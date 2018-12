Escucha las noticias de las 23:00 (01/12/2018)

Voz 1 00:00 todo los hitos históricos dicen que al principio de todo hay hay una explosión disparo Bicing otro alguien muere mueren cientos de miles Jonas cierto las quejas empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 2 00:34 no es la nueva ficción sonora de los creadores de gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea Illana Wagner ya disponible en Podium podcast

Voz 3 00:52 lo quiero escuchar a la carta para trabajar

Voz 4 01:06 él está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de graben me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 5 01:22 Garrido ha de nacer las once y uno dieciocho en Canarias enseguida también

Voz 6 01:28 volvemos hasta el Santiago Bernabéu donde el Madrid ha derrotado dos cero al Vall

Voz 1061 01:31 ciencia Nos queda mucho por delante hasta la una y media pero hasta ahora

Voz 6 01:34 de resumir lo más importante que no todos al Depor

Voz 1061 01:36 de con José Luis García Íñiguez qué tal José Luis buenas noches a Dani buenas noches vamos con el resumen informativo que hoy va a ser un resumen del mundo en apenas veinte minutos un viaje con varias paradas en el que también evidentemente pasaremos por aquí para España pero vamos a empezar por París

Voz 7 01:53 no somos nada

Voz 2 01:58 dónde se encontraba vivir un nuevo sábado de Viola

Voz 1061 02:00 en las calles por las protestas de los llamados chalecos amarillos protestas contra la subida del impuesto a los carburantes los altercados han dejado casi trescientos detenidos un centenar de heridos coches en llamas e incluso un grupo de manifestantes se ha llegado a subir a la azotea del Arco de Triunfo una situación de caos así que nos vamos a París corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 02:18 buenas noches a esta hora la circulación vuelve poco a poco en la zona del Arco de Triunfo de París que los manifestantes ya alborotadores han tomado como símbolo de su confusa causa doscientos ochenta y ocho personas han sido detenidas más de un centenar han resultado heridas en la capital según el balance provisional que hace el ministro del Interior Castán m sesenta cinco mil agentes han sido desplegados en toda Francia cuatro mil en París una cifra que a toda vista resultó insuficiente para enfrentar a los tres mil violentos en parte armados con hachas y explosivos identificados por las autoridades la guerrilla urbana puesto en jaque a la policía durante muchas horas se extendió durante la tarde amplias zonas de la capital los jardines de querías opera la Madeleine incluso los grandes almacenes de Lafayette han tenido que ser desalojados los hechos más graves con decenas de coches incendiados agencias bancarias tiendas y hoteles destrozados han ocurrido en las calles adyacentes a la plaza de Twal concretamente en la avenida que comunica el arco de triunfo y Trocadero el presidente Chema con desde Buenos Aires ha declarado que no se tolera

Voz 8 03:19 hará la violencia es culpable o Kina metió a Sean Israel las culpables

Voz 0390 03:30 estos disturbios no quieren cambios no quieren mejoras sólo en el caos y así traicionan las causas que pretende servir los autores serán identificados y presentados ante la justicia ha dicho el jefe del Estado quiere convocar para este domingo cuando regrese un consejo de ministros extraordinario para hacer frente a esta inédita Revuelta que causa enormes daños económicos deja por los suelos la imagen de Francia

Voz 1061 03:52 protestas en París contra la subida del impuesto a los carburantes un incremento que Macron no parece que vaya a dar marcha atrás por razones medioambientales como parte de la transición energética bueno pues de cambio climático se ha hablado aunque de aquella manera en Buenos Aires en la reunión del G20 una cumbre a la que todavía le queda el encuentro entre el presidente chino cuyas expectativas van en función del estado de ánimo del presidente de Estados Unidos José María Patiño buenas noches

Voz 1108 04:15 buenas noches el cambio climático ha sido en la Reunión de Buenos Aires el gran elefante en la habitación en palabras de funcionarios de la Unión Europea en el comunicado final se señala que el Acuerdo de París es irreversible y todos se comprometen a su plena aplicación conforme a sus capacidades todos salvo Estados Unidos cuyo presidente ha reiterado su intención de abandonarlo algo que el presidente francés Emmanuel Macron ha presentado de manera positiva ante la prensa

Voz 8 04:41 es muy difícil

Voz 1108 04:44 ya que no significa ha dicho un nuevo retroceso el principal compromiso de esta cumbre Sudamericana se refiere a la reforma de la Organización Mundial de Comercio para adaptarse a la realidad impuesta por la Administración Trump más proteccionista y unilateral en este contexto se enmarca la cena que mantienen los presidentes de Estados Unidos y China sobre la guerra comercial desatada por la política arancelaria de Trump que ha dicho que mantienen una fantástica relación de amistad con si antes de empezar

Voz 1061 05:10 la fin así quién ha sido menos efusivo

Voz 1108 05:13 ha advertido que la cooperación es lo mejor para los dos países

Voz 1061 05:16 el presidente español Pedro Sánchez ha cerrado su participación en el G20 con una rueda de prensa en la que al final la actualidad española ha eclipsado su aportación a la cumbre porque han comenzado la huelga de hambre Jordi Sánchez Jordi Turull presos en la cárcel de Joan Lledoners por el uno de octubre una huelga con la que según sus abogados protestan contra el Tribunal Constitucional al que acusan de retrasar las decisiones sobre su cursos para evitar que puedan llevar su situación a la justicia europea así que era inevitable que a Sánchez le preguntarán por eso en la rueda de prensa del G20 y el presidente del Gobierno en la línea de lo que ha ido marcando Moncloa a lo largo del día ha garantizado un juicio justo a los políticos independentistas que están en prisión y ha defendido la independencia judicial y el Estado de derecho que les ampara Nos vamos a Buenos Aires enviada especial Nieves Goicoechea

Voz 1468 05:57 la medida de presión de los presos no va a condicionar la política del Gobierno hacia Cataluña es más el Ejecutivo celebrará como estaba previsto el Consejo de Ministros el día veintiuno en Barcelona con medidas importantes para los catalanes el rechazo del presidente Torra a reunirse ese día con Sánchez no le parece lo más acertado al presidente del Gobierno

Voz 1722 06:15 yo creo que es evidente que existen diferencias entre el presidente de la Generalitat de Cataluña y el presidente del Gobierno de España en relación con la solución política a la crisis catalana

Voz 1468 06:24 ahora lo que no podemos perder sólo Sánchez rechaza que los presos estén desprotegidos por la justicia tienen garantizados todos sus derechos dijo iban a tener un juicio justo

Voz 1061 06:34 la prensa de Sánchez en Buenos Aires ha dado para más asuntos nacionales como las elecciones andaluzas de mañana

Voz 9 06:41 elecciones andaluzas dos mil dieciocho

Voz 1061 06:55 pues contigo Nieves porque Sánchez a pocas horas de que se abran las urnas en Andalucía ha dicho que más que la posible entrada de Vox en el Parlamento lo que le preocupa es la posible radicalización de los partidos de centro es hoy un deseo que el lunes resultados en mano no haya bloqueo

Voz 1468 07:08 Pedro Sánchez parece aventurar la dificultad dificultado los pactos políticos que casi con seguridad serán necesarios para gobernar en Andalucía pide respeto para el partido ganado

Voz 1722 07:16 pero qué es lo que yo pediría primero máxima participación a la población andaluza y en segundo lugar que no haya bloqueos el día tres de diciembre que se respete la voluntad de los andaluces se permita gobernar a quién vaya a agobiar a quién va a ganar las elecciones en el día de mañana

Voz 1468 07:33 la posible irrupción de Vox en el Parlamento andaluz algunas encuestas aventuran que puede sacar varios diputados es una de las incógnitas de estas elecciones Pedro Sánchez parece más preocupado por la deriva que han adoptado PP y Ciudadanos intentando frenar la posible fuga de votos a la formación ultraderechista me preocupa decía el presidente que estos dos partidos se vean arrastrados a un discurso cada vez más excluyente que no representa el centro derecha español

Voz 1061 07:58 la campaña de las autonómicas andaluzas que ha virado en nacional durante buena parte de estas dos semanas pero según el CIS la mayoría de los seis millones y medio de quiénes pueden votar mañana lo van a hacer pensando en los problemas de su propia comunidad su principal preocupación es el paro porque recordamos que Andalucía es la comunidad con más desempleo de España Sara Armesto

Voz 1874 08:15 el paro es la principal preocupación para seis de cada diez andaluces según la última encuesta del CIS en la región ha recuperado más de medio millón de empleos en la última legislatura pero la tasa de paro sigue duplicando a la de muchas comunidades quedan ochocientos noventa y ocho mil andaluces en el paro según la última epa la precarización afecta sobre todo al sector servicios en el que trabajan el setenta por ciento de los empleados y a los jóvenes así lo advierten Sergio Santos de Comisiones Obreras y Óscar Martín de UGT Andalucía

Voz 10 08:48 te cambia pero que haremos más empleo que el resto de España porque es de empleo que se genera empleo que él que produzca condiciones de vida óptima para andaluz andaluza

Voz 11 08:59 o ha descendido es verdad el número de trabajadores jóvenes que es lo que en parte son los únicos que acceden o aceptar unas condiciones de de trabajos precarios

Voz 1874 09:10 además los salarios han caído la brecha salarial con el conjunto del país ha vuelto a crecer en el último año aumentando hasta el diecisiete por ciento el caso de trabajadores en riesgo de pobreza

Voz 9 09:24 las elecciones andaluzas

Voz 1061 09:30 en el G20 lo hemos escuchado los líderes de los principales países del mundo han hablado de los problemas que afectan al planeta entre ellos evidentemente la crisis migratoria de hecho una de las satisfacciones del presidente Sánchez es el compromiso en la declaración final que ha conseguido para trabajar en migración y refugiados pues mientras tanto el pesquero español Nuestra Madre de Loreto que hace una semana rescató doce personas en en aguas del Mediterráneo ha decidido volver a Santa Pola con los migrantes abordo ante la gravedad de la situación en el barco la tripulación ya había anunciado horas antes de que les dejaban evacuar a los migrantes en el Open Arms para que fueran atendidos ose volvían a España con ellos pues bien han cumplido después de esperar sin solución Elche Cristina Medina

Voz 12 10:07 la decisión de volver al puerto de Santa Pola la tomado toda la familia también con la familia del resto de tripulantes creen que esperar un día más no iba a suponer ningún avance por ese motivo y tras saber que tienen todo el pueblo detrás el barco ha iniciado la vuelta está previsto que tarden unos cuatro o cinco días llevan el combustible y los víveres justos para la travesía PP Peer les es la armadora y madre del patrón

Voz 0311 10:31 esta situación ya veis sostenible del bar costilla no podía seguir más son nueve días de agonía ya le los víveres escasean la moral de la circulación está ya por los suelos ya no se podía seguir más días no no tenemos ninguna respuesta por parte del Gobierno hemos intentado esperar un día otro día otro día son nueve días ya esperando una respuesta lo único que nos queda ya ni unos aquí a a Santa Pola

Voz 12 10:57 no saben las consecuencias que les va a acarrear su retorno al puerto pero sí van a perder toda la campaña de Navidad que económicamente para ellos es mucho pero no tenían otra salida

Voz 0116 11:07 sí también en el G20 el presidente turco

Voz 1061 11:10 eso han hablado de la situación en Siria de hecho Erdogan le ha pedido a Putin una nueva cumbre para analizar la situación en Idlib Turquía es el país que más refugiados tiene por la guerra en Siria son más de tres millones y medio en la frontera de Turquía con la región de Idlib precisamente está el enviado especial de la SER Álvaro Zamarreño que ha visitado algunos de esos campos de refugiados para preguntarles sobre si piensan en volver a su país buenas noches Álvaro

Voz 0116 11:31 buenas noches ya es un pueblo del sur de Turquía a cinco kilómetros en línea recta tenemos la frontera con Siria al otro lado una zona controlada por el régimen de Al Asad estamos en el primer campo de refugiados que se levantó en territorio turco con la primera gente que huyó en dos mil once ahora aquí viven cuatro mil trescientas personas casi todas son turcomanos una de las muchas minorías que habitan Siria el responsable del campo nos dice que literalmente nadie de aquí ha querido volver a su casa es duro porque muchos están a unos pocos kilómetros por ejemplo Khadija es viuda su marido murió en la guerra hace cuatro años volvería a ella

Voz 1 12:08 son

Voz 0116 12:10 me gustaría volver no responde en cuanto haya paz pero añade que su pueblo está bajo control del régimen no se fía no puedo fiarme añade pero si el resto de la gente vuelve cree que ella también lo haría Khadija depende por completo de las ayudas tiene dos hijos Ilyas de quince años en los acompaña tantos de Siria me acuerdo del sitio al que iba con mis amigos en los días libres a pasar las horas de juego nos cuenta aquí entre las cuatro paredes del contenedor en que viven piensa en volver pero también piensa en ir a Europa o en ser futbolista en un sitio en el que faltan las oportunidades de ocio de trabajo o en definitiva de futuro pensar parece de las pocas cosas que estos refugiados que llevan seis siete o casi ocho años fuera de casa tienen al alcance de la mano

Voz 1061 13:00 hacemos ahora parada en México allí a Andrés Manuel López Obrador ha dado su discurso de investidura como presidente del país y se ha comprometido a luchar contra la corrupción que ha predominado en México durante los últimos treinta y seis años ha dicho López Obrador ha vinculado a esa corrupción al neoliberalismo que dice ha sido un desastre para el país con el líder de morena la izquierda vuelve al poder en México en una etapa de ascenso de la derecha en Latinoamérica informa Rocío jardines de la Dobleu emisora de Prisa Radio en México

Voz 13 13:25 convencer al son de anti gritos de Sí se pudo fue recibido Andrés Manuel López Obrador al Palacio Legislativo de San Lázaro la Cámara de Diputados donde rindió protesta como el nuevo presidente de los Estados Unidos Mexicanos es un honor estar con Obrador fue el grito más dado en el salón de plenos donde después que les fuera colocada la banda presidencial en el pecho rindió protesta

Voz 14 13:47 brotes texto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos desempeñar leal patriótica mente el cargo de presidente de la República y si así no lo hiciera que la nación me lo demande

Voz 13 14:13 posteriormente en un mensaje de hora y media afirmó que desde hoy habrá un Gobierno responsable y justo enfatizó que cumplirá sus compromisos de campaña como construir el tren Maya aumentar la pensión de los adultos mayores crear la Guardia Nacional eso sí enfatizó después de consultar el tema con el pueblo mexicano López Obrador también respondió él los partidos de oposición que exigieron bajar el precio de la gasolina les indicó habrá reducción tras crear las refinerías de cesáreas el político nacido en Tabasco presenció también algunas manifestaciones en contra por parte en principio de los legisladores del Partido Acción Nacional que con gritos de dictador de probaron la posibilidad de que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro hiciera presencia asimismo selló el pase de lista de los cuarenta y tres desaparecidos en Ayotzinapa Guerrero cuando el nuevo jefe del Ejecutivo federal habló del perdón a los ex funcionarios

Voz 1061 15:07 hemos empezado este resumen hablando de cambio climático de las medidas de Macron para luchar contra él bueno aquí en casa en Madrid ya saben que es el primer fin de semana con la puesta en marcha de Madrid Central y lo ha hecho con más el transporte público y un tráfico más fluido de lo habitual Julio Guerra buenas noches tal Íñiguez buenas noches y los datos que ha ofrecido el Ayuntamiento de la capital señalan una reducción del tráfico de más del treinta por ciento en zonas como la Gran Vía los tiempos de viaje de los autobuses redujeron este viernes en un cincuenta por ciento en las líneas que circulan por la zona de Madrid Central esta tarde en el informativo Hora catorce hemos hablado con el fiscal de Seguridad Vial con Bartolomé Vargas acerca de la decisión de endurecer el Código Penal para que las penas a conductores que provoquen

Voz 5 15:44 accidentes borrachos drogados sean más duras Vargas aplaude la decisión del Congreso lo que transmite un mensaje

Voz 15 15:51 y además que entiendo que es un unánime del Parlamento sobre el valor de las normas de seguridad vial porque en definitiva las normas penales tienen debajo de ellas por así decirlo las normas de seguridad vial es un mensaje rotundo que sesenta