Escucha las noticias de las 04:00 (02/12/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1197 00:06 China y EEUU acuerdan no imponerse nuevos aranceles a partir del uno de enero y continuar con las negociaciones para buscar una solución a su guerra comercial es uno de los últimos titulares que nos deja la cumbre del G20 que ha terminado este sábado en Buenos Aires una cumbre que se ha cerrado también con un acuerdo para reformar la Organización Mundial del Comercio para continuar con la aplicación de los acuerdos de París en materia de cambio climático José María Patiño el principal compromiso de esta Cumbre Sudamericana Se refiere a la reforma de la Organización Mundial de Comercio para adaptarse a la realidad impuesta por la Administración Trump

Voz 1955 00:38 más proteccionista y unilateral pese a ello los dirigentes europeos como Macron destacaron el compromiso de mantener reglas comunes para las relaciones comerciales el desmarque más evidente de Estados Unidos se produjo en el apartado de cambio climático porque su presidente mantiene la intención de abandonar el Acuerdo de París cuyos objetivos y compromisos siguen respaldando los otros diecinueve estados que han aprovechado para tejer estrategias comunes entre los países del Hemisferio Sur y en concreto con los africanos que demandan financiación para acomodarse la transición ecológica

Voz 2 01:10 la planetaria sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania en el mar de Azov Macron Merkel y Putin han acordado impulsar una reunión a cuatro con Ucrania aunque Francia y Alemania han exigido que Rusia entregue los soldados ucranianos retenidos tras el encontronazo marítimo de hace una semana llena

Voz 0702 01:27 Paco este sábado ha tomado posesión como nuevo presidente del país Andrés Manuel López Obrador el dirigente izquierdista ha encabezado una recepción privada con líderes internacionales ya ha recibido el bastón de mando por parte de los representantes de los sesenta y ocho pueblos indígenas mexicanos en su discurso de investidura en la plaza del Zócalo López Obrador se ha comprometido a empezar de cero y a luchar contra la corrupción

Voz 3 01:47 estoy preparado para no fallarle a mi pueblo horas que bien

Voz 4 01:52 para acá se emparejó un joven en bicicleta me dijo Tú no tienes derecho a fallar Nos si ese es el compromiso que tengo

Voz 3 02:07 con el pueblo no tengo derecho a fallar

Voz 0702 02:10 en nuestro país Andalucía se prepara para las elecciones de mañana más de seis millones y medio de personas están llamadas a votar en unos comicios que según las encuestas arrojarán un escenario en el que se necesitarán alianzas para formar gobierno el Partido Socialista ganaría las elecciones pero lejos de la mayoría absoluta y el Partido Popular y Ciudadanos que se disputan la hegemonía de la derecha no conseguirán los escaños necesarios para poner fin a treinta y seis años ininterrumpidos de gobierno del PSOE en Andalucía puedan seguir la jornada electoral en la SER a las dos Hora catorce se emitirá desde Sevilla desde allí también Pepa Bueno dirigirá un programa especial a partir de las ocho y media de la tarde todavía en la crónica política crisis abierta en En Marea la coalición en la que integra Podemos en Galicia las primarias para elegir a su líder que se iban a celebrar este sábado sean suspendido por la denuncia de irregularidades en el proceso de Radio Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 02:56 se confirma la ruptura total en el seno de En Marea la dirección del partido suspende las primarias al detectar un acceso irregular al censo de votantes maniobra que han denunciado ante la Agencia Estatal de Protección de Datos que podría acabar en los tribunales Gonzalo Rodríguez es el representante legal de marea Unicaja

Voz 5 03:12 los esta vulneración está ruptura no proceso de custodia del mundo censo electoral con eh

Voz 1817 03:20 a la dirección de marea controlada por Luis Villares aspirante a mantenerse como líder del partido entiende que hay una clara vulneración del artículo noventa y siete del Código Penal mientras la otra candidatura apoyada por Podemos Izquierda Unida y los alcaldes de las ciudades de Santiago A Coruña y Ferrol habla de boicot pucherazo David drusos es el candidato

Voz 6 03:40 entendemos que seguramente hay una parte que diga que Halle pero no hay otra muy ese poder que está con ilusión de seguir participando

Voz 1817 03:49 una división interna que deja en el limbo unas primarias en las que iban a participar cuál

Voz 0702 03:53 pero mil quinientos inscritos en el Mediterráneo el pesquero alicantino con once inmigrantes a bordo ha decidido volver a España lo hace después de once días bloqueado en aguas internacionales a pesar de las indicaciones del presidente del Gobierno para que desembarcarán en un puerto seguro y cercano Daniel Lara buenas noches buena noche tras once días bloqueado frente a las costas de Libia el pesquero Nuestra Madre de Loreto ha decidido este sábado volver al puerto de Santa Pola la decisión hace oídos sordos las declaraciones que hacía este sábado Pedro Sánchez en las que instaba al pesquero a llevar a los inmigrantes alivia

Voz 1722 04:20 todos y cuando digo todos no solamente me estoy refiriendo al Gobierno de España me estoy refiriendo también a los a los ciudadanos incluso también a barcos privados estamos sometidos a la ley internacional y a la ley comunitaria en casos como los que están aconteciendo ahora mismo lo que se tiene que hacer es ir a un puerto cercano PP les dueña de la hembra