en el conocimiento de otras bebidas como puede ser la cerveza como pueden ser los cócteles

Voz 10 11:33 mira nosotros estamos ella estamos haciendo ya unos libros más temáticos se increíblemente no hay una enciclopedia cinco seis volúmenes sobre el vino a nivel mundial ya es una cosa que me quede aquello estupefacto de que no existía hay libros maravillosos sobre el vino pero parte de la Laviña ahí como estaba vino ahí la parte hecho de todo el tema centro perceptivo estamos haciendo una enciclopedia sobre el vino tres cócteles es muy cientos de de libro de recetas persigue es comprender León deben edad tampoco asiste decir hay que practica nuestra nuestra nuestro sector hasta hace cuatro días no era académico con no cimientos se genera sobre todo en las severas a ver no y entonces se hará poco a poco se está se está generando todo estoy también el tema de la empresa esto no son un sólo de nuestro aceptarse son pleno en general de de España es decir tú estuvo usted periodismo aquí no te enseñaron que la empresa que es una estrategia que fuera cuenta explotación tal y esto se une un restantes un negocio no una idea o tal es un negocio que lo tienes que saber gestionar

Voz 9 12:47 decíamos que ahora mismo se encuentra trabajando en esa enciclopedia de los cócteles por llamarla de alguna manera cuál es el proceso para la creación de un cóctel ese es similar al de un plato de cocina

Voz 10 13:00 que comprender que son los controles para crearlo en el sida en finales pues que tú la cócteles cocina eh

Voz 9 13:08 pero al final dividimos en esa división mental que puede tener uno entre comida y bebida no

Voz 10 13:13 el acceso a la vivienda no es cocinar

Voz 9 13:16 sí sí hombre editaban lleva ese proceso de creación REC le estaba dando una la

Voz 10 13:22 no te dejan la comida otras da la vida no pero claro esta salgan tema que hay no es decir si tú te haces un expreso no dice es que los cocina unos para hacer un helado sí que es cocinar esto no hay algo que no funciona eh cero son especialistas no hay especialistas para hacer el pan de jamón no para hacer co tres todo el proceso es eh es es creación no a partir de una serie de de productos no con herramientas y técnicas tienes que graba algo nuevo lo hay también eh pues eh en líneas filosóficas alrededor de esto en el sentido pasará vamos a estar en lo más más pequeño más grande alcohólico al esto muchas tendencias que va marcando el eh

Voz 7 14:15 creo que estamos viendo ahora mismo un auge de los de los cócteles

Voz 10 14:21 si tanta muy muy muy en auge lo que eso es que al final la los cócteles eso sobre todo socializar bueno si se ejerce de la red la las nuevas tecnologías no parece que el no ahora que no no no hablemos igual cuando uno va a una coctelería o bar a tomarse no ha dado

Voz 9 14:45 a socializar decía Ferran Adrià en esta conversación que era importante conocer la historia entender el concepto ya que usted también está desarrollando bueno está fijándose en esa en esa historia de de los alimentos verdad que que llevar también estudiando el origen un poco de de la cocina de los ingredientes siempre comer siempre fue un placer en la historia no

Voz 10 15:08 alegro eh verdad hasta que no me clases sociales no no no empieza esta diferencia diferenciación no entre eh el hedonismo y la alimentación siempre siempre hay actitud seguramente hace dos millones de años ajeno cuando vía en los moritos por aquí sea no tendría este concepto de de pajar de de disfrutarlo placer y tal pero claro no es lo que entendemos ahora no placer puede ser una cosa pero todo lo que de alrededor no más hedonista más más litúrgico y tal pues esto es lo que hay eh tú eres Ferrer ya por último

Voz 9 15:53 la semana pasada se realizaron esa será la de las estrellas Michelin La Rioja una comunidad tan pequeña como la nuestra consiguió cinco estrellas que supone para uno es el reconocimiento y sobre todo que puede suponer para una región tan pequeña como como la nuestra pues tener cinco estrellas en ese firmamento Michelin decisión ver lejos debe creo del todo

Voz 10 16:12 espero que todo esto ha cambiado nosotros salvo en el año noventa y siete no te lo entrevisté me echen me en España habían traído cuatro Tale no habían redes sociales tal hoy todo esto ha cambiado mucho más grande para una acción para la ciudad el que manda esto que eh que el tema de la sección admitir a ver eh no además seguramente el bastante va de más puntos de los últimos años tiene las tres nos va a tener estar centenar rehacer el ego que mejor tenerlas que me esperan en Barcelona en Logroño eran tres esté menciones no significa tener dieron estos habían Paloma puedan verse que tú dices yo tengo otras esto ya importa no llena es decir yo tengo colegas que que no llena cada día

Voz 9 17:14 Ferran Adrià muchas gracias por esta conversación por habernos atendido

Voz 8 17:22 de la alta cocina pasamos a degustar otros manjares que tenemos también muy cerca qué tal si hoy vermut veamos en Villagarcía así es Pilar vamos a hablar de gastronomía porque la verdad es que queríamos contarles a los oyentes que los pasados diecisiete dieciocho de noviembre la ciudad pacense de Olivenza acogió el Concurso Internacional de Pinchos Medievales de dos mil dieciocho allí estuvo en representación de la Guardia el jefe de cocina del espacio gastronómico Villa Lucía Juan Antonio Gómez Juan Antonio qué tal como estaba buenos días

Voz 11 17:55 hola muy buenos días consiguió el premio al P

Voz 8 17:57 ocho medieval más original enhorabuena no

Voz 12 18:00 muchísimas gracias

Voz 8 18:01 me imagino que es un gran reconocimiento no en un eh bueno pues la verdad que en una cita de estas características donde además ustedes Bono representaban a todo el municipio no

Voz 11 18:12 sí muy satisfechos con la seguimiento a nuestro trabajo o la puesta de Biología espacio gastronómico por por el producto el compromiso por los productores locales porque sostenible producto de cercanía kilómetros cero somos el primer espacio certificado Slow Food de Rioja Alavesa muy muy contento también por la repercusión que ha tenido para la Guardia ocho de representar nuevamente a lo aguarda pues es se me hace sentir muy orgulloso

Voz 8 18:44 bueno y qué es lo que pudieron disfrutar allí en esta quita porque usted llevó un pincho que además es especial no por lo que significa que se denomina

Voz 11 18:56 pero qué hechos son en su pequeño homenaje a cambiado a mi madre que lo que fallecido ese año si es un bicho que sordina al kilómetro cero sardinada Sardina del Cantábrico sabes sabes que kilómetros sido implicados es bueno utilizar productos o que se encuentren en un radio de cien kilómetros a la redonda y entonces fuentes sacarse una las sardinas al Cantábrico como marinado en saldan hay azúcar luego la he luego lo hemos retratado loco con aceite oliva virgen extra es la variedad de aceituna que que se cultivar la guardia en Rioja Alavesa perdón aquí al lado hemos tomado ligeramente por unas padres Jardiel este estas admiraba a dispuestas sobre un vidrioso de trigo ecológico ya patrón la campaña de de una espuma de realicen no

Voz 8 19:53 menuda combinación de sabores no Juan Antonio

Voz 11 19:56 si no me encuentro de sabores que que bueno con con los que hemos acertado es el contraste de la velocidad de la de la sardina con con ese ligero el del azafrán y la frescura que en las jugadas no

Voz 8 20:16 en todo con una presentación impecable digo esto porque yo creo que también el mundo de los pinchos en cuanto a la presentación no sólo en los sabores se ha convertido en un arte prácticamente

Voz 11 20:28 bueno intentamos jueguen intentamos cuidar la presentación brotan con los sitios como en el resto de de los teatros ofrecemos en en nuestra Carta estoy dicho porque lo complementamos como unos dulces tiernos y luego oro lo culminó vamos un vinagre en polvo para que el pinchó además de ser o de que de esta ricos y atractivo visualmente casino al que vemos por los ojos

Voz 8 20:54 además usted de la perfilado ya a lo largo de la conversación Juan Antonio estamos hablando de un pincho que significa he además o que de alguna manera es el ejemplo perfecto no de la gastronomía de Villa Lucía principalmente por eh bueno pues que está hablando de kilómetro cero no de que representa perfectamente esta filosofía que ustedes tiene

Voz 11 21:18 si no todos nosotros envió Lucía desde que llevamos lo está la no van desde que inauguramos Lobo de espacio gastronómico y hemos venido apostando coste kilobits del compromiso del que queremos implicar a a los distintos sectores porque al final es evidente que el producto ecológico el productor es el producto de Cercanías ligeramente más caro y eso es lo que tiene contenido Carlinos nuestros clientes pero tras como se apostar por este tipo de de cocina pues bueno ese ser sinceros con nosotros mismos y con nuestro entorno

Voz 8 21:51 a ustedes fuera el primer restaurante no de Rioja en disponer esta acreditación de kilómetro cero no porque digamos esto va más allá está avalado y otorgado además por un movimiento internacional Slow Food

Voz 11 22:05 sí efectivamente tuvimos la la certificación de Slow Food que en abril de este año bueno es un reconocimiento a la Cuesta como le digo que ubiquemos haciendo por los otros productores locales Fedor porque una por lo convenció por un coto sostenible y ecológico

Voz 8 22:23 bueno pues por este reconocimiento y también con la excusa de este premio al Pinchos Medievales más original que ha recibido Villa Lucía queríamos hablar con su chef Juan Antonio Gómez muchísimas gracias Juan Antonio

Voz 11 22:36 muchísimas gracias a vosotros buenos días

Voz 8 24:26 Juan Zavala más desde juguete casi nos acercan a los nuevos juegos de esta temporada así que vamos a tomar de nuevo buena nota porque ya se acercan las Navidades Papá Noel y los Reyes Magos ya están empezando a recibir nuestros encargos

Voz 0841 24:41 hola qué tal pues si no vamos a acercar a esta hora hasta el centro comercial Berceo a juguete Cannes bueno estamos a uno de diciembre se va acercando ya a la Navidad así que necesitamos conocer más propuestas que nos hacen desde juego Íñigo Ruiz qué tal

Voz 14 24:54 vamos vamos con tres nuevos juegos no sabes por dónde empezamos mira vamos a empezar por uno que es muy especial por la temática y que no se había visto antes que sea marcados que es como la montaña es un juego de alpinismo que mucha gente les choca porque representar eso en Tablero parece complicado a muy muy muy bien ha dicho la verdad evidentemente se trata el objetivo es subir hasta la cima o lo más arriba posible porque para puntuar más pero lo bueno de juegos que han representado muy bien tanto con cartas lo que es el tema de ir avanzando por todas las bases para conseguir subir hasta arriba el esfuerzo que supone conseguir subir hay cartas de aclimatación porque claro lo lo dependiendo de la altitud es más complicado aclimatarse y tal falta oxígeno aquí está pendiente de las provisiones eh hay que colocar campamentos todo lo que es la ambientación qué supone el alpinismo lo han plasmado en el juego perfectamente entonces es un juego no cooperativo porque cada uno va más o menos a lo suyo aunque hay ciertas cosas que se pueden aprovechar unos de otros pero el objetivo es llegar arriba evidentemente cuando tiene cada equipo tiene dos alpinistas pero en ese aspecto está muy logrado que decir no son juego solo para los que les gusta el alpinismo está muy bien para la emoción que supone subir bajar el hall pueden llegar a Maurice evidentemente

Voz 7 26:13 eso sí

Voz 14 26:15 ha rematado bien es llega hacer una aclimatación pero que incluso para que no sea experto en alpinismo el juego llama mucho la atención está muy muy logrado la verdad

Voz 0841 26:25 no es que el deporte da mucho juego porque estás hablando de este caos que de montañismo día creo que eso era del Tour de Francia también uno de carreras que lleva a la curva tenías que frenar eso es ahí te da mucho juego para meter matices y

Voz 14 26:37 hay alguna más eh hace poco vimos uno de ya lo comentaremos que todavía no estaba entiendas uno de atletismo pero si lo representan muy fielmente y la verdad es que tanto los que son aficionados a este deporte como quien quiera probar algo diferente en juego de mesa van perfectamente cosa que sí

Voz 0841 26:53 bueno pues el K2 uno de esos que nos proponen medidas de juguete vamos con el segundo juego eh

Voz 14 26:58 el segundo es el exploten quiten que el nombre es un poquito curioso juego también porque es un juego de cartas los gatos explosivos es en juego a juego que lo plantearon desde el principio en plan humorístico de hecho el juego salió en Internet en campaña de financiación Quique estar tirito a estas cosas iba a todos los récord de la historia de los Juegos de mesa financiados a fue un boom ir desde que vino al atienda la verdad es que sí de Se vende de vamos se agota cada vez que cada vez que llega es que la temática es muy sencilla está todos los dibujo relacionados con gatos y tal que ya digo que son como en plan de de humor y de coña están enojados con estilo manga bueno un poco así raros todas las relaciones son bastante llamativas lo que pasa es que la interacción del juego está muy chula porque es el típico juego como virus otros de jugar cartas hacen la puñeta al rival por robarle cartas puedo ver las cartas que vienen el mazo para ver si viene alguna peligrosa porque en la gracia juegos que cuando acaba el turno estás obligado a robar una carta del Mazo entonces tú fíjate tú no teniendo que coger una carta puede ser una de las que no me interesa Galea entonces en el poder ver cual es a ver si se la va a comer el otro jugador que tiene tiene mucha gracia es un juego muy chulo en ese aspecto porque para jugar en grupo si tal es divertidísimo divertidísimo está muy bien tiene mucha interacción entre jugadores muchas de pues robar de dame tu una carta desde estilo bueno eso es que hay muchos otros jugadores también serán los que más triunfos porque al final claro que íbamos a jugar contra otro pues al poder hacerle la puñeta o competir hay mucho con él no y de hecho creo que lo comentamos alguna vez que los Juegos expresamente para dos jugadores en muy pocos ya muy pocos ni hay algunos que están muy bien pero porque lo han hecho sólo parados in otros juegos aunque te pongan de dos a cuatro jugadores cierto que a dos pierde un poquito porque hubo hay que modificar mucho las reglas total entonces muchos juegos de estos compró incluso este funciona mejor a tres Si somos tres cuatro cinco perfecto pero dos aunque se puede tiene menor eso sí vale pues vamos con el tercero de los Juegos vale pues a última mira es el rescate el rescate es un juego de de MIR que nosotros recomendamos muchísimo eh como iniciación para los Juegos que además lo comentamos el otro día en los cooperativos vale para cuando tenemos en casa a gente que no llevaba muy lleno de perder y cositas así pues el rescate está muy bien es un juego que no mete en el papel unos bomberos es un equipo de bomberos el tablero simula un edificio se ven todas las habitaciones hasta entonces va a haber una especie de fichas que simulan posibles alertas es decir desde personas animales quería rescatar pero tan puede ser pistas falsas entonces está está muy bien hecho puesta en boca abajo nosotros tenemos nuestro bombero y tenemos que entrar dentro que ocurre que va a haber evidentemente unas zonas que ya están con fuego el juego está muy bien pensado porque lo que han hecho pone durante todo el marco del juego una serie de coordenadas al estilo de la flota para hacer alguna forma para tirar unos dados para ver por dónde se va propagando entonces puede haber fichas de humo que en cuanto cae una de fuego al lado las de humo se convierten también en llama entonces claro el terreno se va cada vez llenando más de llamas tú tienes tus puntos de movimiento para poder ir apagando haciendo camino para poder sacar a la gente y hay que hacerlo antes de que se caigan edificios y porque claro las paredes también van sufriendo hay que poner unos cubitos para simular que la pareja ha podido caer es decir tenemos que poner todos de acuerdo para coordinarnos y sacar a todo el mundo antes de de que se que se colapse entonces nosotros está muy bien porque es cooperativo así nos tenemos que ayudar todos nadie le riñe esas cositas

Voz 0841 30:30 para ponerse de acuerdo veces no sé si es bueno sea es curioso porque claro cuando ves que no se ha conseguido porque hecho alguna cosa que no debiera también pues lo hago pero pero bueno es menos habitual bueno pues el Carlos es quiten ir rescate son los tres juegos que proponen desde jugueteras en el centro comercial Berceo para este sábado uno de diciembre

Voz 1 31:17 qué tipo de

Voz 0136 31:23 en los próximos minutos en este a vivir desde las riojanos vamos a detener en el empleo recientemente hemos conocido que el paro subió en octubre en La Rioja con lo que el número de parados superan esta región los quince mil quinientos vamos a hablar de empleo pero en esta ocasión el empleo de personas con discapacidad

Voz 3 31:39 para ello vamos a hablar con Irene Gil ella es la responsable de comunicación de la Fundación Adecco qué tal buenos

Voz 16 31:45 Díaz hola qué tal muy buenos días bueno y es que según

Voz 3 31:48 informe que ha realizado la Fundación la contratación de personas con discapacidad en La Rioja creció un catorce por ciento en los tres primeros trimestres del año frente al descenso generalizado de la contratación del dos por ciento Irene Gil a qué se debe esto

Voz 16 32:03 mira pues es una noticia sin duda positiva que Zerolo primas robada un cambio de mentalidad que está afectando a su suciedad empezando por las propias personas con discapacidad las nuevas generaciones con un certificado de discapacidad van cambiando esa mentalidad que a su ciudad de la discapacidad a dependencia ahí en actividad Iban buscando un empleo que les permita será autónomos e independientes Paralelamente la ley general de la Discapacidad aprobó hace casi cuatro décadas en mil novecientos ochenta y dos da sur va surtiendo ahora realmente más efecto en las empresas se preocupan de cumplirla os voy a darle más importancia sus proyectos de diversidad e inclusión de modo que que las personas con discapacidad van encontrando cada vez más su hueco en el mercado laboral

Voz 3 32:51 dos cuestiones lo decía Irene Gil por un lado los propios discapacitados que ya no sólo optan a quedarse en los talleres que diferentes asociaciones con discapacidad tiene para ellos sino que optan ya por buscarse la salida

Voz 6 33:04 dentro de de las empresas no es sí

Voz 16 33:08 sí así sí que hay que remarcar que el grueso de unos contratos a pesar de esta cifra tan positiva sigue siendo en centros especiales de empleo es decir en entornos de trabajo con el setenta por ciento de personas con discapacidad no esto es quizás la otra cara de la moneda hilo que tenemos que seguir luchando pues por revestir los centros especiales de empleo de cumple en una importantísima misión social la la unos concido común trampolín hacia la empresa ordinaria es decir si el entorno laboral tan y como todos le conocemos donde la persona con discapacidad es un trabajador Mar en tantos él no tenemos que seguir peleando para que se produzca esa plena inclusión en la empresa ordinaria que es el máximo exponente de de inclusión laboral

Voz 6 33:51 en las empresas por ley tenían que cumplir

Voz 16 33:56 está siendo complicado hacer entender a las empresas que hagan estas políticas de inclusión bueno más que complicado porque en general la predisposición de las empresas es muy positiva a la hora de contratar personas con discapacidad pero en la práctica ella siempre dicen que se encuentran con obstáculos pues por ejemplo que no encuentran a candidatos con discapacidad que Susper filos insto claro lo lo que tenemos que hacer hoy reforzar otras políticas activas de empleo para que los desempleados con discapacidad realmente estén preparados para competir en igualdad de condiciones en el en el mercado laboral ayudarlo siempre moderarlas mediante becas mediante

Voz 4 34:36 formación es lo que estamos Inter

Voz 16 34:39 dando acceso de la Fundación Adecco para conseguir que esos perfiles casen con que que tienen las empresas y luego también una barrera super importante son los prejuicios

Voz 4 34:50 muchas veces existe compromiso

Voz 16 34:52 parte de la empresa pero hay muchos muchos miedos en no tienen apenas experiencias previas no saben cómo encajar esa persona no se vencían citar adaptaciones y al final ante la duda optan por descartar a ese candidato con con discapacidad ahí sí que tenemos mucho mucho trabajo por hacer Irene yo estamos

Voz 3 35:13 eliminar esos prejuicios pero usted qué le diría a una empresa que supone para una empresa que aporta contratar y que en su plantilla había una persona con discapacidad

Voz 16 35:22 bueno pues para empezar normalización es decir las empresas tenemos que ser un reflejo de lo que hay una sociedad y la discapacidad queramos o no está presente la sociedad si tú tienes adulta perciban en tu empresa está asegurando que tienes esa diversidad que caracteriza a la sociedad mejoran el clima laboral porque los demás empleados perciben que la empresa no era importancia a tus circunstancias externas sino que realmente está poniendo el foco en la que puedes hacer y eso hace que cada persona de lo mejor de sí misma a donar huyendo entre puedes estuve tipos peluquero real las personas con discapacidad suelen ver reforzados valores como el esfuerzo la superación están a más acostumbrado a convivir con el sacrificio hitos se traducen en en un incremento de su productividad

Voz 3 36:10 en este tipo de contratación la contratación de personas con discapacidad que Lacen más las grandes industrias o las pymes y les digo porque tenemos estos datos de contratación de personas con discapacidad que han nacido en La Rioja un catorce por ciento y aquí la mayoría de las empresas son pymes pequeñas y medianas

Voz 16 36:26 bueno en general es más sencillo abordar ese tipo de qué tipo de políticas por las grandes empresas y que además suelen ser de más de cincuenta trabajadores están obligadas a cumplir con esa ley pero sí que me una al final lo que nos damos cuenta de que no depende tanto del tamaño de la empresa con la predisposición de de de los directivos entonces en en este caso nos encontramos a lo largo y ancho de toda España con pequeñas y medianas empresas que estante en tratar a personas con discapacidad sin importar el tamaño de su empresa

Voz 3 36:59 bueno pues en La Rioja lo dicho ha crecido la contratación de personas con discapacidad azul catorce por ciento en los tres primeros trimestres del año que prohibición ahí con estos datos de aquí a que finalice este dos mil dieciocho

Voz 16 37:13 bueno pues las previsiones que finalicen la cifra récord en contratación de personas con discapacidad tanto a nivel estatal como en La Rioja

Voz 4 37:21 bueno

Voz 3 37:21 la a pesar de acabar con este récord que confiemos que así sea supongo que todavía quedan muchos retos no por delante

Voz 16 37:29 muchísimos como comentaba antes eliminar esos prejuicios y estereotipos que diciembre blandos no la vista Hay siguen lastrando la plena incorporación de las personas con discapacidad y sobre todo que puedan acceder al empleo ordinario como cualquier otro profesional

Voz 3 37:45 bueno pues nos quedamos con los datos que comentábamos del informe que ha realizado la Fundación Adecco la contratación de personas con discapacidad en La Rioja ha crecido en los tres primeros trimestres de este año en un catorce por ciento y eso es una noticia muy positiva Irene Gil responsable de comunicación de la Fundación gracias por acompañarnos en la taberna escarba La Rioja buenos días

Voz 16 38:06 el placer muchas gracias a vosotros Rioja

Voz 0136 40:23 días desde La Rioja hablamos un sábado más con el concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Logroño Javier Merino que hoy nos cuenta que el presupuesto de Logroño Deporte asciende a más de diez millones de euros

Voz 17 40:34 se ha celebrado una nueva sesión del Consejo de Administración de Logroño Deporte en el que ha quedado aprobado el presupuesto yo estoy muy importante del año dos mil diecinueve de Logroño Deporte

Voz 14 40:43 diez millones quinientos ocho mil euros son incremento

Voz 17 40:46 el cuatro coma veintinueve por ciento el presupuesto da para el ejercicio de dos mil diecinueve lo que vuelve a la puesta no por Logroño Deporte porque muchos logroñeses sigan practicando deporte que al final es de lo que se trata tener buenas instalaciones para que acudan a ellas

Voz 12 41:00 así es es lo que además exigen pagando su abono porque eh el presupuesto Logroño Deporte e el aproximadamente esos cinco millones de euros que yo hablaba vienen de el Ayuntamiento de Logroño precisamente para que el abono no se incremente a los ciudadanos a los abonados a Logroño Deporte porque con los precios que manejamos pues pues no no podríamos subsistir en este caso mantenerla empresas y marzo era por esa subvención de casi los cinco millones de euros que ponen el Ayuntamiento de Logroño por lo tanto tenemos unas instalaciones nos lo exigen los abonados los ciudadanos y en ese sentido se pueda hacer deporte vale más pues con ese presupuesto patrocina Moscú desde referencia hacemos un programa deportivo hacemos eventos e ayudamos a otros torneos y te voy incluso federaciones que organizan a lo largo del año pues casi setenta eventos que tenemos en nuestra ciudad a lo largo del año hice todo eso se hace con los diez millones de euros que hablábamos desvele

Voz 18 41:56 lo llevo bien

Voz 17 42:00 veinte mil trescientas cinco plazas ofertadas a las cerca de cincuenta mil abonados es que está

Voz 14 42:05 pues hablando de cifras increíbles

Voz 12 42:08 es que hablamos de cifras muy altas pero es que es la realidad a pesar de tener una ciudad con con con donde estamos Clinton sesenta y cuatro mil habitantes es que hay cincuenta mil abonados a Logroño Deporte y otros quince mil que sin ser abonados también acuden hasta a nuestras instalaciones juega nuestro programa deportivo que es está dirigido a veinte mil personas pero si nos fuéramos a usos entradas en nuestras instalaciones en un año se producen tres millones y medio de entradas de usos estamos hablando de algo muy grande por eso la cifra es así o es es es algo más de lo que estamos acostumbrados a ver es mucho trabajo muchas personas nunca hablamos de cuántas personas trabajan Begoña Oporto pero es fijas son de plantilla treinta pero luego hay cuatrocientas personas indirectas en este caso eh vinculadas a gestiones integrales de los edificios au de o de o de programas o de otras contra otras grandes que también estará en Logroño Deporte por lo tanto esto es muy grande para que tantas personas hagan deporte pero a mí me parece muy positivo el dinero Además hay que invertirlo y gastarlo también en algo tan saludable como hacer ejercicio físico

Voz 17 43:14 aquí un poquito en el desglose sobre hacia dónde van a ir ubicadas digamos Esther estos diez millones y medio de euros Área de Actividades Juventus no sé si puedes adelantar algún evento de cara al año que viene que vaya a ser importante que tengamos que apuntar en rojo en la agenda deportiva de Logroño

Voz 12 43:30 si el hemos venido hablando incluso la alcaldesa anunció algo ya en el debate esta de la ciudad de este año donde posee a falta de cerrar en las últimas horas y últimos días flecos el Word Padel Tour dos mil diecinueve pararán en Logroño eh y eso pues va a ser un evento importante en Logroño eh que que que va a volver a poner en el mapa deportivo a la ciudad de Logroño con evento no nacional sino internacional como este circuito de pal de de donde juegan los mejores del mundo en ese sentido pues eso es lo que marcaría yo en rojo pero luego hay muchísimos más que son también importantes aunque ahora venido otros años ya los vemos como normales como puedes en La Rioja a ahí pero estamos hablando de eventos ya muy importantes y muy consolidados en el mundo deportivo todo eso va a ocurrir está metido también como muy bien indicaba estuvimos en esas partidas de actividades eventos

Voz 17 44:25 Javier hablábamos no hace muchos jugadores de la posibilidad del Mundial ochenta y dos que a partir de enero se podría producir esa cambia ese cambio de gestión de la Federación al en deben tener unos seis En esta partida se ve reflejada de alguna forma tenéis ya claro qué va a suceder con el Mundial ochenta y dos

Voz 12 44:40 el va reflejada en el presupuesto en inversiones que hace Logroño Deporte

Voz 17 44:45 la relaciones inversiones no

Voz 12 44:47 en obra nueva por decirlo no una obra nueva por ejemplo sería el polideportivo Cien Tiendas Se lo hará el Ayuntamiento de Logroño se encarga el Ayuntamiento de Logroño de construirlo de cuando se determinado se lo da Logroño Deporte paraje para que lo gestión pero el Mundial ya está hecho incluso hay una entidad que es la federación con el fútbol que lo gestiona desde hace años en estos momentos estamos trabajando para que eh llegar a un acuerdo con con la Federación y que no se pueda acceder ya hay una partida efectivamente eh en el presupuesto para eh hacer unas pequeñas reformas o grandes reformas te habrá que decidir e de punto de actuar comenzaba a actuar porque esto va a ser muchos años actuando en el Mundial ochenta y dos prácticamente para convertirlo como hemos hablado en otras ocasiones en una instalación más de la ciudad pero una instalación intermedia entre lo que podría ser habló de fútbol entre el Prado Viejo y las jaulas

Voz 17 45:37 no no sé sobre qué zonas actuaron es algo que ya ya

Voz 11 45:42 yo lo tengo claro sí

Voz 12 45:44 ya existe un proyecto que lo primero son los vestuarios

Voz 8 45:46 como es lógico yo

Voz 12 45:49 pues hay que ampliar hay que hacer hay que ponerlos como a Logroño Deporte les gusta tener a sus instalaciones eh con unos criterios de calidad muy altos luego lógicamente hay que actuar sobre el campo de hierba artificial de de natural perdón de arte ya me acabamos de terminar la grada pero sí que hay que ir al otro y empezar a actuar y luego ver qué usos si te disposiciones tiene todas aquellas zona porque también hay maneja una parcela donde había unos pabellones viejos que eh se derrumbaron hoy se tiraron y en ese sentido también que está dentro de eso

Voz 11 46:18 complejo Mundial ochenta y dos por lo tanto hay muchísimas

Voz 12 46:20 seguridades para el futuro en esa parcela que además está enfrente de Las Norias que a nosotros pues lógicamente pues eh nos gustaría que que que complementara todo lo que tiene que ver con otra instalación deportiva como es Las Norias

Voz 17 46:34 por tanto estamos hablando de que se generaría hay un bueno pues pues una doble instalación deportiva fantástica o porque se recupera

Voz 8 46:40 claro se ampliaría además no y encima las seis

Voz 12 46:43 o sea eso es la idea que de aquí a los próximos cuatro cinco años el proyecto ahí Logroño Deporte lo lo está estudiando estamos hablando de invertir en pues en los próximos años eh una cantidad falta para convertir en aquella zona en otra instalación deportiva más dirigida al fútbol en este caso pero que puede tener más usos Ike eh pues la verdad es que es magnífica porque eh está en un sitio urbanizado donde están frente en las piscinas de verano con lo cual las posibilidades son inmensas llegue el momento de trabajar es ahora es cerrar desacuerdo ir desde el año que viene sin esperar más pues empezar a invertir di a construir pues somos ustedes nuevos campo en este caso de hierba natural condiciones que se pueda practicar el fútbol profesional

Voz 18 47:31 y en eso vamos a estaría ya estamos trabajando muy

Voz 12 47:33 portando por cierto en estos presupuestos como invitadas

Voz 17 47:36 pues Javier Merino el presidente de Logroño Deporte gracias por atender a los micrófonos de SER Deportivos aquí en Radio Cadena Ser

Voz 23 49:25 el galés aquí en este a vivir desde La Rioja estos aplausos son para un grande de nuestra música de nuestra canción para Camilo Sesto que tiene su nuevo trabajo discográfico en la calle es un proyecto titulado Camilo Sinfónico en el que el cantante valenciano versiona todos sus temas los más conocidos con un nuevo formato sinfónico acaba de salir el pasado veintitrés de noviembre se pone a la venta el disco con dos ediciones la estándar con doce canciones y una especial Deluxe que incluye también colaboraciones de grandes artistas para estar a la altura de sus grandes canciones con grandes voces como lo son Marta Sánchez que canta perdóname que es el primer tema además Mónica Naranjo que está sonando ahora mismo de fondo con Vivir así es morir de amor Pastora Soler Le acompañan el tema creerte aquí es Ruth Lorenzo con Amor amar también tenemos un documental biográfico en dvd de setenta minutos de duración en esta edición especial Deluxe Camilo sinfónico es el último proyecto de la artista quien decide poner fin a su carrera discográfica con este último lanzamiento se combinan las pistas de voz de las cintas originales de Camilo Sesto eso sí con nuevos arreglos

Voz 24 50:35 trabados en el con el apoyo de la Orquesta Sinfónica

Voz 23 50:38 la de Radio Televisión Española el primer tema el primer sencillo una canción que todos conocemos perdóname con la voz de Marta Sánchez que demuestra una gran interpretación de una capacidad musical al alcance de muy pocas cantantes hay un montaje de imágenes y de voz de Camilo Sesto en su versión original de la canción con la voz actual de Marta Sánchez impagable enfrentarse Marta a todo un clásico sin el delante Camilo no es muy amigo de las versiones de temas de su repertorio pero quedó fascinado por esta atrevida interpretación que convertía la festiva canción original en una dramática composición con arreglo sinfónico decidió involucrarse en este proyecto perdóname ese primer tema fue un éxito del año mil novecientos ochenta incluido en su álbum amaneciendo vendió diez millones

Voz 0136 51:24 es de copias

Voz 23 51:26 perdóname es una composición del propio Camilo que llegó a estar dieciocho semanas en el número uno de cuarenta Principales en esta nueva versión además de las pistas originales y vocales de Camilo cuenta con Marta elevando la canción a lo más alto de la mano de los arreglos de Pepe Herrero magníficamente ejecutados por la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española que les acompaña en todo el disco Nos quedamos ya con esta nueva versión sinfónica

Voz 8 51:53 Camilo Sesto Marta Sánchez perdóname

